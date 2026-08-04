A Lua Cheia de julho tem significado especial para quem pratica Yoga

Esta quarta-feira, 29/07, na Lua Cheia do mês, é dia de Guru Purnima, a data mais auspiciosa do ano para toda a comunidade do Yoga, o dia reservado para reverenciar os mestres que trouxeram luz à nossa caminhada. E ela guarda um simbolismo que atravessa milênios.

Ensino Yoga há mais de 25 anos, e todo ano dedico esta data a olhar para dentro e agradecer. Nesta manhã, véspera de Guru Purnima 2026, conduzi a prática inteira voltada a essa gratidão na aula ao vivo do Clube Personare.

Abaixo, te explico o que é o Guru Purnima, por que ele cai sempre na Lua Cheia e como você pode vivê-lo, mesmo sem nunca ter praticado Yoga.

Resumo sobre o Guru Purnima 2026

O Guru Purnima 2026 cai em 29 de julho, na Lua Cheia de julho .

. Purnima significa Lua Cheia, e Guru é o mestre, então a data é a Lua Cheia dos mestres.

A palavra Guru une Gu, que é escuridão, e Ru, que é aquele que liberta.

É o dia de agradecer a todos os mestres da vida, começando pelos pais.

A tradição sugere meditar olhando para a Lua e agradecendo, de 5 a 20 minutos.

O que é o Guru Purnima?

O Guru Purnima é o dia dedicado a honrar os mestres. Ele nasce na Índia e é celebrado por praticantes de Yoga no mundo inteiro, sempre na Lua Cheia do mês lunar de Ashadha, que em 2026 corresponde a 29 de julho.

Para entender a essência da data, é preciso olhar para a palavra Guru, que carrega dois sentidos unidos.

Gu significa escuridão, inconsciência, a ausência de luz, a nossa incapacidade de enxergar a verdade.

significa escuridão, inconsciência, a ausência de luz, a nossa incapacidade de enxergar a verdade. Ru significa aquele que liberta.

Um Guru, portanto, é o mestre que nos liberta da escuridão da ignorância e traz luz, clareza, conhecimento e sabedoria.

Pode ser um professor de Yoga, e pode ser qualquer pessoa que tenha acendido em você uma nova compreensão.

Por que a data cai na Lua Cheia?

Purnima é a palavra que nomeia a Lua Cheia. Por isso, Guru Purnima significa, ao pé da letra, a Lua Cheia dos mestres, ou a Lua Cheia dos gurus.

A escolha da Lua Cheia não é por acaso. Assim como a Lua reflete a luz do Sol e ilumina a noite, o conhecimento trazido pelos mestres reflete uma luz que ilumina a nossa escuridão interior. Quando você aprende algo, uma luz se acende.

Neste ano, o simbolismo fica ainda mais bonito. A Lua Cheia de 29 de julho acontece em Aquário, signo ligado ao conhecimento compartilhado e à consciência coletiva, o que conversa diretamente com o espírito da data.

A origem: o dia de Vyasa

A tradição também associa o Guru Purnima ao sábio Vyasa, reverenciado como aquele que organizou e transmitiu o conhecimento sagrado da Índia.

Por marcar o nascimento desse mestre ancestral, a data recebe também o nome de Vyasa Purnima.

Você não precisa se filiar a nenhuma corrente religiosa para vivenciar o Guru Purnima. O convite é universal: reconhecer que tudo o que você sabe hoje chegou por meio de alguém.

Quem são os seus mestres?

Aqui está o ponto que mais me toca nesta data. Os nossos mestres não são apenas os grandes sábios ou os professores famosos.

Eles começam muito perto de você:

Sua mãe e seu pai, e se estendem a todas as pessoas que passaram pela sua vida e ensinaram alguma coisa.

O médico e a enfermeira que cuidaram de você.

O psicólogo que ajudou você a se enxergar.

A professora da escola e a babá que ficou com você na infância.

O autor de um livro que mudou o seu jeito de pensar.

Cada conhecimento que chegou, cada frase, cada ensinamento que você ouviu e colocou em prática se tornou sabedoria. Honrar esses mestres é reconhecer que ninguém caminha sozinho.

