Agosto terá dois eclipses: um mais forte, porque será visível no Brasil

Os eclipses de 2026 chegam ao ponto alto em agosto, com dois fenômenos seguidos. São os dois mais intensos do ano e costumam sinalizar movimentos em relacionamentos, criatividade e propósito.

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Entre eles, o Eclipse Lunar de 28 de agosto, em Peixes, é o único visível do Brasil, o que costuma reforçar a sua carga simbólica por aqui.

Na Astrologia, eclipses indicam encerramentos, revelações e decisões que podem redefinir prioridades, com efeitos que tendem a se estender por semanas ou meses ao redor das datas.

Descubra em qual área da sua vida o próximo eclipse vai mexer

Quando é o próximo eclipse de 2026?

O próximo eclipse de 2026 é o Eclipse Solar Total em Leão, no dia 12 de agosto, às 14h47 (horário de Brasília), não visível no Brasil.

Em seguida vem o Eclipse Lunar Parcial em Peixes, em 28 de agosto, às 01h14, o único visível em todo território brasileiro.

Com eles, completam-se os quatro eclipses de 2026. Os dois primeiros, o Solar em Aquário (17/02) e o Lunar em Virgem (03/03), já ocorreram.

Previsões para os eclipses de 2026

Na Astrologia, todo eclipse acontece em pares de signos opostos e complementares, o que chamamos de eixo do eclipse. Pense neles como duas pontas de uma mesma conversa: um signo traz um tema, o signo oposto responde e pede equilíbrio.

Em 2026 teremos quatro eclipses, ativando dois eixos principais:

Virgem–Peixes : aperfeiçoamento de hábitos, qualidade do sono e do trabalho, serviço com propósito, mais compaixão no dia a dia.

: aperfeiçoamento de hábitos, qualidade do sono e do trabalho, serviço com propósito, mais compaixão no dia a dia. Leão–Aquário: visibilidade, criatividade e prazer em equilíbrio com colaboração, redes e tecnologia; “brilhar junto” pode ser a tônica.

No conjunto, o ano sugere revisões de rotina e saúde, ajustes de propósito e um convite a brilhar com autenticidade, sem perder de vista os vínculos e projetos de futuro.

Eclipses para o Brasil em 2026

O eclipse de 17/02 tocou pontos sensíveis do Mapa do Brasil, sinalizando mudança de “cara” do país. Já o eclipse de 03/03 caiu sobre o Sol do Brasil, reeditando um gatilho já notado em 2025, indicando pautas ligadas à governança e figuras de poder.

O segundo semestre tende a ser mais tenso por causa dos dois eclipses em agosto. Esse período pode trazer viradas de roteiro em visibilidade, relações e propósito, um chamado a alinhar coração, criatividade e responsabilidade.

O que esperar de cada eclipse?

12/08 — Eclipse Solar em Leão

Tipo de eclipse: Solar Tolar

Solar Tolar Signo e grau: 20 graus de Leão

20 graus de Leão Visibilidade: o eclipse total poderá ser visto na Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e uma pequena área de Portugal, enquanto um eclipse parcial será visível na Europa, África, América do Norte, Oceano Atlântico, Oceano Ártico e Oceano Pacífico. Não visível do Brasil.

Pico do eixo Aquário–Leão no segundo semestre: protagonismo criativo, visibilidade e ajustes na forma de brilhar e dividir palco com o(a) outro(a).

Pode sinalizar viradas em relacionamentos e parcerias, pedindo generosidade, diversão e propósito compartilhado.

Pergunte-se: Onde posso liderar pelo coração, celebrar minha singularidade e, ainda assim, construir junto?

28/08 — Eclipse Lunar em Peixes

Tipo de eclipse: Parcial Lunar

Parcial Lunar Signo e grau: 4 graus de Peixes

4 graus de Peixes Visibilidade: este é o único eclipse de 2026 visível no Brasil. A área de visibilidade inclui toda a América, Europa, África e Ásia Ocidental.

Encerramentos ligados a serviços, trabalho, saúde e questões religiosas, tais como mudar de terapia, tratamento, medicamento ou emprego. Mudanças na forma de trabalhar, lidar com o corpo e a espiritualidade. Redefinições quanto ao modo de ajudar as pessoas ou de receber ajuda.

Esse eclipse fará uma quadratura com Urano recém ingressado em Gêmeos. Portanto, reviravoltas, avanços da ciência, redefinições tecnológicas e mudanças nas redes sociais e internet ficarão ainda mais intensos a partir deste mês de agosto.

Pergunte-se: Quais crenças e expectativas estão prontas para dissolver, dando lugar a um propósito mais vivo no dia a dia?

O significado do eclipse na sua vida

Cada eclipse pode mexer de maneira diferente com a vida de cada pessoa. Pessoas do mesmo signo podem sentir de maneira diferente cada um deles.

Descubra a área da sua vida que será impactada pelo eclipse:

Abra o seu Mapa do Céu, a Calculadora de Eclipses do Personare

Então, caso não tenha cadastro, basta preencher seus dados de nascimento

Mas se já tiver, certifique-se de fazer o seu login no site

Assim, você vai abrir a página já com o resultado da Calculadora de Eclipse em destaque, e, então, logo em seguida, as principais previsões para a sua vida!

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa vai viver o eclipse de 12/08 na Casa 3 por isso, sua comunicação, estudos e relações próximas podem ser ativados pelo fenômeno.

Como a energia de cada eclipse pode perdurar por até seis meses, essa área da vida pode apresentar mudanças, viradas repentinas e até crises durante todo esse período. Leia com atenção!

Para ir além, a Consulta de Previsões Personalizadas dos Eclipses com Yub Miranda oferece uma leitura aprofundada com orientações práticas para atravessar o ciclo.

Onde ver os eclipses 2026?

O único eclipse visível no Brasil em 2026 será o do dia 28 de agosto. No entanto, a chance de realmente conseguir visualizar o fenômeno varia dependendo da região.

Para conferir horário e visibilidade exatos da sua cidade, use a Calculadora de Eclipses do Personare e clique no link “O eclipse será visível da sua localização? Veja aqui”. É gratuito!

Veja um exemplo:

Eclipse Solar x Eclipse Lunar

Os eclipses podem representar diferentes tipos de situações em nossas vidas, dependendo de sua natureza:

Eclipse Lunar: A Lua fica oculta, aumentando instabilidades emocionais. Questões relacionadas a memórias e inseguranças podem emergir, enquanto o medo e a reatividade tendem a se intensificar.

A Lua fica oculta, aumentando instabilidades emocionais. Questões relacionadas a memórias e inseguranças podem emergir, enquanto o medo e a reatividade tendem a se intensificar. Eclipse Solar: O Sol fica ofuscado, sinalizando possíveis surpresas ou perda temporária de controle. Assim, é um momento de transição que pode exigir flexibilidade para lidar com mudanças inesperadas.

Nos dias ao redor dos eclipses, a Astrologia sugere cautela com decisões irreversíveis, já que revelações podem mudar o quadro rapidamente.

Use os eclipses para autoconhecimento

Muita gente teme os eclipses, mas, como todo trânsito, eles representam um convite ao autoconhecimento e à adaptação. Ao revelar verdades ocultas ou abrir novos começos, esses fenômenos costumam nos desafiar a olhar para dentro e a rever escolhas.

Aproveite esses momentos para refletir sobre metas, emoções e prioridades. Com as ferramentas certas, dá para entender como cada energia tende a ser sentida de forma personalizada, e chegar mais preparado aos ciclos que vêm pela frente.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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