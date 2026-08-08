Horóscopo de agosto de 2026: previsões para todos os signos

O horóscopo de agosto de 2026 mostra o céu movimentado pelos dois últimos eclipses do ano, que prometem movimentar temas importantes ao longo do mês.

No dia 12, acontece um Eclipse Solar Total em Leão, trazendo destaque para questões ligadas à criatividade, ao protagonismo e à forma como compartilhamos espaço. Já no dia 28, o mês se encerra com um Eclipse Lunar Parcial em Peixes, o único de 2026 visível no Brasil.

Com os fenômenos abrindo e fechando o mês, agosto tende a funcionar como um portal de transformação. Algumas situações chegam ao fim, enquanto outras começam a tomar forma, muitas vezes de maneira surpreendente.

Mais do que buscar respostas imediatas, o período convida à observação dos sinais e à disposição para seguir caminhos diferentes dos planejados.

Horóscopo de agosto de 2026 pra cada signo

Aqui estão as previsões para o seu signo em agosto. E vale lembrar que o Sol mostra apenas uma parte da sua história astrológica. Para compreender com mais profundidade como os trânsitos se manifestam na sua vida, observe também seu signo Ascendente.

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Áries

Em agosto de 2026, o Signo de Áries vive um mês voltado para os relacionamentos e para a forma como eles se equilibram com suas responsabilidades pessoais.

O mês traz oportunidades importantes para a vida afetiva, mas também convida a encarar questões mais profundas sobre comprometimento, limites e expectativas. A chave será encontrar um ponto de equilíbrio entre desejo e realidade.

A partir do dia 06, Vênus passa a atuar na área das parcerias, favorecendo encontros e acordos. O trânsito tende a suavizar a convivência nos relacionamentos já existentes e abrir espaço para novas conexões.

Além disso, o movimento pode beneficiar associações profissionais, negociações e projetos realizados em conjunto. Há mais disposição para ouvir, ceder e construir algo a dois.

Mas nem tudo flui sem desafios. Entre os dias 16 e 27, Vênus faz oposição a Saturno, que continua transitando pela área da identidade e das responsabilidades pessoais. Assim, cobranças, inseguranças ou diferenças de expectativas podem ficar mais evidentes.

Questões ligadas ao tempo, ao dinheiro e aos compromissos assumidos podem exigir conversas mais maduras. O desafio não é abandonar os vínculos, mas compreender quais estruturas precisam ser fortalecidas para que eles se sustentem no longo prazo.

Já os dias 15 e 16 merecem atenção especial. Nessa janela, a Lua se conecta a Vênus e ajuda a suavizar as tensões, favorecendo diálogos importantes, reconciliações e demonstrações de carinho.

Agosto ensina que paciência e comprometimento podem ser tão importantes quanto paixão e entusiasmo.

Anote as datas!

A partir de 06/08: invista em parcerias e fortaleça as conexões mais importantes.

invista em parcerias e fortaleça as conexões mais importantes. 15 e 16/08: aproveite para promover aproximações e resolver pendências afetivas.

aproveite para promover aproximações e resolver pendências afetivas. Entre 16 e 27/08: evite agir por insegurança e converse sobre expectativas.

Touro

Para o Signo de Touro, agosto de 2026 marca uma mudança gradual de focos. A energia começa concentrada em questões financeiras e, aos poucos, se desloca para a comunicação, os deslocamentos e as relações do dia a dia.

Além disso, assuntos ligados ao lar e à família ganham destaque e podem trazer oportunidades de crescimento e entendimento.

Até o dia 10, Marte segue movimentando a área dos recursos materiais. Esse trânsito aumenta a disposição para trabalhar, buscar novas fontes de renda e tomar iniciativas relacionadas ao dinheiro.

Ao mesmo tempo, pede cautela com gastos impulsivos, compras motivadas pela ansiedade e decisões financeiras tomadas sem planejamento.

A partir do dia 11, Marte ingressa na área da comunicação e traz mais dinamismo para conversas, negociações, estudos e deslocamentos. A mente fica mais rápida e há maior coragem para expressar opiniões.

É um período favorável para resolver pendências, iniciar cursos e colocar ideias em circulação. No entanto, a tendência à impaciência também aumenta.

