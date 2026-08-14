Mercúrio em Leão: por que sua comunicação tende a ficar mais dramática até setembro

Mercúrio em Leão chega em 09/08/2026, às 13h28, e permanece no signo até 25/08. É um período em que as palavras ganham calor, coragem e vontade de serem ouvidas.

Como temos um Eclipse também em Leão, além de Júpiter no signo, esse período pode reforçar ainda mais as características leoninas — para o bem e para o mal. Portanto, veja todas as dicas a seguir.

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O que significa o trânsito de Mercúrio em Leão

Mercúrio é o planeta da comunicação, do raciocínio lógico e da troca de informações. Leão é um signo de Fogo, de ritmo fixo e naturalmente expansivo.

Quando essas energias se combinam, o pensamento fica mais criativo e as palavras, mais dramáticas. O período tende a ser de alto astral, com opiniões firmes e vontade de aparecer.

Vale lembrar que Mercúrio não está entre os signos onde opera com mais facilidade. Leão se preocupa com a própria projeção, e isso pode deixar a escuta em segundo plano.

Comunicação eficiente pede os dois movimentos: falar e ouvir. Este trânsito costuma cobrar exatamente esse equilíbrio.

O melhor de Mercúrio em Leão

Comunicação expressiva e cativante: as palavras ganham emoção e presença, prendendo a atenção de quem escuta. É um bom momento para apresentações, discursos e conteúdos que precisam emocionar.

as palavras ganham emoção e presença, prendendo a atenção de quem escuta. É um bom momento para apresentações, discursos e conteúdos que precisam emocionar. Autoconfiança e poder de convencimento: a segurança para defender ideias aumenta. O período favorece negociações, entrevistas e qualquer situação em que você precise se promover.

a segurança para defender ideias aumenta. O período favorece negociações, entrevistas e qualquer situação em que você precise se promover. Criatividade em alta: trabalhos artísticos, roteiros, textos e projetos criativos encontram terreno fértil. A inspiração tende a vir com entusiasmo e brilho.

trabalhos artísticos, roteiros, textos e projetos criativos encontram terreno fértil. A inspiração tende a vir com entusiasmo e brilho. Coragem para se expor: quem costuma se encolher pode sentir mais vontade de mostrar o que faz. Falar com o coração é a marca registrada deste trânsito.

Cuidados durante Mercúrio em Leão

Arrogância e rigidez: Leão é signo fixo, e as opiniões podem ficar inflexíveis. Existe o risco de resistir a mudanças e escutar pouco as ideias dos outros.

Leão é signo fixo, e as opiniões podem ficar inflexíveis. Existe o risco de resistir a mudanças e escutar pouco as ideias dos outros. Excesso de drama: contar conquistas com exagero pode mudar a forma como as pessoas enxergam você. O equilíbrio está entre celebrar o que é seu e manter a medida.

contar conquistas com exagero pode mudar a forma como as pessoas enxergam você. O equilíbrio está entre celebrar o que é seu e manter a medida. Necessidade de reconhecimento: a busca por validação externa tende a crescer. A confiança verdadeira vem de dentro e não depende só de elogios.

a busca por validação externa tende a crescer. A confiança verdadeira vem de dentro e não depende só de elogios. Teimosia disfarçada de convicção: querer ter razão a qualquer custo pode custar oportunidades reais de crescimento. Pedir feedback é um bom antídoto.

O que torna Mercúrio em Leão 2026 diferente

Neste ano, o trânsito acontece junto de dois movimentos importantes no mesmo signo. Isso amplifica tudo o que Mercúrio em Leão costuma indicar.

Em 12/08, acontece a Lua Nova com Eclipse Solar em Leão. O Eclipse abre um ciclo ligado a protagonismo, autoestima e expressão pessoal, com efeitos que tendem a se desdobrar pelos meses seguintes.

Em 15/08, Mercúrio faz conjunção com Júpiter em Leão, que ocupa o signo desde 30/06. Otimismo, grandes anúncios e planos ambiciosos ganham espaço.

O alerta dessa combinação é o exagero. Júpiter expande tudo o que toca, e prometer mais do que será possível cumprir vira uma armadilha fácil.

Como não há retrogradação em Leão neste ano, o período tende a ser mais fluido para lançar projetos. Se quiser conferir as janelas de revisão do ano, veja o calendário de Mercúrio retrógrado em 2026.

Como esse período vai ser pra você?

Mercúrio em Leão acontece para todo mundo, mas cada pessoa sente de um jeito. O que muda é a Casa do seu Mapa Astral onde o trânsito se posiciona.

Duas pessoas do mesmo signo solar podem viver o período de formas bem diferentes, porque os Mapas não são iguais.

Veja em qual Casa Mercúrio está passando no seu Horóscopo Personalizado gratuito

Casas 1, 5 e 9: o período tende a favorecer a expressão da sua identidade, projetos criativos e estudos. Boa fase para se mostrar, criar conteúdo e defender suas ideias em público.

o período tende a favorecer a expressão da sua identidade, projetos criativos e estudos. Boa fase para se mostrar, criar conteúdo e defender suas ideias em público. Casas 2, 6 e 10: o foco costuma recair sobre trabalho, rotina e finanças. Conversas sobre valorização profissional, aumento e reconhecimento ganham espaço.

o foco costuma recair sobre trabalho, rotina e finanças. Conversas sobre valorização profissional, aumento e reconhecimento ganham espaço. Casas 3, 7 e 11: diálogos, parcerias e vida social entram em destaque. Bom momento para negociar, resolver mal-entendidos e circular entre grupos.

diálogos, parcerias e vida social entram em destaque. Bom momento para negociar, resolver mal-entendidos e circular entre grupos. Casas 4, 8 e 12: temas mais íntimos ganham atenção, como família, memórias e questões emocionais. O período favorece conversas profundas e reflexões sobre o passado.

Para entender melhor o significado de cada uma delas, vale conhecer o guia sobre as Casas Astrológicas e o que cada uma representa.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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