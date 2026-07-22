Ritual de Lua Nova de julho: 5 práticas para acolher e enraizar

Cansaço que o descanso não resolve, irritação sem motivo claro, vontade de se recolher em casa e não falar com ninguém? Então o ritual da Lua Nova de julho é perfeito para você.

Com início às 6h43 (horário de Brasília) do dia 14/07, a Superlua Nova em Câncer abre um ciclo voltado ao lar, à família, à nutrição emocional e à segurança afetiva, mas que também pode transbordar emoções e sensibilidade.

Diferente do ciclo anterior em Gêmeos, que nos convidou a ventilar a mente e expandir possibilidades, Câncer nos chama para dentro. É hora de recolher, acolher e fortalecer as raízes antes que novos galhos cresçam.

Como especialista em terapia vibracional, criei um ritual de Lua Nova de julho com práticas simples, em que você pode escolher o que mais se identifica, para você navegar essa fase com escuta interna, com a calma de fazer com intenção e presença.

Salve o Calendário Lunar 2026 e planeje seus rituais do ano

Resumo sobre o ritual de Lua Nova de julho:

Data: a Lua Nova começa dia 14/07 e vaí até xx

a Lua Nova começa dia 14/07 e vaí até xx O que trabalhar : acolhimento emocional, lar, família, nutrição, segurança e pertencimento

: acolhimento emocional, lar, família, nutrição, segurança e pertencimento Foco : fortalecer as bases internas, cuidar da criança interior, criar segurança onde hoje há dispersão emocional

: fortalecer as bases internas, cuidar da criança interior, criar segurança onde hoje há dispersão emocional Elementos: escrita terapêutica, água, uma concha ou recipiente com água, vela branca ou azul clara, fotos e objetos de família, afirmações

escrita terapêutica, água, uma concha ou recipiente com água, vela branca ou azul clara, fotos e objetos de família, afirmações Para quem: qualquer pessoa, de qualquer signo, que sinta necessidade de colo, raiz e presença

Para quem é este ritual de Lua Nova?

Você não precisa ser de Câncer para aproveitar. A energia da Lua Nova atua sobre o coletivo e convida todo mundo a intencionar com coerência. Ao escolher suas intenções no período, vale alinhá-las às características do signo ligado ao ciclo.



A Lua Nova acontece em Câncer e, portanto, ativa a Casa correspondente no mapa de cada pessoa.

Para umas pessoas será o campo familiar, para outras a vida profissional, a saúde ou a espiritualidade. Consulte o Horóscopo Personare e veja especificamente o seu trânsito e conselhos para você com base no seu Mapa.

Sabendo qual área você vai sentir mais, é possível escolher suas intenções no período e usar as características cancerianas a seu favor.

E fazer um ritual vai ajudar especialmente se você:

sente que a mente expansiva agitada deixa traços de ansiedade.

precisa de colo, acolhimento, cuidado.

percebe que suas relações familiares ou afetivas pedem mais presença e menos obrigação.

deseja criar um ambiente doméstico que seja refúgio, um ponto de apoio e acolhimento.

busca distinguir entre cuidar por medo e cuidar por amor.

Entre no grupo e receba conteúdos de Terapias no seu WhatsApp

Por que este período favorece rituais de acolhimento?

Essa Lua Nova ocorre em Câncer, signo de Água, regido pela própria Lua. Na simbologia astrológica, ele se relaciona à memória emocional, o fio invisível que nos conecta às origens.

Enquanto Gêmeos buscava conectar ideias e expandir rotas, Câncer sugere conectar afetos e aprofundar raízes.

A Lua Nova funciona como portal de intenção consciente. Quando ocorre em Câncer, o ambiente energético tende a facilitar o acesso a camadas emocionais, a reorganização da relação com o passado e a construção de segurança onde hoje existe carência.

Independentemente de onde essa energia toque o seu mapa, a pergunta de fundo permanece a mesma: onde você precisa se sentir em casa?

Vale lembrar que julho de 2026 traz também Mercúrio Retrógrado em Câncer, de 29 de junho a 23 de julho. O movimento reforça o convite à revisão de memórias, conversas em família e pendências afetivas, o que combina de forma direta com o trabalho ritualístico proposto aqui.

Ritual de Lua Nova de julho: 5 práticas para acolher e enraizar

A Lua Nova é um momento fértil para práticas de manifestação que unam intenção emocional e cuidado concreto. Para este ciclo, a proposta é criar um espaço interno seguro, de modo que as novas intenções possam germinar com tranquilidade.

