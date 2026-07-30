Disputas de poder e reviravoltas: previsões da semana de 26/07 a 01/08

As previsões da semana de 26/07 a 01/08 apontam dias que nos tiram da inércia. Sol e Plutão se opõem, Saturno fica retrógrado e a Lua Cheia em Aquário tende a deixar as emoções à flor da pele.

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Mas nem tudo é tensão. A conjunção do Sol com Júpiter em Leão abre uma das janelas mais otimistas do ano, favorecendo coragem, sorte e novos começos.

No meio do caminho, a quadratura entre Vênus e Marte pede atenção redobrada com atritos, gastos por impulso e mal-entendidos nas relações.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver o que os astros indicam para a sua vida, acesse aqui o seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 26/07 a 01/08:

Domingo (26/07): Saturno retrógrado em Áries

Saturno retrógrado em Áries Segunda (27/07): Sol em oposição a Plutão

Sol em oposição a Plutão Segunda (27/07): Sol em trígono com Netuno

Sol em trígono com Netuno Segunda (27/07): Sol em sextil com Urano

Sol em sextil com Urano Quarta (29/07): Vênus em quadratura com Marte

Vênus em quadratura com Marte Quarta (29/07): Sol em conjunção com Júpiter

Sol em conjunção com Júpiter Quarta (29/07): Lua Cheia em Aquário

Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 26/07 a 01/08. Se preferir, assista ao vídeo:

Saturno retrógrado em Áries: hora de revisar antes de avançar

Saturno fica retrógrado em Áries neste domingo (26/07), às 16h56, e segue assim até 10/12. Todos os horários citados aqui seguem o fuso de Brasília.

O trânsito tende a desacelerar iniciativas que vinham sendo tocadas com pressa. Projetos, responsabilidades e estratégias podem pedir ajustes antes de qualquer novo avanço.

Áries é o signo da iniciativa e da disputa. Por isso, o movimento sinaliza mudanças de rumo em lideranças, competições e conflitos que já vinham se arrastando.

Na vida pessoal, o convite é olhar com honestidade para os compromissos assumidos. Pode surgir cansaço, cobrança e certa culpa por responsabilidades adiadas.

Some-se a isso o fato de Mercúrio ter saído da retrogradação há poucos dias, ainda em fase estacionária. Entenda por que a sombra de Mercúrio retrógrado ainda pede cautela com contratos

O que pode acontecer:

Atrasos e revisões em processos burocráticos, vistos e documentos

Mudanças de rumo em disputas de liderança, no Brasil e no mundo

Sensação de cansaço, culpa ou cobrança sobre metas adiadas

Necessidade de rever projetos antes de seguir em frente

Sol-Plutão: disputas de poder em destaque

Na segunda (27/07), às 3h55, o Sol em Leão forma oposição a Plutão em Aquário. Os efeitos tendem a ser sentidos de 26/07 a 28/07.

Oposição é um aspecto de tensão entre forças contrárias. Aqui, ela coloca frente a frente o brilho individual e a força do coletivo.

No plano coletivo, o trânsito sinaliza disputas de poder, questionamentos de autoridade e queda de figuras que ocupavam posições de destaque.

Este é um dos pontos mais delicados das previsões da semana de 26/07 a 01/08.

Plutão também rege o que está escondido. Revelações, encerramentos e segredos podem vir à tona sem aviso. Saiba como Plutão em Aquário vem transformando as estruturas de poder

Na vida pessoal, situações podem desafiar o ego, o orgulho e o desejo de controle. A autoestima tende a ficar mais sensível a críticas.

O convite é não entrar em disputas por vaidade. Ceder um pouco costuma abrir mais portas do que insistir em ter razão.

O que pode acontecer:

Queda ou enfraquecimento de figuras de poder na política, nos negócios e nas artes

Revelações, escândalos e segredos vindo a público

Notícias tristes, incluindo perdas e mortes de pessoas conhecidas

Términos e rompimentos que já vinham se desenhando

Crises em estruturas que já davam sinais de desgaste

Sol-Netuno: inspiração e sensibilidade em alta

Ainda na segunda (27/07), às 4h37, o Sol em Leão forma trígono com Netuno em Áries, com efeitos entre 26/07 e 28/07.

Trígono é um aspecto harmônico, de fluidez. Ele favorece a criatividade, a intuição e a fé, suavizando parte da tensão do dia.

Projetos ligados à arte, à espiritualidade e a causas sociais tendem a receber mais apoio e adesão.

O cuidado fica com a confusão mental. Nem toda impressão é intuição, então vale checar informações antes de tirar conclusões.

O que pode acontecer:

Avanço de iniciativas artísticas, sociais e espirituais

Mais empatia, sensibilidade e vontade de ajudar

Risco de idealização, notícias distorcidas e boatos

Sol-Urano: espaço para reviravoltas

Fechando o dia, às 18h36, o Sol em Leão faz sextil com Urano em Gêmeos, também entre 26/07 e 28/07.

