O que é Mapa Astral e como ele revela você?

Entender o que é Mapa Astral é o primeiro passo para usar essa ferramenta de autoconhecimento com alguma profundidade.

Sou astrólogo há 40 anos e sou o autor das interpretações do Mapa Astral do Personare, e vou explicar aqui o que existe dentro dessa mandala.

Meu objetivo não é entregar significados prontos. Prefiro mostrar como o mapa se estrutura, para que você consiga ler o seu com critério próprio.

Para acompanhar as explicações na prática, tenha o seu mapa em mãos.

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Resumo sobre o que é Mapa Astral

O Mapa Astral é gerado a partir de data, hora e local de nascimento, e forma uma mandala astrológica.

Ele é antropocêntrico: o centro do desenho é a pessoa que nasceu, não a Terra e nem o Sol.

É composto por quatro peças fundamentais: 10 planetas, 12 signos, 12 Casas astrológicas e os aspectos entre os planetas.

O mapa indica potencialidades, e a forma como cada pessoa faz valer essas potencialidades depende da educação recebida e do ambiente.

Qualquer coisa que nasça pode ter um Mapa Astral: pessoas, empresas, cidades, projetos.

O que é Mapa Astral?

O Mapa Astral é uma representação gráfica em forma de círculo, chamada de mandala astrológica, que registra as posições dos planetas, dos signos e das Casas no momento exato de um nascimento.

Ele é confeccionado a partir de três informações:

data,

hora,

e local de nascimento.

O local importa porque a latitude e a longitude são o que permite o cálculo.

Na Astrologia ocidental, o mapa é composto por quatro peças fundamentais: 10 planetas, 12 signos zodiacais, 12 Casas astrológicas e os aspectos formados entre os planetas.

Por que o Mapa Astral é antropocêntrico?

Aqui está um detalhe técnico que costuma passar despercebido e que faz diferença. Mapas Astrais não são heliocêntricos, com o Sol no centro, nem geocêntricos, com a Terra no centro.

Eles são antropocêntricos: o centro do mapa é a pessoa que nasceu. Todo o desenho é organizado a partir do ponto de vista de quem observa o céu daquele lugar, naquele instante.

O que existe dentro de um Mapa Astral?

As quatro peças que citei acima formam o alfabeto da leitura astrológica. Compreender cada uma delas é o que permite interpretar a mandala em vez de apenas olhar para ela.

Os 10 planetas

A Astrologia ocidental considera dez astros:

Note que a Astrologia chama todos eles de “planetas”, inclusive o Sol e a Lua. A palavra vem do grego e carrega o sentido de “corpo que se move”, em contraposição às estrelas fixas. Um astrólogo sabe perfeitamente que o Sol é uma estrela e que Plutão é um planeta anão no vocabulário da Astronomia.

Cada astro representa uma função psíquica diferente. O Sol aponta para a identidade central, a Lua para o modo como você reage emocionalmente, Marte para o seu espírito de luta.

Vale conhecer o significado de cada planeta no Mapa Astral antes de tentar qualquer interpretação de conjunto.

Os 12 signos zodiacais

Todo mundo tem os 12 signos no Mapa Astral:

A diferença está em qual signo cada planeta ocupava no momento do seu nascimento. Essa posição indica como cada função psíquica tende a se expressar.

Um exemplo simples: uma pessoa de Libra com Mercúrio em Virgem tem processos mentais virginianos, e não librianos. Outro: alguém de Peixes com Vênus em Áries tende a se reconhecer mais no comportamento afetivo ariano.

As 12 Casas astrológicas

As Casas são zonas de experiência, e se dividem em doze.

Casa 1 trata de aparência e do que você transmite ao mundo

Casa 7 de casamento e parcerias declaradas

Casa 10 de carreira e imagem pública

Diferentemente dos signos, que dividem a eclíptica em doze faixas idênticas, as Casas têm tamanhos desiguais. Quanto mais ao Norte ou ao Sul o nascimento, mais diferentes ficam esses tamanhos. Nascimentos ocorridos perto do Equador tendem a ter Casas de dimensões semelhantes entre si.

Aproveito para desfazer um mal-entendido frequente: não existem “Casas vazias”. Ainda que uma Casa não tenha planetas dentro dela, haverá sempre um signo marcando o seu início, e basta observar onde está o planeta regente desse signo.