Você não precisa fazer tudo de uma vez. Siga o seu momento e perceba o que pede mais atenção na sua vida agora.

1. Banho de descarga emocional

O objetivo é lidar com emoções acumuladas, principalmente as que não são suas.

Como fazer:

Prepare água morna ou quente com um punhado de sal grosso e algumas gotas de óleo essencial de lavanda ou camomila. Se preferir, use sal grosso e chá de camomila.

Separe a mistura em duas porções: uma para despejar no chão do box, outra para despejar em você.

Ao entrar, despeje a primeira porção, fique em pé sob a água e declare: “Devolvo à água tudo o que não me pertence. Meu corpo é minha casa, minhas emoções são minhas. Que a água lave o que não é meu e me devolva o que é.”

Deixe a água cair do topo da cabeça aos pés, visualizando uma energia dourada descendo até o ralo, levando os excessos emocionais.

Passe as mãos com gentileza pela cabeça, rosto, nuca, ombros e do peito até o ventre, em movimentos circulares suaves.

Termine pelas pernas e pelos braços, com as mãos uma na outra, em agradecimento.

Saia do banho sem pressa e vista roupas claras e confortáveis.

Por que funciona: na leitura simbólica da Astrologia, Câncer se associa à absorção emocional e ao sistema linfático. O banho com intenção cria o gesto energético de filtrar o que é seu e o que não é, devolvendo ao corpo a sensação de limite saudável.

2. Ritual do Recipiente

Esta prática reconecta você com a sensação de casa, independentemente do lugar onde estiver.

Como fazer:

Escolha um momento de silêncio. Sente-se no chão ou em uma cadeira, com os pés apoiados no chão, de preferência descalça ou descalço.

Coloque a mão direita no centro do peito e a mão esquerda um pouco abaixo do umbigo.

Feche os olhos e respire fundo três vezes. A cada expiração, sinta o peso e a tensão do corpo se soltando.

Imagine uma luz azul clara acima da sua cabeça percorrendo o corpo e preenchendo você de baixo para cima, como água morna preenchendo um recipiente.

Decrete em voz baixa: “Eu sou meu próprio lar. Contenho o fluir da vida. Minha segurança está em mim. Minha essência me sustenta.”

Permaneça em silêncio por 3 a 5 minutos, apenas sentindo a respiração.

Para que serve: treina o sistema nervoso a encontrar segurança dentro de si, em vez de buscar aprovação ou proteção fora. Um vínculo em harmonia acolhe, sem se agarrar por medo.

Por que funciona: como a Lua rege Câncer, a abertura para ancorar segurança interna tende a ficar amplificada neste ciclo. O corpo relembra o que a mente esqueceu, e o pertencimento passa a ser vivido como estado, e não como endereço.

3. Cartas às minhas partes, partículas, fractais e corpos multidimensionais

Câncer guarda a memória do que fomos, e não apenas desta vida. Este ritual convida você a escrever para todas as suas extensões: partes já integradas, partículas que ainda vibram em desconexão, fractais de versões suas espalhadas no tempo e corpos multidimensionais que coexistem com você agora.

Como fazer:

Prepare o espaço: separe três folhas de papel e reserve um momento sem interrupções. Deixe o local como você gosta, com música de fundo ou incenso.

separe três folhas de papel e reserve um momento sem interrupções. Deixe o local como você gosta, com música de fundo ou incenso. Acenda uma vela branca ou azul clara como foco de presença. Conecte-se com o seu Alto, mestres, mentores, Deus ou Deusa, como fizer sentido para você.

branca ou azul clara como foco de presença. Conecte-se com o seu Alto, mestres, mentores, Deus ou Deusa, como fizer sentido para você. Respire de forma consciente por um minuto ou mais e, nesse estado meditativo, prepare-se para escrever.

por um minuto ou mais e, nesse estado meditativo, prepare-se para escrever. Primeira carta: escreva para as partes de você que estão cansadas, escondidas, que ninguém vê. Agradeça cada uma por existir. Não peça nada. Apenas reconheça: “Você está aqui porque, em algum momento, foi necessária.”

