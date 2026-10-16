Como ler Mapa Astral: o roteiro em 8 passos que eu uso

Para ler um Mapa Astral com critério, siga uma ordem: veja como os planetas se distribuem na mandala, conte os elementos, compare o signo solar com o Ascendente e só então leia planetas, Casas e aspectos. No fim, fique com o que se repete pelo menos três vezes.

Esse é o roteiro que ensino no Personare e que uso há quatro décadas. Ler um Mapa Astral é como aprender um idioma: no começo, a mandala parece um amontoado de símbolos. Com método, ela vira frase.

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Resposta rápida sobre como ler Mapa Astral

Se você quer o essencial antes de mergulhar, aqui está o roteiro resumido:

Passo 1: observe se os planetas se concentram em cima, embaixo, à esquerda ou à direita da mandala.

observe se os planetas se concentram em cima, embaixo, à esquerda ou à direita da mandala. Passo 2: conte os elementos (Fogo, Terra, Ar e Água) e os ritmos para chegar ao temperamento.

conte os elementos (Fogo, Terra, Ar e Água) e os ritmos para chegar ao temperamento. Passo 3: anote planetas em domicílio, exaltação, exílio ou queda.

anote planetas em domicílio, exaltação, exílio ou queda. Passo 4: compare o signo solar com o Ascendente.

compare o signo solar com o Ascendente. Passo 5: leia os planetas nos signos.

leia os planetas nos signos. Passo 6: leia os planetas nas Casas, inclusive nas Casas sem planetas.

leia os planetas nas Casas, inclusive nas Casas sem planetas. Passo 7: analise os aspectos entre os planetas.

analise os aspectos entre os planetas. Passo 8: considere aquilo que se repete pelo menos três vezes.

Cada passo está explicado abaixo, com exemplos.

O que você precisa ter em mãos antes de ler o Mapa Astral?

Você precisa da sua mandala calculada com data, hora e local de nascimento corretos. Sem o horário exato, o Ascendente e as Casas ficam comprometidos, e metade deste roteiro perde a base.

Se você ainda não gerou a sua, o guia como fazer Mapa Astral grátis mostra o passo a passo. E se quiser entender primeiro as peças do mapa (planetas, signos, Casas e aspectos), comece por o que é Mapa Astral.

Um aviso de quem dá aula sobre o assunto há muitos anos: a Astrologia é simples, mas jamais simplória. Não tente ler tudo de uma vez. Siga a ordem.

Passo 1: como os planetas se distribuem na mandala?

Antes de olhar qualquer signo, observe o desenho geral. A distribuição dos planetas na mandala já indica para onde a energia vital da pessoa tende a se voltar.

Repare nestes quatro movimentos:

Mais planetas à esquerda (lado do Ascendente): predominância do interesse em si.

predominância do interesse em si. Mais planetas à direita (lado do Descendente): predominância do interesse social, no outro.

predominância do interesse social, no outro. Mais planetas em cima: energia voltada para a vida pública.

energia voltada para a vida pública. Mais planetas embaixo: energia voltada para o mundo privado.

Observe também se os planetas estão agrupados ou espalhados. Planetas concentrados sugerem uma consciência focada em poucas áreas da vida, mais linear. Planetas espalhados indicam interesses múltiplos e uma disposição maior a mudanças bruscas de rumo.

Escrevi sobre um efeito curioso desse passo no Brasil de hoje em por que quase todo mundo nasce com o Mapa Astral virado para a fama.

Passo 2: como contar os elementos do Mapa Astral?

Conte quantos planetas estão em signos de Fogo, Terra, Ar e Água. O elemento mais forte e o mais fraco desenham o temperamento da pessoa, e esse resultado orienta toda a leitura seguinte.

Faça o mesmo com os três ritmos: cardinal, fixo e mutável. Depois, cruze o elemento mais fraco com o ritmo mais fraco. O resultado é o que chamo de “signo problemático”.

