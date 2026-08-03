Dia do Orgasmo: qual são as fantasias sexuais de cada signo?

A fantasia sexual de cada signo tem um endereço específico no Mapa Astral: a Casa 8. É nessa área que a Astrologia lê os desejos mais íntimos, os instintos ligados ao prazer e o tipo de estímulo que costuma acender cada pessoa.

O signo que ocupa a sua Casa 8 indica que tipo de fantasia tende a agradar você, quais regiões do corpo respondem melhor ao toque e até a dinâmica de comando e entrega que costuma funcionar na cama.

Conhecer esse posicionamento amplia o repertório e facilita conversar sobre desejo com quem se relaciona com você. Abaixo, você confere a leitura dos 12 signos na Casa 8.

Descubra no Mapa Sexual qual signo está na sua Casa 8

O que a Casa 8 do Mapa Astral revela sobre sexo

A Casa 8 é a área do Mapa Astral ligada à intimidade profunda, aos tabus, às transformações e àquilo que você compartilha com outra pessoa em nível emocional e material.

Na leitura da sexualidade, ela indica o que acontece quando as defesas caem: o grau de entrega, a intensidade que agrada e os desejos que nem sempre são ditos em voz alta.

Toda pessoa tem uma Casa 8 no Mapa, com ou sem planetas nela. Quando não há planetas ali, o signo na cúspide dessa área e o planeta regente dele ganham peso maior.

Como descobrir o signo da sua Casa 8

Antes de ler as descrições, você precisa saber qual signo ocupa a sua Casa 8. O cálculo depende de data, horário e cidade de nascimento, por isso o horário exato faz diferença no resultado. Siga o passo a passo:

Acesse o Mapa Astral gratuito do Personare

Informe data, horário de nascimento e cidade

No Perfil Astrológico, selecione a opção Casas Astrológicas

Anote o signo que aparece na Casa 8

Verifique também se existe algum planeta posicionado nessa área

Com o signo em mãos, procure abaixo o trecho correspondente. Vale conferir o Mapa da pessoa parceira também, já que os desejos de cada um podem se encontrar em pontos inesperados.

A fantasia sexual de cada signo é…

Cada signo na Casa 8 descreve um caminho diferente para o prazer. Leia a sua descrição pensando menos em regra fixa e mais em pista para experimentar.

Áries na Casa 8

Você se excita com facilidade e costuma buscar ousadia na hora do sexo. Sua energia sexual é forte, e estar no comando ou surpreender a pessoa parceira tende a lhe agradar.

Explorar limites corporais é atrativo, seja com acessórios de sadomasoquismo, seja com um ato mais animalesco e posições diferenciadas.

A cabeça, o rosto e o couro cabeludo costumam ser regiões sensíveis para você. Puxões leves de cabelo e beijos no rosto tendem a funcionar bem.

Touro na Casa 8

Para você, sexo, dinheiro e poder costumam estar associados. É possível que pessoas com status ou postura segura lhe atraiam de forma especial.

Por ser bastante sensual, você gosta de práticas que exploram o corpo com calma, como o sexo oral, e que valorizam o olhar. Gel com sabor de chantilly ou de frutas e uma massagem antes do sexo tendem a agradar.

O pescoço e a garganta são áreas bem erógenas, e beijos demorados nessa região podem acelerar a excitação.

Gêmeos na Casa 8

A curiosidade é o seu principal combustível sexual. Práticas como o voyeurismo, o sexo virtual e conversas eróticas sobre o tema tendem a lhe estimular bastante.

Frases picantes, posições novas, acessórios e estímulos visuais funcionam bem. A ideia de envolver mais de uma pessoa também pode aparecer entre as suas fantasias.

Mãos, braços e ombros são regiões sensíveis. Toques leves nessas áreas durante as preliminares tendem a aumentar o desejo.

Câncer na Casa 8

Você age com emoção intensa e entrega na hora do sexo, e as preliminares têm peso enorme. Dar atenção e trocar carinhos faz parte do prazer.

Como pode existir certa insegurança no início, você tende a gostar que a outra pessoa assuma mais o controle do ato.

Sabores doces costumam agradar, então chocolate, chantilly e gel na região do colo podem entrar na brincadeira. Vale experimentar óleos essenciais afrodisíacos para preparar o clima.

Leão na Casa 8

Você gosta de transformar a cama em palco: dançar, se mostrar, usar a roupa íntima mais provocante. Costuma controlar a relação em um primeiro momento e depois deixa que a pessoa parceira conduza.

Espelhos são atrativos, já que você aprecia tanto ver o prazer do outro quanto admirar a própria imagem. Realizar a fantasia do seu par também traz uma sensação de poder que lhe agrada.

A região dos peitos e dos mamilos responde muito bem a toques e beijos.

Virgem na Casa 8

Você tende a experimentar novidades só depois de conhecer bem o par e sentir segurança para se soltar. Por isso, costuma procurar pessoas mais ativas, que assumam o controle nesse sentido.

Seu olhar criterioso para o sexo convive com um gosto discreto por práticas que apimentam a rotina, desde que em um ambiente limpo e organizado.

