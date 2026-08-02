Respiração Kundalini: o que é e como fazer passo a passo

A Respiração Kundalini é um exercício simples que ativa a energia vital adormecida na base da coluna. Ela pode ser feita em poucos minutos, sozinha, e costuma deixar o corpo mais desperto e a mente mais presente.

Trabalho há mais de duas décadas com práticas de energia feminina, e essa é uma das primeiras que eu ensino. O motivo é prático: ela pede pouco tempo, nenhum equipamento e produz uma sensação perceptível já nas primeiras semanas.

Neste artigo você vai entender o que é essa respiração, como fazer o passo a passo, quais benefícios ela tende a trazer e quais cuidados a prática pede.

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O que é a Respiração Kundalini?

A Respiração Kundalini é uma técnica respiratória que trabalha a ativação da energia Kundalini, a força vital que a tradição indiana descreve como adormecida na base da coluna vertebral.

Na prática, ela consiste em respirar alternando as narinas, com atenção dirigida ao trajeto da energia pela coluna.

Na nomenclatura do Yoga, esse exercício corresponde ao Nadi Shodhana, que significa purificação dos canais energéticos, também conhecido como respiração alternada ou respiração Sol e Lua.

A técnica costuma ser ensinada dentro do Kundalini Yoga justamente como preparação. Ela organiza o fluxo respiratório antes de práticas mais intensas.

Por que alternar as narinas

A respiração por cada narina se relaciona com dois canais energéticos distintos. Ida corresponde ao princípio lunar, receptivo e refrescante, ligado à narina esquerda. Pingala corresponde ao princípio solar, ativo e aquecedor, ligado à narina direita.

Quando esses dois canais entram em equilíbrio, a tradição descreve que o canal central, chamado Sushumna, se abre. É por ele que a energia Kundalini tende a subir, atravessando os chakras ao longo do caminho.

Como fazer a Respiração Kundalini passo a passo

O exercício é simples e não exige postura avançada. Sente-se com a coluna alongada, em uma cadeira ou no chão, e siga a sequência:

Faça um triângulo invertido com a mão e tape uma das narinas com o polegar Inspire lentamente pela narina livre, sem forçar Segure o ar por alguns segundos, no tempo que for confortável para você Enquanto inspira e retém, visualize uma energia em fogo subindo em espiral pela sua coluna Solte o ar devagar pela mesma narina Troque de lado e repita o processo com a outra narina

Faça de 10 a 20 ciclos completos, alternando os lados. Se sentir tontura, pare e volte a respirar normalmente.

Por quanto tempo praticar

De 5 a 10 minutos costumam ser suficientes. A constância pesa mais do que a duração: praticar cinco minutos todos os dias tende a produzir mais resultado do que uma sessão longa e isolada uma vez por semana.

Um bom momento para praticar é ao acordar, antes de olhar o celular, ou no fim da tarde, quando o corpo pede transição entre o trabalho e o descanso.

Quais são os benefícios da Respiração Kundalini?

Os efeitos aparecem em camadas e de forma gradual. Entre os relatos mais frequentes nos meus atendimentos, destaco:

Aumento da disposição e da sensação de energia disponível

Redução da ansiedade e da agitação mental

Mais clareza para tomar decisões e sustentar o foco

Melhora da qualidade do sono

Maior percepção do próprio corpo e das próprias sensações

Harmonização dos centros de energia, os chakras

Recarga da energia sexual, vital e amorosa

Vale um alinhamento de expectativa: esses efeitos surgem na proporção da regularidade. As primeiras sessões costumam trazer sobretudo uma sensação de calma e presença.

Respiração Kundalini e prazer: o que muda no corpo

Muitas mulheres relatam que a prática facilita o contato com o próprio prazer, tanto na relação com alguém quanto nos momentos de masturbação.

A explicação está no sistema nervoso. Respirar devagar e com atenção tende a ativar o sistema parassimpático, aquele que sustenta o relaxamento, e o relaxamento é condição para que a excitação circule pelo corpo em vez de ficar presa na região genital.

Se a sua questão principal for dificuldade específica para chegar ao clímax, existe uma técnica mais direcionada para isso. Escrevi um passo a passo completo sobre a respiração para atingir o orgasmo, que combina movimento e ritmo respiratório acelerado.

Cuidados e contraindicações

A Respiração Kundalini é uma prática segura para a maioria das pessoas, mas alguns quadros pedem adaptação ou orientação profissional antes de começar.

Quem tem desvio de septo, rinite ou sinusite em fase aguda pode sentir desconforto na alternância das narinas. Nesses casos, vale praticar apenas a respiração lenta e consciente, sem o fechamento manual.

