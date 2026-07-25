No Dia do Rock, veja qual música combina com seu signo

A música de rock que combina com seu signo tem menos a ver com o Sol e mais a ver com Vênus, o planeta que revela gostos, prazeres e afinidades estéticas. É ele quem mostra o tipo de arte que faz seu coração bater mais forte.

Neste Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, reunimos 12 clássicos do gênero, um para cada posicionamento de Vênus no Mapa Astral. A escolha considera o simbolismo de cada signo e o clima da canção.

Antes de dar o play, vale descobrir em qual signo está seu Vênus. O passo a passo está logo abaixo, e leva menos de dois minutos.

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Por que olhar para Vênus, e não para o signo solar

O signo solar representa a essência e a identidade central. Já Vênus fala do que agrada, do que emociona e do que se considera belo. Quando o assunto é gosto musical, esse planeta costuma ser o indicador mais preciso.

Vênus também aponta como cada pessoa lida com amor, prazer e valores pessoais. Por isso, ele aparece em análises de afetividade, estética e até de finanças. Uma leitura mais completa está no conteúdo sobre Vênus no Mapa Astral.

A casa astrológica em que Vênus se encontra acrescenta uma camada extra, mostrando em qual área da vida o prazer se manifesta com mais força.

Como descobrir seu signo de Vênus

O processo é gratuito e não exige conhecimento prévio de Astrologia. Siga os passos:

Abra o seu Mapa Astral no Personare. Faça login ou inclua seus dados de nascimento (data, hora e cidade). Abaixo da mandala, localize a lista de planetas. Procure por Vênus e confira em qual signo ele está.

Quanto mais exato o horário de nascimento, mais precisa fica a leitura, especialmente a casa astrológica de Vênus.

A música de rock que combina com seu signo de Vênus

Confira abaixo a canção escolhida para cada posicionamento e aproveite para montar sua playlist da data.

Vênus em Áries

Música: Born to Run – Bruce Springsteen

Intenso, impulsivo e movido a adrenalina, Vênus em Áries tende a rejeitar tudo o que soa morno. Born to Run, de Bruce Springsteen, traduz essa urgência: coragem, pressa e vontade de viver tudo com intensidade máxima.

Vênus em Touro

Música: Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses

Sensorial e apaixonado por beleza, Vênus em Touro se encanta com o que é harmonioso e duradouro. O riff marcante de Sweet Child O’ Mine, do Guns N’ Roses, sugere justamente essa mistura de sensualidade e firmeza emocional.

Vênus em Gêmeos

Música: Bohemian Rhapsody – Queen

Eclético e cheio de ideias, Vênus em Gêmeos costuma se reinventar sem esforço. Bohemian Rhapsody, do Queen, é a definição sonora disso, com variações de estilo, humor e intensidade em uma única faixa.

Vênus em Câncer

Música: Wish You Were Here – Pink Floyd

Nostálgico e ligado à memória afetiva, Vênus em Câncer se conecta com melodias que tocam o coração. Wish You Were Here, do Pink Floyd, fala de ausência e saudade, temas que ecoam nesse posicionamento.

Vênus em Leão

Música: We Will Rock You – Queen

Confiante e naturalmente carismático, Vênus em Leão gosta de brilhar e de ser reconhecido. We Will Rock You, do Queen, é puro poder coletivo e reflete a energia ousada e teatral do signo.

Vênus em Virgem

Música: Under Pressure – Queen e David Bowie

Detalhista e voltado à excelência, Vênus em Virgem sente o mundo com uma profundidade discreta. Under Pressure, do Queen com David Bowie, revela as pressões internas de quem busca fazer tudo com propósito.

Vênus em Libra

Música: Imagine – John Lennon

Idealista, diplomático e ligado à estética, Vênus em Libra enxerga beleza até em utopias. Imagine, de John Lennon, expressa os valores de paz, equilíbrio e empatia associados ao signo.

Vênus em Escorpião

Música: Sympathy for the Devil – The Rolling Stones

Intensidade, mistério e magnetismo definem Vênus em Escorpião. Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, provoca e seduz, com uma atmosfera densa que dialoga com a profundidade emocional do posicionamento.

Vênus em Sagitário

Música: Don’t Stop Me Now – Queen

Expansivo e sempre pronto para a próxima aventura, Vênus em Sagitário vive no ritmo da liberdade. Don’t Stop Me Now, do Queen, é adrenalina em estado puro e sugere a sede de viver sem limites.

Vênus em Capricórnio

Música: Stairway to Heaven – Led Zeppelin

Focado, paciente e ambicioso, Vênus em Capricórnio sobe degrau por degrau rumo ao que deseja. Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, é a trilha de quem valoriza estrutura, propósito e construção de longo prazo.

Vênus em Aquário

Música: Smells Like Teen Spirit – Nirvana

Irreverente e inconformista, Vênus em Aquário adora romper padrões. Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, carrega o desejo de mudança e a vibração rebelde de quem pensa fora da caixa.

Vênus em Peixes

Música: Comfortably Numb – Pink Floyd

Sensível e sonhador, Vênus em Peixes se conecta com músicas que tocam camadas profundas da alma. Comfortably Numb, do Pink Floyd, é um mergulho introspectivo, quase onírico.

O que fazer com essa informação

Reconhecer o próprio signo de Vênus ajuda a entender por que certas canções emocionam mais do que outras. A mesma lógica se aplica a filmes, roupas, ambientes e até ao tipo de afeto que se busca em uma relação.

Se o seu Vênus estiver em um signo diferente do solar, é comum sentir que o “gosto” não bate com a descrição tradicional do seu signo. Isso costuma ser um sinal de que Vênus está falando mais alto.

Para acompanhar como esse e outros planetas atuam no seu dia a dia, vale conferir o Horóscopo Personalizado, calculado a partir do seu Mapa.

Conclusão

A música de rock que combina com seu signo revela um pouco de como você sente prazer e beleza. Vênus indica preferências, e o rock, com sua variedade de climas, oferece um retrato sonoro bastante fiel dessas nuances.

Neste 13 de julho, aproveite para descobrir seu posicionamento, montar a playlist e observar o que ressoa. O Mapa Astral segue como o ponto de partida para essa e para muitas outras leituras sobre você.

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FAQ – Vênus no Mapa Astral

1. O que o planeta Vênus representa no Mapa Astral?

Vênus simboliza a maneira como expressamos afeto, buscamos prazer e lidamos com a beleza. Ele mostra o que valorizamos nos relacionamentos, nossa sensibilidade estética e como cultivamos a harmonia ao nosso redor. Além disso, está ligado aos desejos e à forma como vivemos o amor e os prazeres da vida.

2. Vênus não fala só sobre amor?

Não. Além do amor romântico, Vênus também rege a estética, os valores pessoais, os prazeres sensoriais e até a forma como lidamos com dinheiro. Ele mostra o que nos dá prazer e como buscamos equilíbrio e bem-estar nas relações e na vida.

3. Qual a diferença entre o signo solar e o signo de Vênus?

O signo solar representa nossa essência, consciência e identidade central. Já o signo de Vênus revela como vivenciamos o amor bem como o que consideramos belo e a forma que nos relacionamos afetivamente. Enquanto o Sol fala de quem somos, Vênus fala do que valorizamos e de como nos conectamos com os outros.

4. Vênus pode mostrar como lido com dinheiro?

Sim. Vênus está ligado aos nossos valores, inclusive materiais. Por isso, pode indicar se preferimos gastar com prazer, guardar para segurança ou investir em conforto e beleza. O signo e a casa onde Vênus está mostram como nos relacionamos com recursos e finanças no dia a dia.

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