Sextil é um aspecto de oportunidade. Ele abre espaço para ideias inovadoras, soluções criativas e mudanças rápidas de direção. Veja o que Urano em Gêmeos está mudando na forma como nos comunicamos

Urano também responde por eletricidade e imprevistos. Por isso, instabilidades em redes, sistemas e fornecimento de energia entram no radar.

Na vida pessoal, cresce a vontade de experimentar algo diferente. Pequenas mudanças de rotina podem abrir portas inesperadas.

O que pode acontecer:

Novidades tecnológicas e soluções fora do óbvio

Reviravoltas e notícias inesperadas

Instabilidade em redes sociais, sistemas e energia elétrica

Vênus-Marte: atritos nas relações e no bolso

Na quarta (29/07), às 4h10, Vênus em Virgem forma quadratura com Marte em Gêmeos. Os efeitos se estendem de 26/07 a 31/07.

Quadratura é um aspecto tenso, que gera atrito entre dois planetas. Neste caso, entre o desejo de acertar nos detalhes e a pressa de agir.

Vênus em Virgem valoriza o detalhe e o ajuste fino. Marte em Gêmeos quer variedade e velocidade. O encontro dos dois costuma render ruído.

No coletivo, o trânsito sinaliza rupturas em relações e finanças. Negociações e acordos de trabalho podem travar por divergências de opinião.

Na vida pessoal, o alerta é duplo: atenção aos gastos por impulso e à irritação diante de críticas alheias.

Vale checar se aquele detalhe que está tirando o seu sono realmente importa dentro do quadro maior.

O que pode acontecer:

Brigas, desencontros e términos de relacionamentos

Gastos por impulso e imprevistos financeiros

Fofocas, boatos e excesso de informação circulando

Negociações emperradas por divergências de opinião

Sol-Júpiter: a janela de sorte da semana

Também na quarta (29/07), às 9h18, o Sol se encontra com Júpiter em Leão. A vigência vai de 28/07 a 30/07.

Conjunção é o encontro de dois planetas no mesmo ponto do céu. Este é o aspecto mais otimista de toda a semana.

Júpiter amplia tudo o que toca. Junto ao Sol em Leão, ele fortalece a autoconfiança, o entusiasmo e a disposição para crescer. Descubra o que Júpiter em Leão traz para o seu signo

Conhecimento, espiritualidade e contato com outras culturas tendem a atrair boas oportunidades neste período.

O cuidado é com o exagero. Excesso de expectativa e busca por reconhecimento a qualquer custo podem virar frustração.

O que pode acontecer:

Boas oportunidades ligadas a estudos, cursos e viagens

Reconhecimento profissional e visibilidade para talentos pessoais

Coragem para assumir o protagonismo em projetos parados

Exageros: gastos altos, promessas grandes e expectativas infladas

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O efeito de Sol-Júpiter varia conforme a Casa em que o Sol está transitando no seu Mapa Astral. Em algumas Casas, ele indica expansão profissional e financeira. Em outras, aponta para novos vínculos, viagens ou um mergulho no autoconhecimento.

Veja em qual área da sua vida o Sol está passando no seu Horóscopo Personalizado gratuito

Lua Cheia em Aquário: o ápice da semana

A quarta (29/07) termina com a Lua Cheia em Aquário, exata às 11h36, quando a Lua se opõe ao Sol em Leão.

A Lua Cheia é o ponto de culminação do ciclo lunar. Ela ilumina o que vinha em processo e costuma deixar as emoções à flor da pele. Em Aquário, ela destaca temas coletivos: grupos, amizades, tecnologia, política e causas sociais.

Assuntos iniciados há cerca de seis meses podem chegar a uma conclusão ou ganhar clareza definitiva.

Com Leão de um lado e Aquário do outro, o céu pede equilíbrio entre a individualidade e o papel de cada pessoa nos grupos.

No plano climático, a combinação dos dois signos de fogo e ar sinaliza calor forte, seca e risco de queimadas até 02/08. Aquário e Urano remetem à eletricidade, o que coloca apagões e quedas de sistemas entre as possibilidades do período.

Esta Lua Cheia ocorre cerca de um mês antes do Eclipse Lunar de 28/08, no eixo Virgem-Peixes. Daí em diante, o alerta de chuvas fortes tende a crescer. Descubra qual área da sua vida deve ser transformada pelo eclipse

O que pode acontecer:

Conclusões de ciclos abertos há cerca de seis meses

Emoções intensas, escândalos e situações que transbordam

Calor extremo, seca e queimadas em algumas regiões

Apagões e instabilidade em sistemas e comunicações

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Previsões da semana de 26/07 a 01/08: firmeza para atravessar dias intensos

O céu destes dias combina densidade e oportunidade. Enquanto Sol e Plutão expõem fragilidades de poder, Sol e Júpiter abrem uma das melhores janelas de crescimento do ano.

As notícias tendem a ser marcantes, e a Lua Cheia em Aquário amplifica tudo. Ainda assim, cada tensão aqui vem acompanhada de um caminho de saída.

Previsões existem para que você se prepare, planeje e aproveite as oportunidades com mais consciência. Elas não decidem nada por você.

Quem decide, escolhe e faz acontecer é você. O céu apenas mostra o terreno.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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