É hoje o dia mais sortudo do ano! Entenda Júpiter Cazimi e descubra onde você terá mais sorte

Você sabia que existe um dia no ano em que Júpiter, o planeta da sorte, fica tão forte quanto pode ser? Esse dia tem nome: Júpiter Cazimi. E em 2026 ele cai em Leão e acontece no dia 29/07.

Cazimi é uma palavra árabe que significa “no coração do Sol”. É quando um planeta se funde com a luz solar e recebe um reforço de poder.

Com o planeta da sorte, isso vira o dia mais afortunado do ano. Vem entender.

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O que é Júpiter Cazimi?

Júpiter Cazimi ocorre quando Júpiter se alinha com o Sol. No entanto, o critério exato para esse alinhamento pode variar.

Alguns astrólogos afirmam que basta o planeta estar no mesmo grau do Sol para ser considerado Cazimi.

Mas a definição mais comum, do autor William Lilly, é que o planeta deve estar a no máximo 16 minutos de grau do Sol. Ou seja, a distância entre os dois astros deve ser bem pequena.

Outros astrólogos, como Guido Bonatti, acreditam que, para ser Cazimi, é preciso também uma proximidade de latitude. Esse critério é mais rígido e nem todo ano é plenamente satisfeito.

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Cazimi é o mesmo que conjunção?

Não. Uma conjunção simples entre Júpiter e o Sol é quando eles estão próximos no céu, mas não alinhados com a mesma precisão.

Já o Cazimi acontece quando os dois astros se encontram de forma exata, criando uma poderosa fusão energética. Ela amplifica as qualidades de Júpiter de maneira única.

O que significa cazimi?

A palavra “Cazimi” vem do árabe e significa “no coração”. Quando um planeta está em Cazimi, ele está no “coração do Sol”.

Assim, ele recebe uma energia solar intensa que potencializa suas características naturais e, portanto, a força que ele assume em nossas vidas.

Estamos falando de Júpiter, mas poderia ser Plutão ou qualquer outro planeta. Quando alinhado ao Sol, ele recebe um reforço direto que intensifica suas qualidades naturais e sua atuação no coletivo.

Por que Júpiter Cazimi é o dia mais sortudo do ano?

Júpiter Cazimi é considerado o “dia mais sortudo do ano” por muitos astrólogos, pois é o momento em que Júpiter, energizado pelo Sol, potencializa as oportunidades de sorte e crescimento.

Esse encontro se repete todo ano, mas em Leão ele só volta daqui a 12 anos. Por isso, a temporada favorece temas bem específicos, ligados ao brilho, à criatividade e à coragem (temas leoninos).

Júpiter Cazimi em Leão pode indicar:

abertura de caminhos para novas ideias sobre o futuro

desenvolvimento espiritual

sorte em projetos

clareza sobre o nosso propósito de vida

decisões importantes no coletivo envolvendo justiça

expansão de horizontes

bons conselhos ou ajuda inesperada

Quando ocorre Júpiter Cazimi em 2026?

O dia de Júpiter Cazimi em 2026 é 29 de julho e ocorre no signo de Leão. Este é considerado um dos dias mais poderosos para fazer mudanças, tomar decisões e buscar novos caminhos.

O momento exato do alinhamento é às 9h17, no horário de Brasília. Vale verificar o fuso horário em que você está, caso queira realizar magias astrológicas.

Como o Cazimi acontece em Leão, ele se conecta a um movimento maior: o trânsito de Júpiter em Leão em 2026, que traz brilho, coragem e expansão criativa.

Todo esse brilho tem também um lado a lapidar. Veja o contraponto em a sombra de Júpiter em Leão e a oposição a Plutão.

O que esperar de Júpiter Cazimi?

Durante o período, as pessoas podem experimentar um “clique” repentino em áreas importantes da vida (entenda mais abaixo qual é a sua).

Esse fenômeno abre portas para momentos de epifania. Questões pessoais, profissionais ou espirituais que estavam estagnadas podem finalmente fazer sentido.

Veja alguns exemplos de como esse momento pode se manifestar:

Sorte e oportunidades em novos projetos: se você pensa em iniciar algo, mudar de carreira ou expandir um negócio, este tende a ser um ótimo momento. Júpiter Cazimi favorece decisões ousadas, com mais confiança e positividade.

se você pensa em iniciar algo, mudar de carreira ou expandir um negócio, este tende a ser um ótimo momento. Júpiter Cazimi favorece decisões ousadas, com mais confiança e positividade. Inspirações sobre propósito: costuma ser um período em que as pessoas conseguem enxergar mais claramente o que importa e como alinhar a vida a um propósito maior.

costuma ser um período em que as pessoas conseguem enxergar mais claramente o que importa e como alinhar a vida a um propósito maior. Crescimento espiritual e epifanias: para quem se conecta à espiritualidade, práticas como meditação e terapias energéticas podem fortalecer a intuição.

para quem se conecta à espiritualidade, práticas como e terapias energéticas podem fortalecer a intuição. Metas de longo prazo: é um momento ótimo para visualizar objetivos, questionar crenças limitantes e buscar conhecimentos que ampliem horizontes. Mesmo que os resultados não apareçam de imediato, o que se planta no Cazimi tende a frutificar com o tempo.

Se Júpiter Cazimi despertou em você a vontade de entender o seu caminho, o seu próprio Mapa Astral tem essa resposta. No meu curso Propósito de Vida e o seu Mapa Astral, eu te ajudo a descobrir a sua vocação e viver com mais sentido.

Júpiter Cazimi para cada signo

Em 2026, Júpiter e Sol se encontram no ponto Cazimi quando ambos estiverem no signo de Leão. Isso significa que a área da vida em que você tem Leão no Mapa Astral é a que tende a ser beneficiada.

