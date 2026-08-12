Agosto é o mês do desgosto? O número por trás da má fama

Você já ouviu que agosto é o mês do desgosto? Essa fama vem de uma crença popular antiga, que associa o período a perdas, instabilidade e azar.

Na Numerologia, eu vejo agosto de outra forma. É um mês que costuma revelar os resultados práticos das escolhas que você vem fazendo, sejam eles bons ou difíceis.

E há algo específico em 2026. Além do número 8 que agosto carrega todos os anos, o mês entra em uma vibração de encerramento que muda bastante a leitura do período.

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Por que agosto é o mês do desgosto?

Ninguém sabe ao certo como surgiu essa crença, mas hipóteses não faltam:

Eventos históricos marcantes : no Brasil, o suicídio de Getúlio Vargas (1954), a renúncia de Jânio Quadros (1961) e a morte de Juscelino Kubitschek (1976) ocorreram em agosto.

: no Brasil, o suicídio de Getúlio Vargas (1954), a renúncia de Jânio Quadros (1961) e a morte de Juscelino Kubitschek (1976) ocorreram em agosto. Tradição portuguesa : na era das grandes navegações, agosto era considerado desfavorável para casamentos, pois os navegadores embarcavam nas caravelas sem saber quando e se iriam voltar.

: na era das grandes navegações, agosto era considerado desfavorável para casamentos, pois os navegadores embarcavam nas caravelas sem saber quando e se iriam voltar. Ausência de feriados : agosto é o único mês do ano sem feriado nacional no Brasil, o que contribui para a sensação de cansaço no meio do segundo semestre.

: agosto é o único mês do ano sem feriado nacional no Brasil, o que contribui para a sensação de cansaço no meio do segundo semestre. Reforço cultural e emocional: vivências pessoais difíceis e a repetição da expressão “mês do desgosto” na cultura popular alimentam a crença coletiva.

A Numerologia ajuda a entender por que a sensação de peso costuma aparecer nesse momento: é quando a vida mostra o que estamos colhendo de tudo o que fizemos, pensamos e sentimos nos últimos tempos.

O número 8 e a energia de agosto

Na Numerologia, o mês de agosto vibra com a energia do número 8, que simboliza ação, consequência, poder pessoal e justiça da vida.

Esse número costuma escancarar os extremos. Ele pode representar tanto conquistas e sucesso quanto fracassos e crises.

Se temos agido com consciência, maturidade e perseverança para realizar nossas metas, o resultado tende a ser promissor. Caso contrário, não recebemos uma reação próspera da vida. É simplesmente a lei de ação e reação ocorrendo de forma explícita.

Assim como o número 13, o 8 divide opiniões: enquanto uns o veem como número de sorte, outros o associam a tensão e dificuldades.

Se os resultados atuais não estão alinhados com o que você esperava, talvez seja hora de revisar suas escolhas e mudar a direção. Agosto convida à autorresponsabilidade, porque a vida devolve o que você vem oferecendo a ela.

8⃣ Entenda também o Portal 8/8 e o uso do poder pessoal

O que muda em agosto de 2026?

Existe uma camada a mais neste ano. Como 2026 é um Ano Universal 1, cada mês recebe a soma dessa vibração inicial.

No caso de agosto, o 1 do ano somado ao 8 do mês resulta em 9, número associado a conclusões, desapegos e limpeza de terreno.

Essa combinação tem um efeito curioso. O 8 pede colheita e resultado, enquanto o 9 pede finalização. Agosto de 2026 tende a ser menos um mês de plantar do que de encerrar o que já não se sustenta.

Na prática, isso indica um período mais favorável para concluir pendências, encerrar contratos, finalizar processos e limpar o caminho. Começos ganham mais força quando esse fechamento acontece primeiro.

Veja aqui as prevuisões da Numerologia para agosto 2026

Vale lembrar que o número 1 abre um ciclo de nove anos. O que você fechar agora tende a definir o terreno dos próximos anos.

Como aproveitar melhor o mês de agosto

Reveja suas atitudes : os frutos que você colhe agora refletem suas ações passadas.

: os frutos que você colhe agora refletem suas ações passadas. Assuma a liderança da sua vida : a energia do número 8 pede coragem, foco e responsabilidade.

: a energia do número 8 pede coragem, foco e responsabilidade. Evite terceirizar a culpa : não jogue a responsabilidade no mês ou no destino, o poder de mudar está com você.

: não jogue a responsabilidade no mês ou no destino, o poder de mudar está com você. Aposte na disciplina : agosto favorece quem age com estratégia e constância.

: agosto favorece quem age com estratégia e constância. Feche antes de abrir: com a vibração 9 de 2026, encerrar pendências tende a render mais do que iniciar projetos às pressas.

O que agosto de 2026 reserva para você?

Além da energia coletiva, cada pessoa vive um Mês Pessoal, ou seja, uma energia individual que mostra previsões para a sua vida neste período.

Para descobrir o seu gratuitamente, siga o passo a passo:

Acesse aqui o Mapa de Previsões Numerológicas .

. Em seguida, faça cadastro ou inclua seus dados de nascimento.

Escolha o período de julho a setembro de 2026.

Então, confira o número do seu Mês Pessoal em agosto.

