Previsões da semana de 09 a 15/08: com Eclipse, o passado pode voltar

As previsões da semana de 09 a 15/08 chegam marcadas por uma Lua Nova com Eclipse Solar em Leão. O céu indica reviravoltas, encerramentos e recomeços que tendem a reverberar pelos próximos seis meses.
Mercúrio entra em Leão, Marte vai para Câncer e Vênus movimenta Plutão, Netuno e Urano. Autoestima, relações e dinheiro entram em revisão.
Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.
Resumo das previsões da semana de 09 a 15/08:
- Domingo (09/08): Mercúrio entra em Leão
- Segunda-feira (10/08): Vênus em trígono com Plutão e oposição a Netuno
- Terça-feira (11/08): Marte entra em Câncer
- Terça-feira (11/08): Mercúrio em oposição a Plutão
- Quarta-feira (12/08): Mercúrio em trígono com Netuno e sextil com Urano
- Quarta-feira (12/08): Vênus em trígono com Urano
- Quarta-feira (12/08): Lua Nova e Eclipse Solar Total em Leão
- Quinta-feira (13/08): Mercúrio em sextil com Vênus
- Sábado (15/08): Mercúrio em conjunção com Júpiter
Mercúrio em Leão: falar com o coração e lembrar de ouvir
No domingo (09/08), às 13h28, Mercúrio entra em Leão e permanece no signo até 25/08. A comunicação tende a ganhar mais calor, confiança e vontade de aparecer.
Leão gosta de se mostrar, e Mercúrio não fica muito confortável nesse território. O risco é falar muito e escutar pouco, transformando conversa em disputa por atenção.
No coletivo, discursos inspiradores, campanhas e debates tendem a ficar mais expressivos. Cresce também a competição por espaço nas mídias e nas redes sociais.
Na vida pessoal, é um ótimo período para apresentar ideias, divulgar projetos e mostrar talentos. Comunicação eficiente pede os dois movimentos: falar e escutar de verdade.
O que pode acontecer:
- Lançamentos, discursos e anúncios com forte apelo emocional
- Mais coragem para se expor e defender as próprias ideias
- Teimosia e necessidade de reconhecimento atrapalhando conversas
- Debates públicos mais acalorados nas redes sociais
Vênus-Plutão: as relações pedem verdade e profundidade
Na segunda (10/08), às 15h09, Vênus em Libra faz trígono (aspecto harmônico) com Plutão em Aquário. Os efeitos tendem a ser sentidos entre 09 e 11/08.
O trígono favorece transformações positivas em vínculos, acordos e finanças. Conversas sinceras podem gerar mais confiança e abrir espaço para mudanças duradouras.
No coletivo, temas ligados à justiça, contratos e parcerias podem avançar. Cresce o interesse por soluções que tragam benefício para todas as partes envolvidas.
Na vida pessoal, o céu ajuda a investigar a própria forma de dar e receber amor. Ajudar sem tentar salvar quem não quer ser ajudado é o equilíbrio que Plutão em Aquário pede aqui.
O que pode acontecer:
- Conversas profundas que renovam relacionamentos antigos
- Acordos e sociedades sendo repactuados em bases mais justas
- Revelações que mudam a forma de enxergar alguém
- Mudanças concretas na relação com o dinheiro
Vênus-Netuno: cuidado com ilusões no amor e no bolso
Ainda na segunda (10/08), às 19h02, Vênus em Libra fica em oposição (aspecto tenso) a Netuno em Áries. A vigência também vai de 09 a 11/08.
Vênus em Libra já tende a idealizar. Com Netuno na história, dá para ver uma espinha e enxergar uma covinha, como brincam nossos astrólogos.
Um dos alertas centrais das previsões da semana de 09 a 15/08 está aqui: evitar assumir compromissos movida apenas pela emoção. Vale confirmar informações antes de decidir.
No coletivo, o desejo por harmonia cresce, mas também aumenta o risco de acordos confusos. Promessas bonitas podem esconder detalhes mal explicados.
