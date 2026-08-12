Ritual para o eclipse em Leão: o que fazer antes, durante e depois

Em 12 de agosto de 2026, acontece um Eclipse Solar Total em Leão, o mais completo em quase três décadas. No Brasil, ele não será visível, mas a força energética do alinhamento entre Sol, Lua e Terra não depende de você olhar para o céu.

A experiência que importa aqui não é a visual, e sim a interna. Vamos ter a chance de nos perguntar o que acontece dentro de nós quando a luz que costuma orientar o nosso fazer fica, simbolicamente, em silêncio por um instante.

O que estava oculto em você pode, enfim, ser revelado por essa pausa? Para quem está disposto a reconhecer o que já está ali, esperando para ser visto, este é o momento. E o ritual para este Eclipse em Leão que eu te ensino é um passo a passo prático que vai te conduzir nessa direção.

Antes de começar, vale um esclarecimento. Aqui você não vai encontrar o debate sobre fazer ou não magia no eclipse, tema que o Personare aprofunda no artigo Ritual no eclipse: fazer ou não?.

A proposta aqui é outra: um caminho de presença e reconhecimento interno, em três fases, para atravessar o eclipse com mais consciência.

O eclipse como pausa

Um eclipse solar é um fenômeno de sistema. A Lua se posiciona exatamente entre o Sol e a Terra e, para quem está na faixa da sombra, a luz do dia fica temporariamente encoberta. Nada se perde, nada se quebra. A luz continua lá.

Na sua vida, o mesmo mecanismo opera, independentemente de onde o eclipse é visível. A Calculadora de Eclipse do Personare mostra gratuitamente que área da sua vida será ativada e, portanto, pode sentir mais.

A exaustão funciona como sinalizador, não como problema. A ansiedade aponta uma desorganização do sistema, e não uma falha sua. Quando algo em você pede pausa, isso sinaliza que a origem do fazer precisa de ajuste.

O eclipse pode ser um marco significativo, essa pausa em forma de evento. É o momento em que aquilo que costuma iluminar a sua identidade, a sua expressão e o seu “quem sou eu no mundo” pede um olhar mais atento, para mostrar, em detalhes, uma ordem perfeita, quase matemática, funcionando.

E essa pausa não termina em si, porque inaugura um ciclo.

Uma pausa e um novo mês lunar começa

A Lua Nova inicia um novo mês lunar, um ciclo que só chega ao fim na próxima Lua Nova. O que você reconhece, acolhe, escolhe e intenciona agora é a semente de um ciclo inteiro, não um acontecimento isolado.

A forma como você vive essa Lua Nova, somada ao eclipse, define o tom do seu próximo ciclo de 30 dias, sendo que o eclipse pode reverberar por até seis meses.

Se quiser acompanhar todas as fases e datas do período, vale ter à mão o calendário lunar de 2026.

Como o ritual de eclipse em Leão pode ajudar

A energia da Lua atua sobre o coletivo e convida todos a intencionar com coerência. Por isso, ao escolher as suas intenções, vale alinhá-las às características do signo ligado ao ciclo, Leão, e ao aspecto do eclipse mais sensível para você.

Estes rituais e práticas são para você que:

sente que sustenta mais do que escolhe;

vive no piloto automático e percebe que já pode sair dele;

quer intencionar a partir do que já está ali, esperando para ser visto.

A energia do eclipse é coletiva, mas a vivência é pessoal. Cada pessoa carrega um sistema com as suas próprias informações e os seus próprios ocultos.

Por isso, entregue-se a este ritual do Eclipse em Leão. Lembrando que um eclipse é um ciclo, não um instante. Começa antes da cobertura e continua depois dela. O antes prepara o sistema para a pausa, o durante vive o reconhecimento e o depois integra o que foi visto.

Assim, o ritual que eu sugiro é dividido em três etapas: antes, durante e depois. Nenhuma é mais importante que a outra. Elas se complementam e cada uma pede uma prática própria.

Ritual antes do Eclipse em Leão

O antes é o tempo da preparação, não para “receber” algo, mas para pausar sem resistência. O que você faz nos dias que antecedem o eclipse define a qualidade do que vai perceber nos momentos de interiorização.

1. Aumente a percepção

Reserve um momento com papel e caneta e escreva em três colunas:

O que sustento e já não gosto, não quero ou não faz mais sentido;

O que escondo, ou seja, por que continuo repetindo aquela situação, comportamento ou relação;

O que encerro, isto é, quais passos sou capaz de dar para transformar aquilo.

Não julgue nem corrija, apenas nomeie. O que estava oculto começa a se revelar no instante em que ganha uma palavra. Esse é o trabalho do antes: deixar tudo ao alcance da percepção, para que o momento da pausa seja de curiosidade e interesse.

2. Reduza os estímulos

Nos dias que antecedem o eclipse, diminua o que entra: menos informação, menos compromissos, menos ruído. O seu sistema precisa de espaço para se ouvir. Você não precisa se isolar, basta baixar o volume do externo para que o interno seja percebido.

3. Escreva uma pergunta de presença

Antes do eclipse, formule uma pergunta que queira levar para a pausa. Por exemplo:

O que estou sustentando que já não é válido para mim?

O que pode ser encerrado para que a luz retorne a uma identidade mais coerente?

