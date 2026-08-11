Previsões da semana de 09 a 15/08: com Eclipse, o passado pode voltar

As previsões da semana de 09 a 15/08 chegam marcadas por uma Lua Nova com Eclipse Solar em Leão. O céu indica reviravoltas, encerramentos e recomeços que tendem a reverberar pelos próximos seis meses.

Mercúrio entra em Leão, Marte vai para Câncer e Vênus movimenta Plutão, Netuno e Urano. Autoestima, relações e dinheiro entram em revisão.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 09 a 15/08:

Domingo (09/08): Mercúrio entra em Leão

Mercúrio entra em Leão Segunda-feira (10/08): Vênus em trígono com Plutão e oposição a Netuno

Vênus em trígono com Plutão e oposição a Netuno Terça-feira (11/08): Marte entra em Câncer

Marte entra em Câncer Terça-feira (11/08): Mercúrio em oposição a Plutão

Mercúrio em oposição a Plutão Quarta-feira (12/08): Mercúrio em trígono com Netuno e sextil com Urano

Mercúrio em trígono com Netuno e sextil com Urano Quarta-feira (12/08): Vênus em trígono com Urano

Vênus em trígono com Urano Quarta-feira (12/08): Lua Nova e Eclipse Solar Total em Leão

Quinta-feira (13/08): Mercúrio em sextil com Vênus

Mercúrio em sextil com Vênus Sábado (15/08): Mercúrio em conjunção com Júpiter

Mercúrio em Leão: falar com o coração e lembrar de ouvir

No domingo (09/08), às 13h28, Mercúrio entra em Leão e permanece no signo até 25/08. A comunicação tende a ganhar mais calor, confiança e vontade de aparecer.

Leão gosta de se mostrar, e Mercúrio não fica muito confortável nesse território. O risco é falar muito e escutar pouco, transformando conversa em disputa por atenção.

No coletivo, discursos inspiradores, campanhas e debates tendem a ficar mais expressivos. Cresce também a competição por espaço nas mídias e nas redes sociais.

Na vida pessoal, é um ótimo período para apresentar ideias, divulgar projetos e mostrar talentos. Comunicação eficiente pede os dois movimentos: falar e escutar de verdade.

O que pode acontecer:

Lançamentos, discursos e anúncios com forte apelo emocional

Mais coragem para se expor e defender as próprias ideias

Teimosia e necessidade de reconhecimento atrapalhando conversas

Debates públicos mais acalorados nas redes sociais

Vênus-Plutão: as relações pedem verdade e profundidade

Na segunda (10/08), às 15h09, Vênus em Libra faz trígono (aspecto harmônico) com Plutão em Aquário. Os efeitos tendem a ser sentidos entre 09 e 11/08.

O trígono favorece transformações positivas em vínculos, acordos e finanças. Conversas sinceras podem gerar mais confiança e abrir espaço para mudanças duradouras.

No coletivo, temas ligados à justiça, contratos e parcerias podem avançar. Cresce o interesse por soluções que tragam benefício para todas as partes envolvidas.

Na vida pessoal, o céu ajuda a investigar a própria forma de dar e receber amor. Ajudar sem tentar salvar quem não quer ser ajudado é o equilíbrio que Plutão em Aquário pede aqui.

O que pode acontecer:

Conversas profundas que renovam relacionamentos antigos

Acordos e sociedades sendo repactuados em bases mais justas

Revelações que mudam a forma de enxergar alguém

Mudanças concretas na relação com o dinheiro

Vênus-Netuno: cuidado com ilusões no amor e no bolso

Ainda na segunda (10/08), às 19h02, Vênus em Libra fica em oposição (aspecto tenso) a Netuno em Áries. A vigência também vai de 09 a 11/08.

Vênus em Libra já tende a idealizar. Com Netuno na história, dá para ver uma espinha e enxergar uma covinha, como brincam nossos astrólogos.

Um dos alertas centrais das previsões da semana de 09 a 15/08 está aqui: evitar assumir compromissos movida apenas pela emoção. Vale confirmar informações antes de decidir.

No coletivo, o desejo por harmonia cresce, mas também aumenta o risco de acordos confusos. Promessas bonitas podem esconder detalhes mal explicados.