Outro cuidado é comprar por vaidade, tentando preencher um vazio. O gasto que parece investimento pode virar arrependimento poucos dias depois.
O que pode acontecer:
- Decepções com pessoas que não cumpriram o combinado
- Compras por impulso justificadas como investimento
- Contratos assinados sem leitura atenta das cláusulas
- Notícias imprecisas envolvendo dinheiro e relacionamentos
Se o assunto é entender a dinâmica de um vínculo específico, vale analisar a compatibilidade do casal na Sinastria Amorosa.
Marte em Câncer: a defesa vem pela emoção
Na terça (11/08), às 5h31, Marte entra em Câncer e fica no signo até 27/09. Proteção, família, moradia e segurança ganham destaque.
As reações tendem a ficar mais emocionais. O senso de cuidado aumenta, e os conflitos motivados por sentimentos também.
O alerta é sobre mágoas antigas. Marte em Câncer pode brigar usando a chantagem emocional como arma, e esse é justamente o primeiro sinal de retorno do passado nesta semana.
No coletivo, posicionamentos mais rígidos e defensivos podem aparecer em temas de soberania, segurança e proteção de fronteiras. Discursos de defesa tendem a ganhar tom emocional.
O que pode acontecer:
- Discussões familiares com cobranças sobre o passado
- Vontade de proteger quem se ama, mesmo sem ser pedido
- Reações impulsivas diante de críticas
- Mudanças de casa, reformas e assuntos domésticos em pauta
Mercúrio-Plutão: disputas de narrativa e jogos de poder
Também na terça (11/08), às 22h20, Mercúrio em Leão faz oposição a Plutão em Aquário. A vigência vai de 11 a 12/08.
O aspecto sinaliza discussões intensas, revelações e disputas de versões. Informações têm potencial para mudar perspectivas rapidamente.
No coletivo, o clima favorece embates políticos, denúncias e apuração de irregularidades. Debates sobre ideais e questões sociais podem esquentar.
Na vida pessoal, o cuidado é com a arrogância e a necessidade de ter razão. O orgulho de vencer a discussão pode custar oportunidades reais de crescimento.
Existe ainda o risco do vitimismo, aquela dor exibida para chamar atenção. Reconhecer o movimento já ajuda a sair dele.
O que pode acontecer:
- Revelações que mudam o rumo de uma conversa importante
- Brigas em que ninguém quer ceder
- Investigações e apurações ganhando repercussão
- Feedbacks duros recebidos como ataque pessoal
Aspectos leves de quarta: intuição afiada e ideias fora da caixa
Quarta (12/08) concentra três aspectos harmônicos que suavizam o dia do Eclipse. Eles funcionam como respiro em meio à intensidade.
Às 0h39, Mercúrio em Leão faz trígono com Netuno em Áries, com vigência de 11 a 12/08. A intuição fica mais afiada e a criatividade ganha espaço.
Às 0h46, Vênus em Libra faz trígono com Urano em Gêmeos, valendo de 10 a 13/08. Novidades no amor, nas amizades e nas finanças tendem a aparecer.
Às 17h48, Mercúrio em Leão faz sextil (aspecto de colaboração) com Urano, entre 12 e 13/08. O raciocínio fica mais ágil e aberto ao inesperado.
Juntos, esses trânsitos favorecem sacadas, soluções inventivas e formas diferentes de fazer o comum. Lógica e intuição operam ao mesmo tempo.
O que pode acontecer:
- Insights que resolvem um problema antigo
- Novas formas de negociar, cooperar e se relacionar
- Boas ideias surgindo em conversas rápidas
- Conteúdos criativos alcançando mais gente do que o esperado
Eclipse Solar em Leão: novo ciclo de protagonismo
O ponto central da semana chega na quarta (12/08). A Lua Nova em Leão se forma às 14h37, e o Eclipse Solar Total acontece às 14h46, invisível no Brasil.
O eclipse abre um ciclo ligado ao protagonismo, liderança, criatividade e expressão pessoal. As mudanças começam agora e tendem a se desenvolver ao longo dos próximos seis meses.