Por isso, vale atenção ao modo como você se comunica. Respostas precipitadas, discussões no trânsito ou mal-entendidos em mensagens podem surgir com mais facilidade.

Antes de reagir, avalie se a situação realmente merece uma resposta imediata. Às vezes, alguns minutos de reflexão fazem toda a diferença.

Entre 10 e 25, Mercúrio e Júpiter fortalecem a área ligada ao lar, à família e às raízes emocionais. O período favorece conversas importantes, organização da vida doméstica e aproximações familiares.

Questões que estavam travadas tendem a encontrar soluções generosas. Agosto mostra que cuidar da base emocional é tão importante quanto buscar seus objetivos.

Anote as datas!

Até 10/08: organize as finanças e evite gastos por impulso.

organize as finanças e evite gastos por impulso. Entre 10 e 25/08: fortaleça os laços familiares e resolva pendências domésticas.

fortaleça os laços familiares e resolva pendências domésticas. A partir de 11/08: pense antes de responder e use a comunicação com estratégia.

Gêmeos

O Signo de Gêmeos inicia agosto ainda sob uma energia intensa de ação e movimento. Os primeiros dias funcionam como a reta final de um ciclo que pede coragem, iniciativa e presença.

Depois, o céu abre espaço para uma fase mais leve, comunicativa e favorável para estudos, negociações e trocas de informação.

Até o dia 10, Marte permanece em conjunção ao seu Sol, encerrando um processo que acontece apenas uma vez a cada dois anos. Esse trânsito aumenta a disposição para agir e tomar decisões importantes.

Então, se existe algo que depende de iniciativa, esse período oferece o impulso necessário para colocar seus planos em movimento.

Ao mesmo tempo, é importante evitar excessos. Marte sobre o Sol amplia a autoconfiança, mas pode favorecer atitudes precipitadas.

A vontade de resolver tudo rapidamente pode levar a decisões impulsivas. Antes de agir, considere as consequências dos seus passos.

A partir do dia 10, o clima muda. Mercúrio e Júpiter fortalecem a área da comunicação, dos estudos, das negociações e dos deslocamentos cotidianos.

Trata-se de um dos trânsitos mais favoráveis do ano para quem deseja aprender algo novo, divulgar ideias ou ampliar sua rede de relacionamentos. A mente fica mais aberta, criativa e receptiva a oportunidades.

Vale atenção especial aos dias 01, 07 e 08. Nessas datas, aspectos entre a Lua e Marte podem aumentar a irritabilidade e tornar as reações exageradas. Já conversas delicadas podem sair do controle com facilidade.

Agosto favorece a expressão das suas ideias, mas lembra que saber a hora de falar é tão importante quanto saber a hora de esperar.

Anote as datas!

Até 10/08: use a energia para agir, mas evite decisões impulsivas.

use a energia para agir, mas evite decisões impulsivas. 01, 07 e 08/08: respire fundo antes de reagir a provocações ou contratempos.

respire fundo antes de reagir a provocações ou contratempos. Entre 10 e 25/08: invista em estudos, negociações e divulgação de projetos.

Câncer

A partir de 11/08, o Signo de Câncer entra em um dos períodos mais importantes do ano. Nessa data, Marte ingressa no seu signo, trazendo renovação de energia, iniciativa e coragem.

Como esse trânsito acontece apenas uma vez a cada dois anos, ele marca o início de uma fase em que você tende a sentir mais vontade de agir e ocupar espaços que antes pareciam difíceis de conquistar.

Marte é o planeta da ação, assertividade e força de vontade. Quando passa pelo seu signo, ele fortalece a capacidade de defender interesses e tomar a frente da própria vida.

Para quem costuma refletir bastante antes de agir, essa energia funciona como um incentivo para tirar planos do papel e enfrentar situações que vinham sendo adiadas.

O período favorece iniciativas profissionais e decisões importantes. Também pode aumentar a confiança para se posicionar com mais firmeza em relacionamentos e ambientes de trabalho. O desafio será usar essa força de maneira construtiva.

Ao mesmo tempo, Marte tende a intensificar reações emocionais. A impaciência pode ser mais frequente, principalmente diante de atrasos, contratempos ou atitudes que você considera injustas.

