Por que você está solteira? Veja o que diz o seu signo

Por que estou solteira? Essa pergunta aparece com uma frequência enorme nas minhas consultas, e a resposta costuma estar no seu Mapa Astral. Cada signo carrega padrões próprios de comportamento que se repetem na vida amorosa.

Se você cansou da solteirice, ou de se envolver com pessoas que não se decidem, aqui vai encontrar pistas bem interessantes. Mas já aviso: Astrologia não é desculpa.

Ela é uma ferramenta para entender padrões de pensamento, sentimento e comportamento. Com isso, você se conhece, se desenvolve e passa a escolher melhor com quem se envolve.

Consulte o Tarot do Amor e veja o que vem pela frente na sua vida amorosa

Resumo sobre por que estou solteira

Cada signo tem um padrão de comportamento que tende a se repetir nas relações

O planeta regente do seu signo ajuda a entender de onde vem esse padrão

Reconhecer o padrão é o primeiro passo para escolher de forma diferente

A solteirice funciona muito bem como período de autoconhecimento

O Mapa Astral completo aprofunda a resposta, com a Lua, Marte e a Casa 7

O que o seu signo revela sobre a solteirice

A maioria das pessoas conhece o signo solar. Algumas sabem o Ascendente. Pouca gente realmente estuda o próprio Mapa Astral.

O signo solar descreve a sua essência, o que você busca e como se posiciona no mundo. Cada signo é regido por um planeta, e é esse planeta que dá o tom do comportamento afetivo que se repete.

Áries é regido por Marte, o planeta da ação. Câncer é regido pela Lua, ligada às memórias emocionais. Capricórnio responde a Saturno, que trabalha com tempo e responsabilidade. Essas regências explicam boa parte do que acontece na sua vida amorosa.

Se quiser aprofundar depois, vale saber que outros pontos completam o retrato.

Vênus indica quem você atrai

indica quem você atrai Lua aponta suas necessidades emocionais

aponta suas necessidades emocionais Marte mostra como você vai atrás do que quer

mostra como você vai atrás do que quer Casa 7 revela o tipo de parceria que você idealiza.

Como descobrir seu signo e seu Ascendente

Abra seu Mapa Astral no Personare

no Personare Inclua seus dados de nascimento, com data, hora e cidade

Veja o signo do seu Sol na lista de planetas

Confira também o seu Ascendente, logo acima da mandala

Minha dica: leia o bloco do seu signo solar e o do seu Ascendente. Muita gente se reconhece mais no segundo.

Por que cada signo está solteiro

O solteiro de Áries

Resumo : Áries ama a conquista, mas enjoa rápido.

: Áries ama a conquista, mas enjoa rápido. Comportamento : Vive o flerte como uma aventura, mas se desinteressa logo após o desafio acabar.

: Vive o flerte como uma aventura, mas se desinteressa logo após o desafio acabar. Por que a pessoa de Áries está solteira? Áries é regido por Marte, planeta da ação. Com isso, Áries pode tratar relacionamentos como missões: passa de fase e parte para a próxima.

Áries é regido por Marte, planeta da ação. Com isso, Áries pode tratar relacionamentos como missões: passa de fase e parte para a próxima. Como sair desse padrão: experimente sustentar o interesse por três encontros antes de decidir qualquer coisa. A empolgação inicial não é um bom termômetro para Áries, porque ela sobe rápido demais.

O solteiro de Touro

Resumo : Quer relacionamento, mas não corre atrás.

: Quer relacionamento, mas não corre atrás. Comportamento : Valoriza segurança e conforto, e prefere esperar que o amor bata à porta.

: Valoriza segurança e conforto, e prefere esperar que o amor bata à porta. Por que Touro está solteiro? Touro é um signo fixo, regido por Vênus, e isso o torna sensorial e preguiçoso para sair da zona de conforto. Pode sonhar com o par ideal, mas tem preguiça de sair do conforto de casa.

Touro é um signo fixo, regido por Vênus, e isso o torna sensorial e preguiçoso para sair da zona de conforto. Pode sonhar com o par ideal, mas tem preguiça de sair do conforto de casa. Como sair desse padrão: assuma um compromisso social por semana, mesmo sem vontade. Touro não precisa mudar de personalidade, precisa apenas aumentar o número de encontros possíveis.

O solteiro de Gêmeos

Resumo : Adora variedade e evita se fixar.