Se quiser se aprofundar, veja o guia completo sobre o significado das Casas astrológicas.

Os aspectos

Aspectos são os ângulos formados pelos astros na mandala, tendo como referência o observador terrestre. Os principais são conjunção, sextil, quadratura, trígono e oposição.

Uma forma bonita de entender isso é observar o nascer da Lua Cheia. Quando ela se levanta no horizonte leste, o Sol está necessariamente se pondo a oeste. Para quem observa da Terra, os dois astros estão a 180 graus, e dizemos que a Lua está em oposição ao Sol.

Aqui cabe um cuidado: aspectos tensos não são “ruins” e aspectos harmônicos não são “bons”. Quadraturas e oposições são mais difíceis, e dificuldade não é a mesma coisa que negatividade. Uma pessoa pode usar muito bem as quadraturas que possui, enquanto outra desperdiça os próprios trígonos.

Para entrar nesse tema com calma, comece por o que são aspectos astrológicos.

O que mais pode entrar no Mapa Astral?

Alguns astrólogos usam elementos adicionais, como asteroides e corpos celestes descobertos recentemente. A maioria dessas adições ainda não é consensual dentro da Astrologia ocidental, e por isso não as trato como ponto de partida.

As estrelas também são estudadas pela Astrologia ocidental, mas apenas como material adicional de cursos mais avançados. Como costumo dizer: “na prática, a única estrela que realmente importa para a Astrologia ocidental é o nosso Sol. As constelações não são relevantes para a Astrologia ocidental, e sim apenas para a Astrologia védica (hindu)”.

No Curso Básico de Astrologia que ministro no Personare, o foco recai justamente sobre os quatro pilares, que são o que a pessoa precisa dominar antes de qualquer outra coisa.

O que o Mapa Astral revela sobre você?

O mapa mostra em que signo e em que Casa cada um dos dez planetas se encontrava quando você nasceu, e quais ângulos eles formavam entre si. A combinação de tudo isso desenha um retrato das suas características potenciais.

Uso sempre a mesma comparação para explicar os limites disso. Se eu pegar a carta geográfica da cidade do Rio de Janeiro, posso afirmar, sem nunca ter estado lá, que é uma cidade litorânea e cheia de morros. O que eu não consigo saber é se as praias estão limpas ou poluídas, se a cidade está bem cuidada.

Há uma condição natural e há uma condição contingente. O mesmo vale para a mandala: ela mostra a estrutura, não o uso que a pessoa faz dela.

Por isso repito:

Não conhecemos alguém apenas olhando seu Mapa Astral. Conhecemos suas potencialidades. A forma como a pessoa faz valer essas potencialidades depende da educação recebida e do ambiente.

Uma consequência prática dessa ideia é que não existe Mapa bom ou Mapa ruim. Existem Mapas com traços que podem se manifestar como virtude ou como defeito, dependendo de como a pessoa vive.

O que o Mapa Astral não faz

Falar de Astrologia com honestidade exige falar de limites. Três equívocos aparecem com frequência, e alguns deles são cometidos por quem defende o assunto.

Os planetas não emitem energias sobre você. A ideia de “influência planetária” vem de construções linguísticas dos séculos XVIII e XIX. O que a Astrologia propõe é uma relação simbólica entre a vida humana e as posições celestes.

A ideia de “influência planetária” vem de construções linguísticas dos séculos XVIII e XIX. O que a Astrologia propõe é uma relação simbólica entre a vida humana e as posições celestes. Signos e constelações são coisas distintas. Algumas constelações foram homenageadas com nomes de signos, e o tamanho delas é bastante desigual. A Astrologia ocidental trabalha com o zodíaco trópico, uma eclíptica virtual dividida em doze faixas idênticas. Na prática, os signos estão na Terra, e não no céu.

Algumas constelações foram homenageadas com nomes de signos, e o tamanho delas é bastante desigual. A Astrologia ocidental trabalha com o zodíaco trópico, uma eclíptica virtual dividida em doze faixas idênticas. Na prática, os signos estão na Terra, e não no céu. Astrologia de signo solar tem alcance muito curto. O horóscopo de jornal é um vestígio simplificado do estudo, ainda que possa despertar o interesse de muita gente pelo assunto.