Pessoas com pressão arterial instável, histórico de crises de ansiedade ou gestantes devem evitar as retenções longas do ar e conversar com um profissional de saúde antes de manter a prática em rotina.

Se durante o exercício aparecerem tontura, formigamento intenso ou aceleração desconfortável dos batimentos, interrompa. Esses sinais indicam que o ritmo está acelerado demais para o seu momento.

Conclusão

A Respiração Kundalini oferece um caminho curto para algo que costuma parecer distante: sentir a própria energia se movimentar. Poucos minutos por dia, sem equipamento e sem preparo prévio.

Comece devagar, com ciclos confortáveis, e observe o que muda ao longo das primeiras semanas. Cada corpo responde em um tempo, e respeitar esse tempo faz parte da prática.

Se quiser aprofundar o trabalho com a energia vital no corpo, o próximo passo natural é a consciência da musculatura pélvica, que é onde essa energia repousa.

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FAQ sobre Respiração Kundalini

Qual a diferença entre Respiração Kundalini e Nadi Shodhana?

São nomes para a mesma mecânica respiratória, com ênfases diferentes. Nadi Shodhana é o termo técnico do Yoga e significa purificação dos canais energéticos, com foco no equilíbrio entre Ida e Pingala. Quando a prática recebe o nome de Respiração Kundalini, o destaque passa para a finalidade: mobilizar a energia adormecida na base da coluna para que ela suba pelo canal central. Na prática, a sequência de narinas é a mesma. O que muda é a intenção e a visualização que acompanham o exercício, especialmente a imagem da energia subindo em espiral pela coluna.

Quantas vezes por dia posso fazer a Respiração Kundalini?

Uma sessão diária de 5 a 10 minutos costuma ser suficiente para a maioria das pessoas. Quem já tem prática regular pode fazer duas sessões curtas, uma pela manhã e outra no fim da tarde. Passar disso raramente traz benefício adicional e pode gerar cansaço ou tontura, porque a alternância das narinas com retenção mobiliza bastante o sistema nervoso. O critério mais útil é a sensação depois da prática: se você termina mais desperta e centrada, o tempo está adequado. Se termina agitada ou com a cabeça leve demais, reduza os ciclos.

Preciso saber Yoga para fazer essa respiração?

Não. A Respiração Kundalini é uma das práticas mais acessíveis do repertório respiratório do Yoga e pode ser feita por quem nunca pisou em uma aula. Você precisa apenas de um lugar tranquilo, coluna alongada e alguns minutos sem interrupção. A postura pode ser sentada em uma cadeira, com os pés apoiados no chão. Se você quiser evoluir depois para práticas mais completas, com posturas e mantras, o Kundalini Yoga é o caminho natural, mas você não precisa dele para começar.

A Respiração Kundalini pode ser feita durante a menstruação?

Sim, e muitas mulheres relatam alívio de cólicas e de irritabilidade quando praticam nesse período. A recomendação é reduzir ou eliminar as retenções longas do ar e manter o ritmo mais lento, porque o corpo já está em um momento de maior sensibilidade. A visualização da energia subindo pela coluna pode ser mantida normalmente. Se houver fluxo intenso, desconforto forte ou qualquer sintoma fora do seu padrão, o mais indicado é descansar e retomar a prática depois.

Em quanto tempo sinto os resultados?

As primeiras sensações costumam aparecer na própria sessão: respiração mais profunda, ombros mais soltos e mente menos dispersa. Os efeitos mais estáveis, como melhora do sono e da disposição ao longo do dia, tendem a se firmar entre a segunda e a quarta semana de prática regular. Mudanças na percepção da energia sexual e do prazer costumam demorar um pouco mais, porque envolvem também consciência corporal e relaxamento profundo. O fator determinante é a constância, não a duração de cada sessão.

1. Como mostra a imagem ao lado, faça um triângulo invertido com a mão e tape uma das narinas .

. 2. Agora, inspire lentamente pela outra narina e segure o ar por alguns segundos.

3. Enquanto estiver inspirando, visualize uma energia em fogo, subindo em espiral por toda a sua coluna.

4. Depois, solte o ar e repita o mesmo procedimento com a outra narina.

Simples assim!

Com esse exercício, você vai se sentir mais conectada com sua energia sexual e amorosa, pronta para aproveitar momentos íntimos incríveis. Então, experimente essa prática e sinta todo o poder que ela pode trazer para a sua vida!

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Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

fisioterapia.roberta@gmail.com

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