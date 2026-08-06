Signos com mais sorte em agosto de 2026, segundo os astros

Saber quais são os signos com mais sorte em agosto de 2026 ajuda a escolher melhor as apostas do mês. E agosto tem um desenho bem particular: uma janela muito favorável entre os dias 10 e 25, cercada por dois eclipses.

O motor de oportunidades é Júpiter em Leão, que se encontra com Mercúrio a partir do dia 10. A dupla abre portas diferentes para cada signo, dependendo da área da vida em que acontece.

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Signos com mais sorte em agosto de 2026

A lista a seguir foi definida a partir do horóscopo de agosto de 2026. Mas vale um lembrete antes da lista: na Astrologia, sorte indica janela de oportunidade, não garantia de resultado. Os trânsitos apontam tendências, e o que transforma potencial em conquista costuma ser a decisão certa no momento certo.

Libra: Vênus em casa própria

Vênus ingressa em Libra em 06/08 e passa a iluminar identidade, autoestima e a forma como você se apresenta. Como Vênus é o planeta regente de Libra, a atuação acontece com força redobrada.

Libra também tem uma vantagem discreta que pesa muito neste mês: fica fora do eixo dos dois eclipses. Enquanto outros signos lidam com rupturas, o cenário libriano tende a ser de fluidez.

A tendência é de mais magnetismo pessoal e facilidade para criar conexões. A diplomacia libriana ganha destaque e favorece acordos, negociações e relações mais equilibradas.

Os dias 15 e 16 concentram o melhor do trânsito, quando a Lua se alinha a Vênus no signo. É uma boa janela para encontros, conversas decisivas e eventos importantes.

Sagitário: alívio e expansão pelo conhecimento

Sagitário começa agosto sentindo um alívio. A oposição de Marte ao Sol, que marcou julho com tensões nos relacionamentos, chega ao fim no dia 11.

A partir do dia 6, Vênus passa a atuar na área das amizades e dos projetos coletivos, o que traz mais leveza para a vida social depois de um período desgastante.

Entre 10 e 25, Mercúrio e Júpiter fortalecem estudos, viagens e expansão de horizontes. Como Júpiter é o regente sagitariano, a combinação tende a render oportunidades reais de crescimento.

Gêmeos: um dos melhores trânsitos do ano

A partir do dia 10, Mercúrio e Júpiter fortalecem comunicação, estudos e deslocamentos. Trata-se de um dos trânsitos mais favoráveis do ano para quem deseja aprender, divulgar ideias ou ampliar a rede de contatos.

Como Mercúrio é o regente geminiano, o efeito tende a ser mais evidente. É um bom período para lançar projetos, fechar negociações e colocar ideias em circulação.

Até o dia 10, porém, Marte ainda transita sobre o Sol geminiano e amplia a autoconfiança, o que pode favorecer atitudes precipitadas. Os dias 1, 7 e 8 pedem atenção com reações exageradas.

Escorpião: a melhor janela do mês para a carreira

Entre 10 e 25/08, Mercúrio e Júpiter atuam juntos na área do trabalho e do reconhecimento público. É uma das fases mais promissoras do mês para quem quer crescer, ampliar contatos ou conquistar novas posições.

A combinação tende a facilitar reuniões estratégicas, apresentações e entrevistas, além de qualquer situação que exija demonstrar competência.

A partir do dia 11, Marte movimenta estudos, viagens e visão de mundo, aumentando a disposição para aprender. Vale atenção ao eclipse de 12/08, que forma quadratura com o signo e tende a pedir prudência com decisões definitivas naquela semana.

Leão*

Leão entrou aqui no final da lista com um asterisco, e não, não foi erro de digitação. Leoninos estão com Júpiter transitando no seu signo, que é um dos melhores períodos para abundância e oportunidades.

Porém, o signo fica fora do topo do ranking por um motivo concreto: o Eclipse Solar Total de 12/08 acontece em Leão.

Eclipses costumam indicar rupturas antes de recomeços. Quem tem o Sol ou o Ascendente no signo do eclipse tende a estar no centro da mudança, o que raramente se traduz em um mês tranquilo.

A leitura mais provável para Leão é de oportunidade que chega junto com uma virada. Algo pode precisar terminar para que o ciclo de Júpiter se abra de fato, seja um papel, uma imagem pública ou um projeto antigo.

Some-se a isso a oposição de Mercúrio e Júpiter a Plutão em Aquário no período do eclipse, que tende a acirrar disputas e exposição. Júpiter amplia tudo que toca, inclusive expectativas e promessas.

Como agosto também é o mês de aniversário da maioria das pessoas leoninas, vale observar a Revolução Solar, que mostra o desenho do ciclo pessoal que começa agora. O potencial de expansão é real, mas tende a se confirmar ao longo dos meses seguintes, e não dentro de agosto.

Signos com boas oportunidades, desde que haja ajuste

Aquário

Entre 10 e 25, Mercúrio e Júpiter atuam na área dos vínculos e favorecem diálogos, acordos e crescimento compartilhado. É um bom período para fortalecer parcerias afetivas e profissionais.

