Como é a energia da Casa do BBB 25 segundo o Feng Shui

A mais recente edição do Big Brother Brasil começou, e a decoração da casa do BBB 25 homenageia os 60 anos da Rede Globo, comemorados neste ano. Os cômodos trazem lembranças de programas icônicos da emissora, como novelas e telejornais.
E, como sabemos, toda a decoração pode exercer algum efeito sobre os participantes, suas emoções e atitudes. Por isso, vamos falar sobre como é a energia da casa do BBB 25 a partir da análise do Feng Shui.
E mais: descubra o que vale a pena levar como inspiração para garantir bem-estar e boas energias na sua própria casa e o que você deve evitar ao máximo para prevenir problemas.
Equilíbrio entre ambientes e pessoas
O Feng Shui analisa como os ambientes impactam diferentes áreas da vida, como saúde, relacionamentos, prosperidade e carreira. O foco não está apenas em criar harmonia nos espaços, mas promover uma conexão equilibrada entre os ambientes e as pessoas que os habitam.
Essa abordagem transforma construções em aliadas para que possamos expressar todo o nosso potencial, seja em casa ou no trabalho.
No caso do BBB 25, o cenário é propício para gerar estresse:
confinamento contínuo,
convivência forçada com desconhecidos,
falta de privacidade
constante pressão por resultados.
Nesse contexto, o papel do ambiente se torna ainda mais crucial, podendo influenciar diretamente o equilíbrio emocional dos moradores e, até mesmo, suas chances de sucesso no jogo.
Yang: associado a dinamismo, ação, iniciativa, luz, dia, movimento, preparar o alimento. Nos ambientes, o yang é gerado pelos móveis mais leves, espaços vazios para circular, transparência e iluminação forte. Formas retas e pontiagudas emanam uma energia firme, yang:
Yin: associado a tranquilidade, receptividade, acolhimento, sombra, noite, descansar, alimentar-se. Por isso, nos ambientes, o yin é fortalecido pelos móveis mais sólidos, pesados e opacos, com mais espaços preenchidos no ambiente e uma iluminação mais suave. Formas arredondadas e onduladas emanam uma energia suave, yin:
O ideal é que a proporção de yin e de yang corresponda ao uso principal de cada ambiente.
Por exemplo:
No quarto deve prevalecer a energia yin, para que o sono seja reparador e a pessoa consiga restaurar a energia para um novo dia.
Na academia deve prevalecer a energia yang, para que os participantes tenham força e ânimo para fazer os exercícios.
No Feng Shui, também usamos a teoria das 5 Fases ou 5 Elementos (Água, Árvore, Fogo, Terra e Metal) para avaliar a presença de diferentes cores, formas e materiais, além do efeito que exercerão sobre as pessoas.
Um dos quartos homenageia as novelas que se passam no Nordeste do Brasil. Esse quarto tem sua decoração praticamente inteira com aspectos da fase Terra.
Ela traz estabilidade, humildade, introspecção. Mas, em excesso, essa fase pode acarretar preguiça, acomodação, teimosia, inchaço por retenção de líquidos e estagnação.
Esse pode ser um bom quarto para os participantes mais exaltados e briguentos, trazendo mais calma e equilíbrio.
Ainda assim, a Terra em demasia pode sobrecarregar o baço, o que, pela medicina chinesa, sinaliza a tendência aos pensamentos compulsivos e recorrentes. Dica: um mergulho na piscina resolve esse problema!
O quarto que faz referência às novelas dos anos 60 apresenta duas características marcantes:
Predomínio da cor Fogo: no quarto, quando em excesso, pode acarretar insônia e agitação. Em casos extremos, o Fogo em demasia pode levar a taquicardia e pressão alta. No aspecto positivo, os ocupantes desse quarto tendem a ser unidos e empáticos e a compartilharem sentimentos e tarefas.
Forte contraste entre preto e branco: pode gerar tensão emocional. Não há meio termo nas ideias e conversas, e o estresse pode dominar. Por outro lado, há menos tendência a manipulações e mentiras aqui.
Quarto Fantástico: flexibilidade ou expansão?
A presença da Água através da cor azul marinho e das formas sinuosas traz flexibilidade, relaxamento e boa comunicação. Quando em excesso, os tons de Água mais escuros podem agravar sentimentos de tristeza e depressão.
Mas a Água não está sozinha neste quarto. Ela é complementada pelo Fogo, através dos triângulos e da cor vermelha. Isso impede o relaxamento excessivo, trazendo a tensão que alimenta os confrontos, inevitáveis numa convivência tão próxima e prolongada.
O lado do quarto com as camas de solteiro, por possuir mais Água do que Fogo, tende a permitir um sono mais profundo e relaxante do que na cama de casal.
A cor preta no piso e nos armários e as formas sinuosas nas cadeiras, piso e parede evocam a fase Água do Feng Shui. Até mesmo a cor das cadeiras, num tom profundo de verde que se aproxima do preto, também colabora para o predomínio da Água na cozinha Vip.
Essa fase estimula o aprofundamento dos sentimentos e a comunicação fluida, assim, nenhuma conversa será superficial às refeições. No aspecto negativo, a Água pode gerar tristeza e depressão, caso a pessoa tenha essa propensão.
A cor preta, associada à elegância no Ocidente, segundo o Feng Shui, também pode trazer a sensação de mistério e perigo, levando as pessoas a ocultarem suas intenções e sentimentos mais profundos.
Cozinha da Xepa: estabilidade com alegria
Na cozinha xepa predominam as formas retas e tons de Terra, como amarelo, bege e marrom. A Terra evoca estabilidade, confiabilidade e humildade, mas também acomodação e teimosia.