Na imagem abaixo, por exemplo, em agosto de 2026, a pessoa está em um Mês Pessoal 7.

Esse número ajuda a entender melhor os seus desafios, aprendizados e oportunidades no mês. Quem vive um Ano Pessoal 9, por exemplo, tende a sentir agosto de 2026 de forma ainda mais intensa, já que a vibração de encerramento se repete.

Veja o que cada Mês Pessoal costuma indicar para agosto:

Mês Pessoal 1 : momento de iniciativa e afirmação pessoal, favorável para dar o primeiro passo em algo que depende só de você.

: momento de iniciativa e afirmação pessoal, favorável para dar o primeiro passo em algo que depende só de você. Mês Pessoal 2 : pede paciência, escuta e cooperação. Os avanços tendem a acontecer nos bastidores e por meio de parcerias.

: pede paciência, escuta e cooperação. Os avanços tendem a acontecer nos bastidores e por meio de parcerias. Mês Pessoal 3 : energia de comunicação, criatividade e vida social. Bom período para expor ideias e retomar contatos.

: energia de comunicação, criatividade e vida social. Bom período para expor ideias e retomar contatos. Mês Pessoal 4 : foco em organização, rotina e trabalho concreto. Indica construção lenta, com atenção à saúde e às finanças.

: foco em organização, rotina e trabalho concreto. Indica construção lenta, com atenção à saúde e às finanças. Mês Pessoal 5 : traz movimento, imprevistos e vontade de mudança. Exige flexibilidade para lidar com o que sai do planejado.

: traz movimento, imprevistos e vontade de mudança. Exige flexibilidade para lidar com o que sai do planejado. Mês Pessoal 6 : coloca família, casa e responsabilidades afetivas em primeiro plano, com ajustes em acordos e convivência.

: coloca família, casa e responsabilidades afetivas em primeiro plano, com ajustes em acordos e convivência. Mês Pessoal 7 : pede recolhimento, estudo e análise. Sugere menos ação externa e mais compreensão do que já foi vivido.

: pede recolhimento, estudo e análise. Sugere menos ação externa e mais compreensão do que já foi vivido. Mês Pessoal 8 : reforça a vibração natural de agosto, com foco em resultados, dinheiro e poder pessoal. Cobra maturidade nas decisões.

: reforça a vibração natural de agosto, com foco em resultados, dinheiro e poder pessoal. Cobra maturidade nas decisões. Mês Pessoal 9: intensifica o clima de encerramento do período, favorecendo desapegos, conclusões e limpeza de pendências.

Seja qual for o número, agosto tende a responder melhor a quem tem clareza sobre o que deseja manter e o que já pode ser encerrado.

Conclusão

Apesar da fama, agosto não precisa ser o mês do desgosto. Se você tiver disposição para encarar a realidade com maturidade, esse pode ser um tempo de crescimento e virada.

A Numerologia mostra que a vida responde ao que você cultiva. E sempre é possível recomeçar.

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FAQ sobre agosto e a Numerologia

1. Por que agosto é chamado de mês do desgosto? A expressão tem origem cultural e histórica, não numerológica. No Brasil, o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a morte de Juscelino Kubitschek em 1976 aconteceram em agosto, o que ajudou a associar o período a tragédias. Some-se a isso a tradição portuguesa que desaconselhava casamentos no mês e o fato de agosto ser o único sem feriado nacional. A repetição da frase ao longo das gerações fez o resto.

2. O que significa o número 8 na Numerologia? O 8 simboliza ação, consequência, poder pessoal, justiça e materialização. Ele costuma mostrar de forma explícita o resultado das escolhas feitas antes, por isso divide opiniões: para alguns é número de prosperidade, para outros é sinônimo de cobrança. Na prática, o 8 tende a intensificar aquilo que já estava em curso, ampliando tanto conquistas quanto crises que vinham sendo adiadas.

3. Por que agosto de 2026 vibra o número 9? Porque 2026 é um Ano Universal 1, resultado da soma 2+0+2+6 = 10, reduzido a 1. Esse número se soma ao mês do calendário, e 1 + 8 resulta em 9. O 9 está associado a conclusões, desapegos e encerramento de ciclos. Por isso, agosto de 2026 tende a favorecer mais a finalização de pendências do que o início de projetos novos.

4. O que é o Mês Pessoal na Numerologia? O Mês Pessoal indica quais energias e temas estão em destaque para você em cada mês do ano, dentro do ciclo maior do seu Ano Pessoal. Ele resulta da soma do seu Ano Pessoal com o número do mês do calendário e vai de 1 a 9. Por isso, duas pessoas podem viver agosto de formas bem diferentes, mesmo com a vibração coletiva sendo a mesma para todo mundo.

5. Qual a diferença entre Ano Pessoal e Mês Pessoal? O Ano Pessoal mostra a vibração principal do seu ano, como um tema central que vale de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O Mês Pessoal detalha esse tema em recortes menores, mostrando o clima de cada mês dentro daquele ciclo. Alguém pode viver um Ano Pessoal 5, de mudanças, e passar por um Mês Pessoal 4 em agosto, que pede organização e disciplina. As Previsões Numerológicas trazem esse detalhamento mês a mês.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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