: Adora variedade e evita se fixar. Comportamento : Conversa e flerta com todo mundo, mas se dispersa ou perde o interesse rápido.

: Conversa e flerta com todo mundo, mas se dispersa ou perde o interesse rápido. Por que está solteiro? Gêmeos é regido por Mercúrio e precisa de estímulo mental constante. Por isso, pode estar à procura de alguém muito parceiro para suas viagens curtas e conversas looongas.

Gêmeos é regido por Mercúrio e precisa de estímulo mental constante. Por isso, pode estar à procura de alguém muito parceiro para suas viagens curtas e conversas looongas. Como sair desse padrão: observe se você está trocando profundidade por quantidade. Tente aprofundar uma conversa em vez de abrir cinco novas ao mesmo tempo.

O solteiro de Câncer

Resumo : Quer amar, mas tem medo de sofrer.

: Quer amar, mas tem medo de sofrer. Comportamento : É romântico e emotivo, mas pode se fechar por proteção.

: É romântico e emotivo, mas pode se fechar por proteção. Por que Câncer está solteiro? Com a regência da Lua, Câncer carrega memórias emocionais fortes. Se teve decepções, tende a se retrair e idealizar o amor com cautela.

Com a regência da Lua, Câncer carrega memórias emocionais fortes. Se teve decepções, tende a se retrair e idealizar o amor com cautela. Como sair desse padrão: separe o que aconteceu antes do que está acontecendo agora. A pessoa nova não tem culpa da história antiga, e Câncer costuma cobrar essa fatura sem perceber.

O solteiro de Leão

Resumo : Busca alguém especial, mas valoriza muito sua liberdade.

: Busca alguém especial, mas valoriza muito sua liberdade. Comportamento : Quer ser admirado, mas nem sempre está disposto a se comprometer.

: Quer ser admirado, mas nem sempre está disposto a se comprometer. Por que a pessoa de Leão está solteira? Regido pelo Sol, Leão quer um amor à altura do seu brilho. Pode preferir ficar só a se envolver com alguém que não preencha seus padrões de lealdade e admiração.

Regido pelo Sol, Leão quer um amor à altura do seu brilho. Pode preferir ficar só a se envolver com alguém que não preencha seus padrões de lealdade e admiração. Como sair desse padrão: revise a régua. Exigência alta protege Leão de relações mornas, mas em excesso vira solidão com boa justificativa.

revise a régua. Exigência alta protege Leão de relações mornas, mas em excesso vira solidão com boa justificativa. Vale um cuidado geral aqui: usar o signo para explicar tudo o que dá errado é o jeito mais rápido de não mudar nada.

O solteiro de Virgem

Resumo : Analisa tanto que desiste antes de tentar.

: Analisa tanto que desiste antes de tentar. Comportamento : Racionaliza sentimentos e tem uma lista mental de critérios (um verdadeiro checklist do amor).

: Racionaliza sentimentos e tem uma lista mental de critérios (um verdadeiro checklist do amor). Por que está solteiro? Virgem busca coerência e perfeição. Pode ser crítico demais com o outro — e consigo.

Virgem busca coerência e perfeição. Pode ser crítico demais com o outro — e consigo. Como sair desse padrão: escolha três critérios inegociáveis e trate o resto como detalhe. A lista longa de Virgem raramente sobrevive ao contato com uma pessoa real.

O solteiro de Libra

Resumo : Sonha com o par ideal, mas não se decide por ninguém.

: Sonha com o par ideal, mas não se decide por ninguém. Comportamento : Pode sonhar com alguém perfeito. Fica entre “quero algo sério” e “será que tem alguém melhor?”

: Pode sonhar com alguém perfeito. Fica entre “quero algo sério” e “será que tem alguém melhor?” Por que a pessoa de Libra está solteira? Regido por Vênus, Libra valoriza o encontro amoroso, mas tem dificuldade em escolher. Além disso, o medo de se comprometer e enfrentar o “lado B” (que todo relacionamento tem, né?!) podem mantê-lo solteiro.

Regido por Vênus, Libra valoriza o encontro amoroso, mas tem dificuldade em escolher. Além disso, o medo de se comprometer e enfrentar o “lado B” (que todo relacionamento tem, né?!) podem mantê-lo solteiro. Como sair desse padrão: decida em vez de comparar. Libra ganha muito quando aceita que escolher significa perder as outras opções, e que isso está tudo bem.

