Mercúrio em Leão: por que sua comunicação tende a ficar mais dramática até setembro

Mercúrio em Leão chega em 09/08/2026, às 13h28, e permanece no signo até 25/08. É um período em que as palavras ganham calor, coragem e vontade de serem ouvidas.
Como temos um Eclipse também em Leão, além de Júpiter no signo, esse período pode reforçar ainda mais as características leoninas — para o bem e para o mal. Portanto, veja todas as dicas a seguir.
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O que significa o trânsito de Mercúrio em Leão
Mercúrio é o planeta da comunicação, do raciocínio lógico e da troca de informações. Leão é um signo de Fogo, de ritmo fixo e naturalmente expansivo.
Quando essas energias se combinam, o pensamento fica mais criativo e as palavras, mais dramáticas. O período tende a ser de alto astral, com opiniões firmes e vontade de aparecer.
Vale lembrar que Mercúrio não está entre os signos onde opera com mais facilidade. Leão se preocupa com a própria projeção, e isso pode deixar a escuta em segundo plano.
Comunicação eficiente pede os dois movimentos: falar e ouvir. Este trânsito costuma cobrar exatamente esse equilíbrio.
O melhor de Mercúrio em Leão
- Comunicação expressiva e cativante: as palavras ganham emoção e presença, prendendo a atenção de quem escuta. É um bom momento para apresentações, discursos e conteúdos que precisam emocionar.
- Autoconfiança e poder de convencimento: a segurança para defender ideias aumenta. O período favorece negociações, entrevistas e qualquer situação em que você precise se promover.
- Criatividade em alta: trabalhos artísticos, roteiros, textos e projetos criativos encontram terreno fértil. A inspiração tende a vir com entusiasmo e brilho.
- Coragem para se expor: quem costuma se encolher pode sentir mais vontade de mostrar o que faz. Falar com o coração é a marca registrada deste trânsito.
Cuidados durante Mercúrio em Leão
- Arrogância e rigidez: Leão é signo fixo, e as opiniões podem ficar inflexíveis. Existe o risco de resistir a mudanças e escutar pouco as ideias dos outros.
- Excesso de drama: contar conquistas com exagero pode mudar a forma como as pessoas enxergam você. O equilíbrio está entre celebrar o que é seu e manter a medida.
- Necessidade de reconhecimento: a busca por validação externa tende a crescer. A confiança verdadeira vem de dentro e não depende só de elogios.
- Teimosia disfarçada de convicção: querer ter razão a qualquer custo pode custar oportunidades reais de crescimento. Pedir feedback é um bom antídoto.
O que torna Mercúrio em Leão 2026 diferente
Neste ano, o trânsito acontece junto de dois movimentos importantes no mesmo signo. Isso amplifica tudo o que Mercúrio em Leão costuma indicar.
Em 12/08, acontece a Lua Nova com Eclipse Solar em Leão. O Eclipse abre um ciclo ligado a protagonismo, autoestima e expressão pessoal, com efeitos que tendem a se desdobrar pelos meses seguintes.
Em 15/08, Mercúrio faz conjunção com Júpiter em Leão, que ocupa o signo desde 30/06. Otimismo, grandes anúncios e planos ambiciosos ganham espaço.
O alerta dessa combinação é o exagero. Júpiter expande tudo o que toca, e prometer mais do que será possível cumprir vira uma armadilha fácil.
Como não há retrogradação em Leão neste ano, o período tende a ser mais fluido para lançar projetos. Se quiser conferir as janelas de revisão do ano, veja o calendário de Mercúrio retrógrado em 2026.
Como esse período vai ser pra você?
Mercúrio em Leão acontece para todo mundo, mas cada pessoa sente de um jeito. O que muda é a Casa do seu Mapa Astral onde o trânsito se posiciona.
Duas pessoas do mesmo signo solar podem viver o período de formas bem diferentes, porque os Mapas não são iguais.
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- Casas 1, 5 e 9: o período tende a favorecer a expressão da sua identidade, projetos criativos e estudos. Boa fase para se mostrar, criar conteúdo e defender suas ideias em público.
- Casas 2, 6 e 10: o foco costuma recair sobre trabalho, rotina e finanças. Conversas sobre valorização profissional, aumento e reconhecimento ganham espaço.
- Casas 3, 7 e 11: diálogos, parcerias e vida social entram em destaque. Bom momento para negociar, resolver mal-entendidos e circular entre grupos.
- Casas 4, 8 e 12: temas mais íntimos ganham atenção, como família, memórias e questões emocionais. O período favorece conversas profundas e reflexões sobre o passado.
Para entender melhor o significado de cada uma delas, vale conhecer o guia sobre as Casas Astrológicas e o que cada uma representa.
Yub Miranda
Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.
yubmiranda@yahoo.com.br
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