Num eclipse solar, a Lua cobre o Sol. Como a Lua fala do passado, questões antigas podem retornar, pedindo uma resposta diferente.
Leão traz o tema do protagonismo, e ele costuma tocar em feridas. A comparação com a vida dos outros nas redes sociais é uma delas.
Dois extremos podem ficar mais evidentes:
- colocar melancia na cabeça para chamar atenção
- ou esconder a cabeça com medo de se expor.
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Nas previsões da semana de 09 a 15/08, esse é o trânsito com maior potencial de reviravolta. Rupturas e recomeços inesperados podem encerrar padrões antigos.
No mapa do eclipse, o Ascendente em Capricórnio e a Casa 8 coletiva ganham destaque. Essa combinação rege dívidas, heranças, acordos internacionais e repercussões financeiras de conflitos.
Por isso, o período pode trazer notícias sensíveis. Crises diplomáticas, tensões econômicas entre países, tragédias e notícias de perdas de figuras públicas entram no campo de possibilidades.
O que pode acontecer:
- Encerramentos e recomeços repentinos na vida pessoal
- Questões do passado voltando para serem resolvidas
- Notícias de mortes, acidentes ou catástrofes ganhando repercussão
- Movimentações econômicas ligadas a dívidas, acordos e investimentos estrangeiros
- Debates coletivos sobre saúde mental, autoestima e uso das redes sociais
Quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Leão, Aquário, Touro e Escorpião tende a sentir o Eclipse de forma mais evidente. Nesses casos, o movimento costuma pegar Casas angulares do mapa astral — confira aqui o seu!
Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?
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Mercúrio-Vênus: o dia certo para fazer as pazes
Na quinta (13/08), às 13h23, Mercúrio em Leão faz sextil com Vênus em Libra. A vigência vai de 12 a 14/08.
Depois da tensão de terça e quarta, o diálogo tende a ficar mais diplomático. É um bom momento para reconciliações e conversas adiadas.
No coletivo, negociações, acordos e iniciativas culturais encontram terreno mais fértil. A comunicação ganha charme e capacidade de gerar entendimento.
O que pode acontecer:
- Pedidos de desculpas bem recebidos
- Entrevistas, apresentações e declarações com bom retorno
- Acordos destravados após dias de impasse
- Reaproximação com quem esteve distante
Mercúrio-Júpiter: otimismo em alta, mas sem prometer demais
O sábado (15/08) fecha a semana com Mercúrio em conjunção com Júpiter, às 8h23, em Leão. Os efeitos tendem a ser sentidos entre 14 e 15/08.
Júpiter expande tudo o que toca. Com Mercúrio, o otimismo cresce, as ideias ganham alcance e o bom humor volta.
É um ótimo dia para estudos, planejamento, viagens e decisões importantes. A intuição também tende a responder bem a perguntas sinceras.
O cuidado é com o exagero e com o sincericídio. Prometer mais do que será possível cumprir é a armadilha clássica de Júpiter em Leão.
O que pode acontecer:
- Grandes anúncios e lançamentos com boa repercussão
- Planos ambiciosos ganhando forma
- Conselhos dados sem terem sido pedidos
- Promessas feitas no impulso do entusiasmo
Para quem quiser aproveitar o clima intuitivo do dia, vale consultar as orientações do seu Tarot Mensal.
Previsões da semana de 09 a 15/08: um convite para recomeçar
O céu combina intensidade e leveza. O Eclipse em Leão sinaliza encerramentos e recomeços, enquanto os trígonos e sextis oferecem saídas criativas para atravessar o período com mais tranquilidade.
No coletivo, o período pede atenção a notícias sensíveis, tensões diplomáticas e movimentações econômicas. Na vida pessoal, autoestima, relações e a forma de se comunicar entram em revisão.
As previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e aproveitar oportunidades. O que o céu indica é o terreno, mas quem escolhe o caminho e faz acontecer é você.
Uma coisa é a situação que você está vivendo. Outra é a maneira como você decide encarar aquilo. Nesta semana, a segunda parte tende a fazer toda a diferença.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
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