Um exemplo: se Terra e o ritmo fixo são os mais fracos do mapa, o signo problemático é Touro. Temas taurinos, como constância, paciência e relação com o corpo e o dinheiro, tendem a ser os que a pessoa tem mais dificuldade de lidar, na vida ou nas relações.

O significado de cada grupo está em elementos dos signos.

Passo 3: o que são as dignidades planetárias e por que anotá-las?

Dignidades indicam se um planeta está num signo afim (domicílio ou exaltação) ou num signo que dificulta a expressão dele (exílio ou queda). Não interprete ainda: apenas anote.

Essa informação será decisiva no passo 7. Um aspecto que envolve um planeta forte por domicílio ou exaltação pesa mais do que os outros.

Passo 4: o que a comparação entre signo solar e Ascendente revela?

O signo solar mostra como a pessoa se percebe. O Ascendente mostra como ela se mostra ao mundo. Comparar os dois revela traços previsíveis e um dos conflitos centrais da personalidade.

Os pontos em comum entre os dois signos indicam comportamentos bastante estáveis. As diferenças apontam a tensão entre a imagem que a pessoa projeta e a que ela tem de si.

Imagine alguém com Sol em Leão e Ascendente em Virgem. Por dentro, quer brilhar e ser reconhecido; por fora, parece discreto, crítico e reservado. Quem convive tende a se surpreender quando o leonino aparece.

Se você não sabe o seu, a calculadora de Ascendente mostra qual é.

Passo 5: como ler os planetas nos signos?

Cada planeta representa uma função psíquica, e o signo indica o estilo com que essa função se expressa. Comece por Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, que são os mais pessoais.

Um exemplo que costumo dar: uma pessoa de Libra com Mercúrio em Virgem tem processos mentais virginianos, e não librianos. Pensa de forma analítica e detalhista, ainda que o signo solar sugira outra coisa.

Considere Júpiter e Saturno também, mas com cuidado. Eles passam bastante tempo em cada signo, então o signo deles diz mais sobre uma geração ou um ano do que sobre um indivíduo.

Para consultar a função de cada astro, veja o significado dos planetas no Mapa Astral.

Passo 6: como ler os planetas nas Casas astrológicas?

As Casas são zonas de experiência: dinheiro, família, relações, carreira e assim por diante. Um planeta numa Casa mostra em que área da vida aquela função psíquica tende a se manifestar.

Duas regras práticas fazem muita diferença nesse passo.

A primeira é a Regra de Cardin: um planeta no último quinto de uma Casa já age sobre a seguinte. Se a Casa 4 tem 32 graus, o último quinto são os 6,4 graus finais. Um planeta nesse trecho passa a falar da Casa 5.

A segunda é que não existem Casas vazias. Toda Casa sem planetas começa num signo, e esse signo tem um planeta regente. Veja em que Casa o regente está.

Exemplo: Casa 2 sem planetas, com Gêmeos na cúspide. Mercúrio, regente de Gêmeos, está na Casa 7. Isso liga dinheiro (Casa 2) a parcerias (Casa 7) e pode indicar ganhos que dependem de sociedades.

Com Urano, Netuno e Plutão nas Casas, redobre a cautela. Fuja de fórmulas dramáticas como “Plutão na Casa 7 significa amores obsessivos”: elas pedem confirmação de vários outros pontos do mapa.

O guia completo está em o significado das Casas astrológicas.

Passo 7: como interpretar os aspectos entre os planetas?

Aspectos são os ângulos que os planetas formam entre si e mostram como duas funções psíquicas conversam. Os cinco principais são a conjunção, o sextil, a quadratura, o trígono e a oposição.

Para ler com precisão, considere quatro regras:

Harmonia demais pesa tanto quanto tensão: um mapa cheio de trígonos pode indicar acomodação, e um mapa cheio de quadraturas pode indicar alguém muito realizador. É a tensão que nos impele adiante.

um mapa cheio de trígonos pode indicar acomodação, e um mapa cheio de quadraturas pode indicar alguém muito realizador. É a tensão que nos impele adiante. Mútua recepção fortalece o aspecto: quando os planetas estão um no signo do outro, como Lua em Capricórnio em oposição a Saturno em Câncer.

quando os planetas estão um no signo do outro, como Lua em Capricórnio em oposição a Saturno em Câncer. Dignidade fortalece o aspecto: Mercúrio conjunto a Marte em Áries, onde Marte é forte, pesa mais do que a mesma conjunção em Leão.