Não é um local propenso a discussões acaloradas ou gritos, mas as pessoas tampouco serão flexíveis, tendendo mais para a resistência do que para o confronto.
A cor de Fogo nos armários traz um pouco mais de dinamismo a essa cozinha. Isso torna o local mais agitado e animado e pode afastar o tédio das conversas e refeições.
Com tantas cores e formas misturadas, os banhos tendem a ser rápidos, o que é bom considerando o número de participantes que compartilham o mesmo banheiro.
Não é possível identificar um único elemento que seja predominante, já que estão presentes todas as cores, e as formas são variadas. Isso torna o ambiente bastante yang-dinâmico.
Talvez os participantes do programa gostem mais de usar este banheiro no BBB 25 do que em outras edições, quando esse ambiente recebeu cores neutras e escuras.
Para um quarto, seria um excesso de estímulo. Mas, para um local de curta permanência, é uma decoração que funciona bem.
Academia Malhação: dinamismo na medida certa
Depois de algumas edições com uma decoração mais pesada, a academia da casa do BBB 25 recebe uma decoração alegre e harmoniosa. É um dos ambientes mais equilibrados e agradáveis da casa, com uma boa proporção entre yin e yang:
formas curvas x retas,
cores neutras x vibrantes,
paredes sólidas x vidros e espelhos.
Assim como no banheiro, estão presentes as cores de todas as 5 Fases, gerando um ciclo completo que traz harmonia e dinamismo ao local. Isso favorece a saúde e estimula os brothers a se dedicarem aos exercícios com entusiasmo.
Confessionário dos bastidores: intensidade
Nesta edição do BBB, o confessionário mostra imagens dos bastidores. As cores novamente trazem um forte contraste, com predominância de Água (preto e azul marinho) e Fogo (rosa e laranja).
Essas cores são opostas, e podem evocar instabilidade emocional e desentendimentos. Assim, não será um local para acordos, tendendo mais para agravar os conflitos.
Pode acontecer de um participante se dirigir ao confessionário com uma intenção e agir de maneira oposta ao chegar lá. Ou a pessoa começa seu discurso super animada, para cair no choro em seguida.
O que copiar e NÃO copiar na sua casa
Muitos aspectos da casa do BBB 25 são aplicados com objetivos específicos, como competitividade, fome, sono, insônia, etc. Por isso, na sua casa, não é interessante replicar alguns deles, pois tendem a atrapalhar sua saúde e bem-estar.
Por isso, destacamos aqui alguns detalhes que valem a pena ter em casa e outros que você deve evitar, pelo bem da harmonia e prosperidade:
Copie:
Cuide com carinho dos pequenos detalhes. Não é necessário usar itens caros, basta que sejam dispostos com intenção amorosa e estejam sempre limpos. Isso porque a casa reflete de volta o amor que você dedica a ela.
Aplique conceitos da biofilia: o uso de cores, formas e materiais que remetem à natureza gera um impacto positivo em nosso cérebro e em nossas emoções. Dessa forma, ficamos mais tranquilos e nosso raciocínio melhora.
O equilíbrio entre formas retas e curvas promove a harmonia das energias yin e yang, favorecendo a saúde, os relacionamentos e até a prosperidade.
Não copie:
A grande variedade de cores, formas e materiais gera uma sobrecarga sensorial no cérebro, prejudicando o raciocínio e, a longo prazo, até mesmo o sistema imunológico.
Espelhos convexos rebatem qualquer tipo de energia, boa e má, e geram uma perturbação que afeta negativamente todos os aspectos da vida. Por isso, se seu corredor é estreito, use apenas um espelho plano, em uma das laterais.
Espelhos na cabeceira da cama agitam a energia e perturbam o sono, causando insônia e prejudicando a saúde. Se houver espelhos no quarto, cuide para que não reflitam diretamente a imagem da cama.
Além da decoração
Os arquitetos que planejam há vários anos a casa do BBB sabem como os ambientes influenciam as emoções e consequentemente as atitudes dos seus ocupantes. Isso pode mudar a vida de um brother – e também a sua!
Embora esteja sendo descoberto no Ocidente nas últimas décadas através dos estudos de biofilia e neuroarquitetura, esse não é um conhecimento novo.
Há 4 mil anos, os chineses estão cientes de que a energia dos ambientes interage com a energia das pessoas. Por isso, se dedicaram a observar atentamente os efeitos dessa relação, desenvolvendo o Feng Shui.
Além disso, é importante saber que o Feng Shui original, da China, vai muito além da simples colocação de cristais facetados nas quinas ou pares de objetos decorativos.
No Feng Shui Tradicional Chinês, a análise dos ambientes é ampla e detalhada, incluindo aspectos como:
a paisagem,
as ruas e acessos,
as formas arquitetônicas,
a orientação e localização da porta principal,
a disposição dos cômodos e móveis,
o fator tempo, com a data de construção do imóvel e as datas de nascimento de seus moradores.
A análise do Feng Shui da casa do BBB 25 oferece um exemplo prático de como os princípios básicos dessa ciência milenar podem ser aplicados para harmonizar diferentes ambientes.
Convidamos você a experimentar as dicas apresentadas neste artigo em sua própria casa. Observe as transformações, explore os benefícios e aprofunde-se nesse universo fascinante! Sua vida, trabalho e família certamente sentirão os impactos positivos dessa prática.
Arquiteta, Mestre em Feng Shui, Geobióloga e Radiestesista. Criadora da Holoarquitetura, autora do livro Feng Shui - Terapia de Ambientes. É representante oficial no Brasil do Feng Shui Research Center - Mestre Joseph Yu. Referência há mais de 25 anos na harmonização energética de espaços residenciais e corporativos,