Eclipse lunar: o que é, significado astrológico e como observar

Para a Astrologia, eclipses são eventos que costumam levantar algumas apreensões. Afinal, tradicionalmente, eles não têm boa fama. Mas o que é um eclipse lunar?

Boa parte dos astrólogos entende o fenômeno como um momento especial de hipersensibilização de determinadas áreas do Mapa Astral de cada pessoa.

Isso não costuma ser negativo por si só, embora, sem consciência do processo, alguns dias possam ficar mais desafiadores.

Neste guia, você entende como o eclipse acontece, quais são os tipos, o que ele indica na Astrologia e como calcular a área do seu Mapa que tende a ser ativada.

Calcule em qual área da sua vida o próxima eclipse vai ativar

Resumo sobre o Eclipse Lunar

O Eclipse Lunar ocorre sempre na Lua Cheia, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua.

Existem três tipos, conforme a parte da sombra que cobre a Lua: total, parcial e penumbral.

Na Astrologia, ele tende a sinalizar encerramentos, revelações e emoções mais intensas.

O próximo é o Eclipse Lunar Parcial de 28 de agosto de 2026, no signo de Peixes.

É o único eclipse visível no Brasil em 2026, com horário que varia conforme a cidade.

A área ativada no seu Mapa depende do seu horário e local de nascimento, calcule aqui.

Quando vai ser o próximo Eclipse Lunar?

O próximo Eclipse Lunar acontece em 28 de agosto de 2026, um Eclipse Lunar Parcial no signo de Peixes.

Por ser parcial, apenas parte da Lua entra na sombra mais escura da Terra, então o escurecimento tende a ser discreto. Isso significa que não veremos a “lua de sangue“, a coloração avermelhada plena que costuma aparecer apenas nos eclipses totais.

Mesmo assim, para a Astrologia, a ativação do signo de Peixes tende a mobilizar temas de intuição, encerramentos e vida emocional.

Poucos dias antes, em 12 de agosto, ocorre um Eclipse Solar Total em Leão, e essa sequência ajuda a explicar por que o assunto voltou a ganhar buscas.

Você encontra o calendário completo e as previsões por Ascendente no guia dos eclipses de 2026.

O que é um Eclipse Lunar?

Astronomicamente, o Eclipse Lunar ocorre porque o Sol projeta a sombra da Terra sobre o disco da Lua, que desaparece de forma gradual por algum tempo.

O eclipse total da Lua é um belíssimo fenômeno celeste. Nesses dias, a Lua nasce em sua fase cheia, condição fundamental para a ocorrência de um eclipse desse tipo, já sendo encoberta pela sombra projetada do nosso planeta.

Se as condições climáticas de sua cidade permitirem um céu sem nuvens, vale muito a pena dar um tempo de suas atividades e se dar ao prazer de ficar uma hora olhando para a Lua.

Se você tem crianças em casa, leve-as para ver o fenômeno. É algo que marca, que fica como boa lembrança e instiga à curiosidade pelo estudo de Ciências.

Por que não ocorre eclipse em toda Lua Cheia?

Simplesmente porque há uma inclinação diferente nas órbitas da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol. Para haver Eclipse Lunar, é preciso que exista também o alinhamento, que só acontece de tempos em tempos.

O que significa o Eclipse Lunar na Astrologia?

Um Eclipse Lunar representa uma subtração energética que dura em torno de 29 dias, ou seja, até a próxima Lua Cheia.

Nesse intervalo, determinadas áreas do seu Mapa Astral tendem a ficar hipersensibilizadas, então os temas ativados costumam se concentrar aí, e não apenas no dia exato.

Trata-se de um momento delicado, porque a Lua se alinha ao Nodo Sul, a chamada Cauda do Dragão. Muitos astrólogos entendem que, em fases assim, corremos o risco de ceder ao que temos de mais duro, seja com os outros, seja com nós mesmos.

Ainda assim, nada é essencialmente ruim, e tudo depende de como você encara o processo.

