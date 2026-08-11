Astrologia e clima: o que o céu prevê para o fim de 2026?

A relação entre Astrologia e clima é uma das perguntas mais antigas da tradição astrológica, e ela volta ao centro da conversa agora. O segundo semestre de 2026 concentra dois eclipses em agosto e a confirmação de um super El Niño.

Este artigo separa com clareza as duas camadas: o que os órgãos oficiais de meteorologia projetam para os próximos meses e o que a leitura simbólica do céu observa no mesmo período.

Vale marcar o limite desde já. A Astrologia trabalha com correspondências simbólicas, e nenhuma leitura de mapa substitui um boletim do INMET ou um alerta da Defesa Civil.

Entre no grupo e receba conteúdos de Astrologia direto no seu WhatsApp

Qual a relação entre Astrologia e clima?

A observação do céu para tentar antecipar o tempo é anterior à meteorologia como ciência. Durante séculos, agricultores e navegadores organizaram plantio, colheita e travessia por meio de calendários que combinavam fases da Lua com posições planetárias.

Na tradição astrológica, esse ramo específico recebe o nome de Astrometeorologia. Ele nunca teve a precisão da previsão moderna, e por isso ocupa hoje um lugar bem mais modesto: o de leitura simbólica de períodos, não de previsão de eventos.

O raciocínio parte dos quatro elementos. Cada signo pertence a um deles, e cada elemento tem uma correspondência clássica com uma manifestação da natureza.

Os quatro elementos como chave de leitura

Essa correspondência é a base de tudo o que vem depois neste artigo:

Fogo (Áries, Leão, Sagitário): calor, seca, incêndio, tudo que se alastra.

(Áries, Leão, Sagitário): calor, seca, incêndio, tudo que se alastra. Ar (Gêmeos, Libra, Aquário): vento, ventania, movimento, sistemas de transporte e de energia.

(Gêmeos, Libra, Aquário): vento, ventania, movimento, sistemas de transporte e de energia. Água (Câncer, Escorpião, Peixes): chuva, cheia, umidade, tudo que transborda.

(Câncer, Escorpião, Peixes): chuva, cheia, umidade, tudo que transborda. Terra (Touro, Virgem, Capricórnio): solo, estrutura física, agricultura, movimentação do terreno.

Os planetas reforçam tendências.

Alguns planetas entram como amplificadores. Por exemplo:

Júpiter tende a expandir aquilo que toca

tende a expandir aquilo que toca Urano costuma aparecer associado ao súbito, ao elétrico e ao imprevisto

Quando esses astros ativam signos de um mesmo elemento, a Astrologia lê o período como mais carregado naquela direção.

O que a Astrologia prevê para o clima no final de 2026?

Com essas informações em mente, dá para observar o que o céu concentra nos próximos meses.

Agosto: dois eclipses em eixos opostos

No dia 12 de agosto, às 14h47, acontece a Lua Nova em Leão acompanhada de um Eclipse Solar Total em Leão. Leão é signo de Fogo, e o eclipse ocorre com Júpiter, o planeta da amplificação, transitando pelo mesmo signo desde 30 de junho.

No dia 28 de agosto, às 1h14, vem a Lua Cheia em Peixes com Eclipse Lunar Parcial em Peixes. Peixes é signo de água, e no mesmo dia se forma uma quadratura entre o Sol e Urano, que está em Gêmeos, signo de Ar.

Os dois eclipses de agosto colocam, portanto, os três elementos ligados a intempéries em evidência dentro de duas semanas e meia. E eclipses são fenômenos astrologicamente de repercussão longa, começando cerca de um mês antes e se estendendo por até seis meses.

Setembro a novembro: Urano retrógrado em Gêmeos

Em 10 de setembro, às 15h27, Urano fica retrógrado em Gêmeos. Esse é o mesmo planeta que a tradição associa à eletricidade, redes e sistemas, agora percorrendo um signo de Ar ligado a transporte e comunicação.

O período coincide justamente com a janela em que os modelos projetam o fortalecimento máximo do El Niño. Segundo o Centro de Previsão Climática (CPC) dos Estados Unidos, o El Niño deve ficar muito forte entre outubro e dezembro de 2026.

Isso significa que pode ser um dos mais intensos desde 1950, quando iniciaram os registros.

O pano de fundo: Júpiter em Leão e Plutão em Aquário

Por trás dos eventos pontuais, 2026 corre sob uma oposição de fundo entre Júpiter em Leão e Plutão em Aquário, no eixo Fogo e Ar.

Some-se a isso a conjunção de Saturno e Netuno em Áries, outro signo de Fogo, ativa ao longo do ano. O conjunto desenha um céu com bastante ênfase em Fogo e Ar, o que, na leitura astrológica, sugere um ano de extremos entre calor e instabilidade atmosférica.

Por que a Astrologia não substitui a meteorologia?

Este é o ponto mais importante do texto, e ele precisa ficar explícito.

Nenhum planeta provoca uma tempestade ou impacta nossas vidas. A tradição astrológica trabalha com a ideia de espelhamento, de correspondência entre ciclos, e não com uma cadeia de causa e efeito física entre o céu e a atmosfera.

