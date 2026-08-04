Tarot prevê os seus próximos 6 meses: descubra o que as cartas revelam

O que vem por aí? Eu costumo devolver outra: o que você quer manter de pé enquanto as coisas se movem? Tudo isso aparece na leitura de Tarot para os próximos 6 meses.

Essa segunda pergunta faz mais sentido em 2026. O ano passado foi regido por O Eremita, aquele senhor que caminha no escuro com uma lamparina, tateando o chão antes de dar o passo.

Este ano funciona no ritmo oposto, A Roda da Fortuna é como um ventilador ligado na potência máxima, com as coisas indo para todos os lados.

Nas próximas linhas, explico qual arcano rege 2026, o que uma leitura de seis meses costuma mostrar e como tirar as suas cartas.

Jogue o Tarot Semestral gratuito e veja a carta-tema dos seus próximos 6 meses

Por que ler o Tarot para os próximos 6 meses?

Uma tiragem diária responde ao dia. Serve, e muito, para decisões pequenas. Só que ela não mostra o desenho do ciclo, e é o desenho que permite planejar.

Seis meses é um recorte que me agrada como tarólogo. É tempo suficiente para um assunto amadurecer e curto o bastante para você lembrar do que leu quando o assunto chegar.

Nesse formato, o valor não está em saber o que vai acontecer. Está em identificar, com antecedência, quais assuntos vão pedir energia sua e quais podem esperar.

O que o Tarot Semestral mostra:

Vale saber o tipo de informação que aparece nessa tiragem:

o tema central do período, indicado pela carta de síntese;

as áreas com mais abertura e as que pedem cautela;

conselhos práticos para lidar com o que surgir;

padrões que se repetem e que talvez peçam revisão;

onde vale investir tempo e onde vale esperar.

Com esses pontos na mão, fica mais simples escolher duas ou três prioridades para o semestre em vez de tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo.

Saiba o tema que vai guiar sua vida

Gosto de pensar a carta-tema como a sinopse de um filme. Ela não conta o enredo todo, mas antecipa o clima da sessão e o assunto que vai se repetir ao longo dela. As outras 12 cartas contam o roteiro, casa por casa.

Um conselho de tarólogo: jogue uma vez por semestre e volte à mesma leitura quando surgir uma dúvida. Repetir a tiragem toda semana costuma confundir mais do que esclarecer, porque o Tarot trabalha com a conexão do momento em que você tira as cartas.

Como jogar o seu Tarot Semestral

O Tarot Semestral do Personare revela a carta-tema do seu semestre e mais 12 cartas, distribuídas pelas 12 casas do jogo, que cobrem amor, família, profissão, dinheiro, saúde, diversão e outras áreas.

É um dos jogos que mais indico para quem quer um panorama de médio prazo, porque ele entrega conselho aplicável, e não apenas a descrição da carta sorteada.

O caminho é curto:

Acesse o jogo e escolha a versão Mini, que é a gratuita;

Concentre-se na sua pergunta ou no momento que você está vivendo;

Embaralhe as cartas conforme a indicação da tela;

Escolha 13 cartas, sendo uma central e 12 temáticas;

Leia primeiro a carta-tema e depois cada área.

A versão Mini entrega a carta-tema do semestre, aquela que resume o clima geral do período. A versão completa abre a análise das 13 cartas, casa por casa, com as previsões e os conselhos de cada área.

A roda gira, o eixo fica: 3 formas de usar as cartas

Cada ano recebe um arcano regente, calculado pela soma dos dígitos. Em 2026, a conta é 2 + 0 + 2 + 6, que dá 10, o número de A Roda da Fortuna.

Com A Roda regendo o ano, tudo fica possível. É um campo aberto, uma arena. Por isso 2026 tende a ter muita coisa resolvida no último minuto, nos 45 do segundo tempo, com gente salva pelo gongo em situações que pareciam perdidas.

Toda roda tem um eixo. Ela pode girar o quanto quiser, mas se o eixo está firme, ela não sai do lugar por acaso. É assim que costumo orientar quem me pergunta como manter foco em um ano de Roda da Fortuna.

Defina o eixo antes de refazer as metas

Antes de mexer na lista de objetivos, responda o que você quer conquistar e o que quer preservar nos próximos seis meses. Metas mudam de forma o tempo todo. O eixo é o que sustenta a escolha quando a forma muda.

Feche o que ficou aberto

Os dez do Tarot são cartas de conclusão, e existe uma razão para os Ases virem logo depois. Assuntos mal encerrados costumam consumir energia em silêncio, e liberar esse espaço tende a render mais que somar compromissos novos.

Aceite a parte que não depende de você

A Roda descreve justamente aquilo que gira sem pedir licença. Diante de tanta incerteza, existe uma tendência a se fechar e agir por conta própria, e vale prestar atenção nisso: olhar para o coletivo, para quem está por perto, costuma ser o que segura a pessoa de pé.

Conclusão

Ler o Tarot para os próximos 6 meses não elimina a incerteza do período. O que a leitura faz é mostrar onde você pisa firme enquanto A Roda da Fortuna faz o trabalho dela.

As cartas apontam tendências e sugerem posturas. A decisão continua sendo sua, e é exatamente aí que uma boa leitura mostra o seu valor.

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FAQ

1. O Tarot prevê o futuro?

O Tarot aponta tendências e oferece conselhos, sem determinar acontecimentos. Cada carta descreve um clima possível e sugere posturas diante dele, o que mantém a escolha com quem consulta. É assim que ensino a ler as cartas no Curso Básico de Tarot: a leitura funciona melhor como ferramenta de reflexão e de planejamento do que como resposta fechada sobre o que vai acontecer.

2. Quantas cartas tem o Tarot Semestral?

São 13 no total. A primeira é a carta-tema, sorteada entre os 56 Arcanos Menores, e resume a energia principal dos seus próximos seis meses. As outras 12 trazem indicações para áreas específicas: amor, família, profissão, dinheiro e finanças, relações sociais, saúde, diversão e viagens, evolução pessoal, entre outras. Cada uma vem acompanhada de conselhos práticos.

3. Qual a diferença entre o Tarot Semestral e o Tarot do Dia?

O Tarot do Dia responde ao momento imediato e orienta as próximas horas. O Tarot Semestral trabalha com um horizonte de seis meses e mostra o desenho de um ciclo inteiro, área por área. Os dois se complementam bem: um ajuda na decisão do dia, o outro no planejamento do período.

4. Preciso saber Tarot para jogar?

Não. As interpretações vêm em linguagem acessível, com o significado de cada carta explicado e uma sugestão de como aplicar aquela leitura no cotidiano. Quem nunca teve contato com o Tarot consegue ler e usar o resultado sem conhecimento prévio.

5. Qual é a carta que rege 2026?

A Roda da Fortuna, arcano de número 10, obtido pela soma 2 + 0 + 2 + 6. Ela trata de ciclos, acaso e adaptação, e sugere um ano em que a flexibilidade tende a render mais que a rigidez. Como o 10 se reduz a 1, O Mago aparece como energia complementar, com o tema da iniciativa e da ação.

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Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal e Tarot Direto. Professor do Curso Básico de Tarot faz também atendimentos online pelo Personare.

leochioda@gmail.com

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