0 solteiro de Escorpião

Resumo : Intenso demais para algo leve.

: Intenso demais para algo leve. Comportamento : Atrai e repele ao mesmo tempo. Tem medo de repetir dores do passado.

: Atrai e repele ao mesmo tempo. Tem medo de repetir dores do passado. Por que está solteiro? Escorpião é regido por Plutão, o “Senhor do Submundo” – subconsciente. Busca intensidade e entrega total, mas teme ser ferido ou traído. A desconfiança pode lhe impedir de se relacionar.

Escorpião é regido por Plutão, o “Senhor do Submundo” – subconsciente. Busca intensidade e entrega total, mas teme ser ferido ou traído. A desconfiança pode lhe impedir de se relacionar. Como sair desse padrão: troque o teste pela pergunta. Escorpião costuma investigar em vez de conversar, e a conversa direta resolve em cinco minutos o que a investigação leva meses para confirmar.

O solteiro de Sagitário

Resumo : Prioriza a liberdade acima do romance.

: Prioriza a liberdade acima do romance. Comportamento : Curte sair, explorar e conhecer gente nova, sem pressa de se amarrar.

: Curte sair, explorar e conhecer gente nova, sem pressa de se amarrar. Por que a pessoa de Sagitário está solteira? Sagitário é regido por Júpiter e valoriza expansão. Relacionamentos podem parecer uma limitação, a menos que tenham muito espaço para aventuras compartilhadas.

Sagitário é regido por Júpiter e valoriza expansão. Relacionamentos podem parecer uma limitação, a menos que tenham muito espaço para aventuras compartilhadas. Como sair desse padrão: teste a hipótese antes de fugir dela. Sagitário costuma imaginar uma perda de liberdade que a relação real nem sempre cobra.

O solteiro de Capricórnio

Resumo : Ama com seriedade, mas adia o amor.

: Ama com seriedade, mas adia o amor. Comportamento : Prioriza trabalho, carreira e estabilidade e esquece do amor.

: Prioriza trabalho, carreira e estabilidade e esquece do amor. Por que está solteiro? Capricórnio, regido por Saturno, é pragmático. Pode achar que o momento ideal para amar ainda não chegou, ou que amor é uma distração.

Capricórnio, regido por Saturno, é pragmático. Pode achar que o momento ideal para amar ainda não chegou, ou que amor é uma distração. Como sair desse padrão: coloque a vida afetiva na agenda com a mesma seriedade da agenda profissional. Capricórnio cumpre o que agenda, e não cumpre o que fica no campo da intenção.

O solteiro de Aquário

Resumo : Valoriza a individualidade e questiona as convenções.

: Valoriza a individualidade e questiona as convenções. Comportamento : Se interessa, mas não quer seguir roteiros tradicionais.

: Se interessa, mas não quer seguir roteiros tradicionais. Por que está solteiro? Regido por Urano, Aquário acha que relacionamento pode representar perda de identidade, de liberdade. Sem falar que Aquário é avesso a convenções sociais, por isso pode ter dificuldade em pedir em namoro, casamento, usar aliança…

Regido por Urano, Aquário acha que relacionamento pode representar perda de identidade, de liberdade. Sem falar que Aquário é avesso a convenções sociais, por isso pode ter dificuldade em pedir em namoro, casamento, usar aliança… Como sair desse padrão: combine o formato em vez de recusar o rótulo. Aquário funciona bem quando desenha a própria versão de compromisso, com regras conversadas.

O solteiro de Peixes

Resumo : Espera por um amor de conto de fadas.

: Espera por um amor de conto de fadas. Comportamento : Pode imaginar alguém perfeito e viver fora da realidade. Pode, também, ser inocente demais e não perceber as “ciladas”.

: Pode imaginar alguém perfeito e viver fora da realidade. Pode, também, ser inocente demais e não perceber as “ciladas”. Por que está solteiro? Peixes, regido por Netuno, se envolve com facilidade, mas pode se iludir, criar expectativas irreais e fantasiar demais o relacionamento. Como isso não existe, acaba frustrado – e solteiro.

Peixes, regido por Netuno, se envolve com facilidade, mas pode se iludir, criar expectativas irreais e fantasiar demais o relacionamento. Como isso não existe, acaba frustrado – e solteiro. Como sair desse padrão: compare a pessoa imaginada com a pessoa real de vez em quando. Peixes se apaixona pelo potencial, e o potencial não faz companhia em dia de semana.