A barriga é uma área bastante erógena do seu corpo.

Libra na Casa 8

Sua fantasia está tanto no ambiente quanto no ato em si. Um quarto arrumado, velas, lençóis agradáveis e uma boa trilha sonora costumam contar muito.

Quanto mais romantismo, melhor. Delicadeza, beijos e contatos suaves funcionam melhor do que a pressa.

A região próxima à lombar é especialmente sensível ao toque.

Escorpião na Casa 8

Você se sente fortemente atraído pelos órgãos sexuais em si e gosta de explorá-los de diversas formas. A masturbação, tanto em você quanto na pessoa parceira, é um estímulo poderoso, e vale conferir este guia sobre masturbação feminina.

Desafiar os limites corporais com acessórios como algemas, correntes e vendas é uma boa pedida, assim como posições em que uma das pessoas fica de costas.

Práticas que envolvem imobilização ou privação de sentidos pedem combinado prévio, palavra de segurança e consentimento claro dos dois lados.

Sagitário na Casa 8

Você valoriza a soma entre sexo e intelecto, algo que nem todo mundo entende de imediato. Toques e beijos mais brutos lhe agradam.

Um ritmo mais rápido durante o ato tende a lhe excitar bastante, assim como a ideia de transar em lugares diferentes ou durante viagens.

Nádegas e coxas são suas zonas mais erógenas, então posições que priorizam essas áreas costumam funcionar.

Capricórnio na Casa 8

Sua postura é mais reservada e você costuma demorar um pouco para se entregar por completo. Os desejos aparecem quando existe confiança real na pessoa parceira.

Acessórios que permitem agir de forma dominadora podem lhe agradar, principalmente nas primeiras vezes. Com intimidade construída, você tende a aceitar um papel mais passivo.

Os joelhos e a parte de trás das pernas costumam responder bem ao estímulo.

Aquário na Casa 8

Você gosta de um par que estimule sua criatividade, porque a novidade é o que mantém o desejo aceso. Livros, contos e romances eróticos lhe atraem.

Testar brinquedos e produtos sexuais recentes entra facilmente na sua lista. Durante o ato, você pode agir com certa frieza, passando uma impressão de impessoalidade.

O ponto logo abaixo dos joelhos serve de estímulo para você.

Peixes na Casa 8

Você costuma gostar de pares mais ousados e de estímulos antes da relação, como carinhos demorados. Criar personagens e usar a imaginação na hora do sexo também lhe excita.

Em alguns momentos, a fantasia ganha tanto espaço que o sexo em si fica em segundo plano. Nomear o desejo em voz alta ajuda a trazer a cena para o corpo.

Os pés são um ponto bastante erógeno, e massagens nessa área funcionam bem como preliminar.

Zonas erógenas de cada signo na Casa 8

A ordem dos signos acompanha o corpo de cima para baixo, começando pela cabeça em Áries e terminando nos pés em Peixes. A tabela resume as regiões e os estímulos que tendem a funcionar melhor para cada posicionamento.

Signo na Casa 8 Zona erógena Estímulo que costuma funcionar Áries Cabeça, rosto e couro cabeludo Puxões leves de cabelo, ritmo intenso Touro Pescoço e garganta Beijos demorados, massagem, sexo oral Gêmeos Mãos, braços e ombros Toques leves, palavras, estímulo visual Câncer Colo e seios Preliminares longas, sabores doces Leão Peitos e mamilos Espelhos, encenação, roupa íntima Virgem Barriga Ambiente organizado, comando do par Libra Região lombar Clima romântico, toques suaves Escorpião Órgãos sexuais Masturbação, acessórios, vendas Sagitário Nádegas e coxas Ritmo rápido, toques mais firmes Capricórnio Joelhos e parte de trás das pernas Postura dominadora, confiança construída Aquário Ponto abaixo dos joelhos Brinquedos, literatura erótica, novidade Peixes Pés Massagem, personagens, imaginação

Planetas na Casa 8 acrescentam camadas à leitura

Quando existe algum planeta na Casa 8, ele colore a forma como você vive a intimidade. Vênus ali costuma indicar sedução e prazer estético, enquanto Marte tende a apontar para desejo direto e maior apetite sexual.

Saturno na Casa 8 pode sugerir pudor, culpa ou uma entrega que demora a acontecer. Já Urano tende a indicar necessidade constante de experimentação.

Se você tem planetas nessa área do Mapa, vale aprofundar a leitura no conteúdo sobre planetas na Casa 8, que detalha o significado de cada um deles.

O Mapa Sexual vai além da Casa 8

A Casa 8 responde por uma parte importante do quebra-cabeça, mas não pela totalidade dele. Vênus indica como você seduz e o que considera prazeroso, Marte mostra como age no desejo, e a Casa 5 fala de flerte, diversão e jogo erótico.

Lilith, os aspectos entre esses pontos e o signo do Ascendente também entram na conta. É a combinação desses elementos que descreve seus instintos sexuais, seus desejos ocultos e o que traz satisfação de verdade, tema que o conteúdo sobre sexualidade na Astrologia aprofunda.