Mercúrio conjunto a Marte em Áries, onde Marte é forte, pesa mais do que a mesma conjunção em Leão. Existem aspectos fracos: Mercúrio a 29 graus de Gêmeos e Vênus a 2 graus de Câncer estão em conjunção, mas em signos diferentes, e por isso ela é mais fraca.

Conjunções entre planetas lentos duram anos e falam mais de gerações do que de pessoas. Para começar pelo básico, leia o que são aspectos astrológicos.

Se quiser ir mais fundo, dedico um curso inteiro só a esse tema: o Curso de Aspectos Astrológicos.

Passo 8: por que considerar o que se repete três vezes?

Porque nem uma consulta de seis horas esgota um Mapa Astral, e os pontos do mapa frequentemente se contradizem. O que aparece pelo menos três vezes é o traço mais evidente, aquele que a própria pessoa reconhece de imediato.

Um exemplo: alguém com Lua em Libra, que sugere reações ponderadas. Essa mesma pessoa tem Marte na Casa 1, Ascendente em Leão e Sol conjunto a Júpiter. São três pontos “incendiários” contra um ponto diplomático.

O temperamento intenso tende a predominar. A Lua em Libra continua lá e vai se manifestar, só que com menos força em comparação ao restante.

Contradição, aliás, é esperada. Seres humanos são contraditórios por natureza: alguém com Vênus em Sagitário pode preferir pessoas leves e bem-humoradas e, com Marte e Escorpião na Casa 7, atrair parceiros controladores e competitivos. As duas coisas estão certas.

O que um Mapa Astral não mostra?

O Mapa Astral não mostra caráter, “evolução espiritual” nem se alguém é uma boa ou uma má pessoa. Ele mostra potencialidades, e o uso que cada um faz delas depende da educação e do ambiente.

Uso sempre a mesma comparação. Pelo mapa geográfico do Rio de Janeiro, sei que a cidade é litorânea e cheia de morros, mas não sei se as praias estão limpas. O mapa é uma coisa; o território é outra.

Daí vêm três cuidados que recomendo a quem começa a ler mapas:

Não existe mapa bom ou ruim: existem traços que podem virar virtude ou defeito.

existem traços que podem virar virtude ou defeito. Não leia o mapa de alguém sem autorização: a exceção são crianças e pessoas incapazes, com o consentimento de quem responde por elas.

a exceção são crianças e pessoas incapazes, com o consentimento de quem responde por elas. Não use a Astrologia como base para preconceito: antipatia por um signo costuma dizer mais sobre quem sente do que sobre o signo.

Como tirar dúvidas sobre o seu próprio Mapa Astral?

O Novo Mapa Astral Personare tem um recurso feito para isso: o Pergunte ao seu Mapa Astral. Você escreve uma pergunta com as suas palavras, logo abaixo da mandala, e recebe uma resposta que cruza o seu mapa com as interpretações que escrevi para o Personare.

Ele ajuda a aplicar este roteiro à sua vida, com perguntas como “por que tenho dificuldade de dizer não?” ou “qual é a minha vocação?”. As respostas falam de padrões e tendências, e as conversas ficam salvas e privadas.

O Novo Mapa Astral também traz os acúmulos planetários, que mostram onde os planetas se concentram e quais traços se destacam. É o passo 1 e o passo 8 deste roteiro feitos para você. Os detalhes estão em como usar o Pergunte ao seu Mapa Astral.

Quando a dúvida pede uma leitura humana, com tempo para conversar sobre o seu momento, a consulta é o caminho.

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Como seguir aprendendo a ler Mapa Astral?

