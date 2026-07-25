Fim de Mercúrio retrógrado: o que muda agora pra cada signo

Nas últimas semanas, você pode ter sentido um pequeno caos na comunicação e nos deslocamentos, cada pessoa mais numa área da vida. O fim de Mercúrio retrógrado se aproxima e a tarefa é perceber o que ficou mais claro e tomar decisões mais firmes.

A seguir, você entende o que muda com o fim de Mercúrio retrógrado e qual setor tende a fluir melhor.

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O fim de Mercúrio retrógrado não é imediato

O segundo ciclo de Mercúrio retrógrado de 2026 termina no dia 23/07. Mas há um detalhe que muita gente não considera: o trânsito não encerra de forma abrupta.

Logo após a retrogradação, vem o período de Mercúrio estacionário, que compreende alguns dias depois do fim oficial.

É como se Mercúrio estivesse “pegando velocidade” de volta: os temas ligados à comunicação, contratos, tecnologia e deslocamentos ainda tendem a ficar levemente embaralhados.

Passado esse intervalo, cada pessoa sente o alívio numa área diferente da vida.

Cuidados neste período:

Faça uma revisão dos aprendizados que surgiram durante a retrogradação em Câncer, sobretudo sobre emoções, memória afetiva e vida doméstica.

Reflita sobre padrões que se repetiram nas últimas semanas e sobre os insights que podem emergir agora.

Registre tudo por escrito e retome essas anotações quando necessário.

Veja quando é o próximo Mercúrio retrógrado de 2026

Como o fim de Mercúrio retrógrado será para você?

Cada pessoa sente o fim da retrogradação de forma diferente, dependendo da Casa Astrológica (a divisão do Mapa Astral que representa diferentes esferas da vida) que Mercúrio estava percorrendo no seu mapa.

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O link abre direto no seu trânsito pessoal de Mercúrio, onde você identifica a área que a retrogradação ativou. Anote em qual Casa Mercúrio está e volte aqui para conferir o que tende a melhorar.

Casa 1

Mais liberdade para iniciar projetos e investir em mudanças pessoais. O senso de identidade e de direção tende a se fortalecer.

Casa 2

Bom momento para retomar compras ou decisões financeiras adiadas. Os fluxos de dinheiro costumam ficar menos restritivos.

Casa 3

A comunicação aponta para mais fluidez, com menos mal-entendidos. Conversas importantes e contratos tendem a caminhar com clareza.

Casa 4

A estabilidade tende a retornar ao ambiente familiar, com menos tensão no lar e nas questões domésticas.

Casa 5

Hobbies e atividades criativas voltam à rotina com mais leveza. A autoexpressão e o prazer ganham espaço.

Casa 6

Tarefas cotidianas e compromissos de rotina tendem a se concluir com mais facilidade, e o estresse do dia a dia costuma diminuir.

Casa 7

Relacionamentos e parcerias podem se desenvolver de forma mais positiva. É um bom momento para retomar diálogos interrompidos. Para entender a compatibilidade com alguém, vale conferir a Sinastria Amorosa do Personare.

Casa 8

Questões ligadas a términos, heranças ou valores compartilhados tendem a chegar a um ponto mais decisivo, abrindo espaço para ações concretas.

Casa 9

Temas acadêmicos, viagens e assuntos ligados ao exterior, como vistos e aprovações, tendem a avançar depois deste período.

Casa 10

A imagem pública e a carreira sugerem possibilidade de progresso. Reconhecimentos e novas oportunidades tendem a aparecer com mais força.

Casa 11

Diálogos com amigos e em grupos tendem a ficar mais eficazes. Mal-entendidos recentes em redes de contato encontram espaço para se esclarecer.

Casa 12

Sentimentos de culpa ou preocupações excessivas tendem a diminuir. A intuição se fortalece, e assuntos internos que ficaram nebulosos podem se clarear.

Use o fim de Mercúrio retrógrado a seu favor

O fim de Mercúrio retrógrado abre uma janela de clareza depois de semanas de comunicação difusa. A chave está em não retomar tudo de uma vez, já que o período de sombra ainda sugere cautela e observação por alguns dias após o retorno do movimento direto.

Revise, registre e siga com mais confiança. Quanto mais você conhece o seu Mapa Astral, mais atravessa esses ciclos com serenidade e menos ruído.

Para se preparar com antecedência, veja o Calendário Astrológico 2026 e confira as datas de todos os grandes trânsitos, incluindo o próximo Mercúrio retrógrado, em Escorpião.

Perguntas Frequentes sobre o fim de Mercúrio retrógrado

Quando termina Mercúrio retrógrado em 2026?

Em 2026, Mercúrio retrógrado acontece três vezes, todas em signos de água. O primeiro ciclo, em Peixes, terminou em 20/03. O segundo, em Câncer, termina em 23/07. O terceiro, em Escorpião, vai de 24/10 a 13/11. Depois de cada data, ainda há alguns dias de período estacionário, quando os efeitos tendem a se dissipar aos poucos.

Depois do Mercúrio retrógrado vem o quê?

Vem o período estacionário, de cerca de dois dias, quando o planeta parece parado no céu enquanto retoma o sentido direto. Em seguida, Mercúrio volta ao movimento direto e a clareza retorna de forma gradual. É a fase ideal para confirmar pendências, retomar conversas e colocar em prática o que foi revisado durante a retrogradação.

O que acontece quando Mercúrio está retrógrado?

Do ponto de vista da Terra, o planeta parece andar para trás no céu por cerca de três semanas. Na Astrologia, esse movimento aparente sugere uma pausa para revisão nos assuntos regidos por Mercúrio, como comunicação, contratos, transportes e raciocínio. Por isso, falhas e mal-entendidos costumam surgir como um convite para rever o que vinha passando batido.

Quanto tempo depois do fim as coisas voltam ao normal?

O alívio costuma ser progressivo. Nos primeiros dois dias após a data oficial, Mercúrio ainda fica estacionário, e alguns temas seguem levemente embaralhados. A partir daí, a tendência é de clareza crescente ao longo dos dias seguintes, conforme o planeta ganha velocidade no movimento direto.

O que fazer assim que Mercúrio fica direto?

Revise antes de avançar. Confirme informações e releia mensagens importantes antes de fechar acordos. Retome conversas e projetos que ficaram em pausa, e use os aprendizados das últimas semanas para agir com mais segurança. Grandes decisões tendem a fluir melhor alguns dias depois do fim, já passado o período de sombra.

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