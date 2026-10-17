Mercúrio retrógrado começa no dia 24: o que resolver até lá

Mercúrio fica retrógrado em Escorpião a partir de sábado, 24 de outubro de 2026, às 4h12, e só volta ao movimento direto em 13 de novembro. Ou seja, quem quer assinar, comprar ou acertar algo importante tem cerca de dez dias para isso.

O período chama atenção porque coincide com Vênus retrógrado, que começou em 3 de outubro e também termina em 13 de novembro. Na prática, são semanas que tendem a pedir mais revisão do que pressa, tanto nos assuntos práticos quanto nos amorosos.

Para saber em que área da sua vida Mercúrio retrógrado tende a aparecer, veja o trânsito no seu Horóscopo Personalizado grátis.

Antes de entrar no clima de revisão, vale olhar a lista de pendências com carinho.

Por que vale se organizar agora?

Mercúrio é o planeta ligado à comunicação, aos contratos, aos deslocamentos e às trocas do dia a dia. Quando fica retrógrado, a sensação comum é de marcha lenta: mensagens se perdem, acordos precisam ser refeitos, planos mudam de última hora.

Este é o último e o mais curto dos três ciclos de 2026, com 20 dias. As datas completas estão no guia de Mercúrio retrógrado 2026.

Com Vênus retrógrado ao mesmo tempo, o cuidado vale em dobro para dinheiro e relações. Vênus fala de afeto, mas também de valores e finanças, por isso a fase tende a pegar no bolso.

O que resolver até 24/10?

A ideia é aproveitar estes dias para dar andamento ao que já está maduro e deixar o período retrógrado para revisar, ajustar e repensar.

Contratos e acordos

Se há um contrato novo, uma sociedade ou um acordo importante quase fechado, este é um bom momento para concluir. Durante a retrogradação, a orientação é ler tudo com calma redobrada e, se não der para adiar, pedir uma segunda opinião.

Conversas importantes

Tem um assunto delicado para tratar com sócio, chefe ou parceiro? Puxar a conversa antes do dia 24 pode evitar ruídos. Se ela precisar acontecer durante o período, vale ouvir mais e falar menos, e registrar por escrito o que foi combinado.

No trabalho, o cuidado é parecido, como mostra o guia de Mercúrio retrógrado no trabalho.

Compras e contas

Celular, carro, eletrodoméstico ou aquele investimento planejado há meses: se a pesquisa já está feita, pode valer a pena concluir agora. Também é hora de conferir valores e vencimentos, já que gastos por impulso e cobranças erradas tendem a aparecer mais. Manter uma reserva financeira ajuda a atravessar o período com tranquilidade.

Viagens e deslocamentos

Viagens marcadas não precisam ser canceladas. Mas é um bom momento para confirmar reservas, conferir documentos e contratar seguro-viagem antes do dia 24. Durante a retrogradação, sair com antecedência extra e ter um plano B à mão faz diferença. Veja mais dicas para viajar durante Mercúrio retrógrado.

Backup e tecnologia

Mercúrio também rege mensagens, arquivos e informações. Fazer backup de dados, textos e documentos agora pode poupar dor de cabeça se a internet ou algum aparelho falhar. Vale ainda conferir a fonte antes de compartilhar qualquer notícia.

E se o assunto for amor?

Com Mercúrio e Vênus retrógrados em Escorpião, é comum que pessoas e conversas do passado voltem à tona. O texto Ex voltando? Mercúrio retrógrado em Escorpião reabre relações do passado mostra o que esperar e as datas mais sensíveis do período.

E se não der tempo de resolver tudo?

Tudo bem. Mercúrio retrógrado também tem um lado útil: é uma fase boa para revisar textos, retomar projetos parados e reorganizar a rotina. Para entender o trânsito por completo, vale ler o que é Mercúrio retrógrado e como se preparar.

Uma estratégia é usar outubro e o início de novembro para revisar, e colocar os planos em ação a partir de 13/11, quando os dois planetas voltam a andar. Pela Numerologia, o último trimestre de 2026 já antecipa o Ano Pessoal de 2027. Por isso, vale não deixar tudo para o ano que vem.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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