Discussões, respostas impulsivas e conflitos podem acontecer se a energia não encontrar canais saudáveis de expressão. Para ajudar a direcionar essa intensidade, a dica é recorrer a exercícios físicos, atividades práticas e projetos desafiadores.

Agosto convida a descobrir uma nova forma de exercer sua força pessoal. O aprendizado está em perceber que firmeza não significa dureza.

Quanto mais consciência houver sobre suas motivações, mais fácil será usar essa energia para construir mudanças positivas. É um mês para agir com coragem, sem abrir mão da sensibilidade que faz parte da sua essência.

Anote a data!

A partir de 11/08: tome iniciativas importantes e avance em projetos pessoais.

Leão

Para o Signo de Leão, agosto de 2026 tem um significado especial. Além de ser o período de aniversário da maioria das pessoas leoninas, o mês acontece sob a energia de Júpiter transitando pelo seu signo.

Como esse encontro ocorre aproximadamente uma vez a cada doze anos, ele inaugura um ciclo de crescimento, expansão e novas possibilidades que merece ser aproveitado com atenção.

Júpiter é conhecido na Astrologia como o planeta da abundância, das oportunidades e do desenvolvimento. Sua passagem por Leão amplia características ligadas à confiança, à criatividade e à capacidade de se destacar.

Esse trânsito favorece conquistas pessoais e profissionais, além de aumentar a sensação de entusiasmo diante do futuro. Projetos iniciados agora podem ganhar força ao longo dos próximos meses, principalmente aqueles que estejam alinhados aos seus valores e objetivos mais autênticos.

O momento também é favorável para investir em estudos, viagens, novos aprendizados e experiências que ampliem seus horizontes.

Dica: vale a pena observar sua Revolução Solar, já que este aniversário marca o início de um novo ciclo de aproximadamente um ano. Muitos dos temas que começam a se movimentar agora podem se desenvolver gradualmente, trazendo resultados importantes mais adiante.

Por isso, quanto mais clareza houver sobre o que você deseja construir, melhor poderá aproveitar as oportunidades que surgirem.

O principal cuidado está nos excessos. Júpiter amplia tudo o que toca, inclusive expectativas, promessas e confiança. Por isso, procure equilibrar entusiasmo com planejamento.

Agosto abre portas importantes, mas também lembra que crescimento sustentável acontece quando inspiração e responsabilidade caminham juntas. Este pode ser o começo de uma fase marcante da sua trajetória.

Anote a data!

Ao longo do trânsito de Júpiter: mantenha o entusiasmo, mas evite exageros e promessas difíceis de cumprir.

Virgem

O Signo de Virgem atravessa agosto de 2026 em um ritmo de transição, alternando momentos voltados ao autocuidado, aos relacionamentos e à vida social.

O mês traz oportunidades de fortalecimento pessoal, além de movimentações importantes nas amizades e nos projetos coletivos. A chave estará em equilibrar atenção a si mesma(o) e participação no mundo ao seu redor.

Até o dia 06, Vênus segue iluminando sua área da identidade, favorecendo o bem-estar, a autoestima e a forma como você se apresenta ao mundo. É uma fase interessante para cuidar da aparência, investir em atividades prazerosas e se dedicar às próprias necessidades.

Os relacionamentos recebem um destaque especial em dois momentos do mês. No dia 01, aspectos entre a Lua e Vênus favorecem demonstrações de afeto, aproximações e conversas mais sensíveis.

Já no dia 27, a Lua se conecta a Mercúrio, criando um clima propício para diálogos objetivos, alinhamentos e esclarecimentos. Se houver algo importante a ser dito, essas datas facilitam o entendimento.

A partir do dia 11, Marte passa a movimentar a área das amizades, dos grupos e dos projetos compartilhados. O trânsito aumenta a iniciativa para participar de atividades coletivas, liderar equipes e se envolver em objetivos comuns.

Por outro lado, Marte também pode trazer disputas de opinião e atritos em ambientes sociais. Escolher quais discussões realmente merecem sua energia será essencial.

A partir do dia 25, Mercúrio fortalece sua comunicação, favorecendo decisões e clareza de pensamento. Agosto termina com mais foco, organização e confiança para expressar suas ideias.