Leve essa pergunta com você, sem pressão para responder.

Ritual para o momento do Eclipse em Leão

O durante é o tempo da cobertura, quando a luz se apaga por inteiro. É nesse momento que o que estava oculto se mostra. As práticas aqui são de presença, não de ação. Não há nada a produzir, apenas a sustentar.

1. Faça uma pausa física

No dia do eclipse, reduza estímulos: silêncio, contato com o corpo, um ambiente com menos informação. A presença se nutre em pequenos instantes, como beber água devagar, notar a respiração e sentir o chão sob os pés. Nada precisa ser grandioso, porque o momento já é grandioso por si.

2. Faça o ajuste respiratório

Sente-se com a coluna confortável. Leve a atenção ao limite da pele, ao campo em volta do corpo. Inspire contando até quatro, sustente até quatro e expire em oito.

Repita por alguns minutos. A ideia não é controlar a respiração, e sim permitir que o corpo se reorganize por escolha. A clareza vem do alinhamento, não do esforço.

3. Mantenha-se em presença sem resposta

Traga a sua questão, aquela que você formulou no ritual anterior. Não force a resposta, apenas sustente a pausa. Não há nada a decifrar na hora. Fique com o que aparecer, sem julgamento e sem pressa. A percepção acontece no seu próprio tempo.

Ritual depois do Eclipse em Leão

O depois é o tempo da integração. Quando a luz volta, ela chega diferente para quem viveu a pausa com Presença. E essa diferença se sustenta quando o que foi percebido ganha um lugar na vida cotidiana, em um passo ou uma ação coerente.

1. Faça um encerramento consciente

Nos dias após o Eclipse em Leão, e ao longo do ciclo lunar, olhe para o que você percebeu. Veja o que pode ou precisa ser encerrado para que a luz volte e encontre você mais coerente.

Não se trata de abandonar, e sim de ajustar as prioridades e a intenção do fazer. Talvez um compromisso que drena, um papel sustentado por hábito ou uma versão de si que já não corresponde a quem você é.

2. Tome decisãões coerentes

É o tempo de agir com coerência, não por impulso. A transformação vem do alinhamento interno, e o resultado externo é consequência. Escolha uma pequena decisão coerente com o que percebeu e dê os seus passos de formiguinha.

Um passo pequeno já tira você do mesmo lugar. A decisão não precisa ser grandiosa, mas precisa ser verdadeira. Uma decisão coerente sustenta mais do que dez decisões apressadas.

3. Integre ao cotidiano

O que foi reconhecido no eclipse não pode ficar só no eclipse. Traga para o dia a dia uma prática de pausa que você sustenta, uma pergunta que você revisita, um encerramento que você honra.

A presença se reconstrói em pequenos instantes, e é neles que a transformação se firma.

Para uma prática guiada de 21 dias que atravessa exatamente esse período, veja também a Jornada dos Chakras na temporada de eclipses.

Quando a luz voltar

A luz volta, mas volta diferente quando a pausa foi vivida com presença. O eclipse não muda o que você é, muda o que você percebe sobre si. E é nesse perceber que surgem outras escolhas, com a transformação chegando como consequência do alinhamento e da coerência.

Você sai mais alinhado. E do alinhamento vêm, como consequência, decisões mais coerentes, relações mais verdadeiras e resultados mais sustentáveis.

A comunicação não força entendimento, ela cria reconhecimento. Que este Eclipse em Leão e seja, para você, um ciclo completo de reconhecimento profundo.

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FAQ

O Eclipse em Leão será visível no Brasil?

Não. A faixa de visibilidade do Eclipse Solar Total de 12 de agosto de 2026 fica no Hemisfério Norte, e o Brasil está fora dela. Ainda assim, o alinhamento acontece e a sua energia pode ser trabalhada internamente, que é o foco deste ritual. Quem quiser observar um eclipse a olho nu terá o eclipse lunar parcial em Peixes, na virada de 27 para 28 de agosto, visível em todo o país.

Preciso fazer algo especial no dia do eclipse?

Não. O eclipse não exige performance, ele convida à pausa. Se puder, reduza estímulos e dedique alguns minutos ao reconhecimento. Se não puder, não se cobre, porque a pausa também acontece em pequenos instantes.

O que fazer se eu não conseguir parar no dia 12?

A vida segue, e tudo bem. O eclipse não é uma janela que se fecha para sempre. O reconhecimento pode acontecer nos dias ao redor, no seu ritmo. O antes e o depois também fazem parte do ciclo.

Como saber o que estava oculto em mim?

Isso se descobre nomeando, mais do que pensando. A prática das três colunas, o que sustento, o que escondo e o que encerro, é um caminho concreto. O que estava oculto se revela quando ganha uma percepção. As terapias vibracionais ajudam a percorrer esse caminho, ou uma Consulta Holística: Análise e Alinhamento Energético Online para um mapeamento detalhado do que está impactando sua energia, suas emoções e sua mente no momento.

Este ritual é sobre “atrair” coisas novas?

Não se trata de atração, e sim de aumento de percepção. A diferença é essencial: a atração projeta para fora, enquanto a percepção se abre. A transformação começa no que você percebe, no ciclo percepção, escolha e mudança.

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Simone Kobayashi

Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.

contato@simonekobayashi.com

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