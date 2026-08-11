Como se preparar para o eclipse: guia prático em 5 passos

Você sente uma certa apreensão quando um eclipse se aproxima? Esse receio é bem comum, e saber como se preparar para o eclipse costuma transformar a ansiedade em algo mais produtivo.

Na Astrologia, eclipses funcionam como catalisadores de mudanças. Eles aceleram processos que já estavam em curso, e processos acelerados costumam vir acompanhados de crises, reviravoltas e decisões adiadas por muito tempo.

Neste guia, eu explico o que é um eclipse para a Astrologia, quais efeitos ele tende a produzir e quais cinco passos ajudam você a atravessar esse período com mais clareza.

Descubra no Mapa do Céu qual área da sua vida o próximo eclipse ativa

O que é um eclipse e por que ele mexe tanto com você?

Um eclipse é um fenômeno astronômico que ocorre quando Terra, Sol e Lua se alinham, bloqueando parcial ou totalmente a luz. Para a Astrologia, o significado vai além da explicação astronômica.

Para os povos antigos, a cena era assustadora: em pleno dia, o Sol parecia ser engolido; à noite, a Lua sumia do céu. Essa leitura de “subtração de luz” permaneceu na tradição astrológica.

O evento simboliza uma energia potente de transformação e revelação. O que estava na escuridão tende a vir à tona, e o que já vinha frágil costuma se romper de vez.

Eclipses também são descritos como aceleradores do destino. Eles podem virar a vida de ponta-cabeça, sempre no sentido de empurrar você adiante.

Se você quiser entender a mecânica de cada tipo antes de seguir, vale conhecer as diferenças entre Eclipse Lunar e Eclipse Solar.

Efeitos dos eclipses: o que costuma acontecer

Os eclipses marcam momentos de virada. Eles atuam como detonadores de crises e expõem o que já não ia bem, o que pede de você uma posição diante daquilo que vinha sendo adiado.

Veja o que tende a aparecer nesses períodos:

Mudanças súbitas e inesperadas: eventos que tiram você da zona de conforto, como viradas de carreira, términos ou inícios de relacionamento.

eventos que tiram você da zona de conforto, como viradas de carreira, términos ou inícios de relacionamento. Insegurança e medos: especialmente no Eclipse Lunar, é possível haver mais reatividade e uma sensação de que o chão ficou instável.

especialmente no Eclipse Lunar, é possível haver mais reatividade e uma sensação de que o chão ficou instável. Tensão emocional: o inconsciente entra em ebulição e as situações podem não ficar totalmente claras de imediato, o que pede cautela.

o inconsciente entra em ebulição e as situações podem não ficar totalmente claras de imediato, o que pede cautela. Retorno de questões do passado: um antigo amor, um hábito de outra época ou um assunto mal resolvido pode reaparecer para ser encerrado de vez.

um antigo amor, um hábito de outra época ou um assunto mal resolvido pode reaparecer para ser encerrado de vez. Encerramentos e recomeços: eclipses simbolizam fim de ciclo e costumam abrir espaço para começos mais alinhados com quem você é hoje.

A forma como cada eclipse se manifesta depende da conexão dele com o seu Mapa Astral. Cada mapa tem 12 Casas astrológicas, que representam áreas diferentes da vida, como finanças, saúde, carreira e relacionamentos.

Identificar a Casa ativada ajuda a entender onde as mudanças tendem a se concentrar. A Calculadora de Eclipse do Personare calcula pra você de graça.

Como se preparar para o eclipse em 5 passos

A energia dos eclipses pode ser desafiadora e, ao mesmo tempo, oferece uma oportunidade real de crescimento. Os cinco passos a seguir organizam esse preparo de forma prática.

1. Conheça o tipo de eclipse e o signo em que ele ocorre

O primeiro passo é entender qual fenômeno está a caminho e em que signo ele acontece.

O Eclipse Solar ocorre na Lua Nova e tende a marcar inícios, escolhas e mudanças mais externas.

ocorre na Lua Nova e tende a marcar inícios, escolhas e mudanças mais externas. O Eclipse Lunar ocorre na Lua Cheia e costuma intensificar emoções, trazendo revelações e encerramentos.