Anote as datas!

01 e 27/08: aproveite para esclarecer questões e fortalecer vínculos.

aproveite para esclarecer questões e fortalecer vínculos. Até 06/08: priorize o autocuidado e valorize sua autoestima.

priorize o autocuidado e valorize sua autoestima. A partir de 11/08: participe de projetos coletivos, mas evite disputas desnecessárias.

participe de projetos coletivos, mas evite disputas desnecessárias. A partir de 25/08: organize planos e comunique suas ideias com clareza.

Libra

A partir do dia 06, o Signo de Libra recebe um dos trânsitos mais favoráveis do ano. Nessa data, Vênus ingressa em seu signo e passa a iluminar temas ligados à identidade, autoestima e à forma como você se apresenta ao mundo.

Como Vênus é o planeta regente de Libra, sua atuação acontece com força redobrada, favorecendo momentos de maior harmonia, bem-estar e conexão consigo.

Assim, esse trânsito tende a aumentar seu magnetismo pessoal e a tornar sua presença mais marcante. Há mais facilidade para atrair pessoas, criar conexões e circular em ambientes sociais.

Além disso, a diplomacia, uma das características mais conhecidas de Libra, ganha destaque, ajudando na construção de acordos, negociações e relações mais equilibradas.

Agosto também favorece investimentos no autocuidado. Mudanças no visual, atenção à saúde, renovação do guarda-roupa ou qualquer iniciativa que fortaleça sua autoestima tendem a trazer bons resultados.

O período convida você a valorizar quem é, sem receio de ocupar mais espaço ou de mostrar suas qualidades ao mundo.

No campo afetivo, Vênus favorece a troca de carinho, a aproximação e o fortalecimento dos vínculos.

Para quem está em busca de um relacionamento, o céu cria um ambiente mais receptivo para novos encontros. Já quem vive uma relação pode perceber mais leveza, cumplicidade e disposição para construir momentos agradáveis a dois.

E tem mais: nos dias 15 e 16, a Lua se alinha a Vênus em seu signo e potencializa ainda mais seu charme, sua sensibilidade e sua capacidade de atrair o que deseja.

Agosto lembra que cuidar de si não é egoísmo, mas uma forma de fortalecer sua presença e seus relacionamentos.

Anote as datas!

A partir de 06/08: invista na autoestima e valorize sua imagem pessoal.

invista na autoestima e valorize sua imagem pessoal. 15 e 16/08: aproveite o magnetismo em encontros, conversas e eventos importantes.

Escorpião

Para o Signo de Escorpião, agosto de 2026 coloca os holofotes sobre a carreira, os objetivos profissionais e a construção da reputação.

Entre os dias 10 e 25, Mercúrio e Júpiter atuam juntos na área ligada ao trabalho e ao reconhecimento público, criando uma das janelas mais promissoras do mês para quem deseja crescer, ampliar contatos ou conquistar novas oportunidades.

Mercúrio favorece a comunicação, as negociações e a circulação de ideias, enquanto Júpiter amplia horizontes e aumenta o potencial de crescimento.

A combinação desses dois planetas tende a facilitar conversas importantes, reuniões estratégicas, apresentações, entrevistas e qualquer situação em que seja necessário demonstrar conhecimento ou competência.

Dessa forma, o período é especialmente favorável para buscar reconhecimento ou dar andamento a planos que dependem da aprovação de outras pessoas.

Isso porque sua capacidade de planejamento e visão estratégica pode se destacar ainda mais agora. Assim, vale aproveitar para mostrar resultados, assumir protagonismo e deixar claras suas ambições para o futuro.

A partir do dia 11, Marte passa a movimentar a área associada aos estudos, às viagens, às crenças e à expansão da visão de mundo.

Esse trânsito aumenta a disposição para aprender, explorar novos caminhos e buscar experiências que ampliem seus horizontes. Além disso, o movimento favorece cursos, especializações, projetos acadêmicos e planejamentos de viagens.

O cuidado, no entanto, está na forma como você defende suas opiniões. Marte pode intensificar convicções e tornar debates mais acalorados do que o necessário.