escreva para as partes de você que estão cansadas, escondidas, que ninguém vê. Agradeça cada uma por existir. Não peça nada. Apenas reconheça: “Você está aqui porque, em algum momento, foi necessária.” Segunda carta: escreva para as versões de você que reagem em situações não resolvidas, em relações sem fechamento, em escolhas que não foram feitas. Visualize cada uma como um ponto de luz afastado que pode retornar ao seu campo. Decrete: “Todas as minhas partes e partículas retornam ao seu centro. Todo fractal se reintegra ao Eu Sou.”

escreva para as versões de você que reagem em situações não resolvidas, em relações sem fechamento, em escolhas que não foram feitas. Visualize cada uma como um ponto de luz afastado que pode retornar ao seu campo. Decrete: “Todas as minhas partes e partículas retornam ao seu centro. Todo fractal se reintegra ao Eu Sou.” Terceira carta: escreva para os corpos que você habita além deste, o energético, o emocional, o mental e o informacional. Reconheça que o ritual é feito por apenas uma das camadas do que você é, com a intenção de alinhar todas. Encerre com: “Eu sou mais do que percebo, mais do que entendo, mais do que sinto. E assim estou inteira aqui e agora.”

escreva para os corpos que você habita além deste, o energético, o emocional, o mental e o informacional. Reconheça que o ritual é feito por apenas uma das camadas do que você é, com a intenção de alinhar todas. Encerre com: “Eu sou mais do que percebo, mais do que entendo, mais do que sinto. E assim estou inteira aqui e agora.” Guarde as três cartas em um envelope e deixe em um lugar especial por 28 dias. No próximo ciclo lunar, queime-as como oferenda à sua própria integração.

Se conteúdos muito intensos emergirem durante a escrita, busque acompanhamento terapêutico ou uma sessão de Mesa Frequencial de Apometria. A proposta aqui é a integração, com suporte adequado sempre que necessário.

Por que funciona: a escrita para as próprias partes acessa camadas que a mente linear não alcança sozinha. O reconhecimento das partículas dispersas costuma ser o primeiro movimento de reintegração, e a Lua Nova em Câncer oferece um campo fértil para que essa reconexão aconteça.



4. Respiração do Sacro

Prática de respiração ciclo de suspiro para acessar a energia criativa e nutriente do chakra sacro. É indicada para momentos de desamparo, insegurança ou desconexão do próprio corpo.

Como praticar:

Deite-se de costas, com os joelhos levemente dobrados e os pés apoiados no chão. Entrelace as mãos um pouco abaixo do umbigo.

Inspire fundo pelo nariz, direcionando o ar para baixo, como se enchesse a região de ar.

Expire pela boca com um suspiro suave, sentindo o ventre se esvaziar e as mãos descerem.

Na inspiração, imagine que está nutrindo esse espaço com uma luz verde e dourada.

Na expiração, solte qualquer tensão nos quadris, na lombar ou no campo energético.

Pratique por 5 a 10 minutos.

Benefícios: ativa o segundo chakra, centro criativo e emocional, favorece a sensação de estar confortável na própria pele, reduz a ansiedade e restaura o senso de pertencimento.

Por que funciona: o ciclo lunar em Câncer se associa ao ventre, ao estômago e ao sistema emocional, e não por acaso sentimos “borboletas no estômago” quando algo nos mobiliza. Esta respiração devolve ao chakra a função de centro de nutrição.

5. Afirmações para o período

As afirmações ampliam o foco e concentram energia naquilo que se deseja. Elas não funcionam como mágica: é preciso sentir e intencionar de verdade ao repetir a frase escolhida.

Escreva a que mais ressoar, coloque em um lugar visível e repita quando sentir necessidade:

“Minha segurança mora em mim. Tudo o que preciso para me sentir em casa é estar e ser aqui.”

“Eu honro minha história. A experiência é validada e coerente com quem eu sou, e eu escolho a cada passo.”

“Eu me permito receber com a mesma generosidade com que transbordo minha essência aos outros.”

“Minhas emoções são mensageiras, não sentenças. Eu as acolho, aprendo e deixo seguir.”

“Eu sou fundamento e movimento. Pertenço e ocupo a mim mesma em qualquer lugar.”

Retomar as afirmações ao longo do ciclo funciona como ponto de checagem das intenções plantadas na Lua Nova.

Apoio vibracional para atravessar este ciclo

Se você sente que as emoções estão transbordando, que padrões antigos voltaram à tona ou que a segurança buscada fora não se sustenta, o suporte vibracional pode ajudar a ancorar esse acolhimento.