Outro cuidado é comprar por vaidade, tentando preencher um vazio. O gasto que parece investimento pode virar arrependimento poucos dias depois.

O que pode acontecer:

Decepções com pessoas que não cumpriram o combinado

Compras por impulso justificadas como investimento

Contratos assinados sem leitura atenta das cláusulas

Notícias imprecisas envolvendo dinheiro e relacionamentos

Se o assunto é entender a dinâmica de um vínculo específico, vale analisar a compatibilidade do casal na Sinastria Amorosa.

Marte em Câncer: a defesa vem pela emoção

Na terça (11/08), às 5h31, Marte entra em Câncer e fica no signo até 27/09. Proteção, família, moradia e segurança ganham destaque.

As reações tendem a ficar mais emocionais. O senso de cuidado aumenta, e os conflitos motivados por sentimentos também.

O alerta é sobre mágoas antigas. Marte em Câncer pode brigar usando a chantagem emocional como arma, e esse é justamente o primeiro sinal de retorno do passado nesta semana.

No coletivo, posicionamentos mais rígidos e defensivos podem aparecer em temas de soberania, segurança e proteção de fronteiras. Discursos de defesa tendem a ganhar tom emocional.

O que pode acontecer:

Discussões familiares com cobranças sobre o passado

Vontade de proteger quem se ama, mesmo sem ser pedido

Reações impulsivas diante de críticas

Mudanças de casa, reformas e assuntos domésticos em pauta

Mercúrio-Plutão: disputas de narrativa e jogos de poder

Também na terça (11/08), às 22h20, Mercúrio em Leão faz oposição a Plutão em Aquário. A vigência vai de 11 a 12/08.

O aspecto sinaliza discussões intensas, revelações e disputas de versões. Informações têm potencial para mudar perspectivas rapidamente.

No coletivo, o clima favorece embates políticos, denúncias e apuração de irregularidades. Debates sobre ideais e questões sociais podem esquentar.

Na vida pessoal, o cuidado é com a arrogância e a necessidade de ter razão. O orgulho de vencer a discussão pode custar oportunidades reais de crescimento.

Existe ainda o risco do vitimismo, aquela dor exibida para chamar atenção. Reconhecer o movimento já ajuda a sair dele.

O que pode acontecer:

Revelações que mudam o rumo de uma conversa importante

Brigas em que ninguém quer ceder

Investigações e apurações ganhando repercussão

Feedbacks duros recebidos como ataque pessoal

Aspectos leves de quarta: intuição afiada e ideias fora da caixa

Quarta (12/08) concentra três aspectos harmônicos que suavizam o dia do Eclipse. Eles funcionam como respiro em meio à intensidade.

Às 0h39, Mercúrio em Leão faz trígono com Netuno em Áries, com vigência de 11 a 12/08. A intuição fica mais afiada e a criatividade ganha espaço.

Às 0h46, Vênus em Libra faz trígono com Urano em Gêmeos, valendo de 10 a 13/08. Novidades no amor, nas amizades e nas finanças tendem a aparecer.

Às 17h48, Mercúrio em Leão faz sextil (aspecto de colaboração) com Urano, entre 12 e 13/08. O raciocínio fica mais ágil e aberto ao inesperado.

Juntos, esses trânsitos favorecem sacadas, soluções inventivas e formas diferentes de fazer o comum. Lógica e intuição operam ao mesmo tempo.

O que pode acontecer:

Insights que resolvem um problema antigo

Novas formas de negociar, cooperar e se relacionar

Boas ideias surgindo em conversas rápidas

Conteúdos criativos alcançando mais gente do que o esperado

Eclipse Solar em Leão: novo ciclo de protagonismo

O ponto central da semana chega na quarta (12/08). A Lua Nova em Leão se forma às 14h37, e o Eclipse Solar Total acontece às 14h46, invisível no Brasil.

O eclipse abre um ciclo ligado ao protagonismo, liderança, criatividade e expressão pessoal. As mudanças começam agora e tendem a se desenvolver ao longo dos próximos seis meses.

Num eclipse solar, a Lua cobre o Sol. Como a Lua fala do passado, questões antigas podem retornar, pedindo uma resposta diferente.