Agosto pede firmeza, mas também abertura para ouvir perspectivas diferentes. Quando direcionada de forma construtiva, essa energia pode impulsionar avanços importantes tanto na carreira quanto no desenvolvimento pessoal.

Anote as datas!

Entre 10 e 25/08: apresente ideias, faça contatos e invista na carreira.

apresente ideias, faça contatos e invista na carreira. A partir de 11/08: busque novos conhecimentos e amplie seus horizontes.

Sagitário

O Signo de Sagitário começa agosto de 2026 sentindo um alívio. A oposição de Marte ao seu Sol, que marcou o mês anterior com tensões e desafios nos relacionamentos, chega ao fim no dia 11.

Assim, a sensação de conflito constante tende a diminuir, abrindo espaço para reflexões importantes sobre os aprendizados recentes e para uma retomada gradual do entusiasmo.

As semanas anteriores podem ter exigido mais paciência diante de cobranças, divergências ou situações que pareciam limitar sua liberdade.

Agora, o momento é de observar o que essas experiências revelaram sobre suas relações e sobre a forma como você reage à pressão. Agosto favorece uma compreensão mais madura dos conflitos recentes.

A partir do dia 06, Vênus passa a atuar na área das amizades, dos grupos e dos projetos coletivos. Isso traz mais leveza para a vida social, favorecendo reencontros, aproximações e a participação em ambientes com troca de ideias e interesses em comum.

Depois de um período mais desgastante, você tende a encontrar apoio e prazer na convivência com pessoas queridas.

Entre os dias 10 e 25, Mercúrio e Júpiter fortalecem a área ligada a estudos, viagens, filosofia e expansão de horizontes.

Trata-se de um período especialmente alinhado à natureza sagitariana, que busca constantemente aprender, explorar e compreender o mundo de forma mais ampla. A fase favorece cursos, leituras, projetos intelectuais e planejamento de viagens.

Como Júpiter é o planeta regente do seu signo, essa combinação pode trazer oportunidades valiosas para crescimento pessoal e desenvolvimento de novos projetos.

Agosto convida você a olhar para frente com mais confiança, usando os aprendizados recentes como combustível para explorar outras possibilidades.

Anote as datas!

A partir de 06/08: fortaleça amizades e participe de projetos em grupo.

fortaleça amizades e participe de projetos em grupo. Entre 10 e 25/08: invista em estudos, viagens e experiências que ampliem sua visão de mundo.

Capricórnio

O Signo de Capricórnio entra em uma fase desafiadora a partir do dia 11, quando Marte passa a formar oposição ao seu Sol. Esse trânsito acontece aproximadamente a cada dois anos e costuma trazer situações que exigem mais paciência, autocontrole e estratégia.

Você pode ter a sensação de que as tensões vêm de fora, principalmente por meio dos relacionamentos e das parcerias mais importantes da sua vida.

Marte é o planeta da ação e da iniciativa, mas, em oposição ao Sol, sua energia tende a se manifestar por meio de outras pessoas. Parceiros, sócios, clientes ou pessoas próximas podem parecer mais exigentes, competitivos ou dispostos ao confronto.

Questões que vinham sendo evitadas tendem a surgir com mais força, pedindo posicionamentos claros e decisões maduras.

Outro efeito comum desse trânsito é a sensação de desgaste. Conflitos, cobranças ou divergências podem consumir energia e gerar cansaço emocional. Além disso, a impulsividade tende a aumentar, reduzindo o tempo entre sentir algo e reagir.

Assim, será importante desenvolver ainda mais a capacidade de observar antes de responder, evitando atitudes precipitadas que possam gerar consequências desnecessárias.

Apesar dos desafios, Marte também oferece oportunidades. Como o planeta transita pela área dos relacionamentos, ele ajuda a trazer à tona questões que precisam ser resolvidas.

Conversas difíceis, ajustes de expectativas e decisões importantes podem finalmente acontecer. Quando usada de forma consciente, essa energia favorece acordos mais honestos e relações mais equilibradas.

Agosto ensina que nem toda batalha precisa ser vencida para que você saia fortalecido. Em muitos casos, a verdadeira força estará em escolher onde investir sua energia.

