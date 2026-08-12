Eclipse Solar de 12 de agosto abre um ciclo de seis meses; entenda

Uma nova temporada de eclipses vem aí. O primeiro é um Eclipse Solar Total em Leão, no dia 12 de agosto de 2026, às 14h45 (horário de Brasília).

O fenômeno não será visível no Brasil, mas não quer dizer que você não irá sentir. Use a Calculadora de Eclipse gratuita do Personare e saiba exatamente qual área da sua vida (amor, carreira, saúde, família, etc.) será ativada por este eclipse.

Resumo sobre o Eclipse Solar de agosto 2026

Data e hora: 12 de agosto de 2026, às 14h45 (horário de Brasília)

12 de agosto de 2026, às 14h45 (horário de Brasília) Tipo: Eclipse Solar Total, com Lua Nova em Leão

Eclipse Solar Total, com Lua Nova em Leão Visibilidade: a totalidade será visível no Ártico, Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Atlântico, norte da Espanha e um trecho de Portugal

a totalidade será visível no Ártico, Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Atlântico, norte da Espanha e um trecho de Portugal Eixo ativado: Leão e Aquário, ligado a expressão pessoal, reconhecimento e pertencimento

Leão e Aquário, ligado a expressão pessoal, reconhecimento e pertencimento Duração dos efeitos: por até seis meses

Saiba aqui as datas e as previsões para os eclipses de 2026

Qual horário do eclipse solar de agosto 2026?

O Eclipse Solar Total em Leão ocorre em 12 de agosto de 2026. O ápice do alinhamento acontece às 17h45 no horário universal, o equivalente a 14h45 em Brasília.

Como o fenômeno atravessa o planeta ao longo de algumas horas, cada região registra um horário diferente. Estes são os momentos-chave em escala global, convertidos para o horário de Brasília, segundo o Time and Date:

12h34: o eclipse parcial começa no primeiro ponto do planeta

o eclipse parcial começa no primeiro ponto do planeta 13h58: a totalidade começa a ser vista

a totalidade começa a ser vista 14h45: máximo do eclipse

máximo do eclipse 15h34: a totalidade termina no último ponto

a totalidade termina no último ponto 16h57: o eclipse parcial se encerra por completo

Cada linha corresponde a uma localidade distinta, e não a uma sequência que alguém veria de um mesmo lugar.

Onde o eclipse será visível?

Segundo a NASA, a sombra da Lua percorre a Groenlândia, a Islândia, o norte da Rússia, o oceano Atlântico, a Espanha e um pequeno canto de Portugal.

Para descobrir se um eclipse pode ser visto exatamente de onde você está, o Personare tem uma consulta gratuita. No resultado da Calculadora de Eclipse, clique em “O eclipse será visível da sua localização?” e informe a cidade, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.

Para quem está na faixa de totalidade, o escurecimento completo dura menos de dois minutos na maior parte do trajeto. Nos pontos mais centrais, chega perto de dois minutos e meio.

Os números de alcance ajudam a dimensionar o evento. De acordo com o site Time and Date, cerca de 980 milhões de pessoas conseguem observar alguma fase do eclipse, o equivalente a 12% da população mundial. Já a totalidade fica restrita a aproximadamente 15,2 milhões, algo em torno de 0,19% do planeta.

Há ainda um detalhe que ajuda a dimensionar a raridade do evento. Este é o primeiro eclipse solar total visível da Europa continental desde agosto de 1999, o que encerra um intervalo de 27 anos.

Como ver o eclipse no Brasil

No Brasil, o eclipse não será visível em nenhuma fase, porque a sombra da Lua fica restrita ao Hemisfério Norte. Quem quiser acompanhar precisa recorrer às transmissões ao vivo de observatórios e agências espaciais.

Como observar um eclipse solar com segurança

Se você estiver em uma das regiões com visibilidade, ou se planeja viajar para acompanhar o fenômeno, vale conhecer a regra básica de proteção.

Olhar diretamente para o Sol durante as fases parciais causa dano permanente à visão, mesmo quando a luminosidade parece reduzida.