O signo dá o tema. Um Eclipse Solar em Libra, por exemplo, tende a mexer com relacionamentos, equilíbrio e senso de justiça. Um Eclipse Lunar em Virgem indica revisão de rotina, saúde e trabalho.

2. Descubra qual área do seu Mapa Astral será ativada

Apesar das tendências gerais, cada eclipse ativa uma Casa astrológica diferente no seu Mapa. É por isso que duas pessoas do mesmo signo solar podem viver o mesmo eclipse de formas bem distintas.

O Personare criou uma Calculadora de Eclipse gratuita justamente para isso. O passo a passo é simples:

Acesse o Mapa do Céu do Personare e faça login ou cadastro gratuito.

e faça login ou cadastro gratuito. Insira seus dados de nascimento (data, hora e cidade).

O sistema calcula automaticamente a área da vida ativada pelo próximo eclipse.

Clique em “leia o significado” para ver a previsão detalhada.

calculadora do eclipse

Com essa informação em mãos, você deixa de reagir no escuro e passa a acompanhar um ponto específico da sua vida.

3. Observe seus sentimentos nos 30 dias anteriores

Os efeitos de um eclipse podem ser percebidos até 30 dias antes do evento. Prestar atenção aos sinais que já estão surgindo ajuda você a chegar mais preparada.

Três perguntas úteis para esse período de observação:

Você tem sentido mudanças inesperadas em alguma área da vida?

Está diante de um desafio que pede desapego ou uma nova perspectiva?

Quais padrões emocionais vêm se repetindo e pedem atenção?

Recomenda-se um período de maior autocuidado e resguardo energético nas 24 horas antes e nas 24 horas depois do eclipse. Muitas pessoas relatam cansaço, confusão mental e emoções mais intensas nessa janela.

4. Pratique o desapego

Eclipses são momentos favoráveis para deixar para trás o que já não faz sentido. Situações que pareciam confusas costumam ganhar contorno, e isso costuma exigir uma decisão.

O que ajuda a atravessar essa fase:

Reflita sobre o que precisa ser encerrado ou transformado.

Evite decisões impulsivas tomadas no calor do momento.

Pratique atividades introspectivas, como meditação ou escrita terapêutica.

Acolha a mudança como parte do processo de crescimento.

Um acompanhamento diário torna esse trabalho mais concreto. O Horóscopo Personalizado mostra quais trânsitos estão ativos no seu mapa em cada dia do período.

5. Exercite a paciência

Os efeitos de um eclipse raramente aparecem de forma instantânea. Com frequência, as mudanças desencadeadas se desenrolam ao longo dos seis meses seguintes.

Se algo inesperado acontecer, evite reagir de imediato. Use o período para observar, reunir informações e se adaptar com mais clareza antes de agir.

Eclipses de 2026: as datas para acompanhar

O ano de 2026 tem quatro eclipses, distribuídos nos eixos Leão e Aquário e Virgem e Peixes. Tivemos dois em fevereiro e março, e agora teremos mais dois em agosto:

12 de agosto: Lua Nova em Leão e Eclipse Solar Total em Leão.

Lua Nova em Leão e 28 de agosto: Lua Cheia em Peixes e Eclipse Lunar Parcial em Peixes.

Esses dois eclipses de agosto tendem a ser mais intensos que os do começo do ano. O de 12 de agosto acontece em meio ao trânsito de Júpiter em Leão, com Sol e Lua em oposição a Plutão em Aquário, o que sugere um clima de disputa e de afirmação pessoal.

Já o de 28 de agosto ocorre com Sol e Lua em quadratura com Urano, o que indica atenção redobrada com saúde, imprevistos e instabilidade.

Para ver o panorama completo do ano, incluindo horários e signos, consulte os eclipses de 2026 e o Calendário Lunar 2026.

A luz sempre retorna

Eclipses trazem incerteza, e essa incerteza tem função. Ela expõe o que precisava ser visto e abre espaço para escolhas mais alinhadas com o momento que você vive agora.

Assim como a luz volta ao céu depois da escuridão, a clareza costuma chegar depois do período de tensão. Acolher a mudança, sem pressa de resolver tudo no mesmo dia, tende a ser o caminho mais tranquilo.

Cada transformação carrega o potencial de algo novo. Observe, respire e dê tempo ao processo.

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Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com

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