O céu pode simbolizar um período, jamais fabricá-lo. Isso significa que que a análise astrológica que você acompanha aqui no Personare traz indícios e, assim, você pode se preparar para possíveis situações.

No entanto, qualquer decisão prática sobre risco climático, viagem, evacuação ou proteção de patrimônio deve seguir exclusivamente os canais oficiais.

Em caso de alerta, siga a Defesa Civil pelo telefone 199 e acompanhe os boletins do INMET. Nenhuma previsão astrológica tem valor de alerta de emergência.

Como usar essa leitura no seu dia a dia

Feita essa ressalva, a leitura simbólica ainda tem utilidade, desde que no lugar certo.

Ela serve para dar contexto a períodos de maior turbulência coletiva, ajudando você a organizar expectativas em vez de reagir a cada notícia. Períodos de eclipse costumam pedir mais margem de manobra na agenda e menos rigidez com planos fechados.

Temporada de eclipse serve também como convite ao cuidado com o próprio estado emocional.

Notícias sobre eventos climáticos extremos tendem a gerar ansiedade, e reconhecer que um período é simbolicamente carregado ajuda a filtrar o consumo dessas informações.

Um bom exercício é observar em que área do seu Mapa Astral esses eclipses caem, o que costuma dizer mais sobre a sua vida do que sobre o mundo.

Confira aqui qual área da sua vida será ativada pelo eclipse e quais são as previsões você

Conclusão

A conversa sobre Astrologia e clima ganha corpo no fim de 2026 por dois motivos que correm em paralelo.

De um lado, dados de monitoramento indicam um El Niño em fortalecimento, com pico projetado entre outubro e dezembro. De outro, o céu concentra dois eclipses em agosto, nos eixos de fogo, água e ar.

A tradição astrológica lê esse conjunto como um período de extremos, com ênfase em calor e instabilidade atmosférica. Essa leitura vale como contexto simbólico e como convite a mais flexibilidade nos planos.

O que ela não faz, e nunca fez, é substituir a meteorologia. Para isso existem o INMET e a Defesa Civil, e é a eles que você deve recorrer diante de qualquer alerta.

Veja o que o seu Horóscopo Personalizado indica para os próximos meses

Perguntas frequentes sobre Astrologia e clima

A Astrologia consegue prever o tempo?

Não com a precisão que a palavra “prever” sugere. A tradição astrológica identifica períodos simbolicamente associados a determinados elementos, como fogo para calor ou água para chuva, mas não calcula temperatura, volume de precipitação nem trajetória de sistemas atmosféricos. Isso é trabalho da meteorologia, que trabalha com medição de pressão, umidade, temperatura da superfície do mar e modelagem numérica. A leitura astrológica funciona como contexto de período, e qualquer decisão prática deve seguir os boletins oficiais do INMET e os alertas da Defesa Civil.

O que é Astrometeorologia?

É o ramo da tradição astrológica dedicado a observar correspondências entre posições planetárias e fenômenos do tempo. Ele nasceu muito antes da meteorologia moderna, em um contexto em que agricultores e navegadores dependiam de calendários celestes para organizar plantio, colheita e travessia. A base do raciocínio são os quatro elementos, com fogo associado ao calor e à seca, ar ao vento, água à chuva e terra ao solo. Hoje ocupa um lugar historicamente interessante e praticamente marginal, já que a previsão científica é incomparavelmente mais precisa.

Quais são as datas dos eclipses de agosto de 2026?

São dois eclipses em agosto de 2026. O primeiro é o Eclipse Solar Total em Leão, que acontece em 12 de agosto de 2026, às 14h47, junto com a Lua Nova em Leão. O segundo é o Eclipse Lunar Parcial em Peixes, em 28 de agosto de 2026, à 1h14, junto com a Lua Cheia em Peixes. No mesmo dia 28, forma-se uma quadratura entre o Sol e Urano, que transita por Gêmeos. Na leitura tradicional, eclipses começam a ser sentidos cerca de um mês antes e costumam ter repercussão simbólica por até seis meses.

O El Niño de 2026 vai ser forte?

Os dados de monitoramento indicam que sim. A anomalia de temperatura na região Niño 3.4 subiu de +0,98 °C na média de abril a junho de 2026 para +1,55 °C em junho, chegando a +2,1 °C na semana centrada em 15 de julho. A projeção de meio de julho do IRI aponta que 23 de 26 modelos preveem El Niño muito forte no pico, entre outubro e dezembro. No Brasil, o padrão costuma agravar a estiagem no Norte e no Nordeste e favorecer o excesso de chuva na Região Sul. Acompanhe os boletins mensais para atualizações.

Os planetas provocam eventos climáticos?

Não. Esse é o mal-entendido mais comum sobre o assunto. A tradição astrológica trabalha com a ideia de correspondência simbólica entre ciclos celestes e ciclos terrestres, sem propor qualquer mecanismo físico de causa e efeito entre a posição de um planeta e a atmosfera terrestre. Dizer que um eclipse simboliza um período de instabilidade é diferente de dizer que ele produz uma tempestade. Fenômenos climáticos têm causas físicas conhecidas, medidas e modeladas por institutos de meteorologia, e é nessa fonte que você deve buscar orientação prática.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Astrologia e clima: o que o céu prevê para o fim de 2026? apareceu primeiro em Personare.