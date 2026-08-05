Previsões da semana de 02 a 08/08: alerta no amor e hora de desapegar

As previsões da semana de 02 a 08/08 trazem poucos trânsitos, mas um alerta claro no amor. O céu pede desapego do que você vem suportando sem prazer. No coletivo, a Lua Minguante em Touro tende a mexer com dinheiro, alimentação e terra.

Aqui neste artigo você entende todos os trânsitos da semana. Mas lembre-se de que esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 02 a 08/08:

Quarta-feira (05/08): Lua Minguante em Touro

Lua Minguante em Touro Quinta-feira (06/08): Vênus entra em Libra

Vênus entra em Libra Quinta-feira (06/08): Sol em trígono com Saturno

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Mudanças da Lua e o humor da semana

A semana começa ainda sob a Lua Cheia e vira Minguante na quarta (05/08), justamente com a Lua em Touro. O ritmo tende a cair aos poucos.

A passagem por três elementos diferentes ajuda a entender o clima de cada dia:

Domingo (02/08): Lua em Áries, iniciativa e coragem para começar

Lua em Áries, iniciativa e coragem para começar Terça (04/08): Lua em Touro, segurança, valores e o convite ao desapego

Lua em Touro, segurança, valores e o convite ao desapego Sexta (07/08): Lua em Gêmeos, comunicação e curiosidade

Terça e quarta tendem a ser os dias mais sensíveis, já que a Lua em Touro se aproxima do Minguante e coloca merecimento e finanças em foco.

Na sexta, a Lua em Gêmeos favorece o diálogo que Vênus em Libra vem pedindo desde quinta. Bom momento para aquela conversa adiada.

Acompanhe os signos e fases da Lua dia a dia no Calendário Lunar 2026

Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 02 a 08/08. Se preferir, assista ao vídeo:

Lua-Sol: Lua Minguante em Touro pede desapego

A Lua Minguante em Touro se forma na quarta (05/08), às 23h21. Os efeitos tendem a ser mais sentidos entre 21h31 de quarta e 1h12 de quinta, mas o clima de encerramento marca a semana toda.

Minguar é deixar ir. A fase convida a analisar o que já não funciona e a soltar hábitos, relações ou crenças que diminuem a sua autoestima.

A quadratura, que é um aspecto tenso, coloca a Lua em Touro contra o Sol em Leão. De um lado, a necessidade de segurança. De outro, o desejo de reconhecimento.

Os dois signos falam de prazer. Vale se perguntar até que ponto você tem buscado o que realmente agrada e até que ponto tem fugido dos deveres em nome do que dá gosto.

Touro tem uma resiliência admirável, mas também suporta o insuportável. Se uma relação ou uma rotina já não oferece satisfação, o céu sinaliza que insistir tende a custar caro.

No coletivo, a Lua Minguante em Touro tende a mexer com dinheiro, alimentação e terra. Notícias sobre juros, taxas e cortes podem ganhar espaço.

A Lua Cheia de 29/07 ainda repercute e agosto reserva mais movimento, já que a temporada de Eclipses de 2026 começa no dia 12.

O que pode acontecer:

Términos de relacionamentos que já vinham sem prazer nem diálogo

Notícias sobre fechamento de empresas, cortes e demissões

Mudanças em juros, taxas e preços de alimentos

Movimentações nos setores de agricultura, pecuária e alimentação

Decisões de desfazer contratos ou encerrar sociedades

Vontade de limpar a casa, doar objetos e reorganizar as finanças

Vênus em Libra: as relações pedem equilíbrio e limites claros

Vênus entra em Libra na quinta (06/08), às 16h13, e permanece no Signo até 10/09. Em Libra, Vênus está domiciliada, ou seja, atua com força total.

O trânsito fortalece diplomacia, cooperação, justiça e acordos. As relações tendem a buscar mais equilíbrio, e cresce o interesse por arte, beleza e bem-estar.

As previsões da semana de 02 a 08/08 colocam os relacionamentos no centro. É uma fase positiva para fortalecer parcerias, cuidar da autoestima e rever acordos financeiros.

O lado delicado aparece na dificuldade de dizer não. Libra detesta conflito e muitas vezes prefere manter as aparências de que está tudo bem quando não está.

Existe aqui um medo de rejeição que pode falar alto. Colocar limites às vezes significa aceitar ser a vilã da história de alguém, e essa é a lição central da semana.

O diálogo é o caminho. Uma conversa franca tende a ajustar a relação e torná-la mais justa, desde que as duas pessoas estejam dispostas.

O que pode acontecer:

Conversas decisivas que reposicionam relacionamentos

Reaproximações e reconciliações que dividem opiniões

Acordos, contratos e parcerias fechados com mais equilíbrio

Vontade de investir em beleza, arte e bem-estar

Gastos feitos para agradar os outros, sem necessidade real

Notícias sobre casais famosos, separações e reatamentos

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O efeito de Vênus em Libra varia conforme a Casa que ela ativa no seu Mapa Astral. Em algumas Casas, indica mais poder de sedução e desejo de companhia. Em outras, aponta para acertos financeiros, ajustes no trabalho ou um mergulho em medos e autossabotagens que atrapalham as suas relações.

Para descobrir onde esse trânsito tende a agir na sua vida: acesse o Horóscopo Personalizado e vá direto para o trânsito de Vênus.

Sol-Saturno: disciplina para construir algo duradouro

O trígono entre Sol em Leão e Saturno em Áries fica exato na quinta (06/08), às 23h44. Os efeitos tendem a ser sentidos de 05/08 a 08/08.

Trígono é um aspecto harmônico, que faz os planetas colaborarem entre si. Aqui, a vitalidade do Sol em Leão encontra a disciplina de Saturno.

O período favorece liderança madura, planejamento e ações consistentes. Vale entender melhor o ciclo que começou em 2025, quando Saturno entrou em Áries e mudou as regras do jogo.

A confiança cresce quando vem acompanhada de método. É um bom momento para assumir responsabilidades e fortalecer a autoestima por meio das próprias conquistas.

As previsões da semana de 02 a 08/08 ganham aqui o seu contrapeso. Se a Lua Minguante pede soltar, o trígono oferece resiliência para persistir no que ainda faz sentido.

Sem resiliência, obstáculos e demoras derrubam qualquer meta. A diferença está em persistir com ajustes, revendo o que trava o caminho.

O que pode acontecer:

Metas que finalmente saem do papel e ganham prazo

Reconhecimento por trabalhos entregues com consistência

Cobranças maiores de responsabilidade, com resultados concretos

Decisões de longo prazo tomadas com maturidade

Acordos profissionais que exigem compromisso firme

Vontade de organizar rotina, estudos e projetos

Uma dica para aproveitar: escolha uma única meta e defina o primeiro passo concreto até sábado (08/08). Saturno recompensa quem começa pequeno e mantém o ritmo.

Previsões da semana de 02 a 08/08: um respiro para recomeçar

A semana tem poucos aspectos e um clima de desaceleração, mas isso não significa leveza total. A Lua Minguante tende a reduzir a energia e a pedir introspecção.

O céu sinaliza um tempo de revisar o amor, o dinheiro e o merecimento. Vênus em Libra abre espaço para acordos, e o trígono Sol-Saturno oferece estrutura para sustentá-los.

As previsões existem para você se preparar, planejar e aproveitar as oportunidades do período. Mas quem escolhe o que fica e o que vai embora é você.

Desapegar abre espaço para relações e projetos que combinam com quem você é agora. O céu dá o mapa, e você dá o passo.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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