Estou solteira, e agora?

Estar solteira é uma fase poderosa de autoconhecimento. Por isso, vale viver esse período da melhor maneira possível, sem neura.

Espero que você aproveite a solteirice para se desenvolver, se aperfeiçoar, ampliar repertório, ler, estudar e olhar para si cada vez mais.

Alguns caminhos que costumo sugerir:

Expandir sua visão sobre amor e relacionamentos

Se reconectar com a sua essência

Explorar o que você valoriza de verdade em uma parceria

Observar quais padrões se repetiram nas últimas relações

Se a dúvida for entre continuar sozinha ou se envolver com alguém agora, vale ler sobre os prós e contras de namorar ou ficar solteiro.

Conclusão

Entender por que você está solteira passa por reconhecer o padrão que se repete, e não por encontrar um culpado no céu.

Cada signo tem um jeito próprio de travar na vida amorosa. Áries se cansa, Touro espera, Virgem analisa, Peixes idealiza. Nenhum desses comportamentos é sentença.

A partir do momento em que você identifica o seu, a escolha seguinte deixa de ser automática. É aí que a Astrologia vira ferramenta de verdade.

Se quiser continuar a leitura, veja também como é o solteiro de cada signo pela sua Vênus, que aprofunda quem você atrai nessa fase.

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Perguntas frequentes sobre signos e solteirice

O signo explica por que estou solteira?

Em parte. O signo solar mostra características centrais da sua personalidade, o que você busca e como se posiciona nas relações. O planeta que rege esse signo indica de onde vem o padrão que se repete, como a pressa de Marte em Áries ou a cautela de Saturno em Capricórnio. Ainda assim, o Mapa Astral completo traz respostas mais profundas, porque considera a Lua, Marte e a Casa 7, que descrevem necessidades emocionais, forma de agir e tipo de parceria idealizada. O signo dá a primeira pista, e o Mapa completa o quadro.

Qual signo fica solteiro por mais tempo?

Sagitário e Aquário costumam prolongar mais a solteirice, porque associam relacionamento a perda de liberdade e resistem a formatos tradicionais. Capricórnio também aparece nessa lista, mas por outro motivo: tende a adiar a vida afetiva em nome de metas profissionais. Vale lembrar que tempo de solteirice não tem relação com qualidade da vida amorosa. Existem pessoas que passam anos sozinhas e vivem esse período muito bem, e outras que emendam relações sem nunca revisar o próprio padrão. O dado relevante é o que você faz com o tempo, e não quanto ele dura.

Qual signo sofre mais quando está solteiro?

Câncer e Peixes costumam sentir mais falta de conexão emocional, já que ambos idealizam bastante o amor. Câncer sente a ausência de vínculo e de acolhimento, enquanto Peixes sente falta da fusão e da fantasia romântica. Libra também sofre, mas por outro caminho: como valoriza muito a parceria, tende a se cobrar por estar sozinha. A boa notícia para os três é que a fase solteira funciona muito bem como período de reconstrução da autoestima, desde que exista alguma disposição para olhar os próprios padrões.

Como saber se estou sabotando meus relacionamentos?

Alguns sinais aparecem com frequência: você encerra relações sempre no mesmo estágio, encontra defeitos assim que a pessoa demonstra interesse real, ou se envolve repetidamente com quem está indisponível. Repetição é o principal indicador. Se três relações diferentes terminaram pelo mesmo motivo, o fator comum provavelmente está em você. Observar o seu signo e o planeta que o rege ajuda a nomear esse padrão, e nomear já reduz bastante o automatismo. Terapia e acompanhamento profissional complementam bem esse processo, principalmente quando o padrão vem de histórias antigas.

Posso mudar o padrão do meu signo?

O signo não muda, mas o comportamento sim. O que a Astrologia descreve é uma tendência, e não uma sentença. Áries continuará gostando da conquista, porém pode aprender a sustentar o interesse depois dela. Virgem continuará analisando, e pode escolher analisar menos critérios. A mudança costuma acontecer em duas etapas: primeiro você reconhece o padrão enquanto ele acontece, depois você consegue escolher diferente. Esse segundo passo leva tempo e exige repetição, então vale ter paciência com o processo.

Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

danielabortolitomasi@gmail.com

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