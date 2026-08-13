O Eclipse Solar Total de 12 de agosto representa um período em que encerramentos, revelações e viradas de rota podem ganhar velocidade. Cada pessoa vive isso de um jeito, conforme a área do Mapa Astral ativada, mas alguns estarão entre os signos mais impactados pelo Eclipse em Leão de 12/08.

A seguir você confere quem entra nessa lista, o que cada signo pode observar e como descobrir exatamente onde o fenômeno cai no seu Mapa.

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Quais são os signos mais impactados pelo Eclipse em Leão?

Antes da lista, faço a ressalva de sempre: ninguém é impactado por um eclipse no sentido literal. Os astros não causam acontecimentos na vida de ninguém. Eles simbolizam movimentos coletivos e individuais, indicando tendências e áreas mais sensíveis a transformações.

O fenômeno acontece a 20 graus de Leão, junto com a Lua Nova, e todo mundo sente esse movimento de alguma forma.

Alguns signos, no entanto, costumam sentir com mais nitidez, porque compartilham a mesma modalidade de Leão, signo em que o eclipse ocorre.

Os signos mais impactados pelo Eclipse em Leão, portanto, são os quatro signos fixos: Leão, Aquário, Touro e Escorpião.

Se você tem Sol, Ascendente ou planetas pessoais nesses signos, como Lua, Mercúrio ou Vênus, pode observar encerramentos, revelações e mudanças de rumo ao longo do semestre. Quem não sabe se é o caso pode conferir no Mapa Astral.

O recorte por grau de nascimento

Existe um filtro ainda mais preciso. Como o eclipse cai a 20 graus de Leão, quem nasceu com o Sol entre 17 e 23 graus de um signo fixo tende a sentir o fenômeno com mais força.

Na prática, isso corresponde às seguintes faixas de aniversário:

Leão: 9 a 15 de agosto

9 a 15 de agosto Escorpião: 9 a 14 de novembro

9 a 14 de novembro Aquário: 6 a 11 de fevereiro

6 a 11 de fevereiro Touro: 7 a 13 de maio

Essas datas podem variar um dia para mais ou para menos conforme o ano de nascimento, então vale confirmar o grau exato no Mapa.

O que significa estar entre os signos mais impactados pelo Eclipse em Leão?

A leitura abaixo funciona para o signo solar e fica ainda mais precisa quando você usa o Ascendente, que é por onde eu costumo analisar eclipses nas consultas.

Leão: identidade, imagem e corpo

O eclipse acontece no seu signo e ilumina a Casa 1, ligada a quem você é e a como você se apresenta ao mundo. Mudanças de visual, de nome, de posicionamento público ou de rotina de saúde entram no radar.

Leão tem uma dificuldade clássica com a crítica, e este eclipse costuma expor exatamente esse ponto.

Desafio: sustentar a própria voz mesmo sem aplauso imediato.

sustentar a própria voz mesmo sem aplauso imediato. Oportunidade: recomeçar com uma imagem mais fiel a quem você é hoje.

Aquário: relações e parcerias

Aqui o fenômeno cai na Casa 7, dos vínculos e dos acordos. Sociedades, contratos, casamentos e parcerias comerciais tendem a passar por definição, e o que já estava frouxo pode se encerrar.

O tema de fundo é uma pergunta que os eclipses no eixo Leão e Aquário vêm repetindo: até que ponto você se afirma sem o outro, e até que ponto se apaga dentro da relação?

Desafio: decidir sem transferir a escolha para a outra pessoa.

decidir sem transferir a escolha para a outra pessoa. Oportunidade: renegociar acordos em bases mais honestas.

Touro: família, casa e raízes

O eclipse ativa a Casa 4, das origens e da vida doméstica. Mudanças de endereço, reformas, rearranjos familiares e conversas adiadas com pai e mãe costumam aparecer nesse período.

Touro resiste a mexer no que já está estabelecido, e o desconforto normalmente vem daí.

Desafio: aceitar que a estrutura precisa de ajuste.

aceitar que a estrutura precisa de ajuste. Oportunidade: construir uma base doméstica mais confortável e sua.

Escorpião: carreira e projeção

O fenômeno toca a Casa 10, da vocação e do reconhecimento público. Promoções, saídas, mudanças de cargo e viradas de posicionamento profissional ficam mais prováveis.

Com Júpiter em Leão transitando por essa mesma área, o convite é ocupar espaço em vez de operar nos bastidores, algo que Escorpião costuma preferir.

Desafio: aparecer sem sentir que está se expondo demais.

aparecer sem sentir que está se expondo demais. Oportunidade: transformar bastidor em autoridade reconhecida.

E os outros signos?

Mesmo que os signos mais impactados pelo Eclipse em Leão sejam os fixos, todo mundo vive o fenômeno em alguma área da vida. A diferença está em qual Casa do Mapa ele cai.

A forma mais rápida de descobrir é usar a Calculadora de Eclipse do Personare, que é gratuita. O caminho é simples:

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Como atravessar o Eclipse em Leão com mais consciência

Eclipse, para mim, é oportunidade de viver uma área da vida em um novo nível. Se a pessoa não toma a iniciativa, a vida empurra. Melhor se movimentar por escolha própria.

Ainda assim, cautela com decisões irreversíveis na semana anterior e na semana posterior ao dia 12. Investimentos altos, assinaturas de contrato e rupturas definitivas costumam pedir mais prudência nesse intervalo, porque revelações podem mudar o quadro rapidamente.

Outra observação prática: nem sempre o efeito aparece na data. Muita gente percebe o desdobramento semanas depois, e o ciclo pode se estender por até seis meses.

Se quiser uma leitura detalhada do seu caso, a Consulta de Previsões dos Eclipses analisa como o fenômeno atua nas áreas mais sensíveis do seu Mapa, com orientações sobre o que priorizar e o que adiar.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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