Para saber onde você tem Leão, siga o passo a passo:

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Na lista de Planetas, clique na opção Signo nas Casas .

. Então, procure pela casa astrológica em que você tem o signo de Leão.

Veja um exemplo na imagem abaixo. A pessoa tem Leão na Casa 10 e, portanto, vai receber Júpiter Cazimi atuando nos temas desta casa do Mapa.

Agora que encontrou Leão no seu mapa, veja como pode se beneficiar do Cazimi:

Leão na Casa 1

Tende a ser um período de carisma e confiança em alta. Pode trazer clareza sobre quem você é e vontade de se mostrar ao mundo com mais brilho e autenticidade.

Leão na Casa 2

Indica chances ligadas a dinheiro, talentos e autoestima. Podem surgir formas criativas de prosperar e uma nova relação com aquilo que tem valor para você.

Leão na Casa 3

Favorece a comunicação expressiva e as ideias criativas. As relações com irmãos, vizinhos e colegas tendem a ganhar leveza, com conversas mais calorosas.

Leão na Casa 4

Aponta para mais alegria e orgulho dentro de casa. É um bom momento para celebrar a família, fortalecer as raízes e tornar o lar um espaço acolhedor.

Leão na Casa 5

Esta é a Casa em que Leão se sente em casa, então o impulso é grande. Sinaliza romance, prazer, criatividade em alta e momentos felizes, inclusive com filhos, se houver.

Leão na Casa 6

Indica mais brilho e prazer no trabalho e na rotina. Pode render reconhecimento no dia a dia e vontade de cuidar do corpo com mais entusiasmo.

Leão na Casa 7

Ilumina parcerias e relacionamentos. Novos vínculos significativos podem surgir, e as relações existentes tendem a ganhar admiração e apoio mútuo.

Leão na Casa 8

Aprofunda a intimidade com mais paixão e intensidade. É um período favorável à renovação emocional e a possíveis ganhos compartilhados.

Leão na Casa 9

Combina aprendizado com entusiasmo. Tende a favorecer estudos prazerosos, viagens inspiradoras e a vontade de compartilhar o que você sabe.

Leão na Casa 10

Valoriza a carreira e a imagem pública. Indica reconhecimento, liderança e a chance de assumir responsabilidades com mais confiança.

Leão na Casa 11

Favorece amizades, grupos e projetos coletivos. Sonhos e aspirações podem receber um impulso, sobretudo os ligados a causas que importam para você.

Leão na Casa 12

Convida à criatividade que nasce do silêncio e à expansão espiritual. Terapias e práticas introspectivas tendem a fortalecer o autoconhecimento.

Como aproveitar a energia de Júpiter Cazimi

Reserve um momento para praticar meditações que intensifiquem sua gratidão e propósito.

Escreva suas reflexões para a pergunta: “Quais experiências me aproximam do meu propósito?”. Trace pequenos passos que possam ser praticados desde já.

“Quais experiências me aproximam do meu propósito?”. Trace pequenos passos que possam ser praticados desde já. Para manifestar objetivos, escolha um lugar tranquilo, feche os olhos e imagine com detalhes a realização do que deseja. Sinta a alegria e a gratidão de alcançar essas metas.

escolha um lugar tranquilo, feche os olhos e imagine com detalhes a realização do que deseja. Sinta a alegria e a gratidão de alcançar essas metas. Para potencializar essa energia, trabalhe com cristais associados ao crescimento e à intuição , como o citrino e a ametista .

, como o e a . Escreva uma Carta ao Futuro e descreva onde quer estar em cinco anos. Ao final, leia em voz alta e guarde-a em um lugar especial.

Ao final, leia em voz alta e guarde-a em um lugar especial. Se possível, reúna amigos ou familiares para compartilhar metas e desejos. Cada pessoa pode trazer algo pelo qual é grata e algo que deseja expandir.

Na Astrologia existe um ramo de estudo muito antigo, a Magia Astrológica. Se você se interessa, este é um ótimo período para buscar alguém especializado em rituais ou estudar mais sobre.

Júpiter Cazimi em Leão: a sorte abre a porta, você atravessa

O dia mais sortudo do ano de 2026 chega para lembrar que sorte e coragem caminham juntas. O céu favorece, dá visibilidade e amplia as chances de quem se arrisca.

Ainda assim, nenhuma sorte substitui a sua escolha. O Cazimi indica o caminho e ilumina as oportunidades, mas quem decide dar o passo é você.

Aproveite esse impulso para plantar intenções, agir no que importa e confiar mais no seu próprio brilho.

FAQ sobre Júpiter Cazimi

Quando é o Júpiter Cazimi em Leão em 2026?

O Júpiter Cazimi em Leão acontece em 29 de julho de 2026, às 9h17 (horário de Brasília). Nesse instante, o Sol e Júpiter se alinham de forma exata a 6°02′ de Leão, no ponto de maior força do planeta da sorte.

Por que o Cazimi é chamado de dia mais sortudo do ano?

Porque é o momento em que Júpiter, o planeta da sorte e da expansão, fica “no coração do Sol” e recebe um reforço de energia. Muitos astrólogos leem esse alinhamento como o auge das oportunidades de crescimento no ano.

O Cazimi de Júpiter é raro?

Não. O Cazimi de Júpiter acontece uma vez por ano, quando o Sol passa exatamente sobre o planeta. O que muda a cada temporada é o signo, e em Leão ele só volta a ocorrer daqui a cerca de 12 anos.

Como saber onde o Júpiter Cazimi em Leão age no meu Mapa?

A área beneficiada depende da Casa em que você tem Leão no seu Mapa Astral, o que varia conforme o Ascendente. Consulte o seu mapa gratuito para descobrir em qual Casa Leão está e ler a interpretação correspondente.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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