Segundo as orientações de segurança da NASA, estes são os cuidados essenciais:

Óculos de eclipse são obrigatórios em todas as fases em que qualquer parte do Sol permanecer visível

em todas as fases em que qualquer parte do Sol permanecer visível Óculos de sol comuns não servem , por mais escuros que sejam, e os filtros seguros devem atender à norma ISO 12312-2

, por mais escuros que sejam, e os filtros seguros devem atender à norma ISO 12312-2 Nunca olhe por câmeras, telescópios ou binóculos usando óculos de eclipse, porque a luz concentrada queima o filtro

usando óculos de eclipse, porque a luz concentrada queima o filtro A projeção indireta é a alternativa mais simples , como o projetor de furo de agulha, que lança a imagem do Sol sobre uma superfície

, como o projetor de furo de agulha, que lança a imagem do Sol sobre uma superfície Só durante a totalidade é possível olhar sem proteção, nos poucos segundos em que a Lua cobre o disco solar por completo

Vale registrar uma diferença importante: o Eclipse Lunar de 28 de agosto, esse sim visível do Brasil, pode ser observado a olho nu sem qualquer risco.

Previsões para o Eclipse Solar em Leão

O eclipse solar de agosto ocorre em Leão, signo do brilho, da criatividade e da vontade legítima de ser visto. Quando um eclipse acontece aqui, esses temas param de funcionar no automático e pedem uma decisão consciente.

Existe uma imagem que uso muito para explicar eclipse: é um apagão que antecede o acender da luz. Por alguns dias, você pode não se sentir tão vitalizado, tão confiante, tão certo do próprio valor.

Esse escurecimento tem função, porque ele revela o que estava sendo sustentado por hábito e não por convicção.

O grande desafio de Leão costuma ser mal compreendido. As pessoas imaginam que quem tem esse signo em destaque já nasce seguro.

Na prática, autoconfiança é conquista, não ponto de partida, e o medo da crítica costuma ser o obstáculo mais silencioso desse caminho.

Um alerta útil para o período: evite tomar decisões definitivas sobre a sua imagem ou o seu trabalho nos dias imediatamente ao redor da data, quando a leitura da própria situação tende a ficar mais nublada.

O eixo Leão e Aquário

Todo eclipse trabalha em par, ativando dois signos opostos ao mesmo tempo. Aqui, Leão dialoga com Aquário, e a conversa gira em torno de uma tensão bem concreta.

De um lado, o desejo de brilhar, de assinar o que você faz e de ser reconhecido individualmente. De outro, a necessidade de pertencer a um grupo, colaborar e reconhecer que nenhuma conquista se sustenta sozinha.

Esse eixo ganha peso extra em 2026 por dois motivos que valem sua atenção:

Júpiter em Leão ingressou no signo em 30 de junho e amplia tudo que envolve visibilidade, confiança e expansão pessoal.

ingressou no signo em 30 de junho e amplia tudo que envolve visibilidade, confiança e expansão pessoal. Plutão em Aquário segue conduzindo transformações coletivas ligadas a tecnologia, redes e novas formas de organização social.

A leitura mais útil desse par é aprender a brilhar junto, sem apagar a própria luz para caber no grupo nem ofuscar quem caminha ao seu lado.

Como saber o impacto do eclipse no seu Mapa Astral?

O Personare criou uma calculadora gratuita para você saber qual área da sua vida será ativada pelo eclipse. Portanto, basta incluir seus dados de nascimento.

Siga o passo a passo a seguir para saber o seu:

Acesse a Calculadora de Eclipse gratuita do Personare

Se você não estiver logado, crie seu cadastro, inserindo seus dados de nascimento.

Assim, o site calcula automaticamente qual área da sua vida poderá ser ativada.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

As viradas de ciclo trazidas por este eclipse pedem uma visão clara sobre o futuro e o coletivo. Quer entender como ele vai agir na sua vida e quais guinadas, crises e oportunidades você vai viver?

Agende aqui sua consulta comigo de Previsões Personalizadas dos Eclipses

Como atravessar o Eclipse Solar de agosto 2026

Eclipses são oportunidades de viver uma área da vida em um novo nível. Se você não toma a iniciativa, a vida costuma empurrar. É bem melhor estar em harmonia com o próprio movimento do que ser movido por ele.

Isso não significa forçar decisões. Significa observar com honestidade algumas perguntas que este eclipse costuma trazer à tona:

Como você tem se posicionado nas situações que exigem que você apareça

nas situações que exigem que você apareça Como você tem iniciado projetos e experiências novas

projetos e experiências novas Onde você tem se apequenado por receio da opinião alheia

por receio da opinião alheia O que você deixou de assinar com o próprio nome nos últimos seis meses (desde fevereiro de 2026)

com o próprio nome nos últimos seis meses (desde fevereiro de 2026) Quanto do seu valor você mede pela aprovação de outras pessoas

Responder a essas perguntas com sinceridade costuma render mais do que qualquer previsão. O eclipse indica a direção, e a decisão continua sendo sua.