Por isso, a leitura isolada da Casa 8 funciona como porta de entrada. A análise completa aparece no Mapa Sexual, que cruza todos esses posicionamentos.

Dia do Orgasmo: uma data para experimentar sua Casa 8

O Dia do Orgasmo é celebrado em 31 de julho no Brasil e, em 2026, cai em uma sexta-feira. A data funciona bem como convite prático para testar aquilo que o seu posicionamento indica.

Uma sugestão simples: escolha um único elemento da descrição do seu signo na Casa 8 e proponha ele para a noite, seja a zona erógena, seja o tipo de estímulo.

Combinar antes costuma render mais que surpreender. Falar sobre a fantasia com antecedência aumenta a expectativa e evita que alguém se sinta desconfortável no meio do caminho.

Como conversar sobre fantasias com a pessoa parceira

Descobrir a própria fantasia tem pouco efeito se ela continuar guardada. A conversa costuma fluir melhor quando acontece fora do quarto e sem cobrança de resposta imediata. Algumas abordagens que ajudam:

Escolha um momento neutro, como uma caminhada ou um jantar tranquilo

Comece pelo que você gosta, em vez de apontar o que falta na relação

Use o Mapa como ponto de partida leve, lendo as descrições juntos

Montem uma lista de “sim”, “não” e “talvez” para marcar limites com clareza

Combinem uma palavra de segurança antes de qualquer prática mais intensa

Depois da conversa, vale revisitar o assunto de tempos em tempos. Desejos mudam com a fase da vida e com o momento da relação, e a lista de hoje provavelmente não será a mesma daqui a um ano.

Conclusão

O signo na Casa 8 do Mapa Astral oferece um mapa de pistas sobre o que desperta o seu desejo, quais regiões do corpo pedem atenção e que dinâmica de entrega costuma lhe agradar.

Use essas informações como convite à experimentação, sempre com consentimento e comunicação. A Astrologia descreve tendências, e é a sua vivência que confirma ou ajusta cada uma delas.

Veja a análise completa dos seus desejos no Mapa Sexual

Perguntas frequentes sobre a fantasia sexual de cada signo

O que é a Casa 8 no Mapa Astral?

A Casa 8 é a área do Mapa Astral ligada à intimidade profunda, à sexualidade, aos tabus, às transformações e aos recursos compartilhados com outras pessoas. Na leitura sexual, ela indica o que acontece quando as defesas emocionais caem, ou seja, o grau de entrega, o tipo de intensidade que agrada e os desejos que raramente são ditos em voz alta. Toda pessoa tem essa Casa no Mapa, com ou sem planetas nela. Quando não existem planetas ali, o signo posicionado na cúspide e o planeta regente desse signo assumem o papel principal na interpretação.

Como descobrir qual é a minha fantasia sexual pelo signo?

O primeiro passo é calcular o Mapa Astral com data, horário e cidade de nascimento, já que o horário exato altera a distribuição das Casas. No Perfil Astrológico, selecione a opção Casas Astrológicas e anote o signo que aparece na Casa 8. Depois, procure a descrição correspondente neste artigo. Se houver algum planeta posicionado nessa mesma área, ele acrescenta camadas à leitura e vale ser considerado. Para uma análise que cruza todos os pontos ligados ao desejo, o Mapa Sexual reúne essas informações em um relatório único.

A fantasia sexual segue o signo solar ou o signo da Casa 8?

A leitura das fantasias parte do signo na Casa 8, que na maioria dos casos é diferente do signo solar. O Sol descreve identidade, vitalidade e o modo como você se expressa no mundo, enquanto a Casa 8 fala especificamente de intimidade e sexualidade. Uma pessoa de Sol em Libra pode ter Escorpião na Casa 8, por exemplo, e viver o sexo de forma bem mais intensa do que a descrição do signo solar sugeriria. Por isso, o cálculo do Mapa completo é indispensável para essa leitura.

O que significa ter planetas na Casa 8?

Planetas nessa área intensificam os temas ligados a intimidade e transformação. Vênus tende a indicar sedução e prazer estético, Marte sugere desejo direto e maior apetite sexual, Saturno costuma apontar pudor ou entrega que demora a acontecer, e Urano indica busca constante por experimentação. A Lua nessa posição sugere forte ligação entre emoção e sexo, e Plutão tende a apontar intensidade e questões de poder na intimidade. Cada planeta acrescenta uma camada específica que se soma ao signo presente na Casa.

A Casa 8 sozinha define a vida sexual de alguém?

Não. A Casa 8 indica uma parte relevante do desejo, mas a vivência sexual aparece na combinação de vários fatores do Mapa, como Vênus, Marte, a Casa 5, Lilith e os aspectos entre esses pontos. Além disso, a Astrologia descreve tendências, e não determinações. História pessoal, saúde, contexto emocional e a qualidade da relação pesam tanto quanto qualquer posicionamento astrológico. A leitura funciona melhor como ferramenta de autoconhecimento e conversa do que como diagnóstico fechado.

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Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

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