O eclipse costuma sinalizar bloqueios súbitos e revezes nas áreas ativadas, mas, com consciência, esse mesmo movimento tende a abrir espaço para encerrar o que já cumpriu seu ciclo.

Como calcular o eclipse no seu Mapa

Cada pessoa pode sentir o eclipse de forma diferente, dependendo da área da vida que será ativada por um eclipse. O Personare criou uma calculadora gratuita para você saber qual é.

Siga o passo a passo:

Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link.

Ao inserir seus dados, o site calcula automaticamente qual área da sua vida que poderá ser ativada.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

Na mesma ferramenta, você confere se o eclipse será visível da sua cidade e em que horário.

Basta clicar no link logo abaixo do título, em O eclipse será visível da sua localização? Veja aqui “

“ Aí, digite o nome da cidade e descubra.

Por que eclipses têm má fama?

Para nossos antepassados mais distantes, eclipses eram razão para grande temor, mas por motivos que eram mais supersticiosos do que dignos de nota. Imagine a cena: as pessoas estão trabalhando, e eis que de repente algo parece apagar o Sol. Ou devorar a Lua.

Não à toa, a superstição popular atribuía a tais eventos significados de péssimo agouro. Um eclipse seria um sinal maligno do céu que traria grande sofrimento ao povo daquela região. Dizia-se que um eclipse solar era sinal da morte de um rei, e coisas do gênero.

Nossa percepção das coisas mudou, e agora sabemos que eclipses são muito mais motivo de admiração e fascínio do que de temor.

Astrologicamente, o eclipse lunar pode mexer com a vida das pessoas, mas apenas uma consulta a um astrólogo de confiança poderá detalhar com pormenores o que este fenômeno pode significar em seu mapa.

De todo modo, temos mais motivos para nos fascinar com a beleza do evento do que razões para nos preocuparmos. Relaxe. Há muito tempo não temos mais medo do lobo mau. Nem dos eclipses!

Tipos de Eclipse Lunar

A diferença entre os eclipses lunares está na parte da sombra terrestre que cobre a Lua. Conheça os três tipos:

Eclipse Lunar Total: a Lua entra por completo na umbra, a sombra central e mais escura da Terra, e pode ganhar o tom avermelhado conhecido como lua de sangue.

a Lua entra por completo na umbra, a sombra central e mais escura da Terra, e pode ganhar o tom avermelhado conhecido como lua de sangue. Eclipse Lunar Parcial: apenas parte da Lua atravessa a umbra, então só um pedaço do disco escurece de maneira mais visível.

apenas parte da Lua atravessa a umbra, então só um pedaço do disco escurece de maneira mais visível. Eclipse Lunar Penumbral: a Lua passa pela penumbra, a sombra externa, e o brilho diminui de forma sutil, às vezes difícil de perceber a olho nu.

O eclipse de 28 de agosto de 2026 é do tipo parcial, o que explica por que o efeito visual tende a ser mais discreto do que o de uma lua de sangue completa.

Eclipse Lunar e Eclipse Solar: qual a diferença?

A diferença central está em qual astro fica encoberto. No Eclipse Lunar, que ocorre na Lua Cheia, a Lua é ocultada, e ganham destaque temas ligados ao passado, às emoções e à segurança.

Já no Eclipse Solar, que ocorre na Lua Nova, o Sol é ofuscado, e entram em cena o futuro e o poder de escolha.

Se você quiser aprofundar essa comparação, veja o conteúdo sobre as diferenças entre Eclipse Lunar e Eclipse Solar.

Como observar um Eclipse Lunar?

Não é preciso trabalho algum para ver um eclipse. Basta identificar o ponto cardeal leste, que é onde o Sol e a Lua nascem. Mesmo que você não saiba onde fica o leste, veja como é fácil identificar: olhe para onde o Sol está se pondo. O leste estará exatamente às suas costas.

Mas você pode se perguntar: “a Lua é tão grande, tão visível, nem preciso saber onde é o leste para vê-la nascer”. Isso é verdade, mas o problema é: e se onde você mora existirem prédios tapando a visão do leste? Você corre o risco de perder a visão do eclipse, pois ele não durará a noite toda, e sim apenas alguns minutos depois que a Lua se levantar no horizonte.

