O mês de Leão chega com uma combinação rara em 2026

O mês de Leão 2026 começa em 22 de julho, às 16h13, e segue até 22 de agosto, quando o Sol ingressa em Virgem. É a temporada que convida você a reconhecer o próprio valor e a ocupar espaço com mais confiança.

A passagem do Sol por Leão encerra um período mais introspectivo, ligado a Câncer, e abre uma fase de expressão pessoal. Neste ano, a temporada ganha um reforço: Júpiter também está em Leão desde 30 de junho.

A pergunta que resume o momento é simples: o que você realmente quer? A seguir, veja as datas, o que muda em 2026 e como aproveitar essa fase, seja qual for o seu signo.

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Resumo sobre o mês de Leão 2026

Início e fim: de 22 de julho (16h13) a 22 de agosto de 2026, com o Sol em Leão.

de 22 de julho (16h13) a 22 de agosto de 2026, com o Sol em Leão. Diferencial de 2026: Júpiter também está em Leão, ampliando a energia de brilho e expansão.

Júpiter também está em Leão, ampliando a energia de brilho e expansão. Ponto alto: a conjunção do Sol com Júpiter em 29 de julho, um dos momentos mais otimistas do ano.

a conjunção do Sol com Júpiter em 29 de julho, um dos momentos mais otimistas do ano. Virada importante: o Eclipse Solar Total em Leão, em 12 de agosto, dentro dessa temporada.

o Eclipse Solar Total em Leão, em 12 de agosto, dentro dessa temporada. Convite central: reconhecer talentos, criar e ocupar espaço com autenticidade.

O que significa o mês de Leão 2026

Na Astrologia, cada mês começa quando o Sol entra em um signo, e não no dia 1 do calendário comum.

O início de Leão varia a cada ano, entre 19 e 22 de julho. Em 2026, o Sol ingressa em Leão exatamente em 22 de julho, às 16h13 (horário de Brasília).

Regido pelo Sol, Leão está ligado ao coração, à criatividade e ao desejo de reconhecimento. Quando o Sol sai de Câncer (regido pela Lua) e entra em Leão, é como trocar uma noite introspectiva por um dia claro e ensolarado.

Por isso, esta costuma ser uma época para valorizar a própria identidade e expressar o que você tem de único. Se quiser ir mais fundo, vale conhecer as características do signo de Leão.

O que muda no mês de Leão de 2026

O grande diferencial deste ano é a presença de Júpiter em Leão, que ingressou no signo em 30 de junho e permanece até julho de 2027. Com o Sol somando forças a Júpiter, a temporada tende a ampliar temas como confiança, visibilidade e coragem de criar.

Logo no começo do período, em 23 de julho, termina o trânsito de Mercúrio Retrógrado em Câncer. Isso sugere que conversas, combinados e decisões tendem a fluir com mais clareza a partir daí.

O ponto mais expansivo chega em 29 de julho, quando o Sol se une a Júpiter no céu. Costuma ser um dia associado a otimismo, generosidade e reconhecimento.

Atenção especial para 12 de agosto, data do Eclipse Solar Total em Leão. Eclipses tendem a acelerar viradas, aqui ligadas à identidade e ao modo como você se mostra ao mundo. É um bom momento para observar antes de agir por impulso.

Como aproveitar o mês de Leão

A temporada de Leão costuma favorecer atitude e presença. Estas são cinco formas de usar essa energia, seja qual for o seu signo:

Ouse mais: aproveite o impulso para iniciar projetos que ficaram parados.

aproveite o impulso para iniciar projetos que ficaram parados. Mantenha o foco: a determinação de Leão ajuda a persistir diante de obstáculos.

a determinação de Leão ajuda a persistir diante de obstáculos. Exercite a liderança: assuma responsabilidade pelas suas escolhas e direções.

assuma responsabilidade pelas suas escolhas e direções. Busque autenticidade: honre a sua individualidade em vez de agradar a todos.

honre a sua individualidade em vez de agradar a todos. Reconheça talentos: valorize suas conquistas e as das pessoas ao redor.

Uma pista útil: observe se você se dedica a algo por prazer verdadeiro ou apenas em busca de aprovação. Leão favorece a expressão que nasce de um interesse genuíno, com menos peso na busca por aplausos.

O mês de Leão para os aniversariantes de Leão

Se o seu aniversário cai neste período, o Sol retorna ao grau exato em que estava quando você nasceu. Esse retorno anual dá origem à Revolução Solar, um mapa que descreve as tendências do seu novo ciclo pessoal, de um aniversário ao outro.

Costuma ser um ótimo momento para renovar intenções, definir objetivos e olhar com carinho para o ano que se inicia.

Como descobrir o que o mês de Leão ativa em você

Mesmo que o seu signo solar seja outro, o Sol em Leão ilumina uma área específica do seu Mapa Astral. Essa área muda de pessoa para pessoa, conforme a casa astrológica onde Leão se encontra.

Para descobrir a sua, consulte o seu Horóscopo e procure pelo trânsito “Sol na Casa”. Você também pode observar onde Leão aparece no seu Mapa Astral. Veja o que costuma ganhar destaque em cada casa:

Casa 1: personalidade, imagem pessoal e novos começos.

Casa 2: recursos materiais, talentos e finanças.

Casa 3: comunicação, ideias e pequenas viagens.

Casa 4: casa, família e raízes pessoais.

Casa 5: criatividade, prazeres e romance.

Casa 6: rotina, saúde e ambiente de trabalho.

Casa 7: parcerias afetivas e profissionais.

Casa 8: autoconhecimento, intimidade e transformação.

Casa 9: estudos, viagens e filosofia de vida.

Casa 10: carreira, metas e reputação.

Casa 11: amizades, redes e projetos de longo prazo.

Casa 12: reflexão, descanso e vida interior.

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Conclusão

O mês de Leão 2026 reúne uma combinação rara: o Sol e Júpiter juntos no mesmo signo, mais um eclipse que marca uma virada.

É uma temporada que tende a pedir coragem para se mostrar e reconhecer o próprio valor. Ao identificar a área da vida que ganha destaque no seu Mapa Astral, fica mais fácil transformar esse brilho em escolhas concretas.

Perguntas frequentes sobre o mês de Leão 2026

Quando começa o mês de Leão em 2026?

O Sol entra em Leão em 22 de julho de 2026, às 16h13 (horário de Brasília). A data varia um pouco a cada ano, ficando entre 19 e 22 de julho, por causa do movimento do Sol pelo zodíaco.

Até quando vai o mês de Leão de 2026?

A temporada de Leão segue até 22 de agosto de 2026, às 23h19, quando o Sol ingressa em Virgem. Ao todo, são cerca de 30 dias com o Sol nesse signo de Fogo.

O que muda no mês de Leão de 2026 por causa de Júpiter?

Em 2026, o Sol passa por Leão com Júpiter já no signo desde 30 de junho. Essa combinação tende a ampliar temas como confiança, visibilidade e criatividade, com destaque para a conjunção entre os dois em 29 de julho.

O mês de Leão vale só para quem é de Leão?

Não. O Sol em Leão ilumina uma área da vida de todas as pessoas, e não apenas de quem é do signo. O que muda é a casa astrológica ativada em cada Mapa Astral, o que direciona o foco do período para cada um.

O que fazer para aproveitar o mês de Leão?

Vale ousar em novos projetos, manter o foco nos objetivos e valorizar seus talentos com autenticidade. Descobrir qual área da sua vida recebe a luz do Sol em Leão ajuda a direcionar essa energia de forma prática.

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Tatiana Lima

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil.

tmagalee@gmail.com

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