Essa reflexão sobre a gratidão aos mestres vai muito além de um único dia no calendário.

O corpo como o seu maior mestre

Existe um mestre ainda mais próximo, e quase sempre esquecido: o seu próprio corpo.

O corpo ensina você o tempo inteiro, desde o desenvolvimento embrionário até o último suspiro. Ele mostra onde dói, onde incomoda, onde aperta, quando chega a fome e quando chega o sono. Ele é a sua natureza mais próxima.

Honrar o corpo como mestre é uma prática em si. Passa por escutar os sinais que ele envia, respeitar os limites do dia e oferecer descanso quando ele pede. No Yoga, essa escuta é o começo de tudo.

Como celebrar o Guru Purnima na sua casa

Você não precisa de nada elaborado para vivenciar a data. A recomendação que faço aos meus alunos é simples e profunda. Reserve um tempo na noite do Guru Purnima, olhe para a Lua Cheia e agradeça.

Um caminho possível para a sua prática:

Escolha um momento tranquilo na noite de 29 de julho.

Sente-se numa postura confortável, de preferência onde consiga ver a Lua.

Medite de 5 a 20 minutos, apenas observando a respiração e a luz da Lua.

Traga à memória os mestres da sua vida, um a um, e agradeça a cada um deles.

Encerre agradecendo ao próprio corpo e ao dia.

Se quiser acompanhar esta e as próximas Luas Cheias do ano, cada uma com a sua energia e o seu signo:

Acompanhe as fases da Lua e as datas especiais no Calendário Lunar 2026

Conclusão

O Guru Purnima é um convite para parar e reconhecer a corrente de conhecimento que sustenta a sua vida. Uma noite por ano para lembrar que o saber que você carrega foi aceso por muitas mãos.

Que esta Lua Cheia traga mais luz, mais clareza e mais gratidão. E que, ao honrar os seus mestres, você também reconheça a luz que já existe em você.

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Perguntas frequentes sobre o Guru Purnima

Quando é o Guru Purnima 2026? O Guru Purnima 2026 acontece na quarta-feira, 29 de julho, coincidindo com a Lua Cheia do mês. A data não é fixa no calendário, porque segue o ciclo lunar: ela cai sempre na Lua Cheia do mês hindu de Ashadha, que costuma corresponder a julho. Por isso muda de dia a cada ano. Em 2026, essa Lua Cheia acontece no signo de Aquário, o que reforça o simbolismo de conhecimento compartilhado ligado à data.

O que significa a palavra Guru Purnima? A expressão une duas palavras. Purnima significa Lua Cheia, e Guru significa mestre. Então Guru Purnima é a Lua Cheia dos mestres. A própria palavra Guru carrega um significado profundo: Gu quer dizer escuridão ou ausência de luz, e Ru quer dizer aquele que liberta. Um Guru é, portanto, aquele que liberta a pessoa da escuridão da ignorância e traz luz, clareza e sabedoria para a sua evolução.

Preciso praticar Yoga para celebrar o Guru Purnima? Não. Embora a data seja muito reverenciada pela comunidade do Yoga, o Guru Purnima é um convite universal. Qualquer pessoa pode vivenciá-lo, porque todos nós tivemos mestres, começando pelos pais e passando por professores, cuidadores e todas as pessoas que nos ensinaram algo. A forma mais tradicional de celebrar é simples: reserve de 5 a 20 minutos na noite da data, medite olhando para a Lua Cheia e agradeça a cada mestre da sua vida, um a um. Não são necessários objetos nem rituais elaborados, apenas presença e gratidão.

Por que o Guru Purnima cai na Lua Cheia? Porque a Lua Cheia é o símbolo perfeito para a data. Assim como a Lua não tem luz própria e brilha refletindo a luz do Sol, o conhecimento trazido pelos mestres reflete uma luz que ilumina a nossa escuridão interior. A Lua Cheia representa plenitude, clareza e sabedoria, exatamente o que um mestre desperta em quem aprende. Por isso a tradição escolheu esse momento do ciclo lunar para reverenciar os gurus.

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Edno Serafim

Edno Serafim, professor de Yoga. Em suas práticas usa a fluidez dos movimentos e respirações com a música, mantras, dança e meditação.

ednoserafim@icloud.com

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