Vale registrar suas respostas por escrito e revisitá-las em novembro, quando os desdobramentos do período costumam começar a aparecer com clareza.

Quando será o próximo eclipse?

A temporada de eclipses não termina em 12 de agosto. Em 28 de agosto, à 1h12, acontece o Eclipse Lunar Parcial em Peixes, o único do ano visível em todo o território brasileiro.

Os dois formam um par de leitura. O primeiro pede iniciativa e afirmação, o segundo pede entrega e discernimento.

Vale acompanhar o intervalo entre eles com atenção, porque as decisões tomadas em agosto tendem a mostrar seus desdobramentos ao longo do semestre. Você encontra o panorama completo em eclipses de 2026.

Conclusão

O Eclipse Solar de agosto 2026 não vai escurecer o céu brasileiro, e isso não reduz o que ele mobiliza. Ele acontece em Leão, sobre o território da identidade, e pede que você olhe com honestidade para o modo como tem ocupado o próprio espaço.

O apagão que ele simboliza serve para você perceber qual luz vale a pena acender de novo. Leão tem uma qualidade bonita de generosidade e alegria, e o convite aqui é justamente voltar a expressá-la.

Saber em qual Casa esse eclipse cai no seu Mapa transforma uma informação genérica em algo que você consegue usar.

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Perguntas frequentes sobre o Eclipse Solar de agosto 2026

Que horas é o Eclipse Solar de agosto 2026 no Brasil?

O máximo do eclipse ocorre em 12 de agosto de 2026, às 14h45 no horário de Brasília, o que corresponde a 17h45 no horário universal. Como o fenômeno se desloca ao longo de várias horas, cada localidade registra horários distintos de início, pico e fim. Nenhuma cidade brasileira consegue observar o evento, mas quem quiser conferir os horários de outra localidade pode fazer isso na consulta gratuita do resultado do Mapa do Céu, informando a cidade desejada.

O eclipse de 12 de agosto será visível no Brasil?

Não. O eclipse não será visível de nenhuma região do Brasil, nem mesmo de forma parcial, porque a sombra da Lua fica concentrada no Hemisfério Norte. A faixa de totalidade descrita pela NASA passa pelo Ártico, Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Atlântico, norte da Espanha e um trecho de Portugal, e as fases parciais alcançam apenas parte da Europa, da América do Norte e do noroeste da África. Quem quiser acompanhar pode assistir às transmissões ao vivo de observatórios. Na leitura astrológica, isso não altera o significado do trânsito, porque o que define a experiência de cada pessoa é a posição do eclipse no Mapa Astral, e não a visibilidade a olho nu.

Quais signos sentem mais o Eclipse Solar em Leão?

O eixo ativado é Leão e Aquário, então quem tem Sol, Lua ou Ascendente nesses signos tende a perceber o período com mais nitidez. Touro e Escorpião completam o grupo dos signos fixos e também costumam sentir movimento. Ainda assim, nenhum signo fica de fora, porque o eclipse cai em alguma Casa do Mapa de todas as pessoas. A intensidade real depende dessa posição e dos pontos pessoais que ela toca.

Quanto tempo duram os efeitos de um eclipse?

Na tradição astrológica, considera-se que a energia de um eclipse costuma se manifestar de forma mais evidente nas duas semanas anteriores e nas semanas seguintes à data. Os desdobramentos de fundo, porém, tendem a se estender por até seis meses, e às vezes reaparecem quando outros trânsitos tocam o mesmo ponto do Mapa. Por isso vale observar o período como um ciclo, e não como um dia isolado.

O que fazer e o que evitar durante o eclipse de agosto?

O período costuma pedir observação antes de ação. Vale evitar decisões definitivas sobre imagem, carreira e relações nos dias imediatamente ao redor da data, quando a leitura da própria situação tende a ficar menos clara. Por outro lado, é um bom momento para registrar percepções, revisar como você tem se posicionado e preparar movimentos que serão executados depois. Assim você acompanha o ciclo em vez de reagir a ele.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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