O contraponto vem de Júpiter em oposição ao Sol aquariano durante o mês inteiro, além do eclipse de 12/08 acontecer no signo oposto. A orientação é aproveitar as oportunidades sem perder de vista os próprios limites.

Câncer

Marte ingressa em Câncer em 11/08 e inaugura um dos períodos mais importantes do ano para o signo. O trânsito, que acontece a cada dois anos, traz renovação de energia, iniciativa e coragem para ocupar espaços.

O desafio é que Marte também intensifica reações emocionais. Exercícios físicos e projetos práticos costumam ser bons canais para essa energia, evitando que ela vire conflito.

Touro

Entre 10 e 25, Mercúrio e Júpiter fortalecem lar, família e raízes emocionais, favorecendo conversas importantes e aproximações familiares. Questões travadas tendem a encontrar soluções generosas.

A partir do dia 11, Marte movimenta a comunicação e deixa a mente mais rápida, com a contrapartida da impaciência. Vale avaliar se cada situação merece mesmo uma resposta imediata.

Virgem

Agosto é um mês de transição para Virgem. Até o dia 6, Vênus favorece autoestima e bem-estar, mas a partir do dia 11 Marte movimenta amizades e projetos coletivos, o que tende a trazer disputas de opinião em ambientes sociais.

O cenário melhora na reta final. Com o Sol chegando ao signo em 22/08 e Mercúrio em 25/08, a capacidade de organizar e decidir tende a crescer bastante.

Signos que pedem mais cautela em agosto de 2026

Peixes

Até o dia 11, Marte movimenta raízes emocionais e família, o que pode aumentar a inquietação dentro de casa. Direcionar essa energia para organização ou reformas costuma reduzir o desgaste.

O Eclipse Lunar Parcial de 28/08 acontece em Peixes, e vale aqui a mesma leitura de Leão: eclipse no próprio signo costuma indicar encerramento e virada, não sorte. A partir do dia 25, porém, Mercúrio ajuda a colocar as conversas em ordem.

Áries

Vênus entra na área das parcerias em 06/08 e favorece encontros, acordos e associações profissionais. Até aí, o mês parece leve.

Entre os dias 16 e 27, no entanto, Vênus faz oposição a Saturno em Áries, e cobranças, inseguranças e diferenças de expectativas tendem a ficar mais evidentes. Os dias 15 e 16 são a melhor janela para conversas de reconciliação.

Capricórnio

Capricórnio vive o cenário mais exigente do mês. A partir do dia 11, Marte forma oposição ao Sol capricorniano, trânsito que acontece a cada dois anos e costuma pedir paciência e autocontrole.

A tensão tende a chegar por meio de parceiros, sócios ou clientes, que podem parecer mais exigentes e competitivos. Questões evitadas tendem a vir à tona, pedindo posicionamento claro.

Usada com consciência, essa energia também favorece acordos mais honestos. O aprendizado costuma estar em escolher onde investir energia, em vez de vencer todas as discussões.

Melhores datas de agosto de 2026

Algumas janelas do mês concentram os aspectos mais favoráveis. Vale considerar estes dias ao agendar conversas e movimentos importantes:

06/08: Vênus entra em Libra. Bom para acordos, parcerias e iniciativas ligadas à imagem pessoal.

Vênus entra em Libra. Bom para acordos, parcerias e iniciativas ligadas à imagem pessoal. 10 a 25/08: Mercúrio e Júpiter atuam juntos. É a janela mais fluida do mês para negociar, apresentar ideias e ampliar contatos.

Mercúrio e Júpiter atuam juntos. É a janela mais fluida do mês para negociar, apresentar ideias e ampliar contatos. 15 e 16/08: a Lua se alinha a Vênus e favorece reconciliações, demonstrações de afeto e conversas delicadas.

a Lua se alinha a Vênus e favorece reconciliações, demonstrações de afeto e conversas delicadas. 22 a 27/08: Sol e Mercúrio em Virgem favorecem organização, revisão e resolução de pendências.

As semanas de 12/08 e 28/08 pedem mais cuidado por causa dos eclipses. Para acompanhar cada fase com precisão, vale conferir o Calendário Lunar 2026.

Conclusão

Agosto de 2026 separa bem quem colhe de que quem revira. No meio do mês, o encontro entre Mercúrio e Júpiter abre oportunidades reais para Libra, Sagitário, Gêmeos e Escorpião, cada um em uma área diferente da vida.

Nas pontas, os dois eclipses tendem a tirar situações do lugar. Leão e Peixes recebem os eclipses no próprio signo, e por isso vivem um mês de virada, mesmo com trânsitos favoráveis por perto.

A leitura por signo solar é apenas o primeiro recorte. O que costuma mudar a previsão de verdade é o seu Ascendente, já que ele define em qual área do Mapa Astral cada trânsito acontece.

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