Deste modo, identifique de antemão onde fica o leste, e procure um lugar que lhe permita ver a Lua nascer.

Conclusão

Nossa percepção sobre os eclipses mudou muito ao longo do tempo. Para nossos antepassados, o fenômeno era motivo de temor e superstição. Hoje, temos mais razões para nos fascinar com a beleza do evento do que para nos preocuparmos.

A Lua se apaga, o céu escurece por instantes e, logo depois, a luz retorna em todo o seu esplendor.

É assim que costumo enxergar um eclipse: um lembrete de que, mesmo na escuridão súbita, a luz sempre há de voltar.

Astrologicamente, ele funciona como um convite a encerrar o que já cumpriu seu ciclo e abrir espaço para o novo.

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FAQ sobre Eclipse Lunar

Quando vai ser o próximo Eclipse Lunar?

O próximo Eclipse Lunar acontece em 28 de agosto de 2026, um eclipse parcial no signo de Peixes. Antes dele, em 12 de agosto, ocorre um Eclipse Solar Total em Leão. Para acompanhar as datas de todos os eclipses, superluas e mudanças de fase, vale salvar o Calendário Lunar 2026. Para a Astrologia, o efeito energético de um Eclipse Lunar costuma durar em torno de 29 dias, até a Lua Cheia seguinte, então vale observar esse período com atenção.

O que significa sonhar com Eclipse Lunar?

Não existe um significado único, porque cada sonho reflete o momento de quem sonha. Ainda assim, o Eclipse Lunar costuma aparecer no imaginário ligado a mudanças, encerramentos e emoções que pedem atenção. Como a Lua se associa ao mundo interno e à segurança, sonhar com esse fenômeno pode indicar que algo do campo emocional está passando por transição. Em vez de buscar um presságio fixo, observe quais sentimentos o sonho despertou e o que anda pedindo revisão na sua vida.

O Eclipse Lunar de agosto de 2026 será visível no Brasil?

Sim. Segundo a NASA, o Eclipse Lunar Parcial de 28 de agosto de 2026 será o único eclipse visível no Brasil no ano, com área de visibilidade que inclui as Américas, Europa, África e Ásia Ocidental. Mesmo assim, a chance de observar de fato varia conforme a cidade, o horário e as condições do céu. Para conferir o horário exato e a visibilidade no seu município, use a Calculadora do Mapa do Céu e procure a opção que mostra a visibilidade da sua localização.

Qual a diferença entre Eclipse Lunar e Eclipse Solar?

A diferença está em qual astro fica encoberto. No Eclipse Lunar, que ocorre na Lua Cheia, a Lua é ocultada, e ganham destaque o passado, as emoções e a sensação de segurança. No Eclipse Solar, que ocorre na Lua Nova, o Sol é ofuscado, e entram em foco o futuro e o poder de escolha. Ambos tendem a sinalizar reviravoltas e acontecimentos inesperados, com força maior nas áreas do Mapa Astral que cada eclipse ativa.

O Eclipse Lunar faz mal?

Não. O Eclipse Lunar é um fenômeno natural e não causa mal por si só. Na Astrologia, ele tende a intensificar emoções e a favorecer encerramentos e revisões, o que pode gerar dias mais sensíveis para algumas pessoas. A recomendação costuma ser evitar decisões impulsivas nesse período e observar a área da vida que o eclipse ativa no seu Mapa. Encarado com consciência, o momento costuma funcionar mais como oportunidade de clareza do que como ameaça.

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Alexey Dodsworth

Alexey Dodsworth é astrólogo com 40 anos de experiência, professor de Astrologia no Clube Personare e autor das análises astrológicas do portal. Doutor em Filosofia (USP / Università di Venezia), possui mestrado em Ensino de Astronomia (IAG-USP) e diploma em Higher Education em Astrofísica (The Open University - UK). É autor do livro “Os Seis Caminhos do Amor” e realiza consultas astrológicas exclusivas no Personare.

alexey-revista@personare.com.br

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