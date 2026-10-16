Previsões da semana de 04 a 10/10: eleição sob Sol-Saturno e tensão no amor

As previsões da semana de 04 a 10/10 colocam as relações no centro. O domingo de eleição pede escolhas responsáveis, e Vênus em tensão com Marte sinaliza disputas de poder no amor.

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A semana abre com o Sol em oposição a Saturno, passa por conversas profundas entre Mercúrio e Vênus e termina com a Lua Nova em Libra, que inicia um ciclo de acordos.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 04 a 10/10:

Domingo (04/10): Sol em oposição a Saturno

Sol em oposição a Saturno Terça-feira (06/10): Mercúrio em conjunção com Vênus

Mercúrio em conjunção com Vênus Quarta-feira (07/10): Marte em sextil com Urano

Marte em sextil com Urano Sábado (10/10): Vênus em quadratura com Marte

Vênus em quadratura com Marte Sábado (10/10): Lua Nova em Libra

Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 04 a 10/10. Se preferir, assista ao vídeo:

Mudanças da Lua e o humor da semana

A semana começa sob a Lua Minguante, fase de encerramentos, e caminha para a Lua Nova em Libra, que abre um novo ciclo no sábado.

Domingo (04/10): Lua em Leão , vontade de brilhar

, vontade de brilhar Terça-feira (06/10): Lua em Virgem , ajustes e organização

, ajustes e organização Sexta-feira (09/10): Lua em Libra, busca por equilíbrio

Os dias mais sensíveis são domingo, com a Lua fora de curso (sem aspectos antes de trocar de signo) até 19h54, e segunda (05/10), quando a Lua em Leão tensiona Mercúrio e Vênus.

Acompanhe todas as fases da Lua em 2026 no Calendário Lunar

Sol-Saturno: escolhas pedem responsabilidade

A oposição entre o Sol em Libra e Saturno em Áries fica exata às 9h29 de domingo (04/10), mas pode ser sentida entre 03 e 05/10. Oposição é um aspecto de tensão entre opostos.

O Sol em Libra fala de diplomacia, relações e senso de justiça. Saturno representa limites, deveres e autoridades, e tende a trazer cobranças a acordos e parcerias.

Com Saturno em Áries, ganha força o choque entre posturas firmes e independentes e a busca de conciliação típica de Libra.

O aspecto coincide com o domingo de eleição. Libra simboliza a escolha, e Saturno, o dever. A combinação sugere decidir com estratégia, pensando no que é justo para você e para o coletivo.

Na vida pessoal, relações e parcerias podem passar por um teste de realidade. É hora de notar onde há responsabilidades desiguais ou limites que precisam ser colocados.

O que pode acontecer:

Tensão entre lideranças políticas e discursos de conciliação

Cobranças de autoridades, órgãos de controle ou da Justiça sobre contratos e acordos

Debates acalorados nas redes sociais, com pouco espaço para ouvir

Possibilidade de notícias sobre a saúde ou a morte de figuras públicas mais velhas ou ligadas ao poder

Conflitos com chefes, pais ou figuras de autoridade

Necessidade de renegociar acordos desequilibrados

Discutir com desconhecidos nos comentários tende a gastar energia sem gerar diálogo. Prefira trocas com quem está disposto a ouvir e ser ouvido.

Mercúrio-Vênus: conversas francas e revelações

Na terça (06/10), às 21h10, Mercúrio e Vênus fazem conjunção em Escorpião, com efeitos entre 06 e 07/10. Conjunção é o encontro de dois planetas e marca um novo ciclo.

Vênus está retrógrado (em movimento aparente para trás) desde 03/10. Isso tende a trazer de volta assuntos afetivos e financeiros mal resolvidos.

Mercúrio em Escorpião favorece conversas investigativas, que vão além da superfície. Com Vênus, temas delicados podem ser abordados com mais abertura e gentileza.

A combinação é propícia para falar de crises emocionais, financeiras ou sexuais. Pode ser um bom momento para pedir desculpas, confiar um segredo ou buscar apoio.

Escorpião também revela o que está tóxico. Se algo do passado voltar, pode ser a chance de dizer o que não funcionava e encerrar padrões antigos.

Entre as previsões da semana de 04 a 10/10, este é um dos momentos mais favoráveis para negociar dívidas, dividir despesas ou rever acordos financeiros.

O cuidado é com a desconfiança excessiva. Investigar com bom senso ajuda, mas vasculhar o celular da pessoa parceira ou stalkear a vida alheia tende a alimentar paranoia.

O que pode acontecer:

Revelações e declarações públicas sobre separações ou encerramentos

Negociações financeiras mais estratégicas, com informações antes ocultas

Retorno de ex-parceiros ou de conversas que ficaram pela metade

Pedidos de desculpas e reconciliações

Descobertas sobre o que você realmente valoriza em uma relação

Marte-Urano: novas ideias aceleram mudanças

O sextil entre Marte em Leão e Urano em Gêmeos fica exato às 7h42 de quarta (07/10) e vale entre 05 e 09/10. Sextil é um aspecto harmônico, que facilita oportunidades.