Mesa Frequencial Arcturus trabalha a localização e o resgate de partes, partículas, fractais, seres e corpos multidimensionais dos campos, por meio de diferentes dimensões, tempos, espaços e realidades. A sessão inclui o encaminhamento de cada uma dessas partes para os locais mais indicados à sua elevação frequencial.

trabalha a localização e o resgate de partes, partículas, fractais, seres e corpos multidimensionais dos campos, por meio de diferentes dimensões, tempos, espaços e realidades. A sessão inclui o encaminhamento de cada uma dessas partes para os locais mais indicados à sua elevação frequencial. Acompanhamento de Transformação Pessoal oferece suporte contínuo para quem deseja transformar padrões emocionais em alicerces sólidos, com estrutura e presença.

Conclusão

O ritual de Lua Nova de julho é um convite para voltar para casa, e casa, aqui, é você mesma. A lunação em Câncer chega com uma pergunta simples: onde você quer fincar e nutrir raízes?

Permita-se o acolhimento, a segurança que você pode construir e a nutrição que começa de dentro para fora. Depois o tempo segue com o próximo ciclo, mas por enquanto o convite é estar presente e acolher todas as suas partes.

Para acompanhar cada fase lunar com antecedência ao longo do ano, o Calendário Lunar 2026 reúne todas as datas e os melhores dias para seus rituais.

Perguntas frequentes

Qual o melhor dia para fazer o ritual de Lua Nova de julho?

O ideal é começar a partir de 14 de julho de 2026, dia em que a Lua Nova acontece às 6h43 (horário de Brasília). Ainda assim, as práticas podem ser feitas e repetidas durante todo o ciclo lunar, até a entrada da próxima Lua Nova. Não existe um prazo rígido de validade. Retomar as afirmações ao longo das semanas seguintes funciona como ponto de checagem e ancoragem das intenções plantadas. Se o dia exato não for possível para você, escolha o momento em que conseguir estar presente de verdade, sem pressa e sem interrupções, porque a qualidade da atenção conta mais do que a data no calendário.

Preciso de objetos específicos para o ritual funcionar?

Não. A vela, a concha e o sal grosso são âncoras e facilitadores da sua intenção, e não ingredientes obrigatórios. Se faltar algum item, substitua pelo que você tiver em casa. Um copo d’água com uma pitada de sal já tira a prática do zero. O que sustenta o ritual é o conjunto, e a sua presença, energia e atenção fazem parte dele. Reunir todos os elementos e conduzir a prática pensando em outras coisas rende menos do que fazer o simples com foco real.

Preciso ser de Câncer para aproveitar esta Lua Nova?

Não. A Lua Nova acontece em Câncer, mas ativa a Casa correspondente no mapa de cada pessoa, o que indica uma área diferente da vida conforme o ascendente. Para umas pessoas o recado chega pelo campo familiar, para outras pela vida profissional, pela saúde ou pela espiritualidade. Todo mundo recebe o convite, cada uma na sua área. Para descobrir onde essa energia toca o seu mapa, consulte o Horóscopo Personare e procure pelo trânsito da Lua na Casa.

Posso fazer as cinco práticas no mesmo dia?

Pode, mas não é necessário. Fazer tudo de uma vez costuma gerar mais cansaço do que integração, especialmente porque as cartas às suas partes tendem a mobilizar bastante. Uma sugestão é distribuir as práticas ao longo do ciclo lunar: comece pelo banho de descarga emocional, siga com o ritual do recipiente nos dias seguintes e reserve as cartas para um momento tranquilo, sem compromissos depois. A respiração do sacro e as afirmações podem ser repetidas quantas vezes você sentir vontade.

O ritual funciona mesmo com Mercúrio Retrógrado em Câncer?

Sim. Mercúrio Retrógrado em Câncer, ativo de 29 de junho a 23 de julho de 2026, sugere revisão de memórias, conversas familiares e pendências afetivas. Esse movimento conversa diretamente com a proposta destes rituais, que trabalham justamente a reorganização da relação com o passado. O cuidado recomendado é com decisões práticas precipitadas e com mal-entendidos em temas familiares durante o período. No campo simbólico e terapêutico, o momento tende a favorecer a escuta interna e o trabalho de integração emocional.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Simone Kobayashi

Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.

contato@simonekobayashi.com

O post Ritual de Lua Nova de julho: 5 práticas para acolher e enraizar apareceu primeiro em Personare.