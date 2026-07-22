Quando acaba Mercúrio retrógrado e o que melhora?

Saber quando acaba Mercúrio retrógrado ajuda você a retomar decisões, lançar projetos e assinar contratos no momento certo. No entanto, ainda tem o período estacionário, que pede um pouco mais de paciência.

Veja aqui todas as datas de Mercúrio retrógrado em 2026

Quando acaba o Mercúrio retrógrado em 2026?

O segundo Mercúrio retrógrado de 2026 termina no dia 23 de julho, quando o planeta retoma o movimento direto em Câncer.

No entanto, é importante considerar que os efeitos da desaceleração do planeta ainda podem ser sentidos por mais alguns dias após o término oficial. Esse é o chamado período estacionário.

Nesta retrogradação, o período estacionário segue até 27 de julho. O ideal é aguardar esse prazo antes de retomar projetos e colocar em prática tudo o que foi revisado.

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O que muda quando Mercúrio retrógrado termina?

Durante a retrogradação, Mercúrio, o planeta da comunicação, dos transportes e da tecnologia, sugere confusões e demoras. Quando ele retoma o movimento direto, a tendência é de que os caminhos se abram progressivamente.

O que costuma mudar de forma positiva:

Retomada de projetos: mais clareza para avançar em negociações e lançamentos que estavam em pausa.

Comunicação mais leve: diálogos fluem com menos ruídos e mal-entendidos.

Estabilidade técnica: menos imprevistos em sistemas e em trajetos do dia a dia.

Vale observar que outros aspectos astrológicos também estão ativos no céu. Mesmo com Mercúrio direto, um ângulo tenso com outro planeta pode sugerir que alguns desafios ainda persistam.

Por isso, acompanhe o Horóscopo Personalizado para uma leitura completa do seu céu antes de decisões grandes.

Como aproveitar o fim de Mercúrio retrógrado?

Se durante a retrogradação o mais indicado é refletir, revisar e ajustar, quando o trânsito acaba é hora de colocar em ação tudo que estava no plano das ideias.

Aplique os aprendizados: Use as falhas descobertas no mês passado para aperfeiçoar seus planos atuais.

Use as falhas descobertas no mês passado para aperfeiçoar seus planos atuais. Organize-se: Coloque no papel as metas que foram adiadas e priorize as ações práticas.

Coloque no papel as metas que foram adiadas e priorize as ações práticas. Tire os planos do papel: É o momento perfeito para rever suas Previsões para 2026 e dar o primeiro passo em direção aos seus objetivos.

O que Mercúrio pede para você agora?

O fim da retrogradação é um alívio coletivo, mas cada pessoa vive essa retomada em uma área diferente da vida, como trabalho, amor ou saúde. A área depende de qual Casa o signo de Câncer ocupa no seu Mapa Astral, o que é determinado pelo seu Ascendente.

Para entender como a volta do movimento direto de Mercúrio tende a se apresentar na sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personare aqui — é gratuito!

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Conclusão

Saber quando acaba Mercúrio retrógrado ajuda você a agir no tempo certo, sem pressa, mas sem perder o embalo. Se você vinha esperando um momento mais favorável para decidir, a hora está chegando.

Use essa clareza para retomar seu ritmo com foco e alinhamento. E já anote na agenda: a próxima retrogradação começa em 24 de outubro, em Escorpião.

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FAQ: dúvidas sobre quando acaba Mercúrio retrógrado

Quando acaba Mercúrio retrógrado em julho de 2026? O segundo Mercúrio retrógrado de 2026 termina no dia 23 de julho, em Câncer. O período estacionário segue até cerca de 27 de julho, e o ideal é aguardar essa data para retomar projetos com mais segurança.

O que é o período estacionário de Mercúrio? É a fase de alguns dias após o fim da retrogradação em que Mercúrio ainda percorre os mesmos graus em que retrogradou. É o momento ideal para consolidar as mudanças planejadas antes de agir com total fluidez.

O que acontece quando Mercúrio retrógrado termina? O planeta retoma o movimento direto. Na prática, isso aponta para a dissipação gradual dos mal-entendidos, maior estabilidade nos sistemas e uma sensação de mais clareza mental no dia a dia.

Posso assinar contratos logo no dia em que Mercúrio fica direto? O mais indicado é aguardar pelo menos dois ou três dias após 23 de julho, garantindo que o planeta já saiu do estado estacionário e que a comunicação está mais estável.

Quais signos tendem a sentir mais o fim deste Mercúrio retrógrado? Gêmeos e Virgem, regidos por Mercúrio, costumam sentir as viradas deste trânsito de forma mais direta. Como a retrogradação acontece em Câncer, quem tem o Sol ou o Ascendente nesse signo também tende a notar mais a mudança.





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