Ler um Mapa Astral é uma prática que se constrói em camadas: primeiro o desenho geral, depois os elementos, o contraste entre Sol e Ascendente, os planetas nos signos e nas Casas, os aspectos e, por fim, a síntese.

Comece pelo seu próprio mapa e volte a ele de tempos em tempos. Eu passei dois anos e meio fazendo mapas de graça, testando meu conhecimento, antes de me considerar pronto. Quem quiser estudar com método encontra os fundamentos no Curso Básico de Astrologia.

O mapa mostra a estrutura. O resto, quem escreve é você. Se ainda não gerou o seu, descubra seu Mapa Astral grátis e comece pelo passo 1.

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Perguntas frequentes sobre como ler Mapa Astral

Por onde começar a ler o Mapa Astral?

Comece pelo desenho geral da mandala, antes de olhar qualquer signo. Veja se os planetas se concentram em cima ou embaixo, à esquerda ou à direita, e se estão agrupados ou espalhados. Em seguida, conte os elementos e os ritmos para identificar o temperamento, e só depois compare o signo solar com o Ascendente. Essa ordem vai do geral para o específico e evita que um detalhe isolado ganhe mais peso do que deveria. Planetas nos signos, planetas nas Casas e aspectos vêm depois, e a síntese final considera o que se repete pelo menos três vezes.

Dá para ler o Mapa Astral sozinho?

Dá para ler os pontos principais sozinho, desde que você siga um método e aceite os limites de quem está começando. O roteiro em 8 passos permite identificar o temperamento, o contraste entre signo solar e Ascendente e os traços mais repetidos do mapa. Interpretações mais finas, como o peso de cada aspecto, as dignidades e os planetas lentos nas Casas, pedem estudo. Para tirar dúvidas pontuais, o Pergunte ao seu Mapa Astral responde a partir do seu mapa. Para uma leitura completa e conversada, o caminho é uma consulta com astrólogo.

O que significa uma Casa sem planetas no Mapa Astral?

Uma Casa sem planetas continua ativa, porque não existem Casas vazias na Astrologia. Toda Casa começa num signo, chamado de cúspide, e esse signo tem um planeta regente. Para interpretar, veja em que Casa está esse regente. Por exemplo: se a Casa 2, ligada ao dinheiro, começa em Gêmeos e Mercúrio está na Casa 7, há uma ligação entre recursos e parcerias, o que pode indicar ganhos que dependem de sociedades. Ter poucos planetas numa área da vida indica apenas que outras áreas concentram mais atenção.

Ter muitas quadraturas no Mapa Astral é ruim?

Não. Quadraturas e oposições indicam tensão entre duas funções psíquicas, e tensão costuma gerar movimento. Um mapa com muitas quadraturas pode pertencer a alguém bastante realizador, enquanto um mapa com muitos trígonos pode indicar acomodação. O que conta é como a pessoa lida com essas tensões ao longo da vida. Também vale observar se o aspecto envolve planetas fortes por domicílio ou exaltação, ou se há mútua recepção, porque isso aumenta o peso dele na leitura.

Por que me reconheço pouco no meu signo solar?

Porque o signo solar é só uma peça do Mapa Astral. O Ascendente, a Lua e os planetas que formam os traços mais repetidos do seu mapa podem pesar mais na forma como você se comporta e como os outros percebem você. Se três ou mais pontos do mapa apontam numa direção diferente do signo solar, essa direção tende a predominar. Comparar o signo solar com o Ascendente, como no passo 4 do roteiro, costuma explicar boa parte dessa sensação.

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Alexey Dodsworth

Alexey Dodsworth é astrólogo com 40 anos de experiência, professor de Astrologia no Clube Personare e autor das análises astrológicas do portal. Doutor em Filosofia (USP / Università di Venezia), possui mestrado em Ensino de Astronomia (IAG-USP) e diploma em Higher Education em Astrofísica (The Open University - UK). É autor do livro “Os Seis Caminhos do Amor” e realiza consultas astrológicas exclusivas no Personare.

alexey-revista@personare.com.br

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