Marte traz coragem e ação; Urano, inovação e rupturas. O aspecto tende a estimular iniciativas criativas e saídas inesperadas para situações travadas.

No coletivo, pode haver novidades em tecnologia, ciência e comunicação, como acordos sobre inteligência artificial. Urano em Gêmeos reforça esse foco.

Depois do primeiro turno, o aspecto também combina com alianças surpreendentes entre lideranças que antes estavam em lados opostos.

Na vida pessoal, é um bom momento para testar estratégias e assumir protagonismo. O cuidado é não decidir com pressa nem expor opiniões de forma impulsiva.

O que pode acontecer:

Anúncios de inovações tecnológicas ou descobertas científicas

Acordos ou regulações envolvendo inteligência artificial

Alianças políticas inesperadas

Destaque para feitos esportivos

Ideias repentinas que destravam projetos pessoais

Dica: aproveite para mudar a rotina, experimentar uma atividade física nova ou apresentar aquele projeto que estava na gaveta.

Vênus-Marte: disputas de poder nas relações

A quadratura entre Vênus em Escorpião e Marte em Leão fica exata às 18h31 de sábado (10/10), com efeitos entre 09 e 11/10. Quadratura é um aspecto tenso, que pede ajustes.

Como o aspecto aparece no céu da Lua Nova, seus temas tendem a ecoar ao longo de todo o ciclo lunar, até o início de novembro.

Vênus fala de amor, prazer e dinheiro; Marte, de desejo e conquista. Em Escorpião, Vênus intensifica laços, enquanto Marte em Leão busca afirmação e reconhecimento.

O conflito tende a aparecer como disputa por atenção, espaço ou poder. Ciúme, manipulação e tentativas de mudar o outro aumentam o drama e o risco de agressividade.

O caminho sugerido é deixar o orgulho de lado e perguntar o que precisa mudar para a relação ter mais prazer e cumplicidade. Diga o que você valoriza em vez de cobrar.

Para entender melhor a dinâmica do casal, a Sinastria Amorosa compara os mapas das duas pessoas.

Nas finanças, evite gastos ou investimentos feitos só para provar seu valor ou conquistar algo de imediato.

O que pode acontecer:

Notícias de violência, inclusive doméstica, e brigas públicas

Términos de casais famosos, com revelações sobre os motivos

Disputas por dinheiro, heranças ou poder em empresas

Crises de ciúme e cobranças nas relações

Decisões financeiras impulsivas

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

O efeito desta quadratura varia conforme a Casa que Vênus retrógrado ativa no seu Mapa Astral.

Na Casa 7, tende a pedir ajustes no relacionamento; nas Casas 2 e 10, revisão de salário e de preço; na Casa 8, novos acordos sobre dinheiro compartilhado.

Descubra em qual Casa Vênus está retrógrado no seu Horóscopo Personalizado

Lua Nova em Libra: novo ciclo para acordos e relações

A Lua Nova em Libra acontece às 12h50 de sábado (10/10), com energia mais intensa entre 10h50 e 14h50. A fase marca o início de um ciclo, bom para plantar intenções.

Libra rege acordos, parcerias e diplomacia. Ainda sob a tensão com Saturno em Áries, o ciclo sugere relações mais sustentáveis, sem ignorar limites e responsabilidades.

A pergunta central pode ser: como construir relações equilibradas sem abrir mão da própria autonomia?

No mapa da lunação, Sol e Lua ocupam a Casa 9, ligada a estudos, viagens, exterior, leis e religião. O momento pede respeito à fé e às crenças do outro.

Vênus, regente de Libra, está na Casa 10, da carreira e da imagem pública. O que você estuda ou decide explorar agora pode repercutir na direção profissional.

O Ascendente da lunação está em Aquário, ao lado de Plutão em Aquário. Do lado oposto do céu estão Marte e Júpiter em Leão.

Plutão fala de transformações profundas, poder e tecnologia. Marte e Júpiter ampliam a velocidade e o alcance das ações, e decisões podem ter consequências maiores.

No melhor cenário, é a força do coletivo para tirar projetos transformadores do papel. No pior, aparecem radicalismo e intolerância com quem pensa diferente.

Na vida pessoal, pode surgir a sensação de que é preciso mudar de postura. O desafio é agir com força sem transformar impulso em confronto.

O que pode acontecer:

Destaque para relações internacionais, acordos diplomáticos e questões religiosas

Possibilidade de acirramento de conflitos entre países

Debates sobre leis, justiça e direitos

Polarização e discursos radicais nas redes

Início de estudos, cursos ou planos de viagem

Novos acordos em parcerias e relacionamentos

Veja as datas de todas as lunações do ano e planeje seus próximos passos no Calendário Lunar 2026

Previsões da semana de 04 a 10/10: tempo de diplomacia com firmeza

O céu combina cobranças, revelações e disputas de poder com o início de um ciclo de acordos. A diplomacia assertiva tende a ser o melhor caminho, no coletivo e nas relações.

As previsões existem para ajudar você a se preparar, planejar e aproveitar as oportunidades. Quem escolhe como agir diante de cada movimento do céu é você.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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