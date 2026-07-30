Disputas de poder e reviravoltas: previsões da semana de 26/07 a 01/08

As previsões da semana de 26/07 a 01/08 apontam dias que nos tiram da inércia. Sol e Plutão se opõem, Saturno fica retrógrado e a Lua Cheia em Aquário tende a deixar as emoções à flor da pele.
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Mas nem tudo é tensão. A conjunção do Sol com Júpiter em Leão abre uma das janelas mais otimistas do ano, favorecendo coragem, sorte e novos começos.
No meio do caminho, a quadratura entre Vênus e Marte pede atenção redobrada com atritos, gastos por impulso e mal-entendidos nas relações.
Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver o que os astros indicam para a sua vida, acesse aqui o seu Horóscopo Personalizado gratuito.
Resumo das previsões da semana de 26/07 a 01/08:
- Domingo (26/07): Saturno retrógrado em Áries
- Segunda (27/07): Sol em oposição a Plutão
- Segunda (27/07): Sol em trígono com Netuno
- Segunda (27/07): Sol em sextil com Urano
- Quarta (29/07): Vênus em quadratura com Marte
- Quarta (29/07): Sol em conjunção com Júpiter
- Quarta (29/07): Lua Cheia em Aquário
Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 26/07 a 01/08. Se preferir, assista ao vídeo:
Saturno retrógrado em Áries: hora de revisar antes de avançar
Saturno fica retrógrado em Áries neste domingo (26/07), às 16h56, e segue assim até 10/12. Todos os horários citados aqui seguem o fuso de Brasília.
O trânsito tende a desacelerar iniciativas que vinham sendo tocadas com pressa. Projetos, responsabilidades e estratégias podem pedir ajustes antes de qualquer novo avanço.
Áries é o signo da iniciativa e da disputa. Por isso, o movimento sinaliza mudanças de rumo em lideranças, competições e conflitos que já vinham se arrastando.
Na vida pessoal, o convite é olhar com honestidade para os compromissos assumidos. Pode surgir cansaço, cobrança e certa culpa por responsabilidades adiadas.
Some-se a isso o fato de Mercúrio ter saído da retrogradação há poucos dias, ainda em fase estacionária. Entenda por que a sombra de Mercúrio retrógrado ainda pede cautela com contratos
O que pode acontecer:
- Atrasos e revisões em processos burocráticos, vistos e documentos
- Mudanças de rumo em disputas de liderança, no Brasil e no mundo
- Sensação de cansaço, culpa ou cobrança sobre metas adiadas
- Necessidade de rever projetos antes de seguir em frente
Sol-Plutão: disputas de poder em destaque
Na segunda (27/07), às 3h55, o Sol em Leão forma oposição a Plutão em Aquário. Os efeitos tendem a ser sentidos de 26/07 a 28/07.
Oposição é um aspecto de tensão entre forças contrárias. Aqui, ela coloca frente a frente o brilho individual e a força do coletivo.
No plano coletivo, o trânsito sinaliza disputas de poder, questionamentos de autoridade e queda de figuras que ocupavam posições de destaque.
Este é um dos pontos mais delicados das previsões da semana de 26/07 a 01/08.
Plutão também rege o que está escondido. Revelações, encerramentos e segredos podem vir à tona sem aviso. Saiba como Plutão em Aquário vem transformando as estruturas de poder
Na vida pessoal, situações podem desafiar o ego, o orgulho e o desejo de controle. A autoestima tende a ficar mais sensível a críticas.
O convite é não entrar em disputas por vaidade. Ceder um pouco costuma abrir mais portas do que insistir em ter razão.
O que pode acontecer:
- Queda ou enfraquecimento de figuras de poder na política, nos negócios e nas artes
- Revelações, escândalos e segredos vindo a público
- Notícias tristes, incluindo perdas e mortes de pessoas conhecidas
- Términos e rompimentos que já vinham se desenhando
- Crises em estruturas que já davam sinais de desgaste
Sol-Netuno: inspiração e sensibilidade em alta
Ainda na segunda (27/07), às 4h37, o Sol em Leão forma trígono com Netuno em Áries, com efeitos entre 26/07 e 28/07.
Trígono é um aspecto harmônico, de fluidez. Ele favorece a criatividade, a intuição e a fé, suavizando parte da tensão do dia.
Projetos ligados à arte, à espiritualidade e a causas sociais tendem a receber mais apoio e adesão.
O cuidado fica com a confusão mental. Nem toda impressão é intuição, então vale checar informações antes de tirar conclusões.
O que pode acontecer:
- Avanço de iniciativas artísticas, sociais e espirituais
- Mais empatia, sensibilidade e vontade de ajudar
- Risco de idealização, notícias distorcidas e boatos
Sol-Urano: espaço para reviravoltas
Fechando o dia, às 18h36, o Sol em Leão faz sextil com Urano em Gêmeos, também entre 26/07 e 28/07.