Guardar essas três distinções já coloca você à frente de boa parte do que circula por aí sobre o tema.

Quem pode ter um Mapa Astral?

Qualquer coisa que nasça pode ter um Mapa Astral. Pessoas, empresas, cidades e projetos têm mandalas calculadas a partir da data, do horário e do local de início.

No caso de pessoas, quanto mais preciso o horário, mais detalhada fica a leitura. O horário é o que determina o Ascendente e as cúspides das Casas, que são pontos centrais da interpretação.

Conclusão

Entender o que é Mapa Astral é aprender um idioma. Os quatro elementos, planetas, signos, Casas e aspectos, formam uma linguagem que aponta tendências, estilos de reação e áreas de maior sensibilidade.

A prática astrológica é simples, mas jamais simplória. Seres humanos são contraditórios por natureza, e é esperado que pontos diferentes do mapa apontem para direções diferentes. Minha recomendação de sempre é observar aquilo que se repete pelo menos três vezes.

O resto, quem escreve é você.

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FAQ

O que é Mapa Astral? O Mapa Astral é uma representação gráfica em forma de círculo (chamada de mandala astrológica) que posiciona os planetas, signos e Casas astrológicas no momento exato do nascimento de uma pessoa, empresa ou projeto. Ele é gerado a partir de três informações: data, hora e local de nascimento. Na Astrologia ocidental, ele é composto por 10 planetas, 12 signos zodiacais, 12 Casas astrológicas e os aspectos formados entre os planetas. Cada um desses elementos contribui para um retrato das características potenciais de quem está sendo analisado.

Qual a diferença entre signo solar e Mapa Astral? O signo solar é apenas um dos elementos do Mapa Astral. Ele representa o signo em que o Sol estava posicionado no dia do seu nascimento e é o dado mais popular da Astrologia. Já o Mapa Astral considera os 10 planetas, cada um em um signo e em uma Casa astrológica específicos. Isso significa que duas pessoas nascidas no mesmo dia podem ter mapas muito diferentes, dependendo do horário e do local de nascimento. O mapa completo oferece uma leitura muito mais detalhada e personalizada do que apenas o signo solar.

Preciso saber o horário de nascimento para fazer o Mapa Astral? O horário de nascimento é importante para determinar o Ascendente e as posições das Casas astrológicas, que são elementos fundamentais do mapa. Sem ele, ainda é possível calcular as posições dos planetas nos signos, mas a leitura das Casas fica comprometida. Se você não tem acesso ao horário exato, algumas versões do mapa usam o meio-dia como referência, o que é uma aproximação válida para entender as posições planetárias principais.

Qualquer pessoa pode fazer o próprio Mapa Astral? Sim. O Mapa Astral pode ser gerado de forma gratuita no Personare, bastando informar data, hora e local de nascimento. O mapa é calculado automaticamente e apresenta as posições de todos os planetas, os signos e as Casas. A interpretação mais profunda dos elementos e das interações entre eles costuma ser feita com o auxílio de um astrólogo ou de materiais de estudo, como os cursos de Astrologia disponíveis no Personare.

Mapa Astral e horóscopo são a mesma coisa? Não. O horóscopo é uma previsão baseada no movimento dos planetas em relação ao seu signo solar ou ascendente em um determinado período. O Mapa Astral, por sua vez, é uma fotografia do céu no momento do seu nascimento. O horóscopo usa o mapa como base, mas considera os trânsitos atuais dos planetas para gerar previsões. Para uma leitura mais personalizada, acesse o Horóscopo Personalizado do Personare, que leva em conta o seu signo, ascendente e outros elementos do seu mapa.

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Alexey Dodsworth

Alexey Dodsworth é astrólogo com 40 anos de experiência, professor de Astrologia no Clube Personare e autor das análises astrológicas do portal. Doutor em Filosofia (USP / Università di Venezia), possui mestrado em Ensino de Astronomia (IAG-USP) e diploma em Higher Education em Astrofísica (The Open University - UK). É autor do livro “Os Seis Caminhos do Amor” e realiza consultas astrológicas exclusivas no Personare.

alexey-revista@personare.com.br

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