Com disciplina e maturidade, características naturais do seu signo, será possível transformar tensões em crescimento e construir relações mais sólidas ao longo do processo.

Anote a data!

A partir de 11/08: evite reações impulsivas e escolha suas batalhas com cuidado.

Aquário

Em agosto de 2026, o Signo de Aquário vive um mês especialmente importante para os relacionamentos e as parcerias.

Entre os dias 10 e 25, Mercúrio e Júpiter atuam simultaneamente na área dos vínculos, favorecendo diálogos, aproximações e oportunidades de crescimento compartilhado.

É um dos períodos mais promissores do mês para fortalecer relações afetivas, profissionais ou parcerias baseadas na cooperação.

Mercúrio contribui para a clareza nas conversas e para a resolução de mal-entendidos, enquanto Júpiter amplia possibilidades e favorece acordos que tragam benefícios para ambas as partes.

Juntos, esses planetas criam um ambiente propício para negociações, alinhamento de expectativas e construção de projetos em conjunto. Conversas importantes tendem a acontecer com mais fluidez.

Para Aquário, que valoriza a independência e costuma preservar seu espaço pessoal, agosto mostra que proximidade e liberdade não precisam ser opostos. Os relacionamentos podem funcionar como fontes de crescimento, inspiração e aprendizado.

É uma fase interessante para fortalecer laços já existentes e permitir que novas conexões se desenvolvam com mais profundidade.

Entre os dias 10 e 25, vale investir em encontros e negociações. O período favorece tanto a vida amorosa quanto associações profissionais. Muitas vezes, as melhores oportunidades surgem justamente por meio das pessoas com quem você escolhe caminhar.

Ao mesmo tempo, Júpiter permanece em oposição ao seu Sol durante o mês inteiro. Esse trânsito pode ampliar expectativas e tornar algumas situações maiores do que realmente são.

Demandas externas, promessas excessivas ou idealizações sobre relacionamentos podem exigir atenção. Assim, agosto pede equilíbrio: aproveite as oportunidades de crescimento sem perder de vista seus próprios limites e prioridades.

Anote a data!

Entre 10 e 25/08: fortaleça parcerias e tenha conversas importantes.

Peixes

O Signo de Peixes atravessa agosto de 2026 com os relacionamentos ocupando lugar de destaque em diferentes momentos do mês.

Os primeiros dias favorecem proximidade e afeto, enquanto os últimos estimulam o diálogo. Entre esses dois movimentos, o céu também pede atenção ao ambiente doméstico e às dinâmicas familiares.

Até o dia 05, Vênus continua transitando pela área dos relacionamentos, trazendo mais harmonia, sensibilidade e abertura para trocas afetivas. O período favorece encontros, demonstrações de carinho e momentos de conexão emocional.

Para quem está em um relacionamento, a tendência é de maior cumplicidade. Já quem busca uma nova conexão pode perceber mais receptividade nas interações.

Outro tema importante aparece até o dia 11, quando Marte segue movimentando a área ligada a raízes emocionais e família.

Esse trânsito pode aumentar a inquietação dentro de casa, trazendo pequenas tensões, impaciência ou necessidade de resolver pendências domésticas. O desafio será evitar que o excesso de energia se transforme em conflitos com pessoas próximas.

A boa notícia é que Marte deixa esse setor no dia 11, e o clima tende a ficar mais tranquilo. Até lá, direcionar a energia para organização ou reformas pode ajudar. Quanto mais produtiva for a utilização dessa força, menores as chances de desgaste nos relacionamentos familiares.

A partir do dia 25, Mercúrio passa a atuar na área das conexões e abre espaço para conversas importantes. O trânsito favorece esclarecimentos e alinhamento de expectativas.

Agosto mostra que os relacionamentos se fortalecem quando afeto e comunicação caminham juntos. Primeiro, o coração fala mais alto, depois, chegam as palavras capazes de dar forma ao que você sente.

Anote as datas!

Até 05/08: aproveite os momentos de carinho.

aproveite os momentos de carinho. Até 11/08: evite conflitos familiares e canalize a energia em tarefas práticas.

evite conflitos familiares e canalize a energia em tarefas práticas. A partir de 25/08: converse com clareza e alinhe expectativas nos relacionamentos.

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