Leão traz o tema do protagonismo, e ele costuma tocar em feridas. A comparação com a vida dos outros nas redes sociais é uma delas.

Dois extremos podem ficar mais evidentes:

colocar melancia na cabeça para chamar atenção

ou esconder a cabeça com medo de se expor.

O equilíbrio está em aparecer com naturalidade. Descubra aqui qual área da SUA vida deve ser transformada pelo eclipse.

Nas previsões da semana de 09 a 15/08, esse é o trânsito com maior potencial de reviravolta. Rupturas e recomeços inesperados podem encerrar padrões antigos.

No mapa do eclipse, o Ascendente em Capricórnio e a Casa 8 coletiva ganham destaque. Essa combinação rege dívidas, heranças, acordos internacionais e repercussões financeiras de conflitos.

Por isso, o período pode trazer notícias sensíveis. Crises diplomáticas, tensões econômicas entre países, tragédias e notícias de perdas de figuras públicas entram no campo de possibilidades.

O que pode acontecer:

Encerramentos e recomeços repentinos na vida pessoal

Questões do passado voltando para serem resolvidas

Notícias de mortes, acidentes ou catástrofes ganhando repercussão

Movimentações econômicas ligadas a dívidas, acordos e investimentos estrangeiros

Debates coletivos sobre saúde mental, autoestima e uso das redes sociais

Quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Leão, Aquário, Touro e Escorpião tende a sentir o Eclipse de forma mais evidente. Nesses casos, o movimento costuma pegar Casas angulares do mapa astral — confira aqui o seu!

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O efeito da Lua Nova com Eclipse varia conforme a Casa que será ativada no seu Mapa Astral. Use a Calculadora de Eclipse gratuita do Personare e saiba exatamente qual área (amor, carreira, saúde, família, etc.) será ativada por este eclipse na sua vida.

Mercúrio-Vênus: o dia certo para fazer as pazes

Na quinta (13/08), às 13h23, Mercúrio em Leão faz sextil com Vênus em Libra. A vigência vai de 12 a 14/08.

Depois da tensão de terça e quarta, o diálogo tende a ficar mais diplomático. É um bom momento para reconciliações e conversas adiadas.

No coletivo, negociações, acordos e iniciativas culturais encontram terreno mais fértil. A comunicação ganha charme e capacidade de gerar entendimento.

O que pode acontecer:

Pedidos de desculpas bem recebidos

Entrevistas, apresentações e declarações com bom retorno

Acordos destravados após dias de impasse

Reaproximação com quem esteve distante

Mercúrio-Júpiter: otimismo em alta, mas sem prometer demais

O sábado (15/08) fecha a semana com Mercúrio em conjunção com Júpiter, às 8h23, em Leão. Os efeitos tendem a ser sentidos entre 14 e 15/08.

Júpiter expande tudo o que toca. Com Mercúrio, o otimismo cresce, as ideias ganham alcance e o bom humor volta.

É um ótimo dia para estudos, planejamento, viagens e decisões importantes. A intuição também tende a responder bem a perguntas sinceras.

O cuidado é com o exagero e com o sincericídio. Prometer mais do que será possível cumprir é a armadilha clássica de Júpiter em Leão.

O que pode acontecer:

Grandes anúncios e lançamentos com boa repercussão

Planos ambiciosos ganhando forma

Conselhos dados sem terem sido pedidos

Promessas feitas no impulso do entusiasmo

Para quem quiser aproveitar o clima intuitivo do dia, vale consultar as orientações do seu Tarot Mensal.

Previsões da semana de 09 a 15/08: um convite para recomeçar

O céu combina intensidade e leveza. O Eclipse em Leão sinaliza encerramentos e recomeços, enquanto os trígonos e sextis oferecem saídas criativas para atravessar o período com mais tranquilidade.

No coletivo, o período pede atenção a notícias sensíveis, tensões diplomáticas e movimentações econômicas. Na vida pessoal, autoestima, relações e a forma de se comunicar entram em revisão.

As previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e aproveitar oportunidades. O que o céu indica é o terreno, mas quem escolhe o caminho e faz acontecer é você.

Uma coisa é a situação que você está vivendo. Outra é a maneira como você decide encarar aquilo. Nesta semana, a segunda parte tende a fazer toda a diferença.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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