Sextil é um aspecto de oportunidade. Ele abre espaço para ideias inovadoras, soluções criativas e mudanças rápidas de direção. Veja o que Urano em Gêmeos está mudando na forma como nos comunicamos
Urano também responde por eletricidade e imprevistos. Por isso, instabilidades em redes, sistemas e fornecimento de energia entram no radar.
Na vida pessoal, cresce a vontade de experimentar algo diferente. Pequenas mudanças de rotina podem abrir portas inesperadas.
O que pode acontecer:
- Novidades tecnológicas e soluções fora do óbvio
- Reviravoltas e notícias inesperadas
- Instabilidade em redes sociais, sistemas e energia elétrica
Vênus-Marte: atritos nas relações e no bolso
Na quarta (29/07), às 4h10, Vênus em Virgem forma quadratura com Marte em Gêmeos. Os efeitos se estendem de 26/07 a 31/07.
Quadratura é um aspecto tenso, que gera atrito entre dois planetas. Neste caso, entre o desejo de acertar nos detalhes e a pressa de agir.
Vênus em Virgem valoriza o detalhe e o ajuste fino. Marte em Gêmeos quer variedade e velocidade. O encontro dos dois costuma render ruído.
No coletivo, o trânsito sinaliza rupturas em relações e finanças. Negociações e acordos de trabalho podem travar por divergências de opinião.
Na vida pessoal, o alerta é duplo: atenção aos gastos por impulso e à irritação diante de críticas alheias.
Vale checar se aquele detalhe que está tirando o seu sono realmente importa dentro do quadro maior.
O que pode acontecer:
- Brigas, desencontros e términos de relacionamentos
- Gastos por impulso e imprevistos financeiros
- Fofocas, boatos e excesso de informação circulando
- Negociações emperradas por divergências de opinião
Sol-Júpiter: a janela de sorte da semana
Também na quarta (29/07), às 9h18, o Sol se encontra com Júpiter em Leão. A vigência vai de 28/07 a 30/07.
Conjunção é o encontro de dois planetas no mesmo ponto do céu. Este é o aspecto mais otimista de toda a semana.
Júpiter amplia tudo o que toca. Junto ao Sol em Leão, ele fortalece a autoconfiança, o entusiasmo e a disposição para crescer. Descubra o que Júpiter em Leão traz para o seu signo
Conhecimento, espiritualidade e contato com outras culturas tendem a atrair boas oportunidades neste período.
O cuidado é com o exagero. Excesso de expectativa e busca por reconhecimento a qualquer custo podem virar frustração.
O que pode acontecer:
- Boas oportunidades ligadas a estudos, cursos e viagens
- Reconhecimento profissional e visibilidade para talentos pessoais
- Coragem para assumir o protagonismo em projetos parados
- Exageros: gastos altos, promessas grandes e expectativas infladas
Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?
O efeito de Sol-Júpiter varia conforme a Casa em que o Sol está transitando no seu Mapa Astral. Em algumas Casas, ele indica expansão profissional e financeira. Em outras, aponta para novos vínculos, viagens ou um mergulho no autoconhecimento.
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Lua Cheia em Aquário: o ápice da semana
A quarta (29/07) termina com a Lua Cheia em Aquário, exata às 11h36, quando a Lua se opõe ao Sol em Leão.
A Lua Cheia é o ponto de culminação do ciclo lunar. Ela ilumina o que vinha em processo e costuma deixar as emoções à flor da pele. Em Aquário, ela destaca temas coletivos: grupos, amizades, tecnologia, política e causas sociais.
Assuntos iniciados há cerca de seis meses podem chegar a uma conclusão ou ganhar clareza definitiva.
Com Leão de um lado e Aquário do outro, o céu pede equilíbrio entre a individualidade e o papel de cada pessoa nos grupos.
No plano climático, a combinação dos dois signos de fogo e ar sinaliza calor forte, seca e risco de queimadas até 02/08. Aquário e Urano remetem à eletricidade, o que coloca apagões e quedas de sistemas entre as possibilidades do período.
Esta Lua Cheia ocorre cerca de um mês antes do Eclipse Lunar de 28/08, no eixo Virgem-Peixes. Daí em diante, o alerta de chuvas fortes tende a crescer. Descubra qual área da sua vida deve ser transformada pelo eclipse
O que pode acontecer:
- Conclusões de ciclos abertos há cerca de seis meses
- Emoções intensas, escândalos e situações que transbordam
- Calor extremo, seca e queimadas em algumas regiões
- Apagões e instabilidade em sistemas e comunicações
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Previsões da semana de 26/07 a 01/08: firmeza para atravessar dias intensos
O céu destes dias combina densidade e oportunidade. Enquanto Sol e Plutão expõem fragilidades de poder, Sol e Júpiter abrem uma das melhores janelas de crescimento do ano.
As notícias tendem a ser marcantes, e a Lua Cheia em Aquário amplifica tudo. Ainda assim, cada tensão aqui vem acompanhada de um caminho de saída.
Previsões existem para que você se prepare, planeje e aproveite as oportunidades com mais consciência. Elas não decidem nada por você.
Quem decide, escolhe e faz acontecer é você. O céu apenas mostra o terreno.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
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