Feriadão: o descanso que cada signo tende a precisar para voltar renovado

O feriado de Nossa Senhora Aparecida cai na segunda-feira, 12 de outubro de 2026, e emenda com o fim de semana. São três dias de pausa, que coincidem ainda com o Dia das Crianças.

Só que o céu do feriadão pede um cuidado extra. Segundo as Previsões da Semana do Personare, assinadas pela astróloga Nai Tomayno, a segunda-feira tende a ser o dia mais tenso da semana, com irritação à flor da pele e reações mais impulsivas.

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Por que o feriado pode ficar tenso

O feriadão começa leve. No sábado, 10 de outubro, às 12h50, acontece a Lua Nova em Libra, segundo o Calendário Lunar do Personare, uma fase associada a recomeços e à busca de equilíbrio.

No domingo (11), a Lua entra em Escorpião e o clima fica mais introspectivo. Na segunda (12), ela se encontra com Vênus e Mercúrio, o que favorece conversas profundas, mas também faz um aspecto tenso com Marte em Leão.

Por trás disso, Vênus retrógrado, desde 3 de outubro, está em quadratura com Marte. Na leitura de Nai, a combinação indica que o ego pode atrapalhar relações e entendimentos, com risco de discussões em família e de reações por impulso.

A boa notícia é que dá para atravessar isso descansando do jeito certo. Isso vai além de dormir mais: o descanso verdadeiro envolve recuperar corpo, mente e emoções. A seguir, veja o tipo de descanso que cada signo tende a precisar e o que vale evitar na segunda-feira.

Áries: descanso em movimento

Para quem é de Áries, ficar três dias parado pode gerar mais irritação do que alívio. Trilha, bicicleta, mar ou uma partida de futebol com os amigos tendem a recarregar.

Na segunda, com Marte tenso, a competição pode esquentar rápido. Gastar energia faz bem, mas transformar o jogo em briga não ajuda ninguém.

Touro: descanso dos sentidos

Touro costuma recarregar com conforto: dormir sem despertador, cozinhar sem pressa e passar a tarde no sofá sem culpa.

Como Vênus, regente do signo, está retrógrado, pode ser prudente segurar as compras feitas só para “se dar um presente”. Na segunda, se alguém insistir num assunto, firmeza calma tende a funcionar melhor do que teimosia.

Gêmeos: descanso com variedade

Para Gêmeos, descansar raramente significa silêncio total. Um livro leve, uma série nova ou um encontro despretensioso tendem a relaxar a mente geminiana.

O cuidado da segunda é com as redes sociais. A sugestão da semana é ouvir antes de rebater, principalmente na internet, e às vezes não responder já é descanso.

Câncer: descanso em casa e em família

Câncer tende a se renovar perto de quem ama, num ambiente acolhedor. Com o Dia das Crianças no mesmo dia, rever fotos antigas ou visitar a família pode ser reconfortante.

Como o clima favorece discussões em família, vale não engolir tudo para manter a paz. Falar com calma no momento certo tende a evitar a explosão depois.

Leão: descanso com diversão

Para Leão, descanso de verdade costuma ter alegria e companhia. Um almoço animado, um show ou uma tarde de jogos tendem a recarregar mais do que o isolamento.

Com Marte no seu signo em tensão na segunda, o orgulho pode ficar sensível. Reconhecer o talento do outro, e não só o seu, ajuda o feriado a terminar em festa.

Virgem: descanso sem lista de tarefas

O desafio de Virgem costuma ser parar de otimizar. Arrumar uma gaveta pode acalmar, desde que não vire projeto.

O descanso que tende a render é aquele sem meta: uma caminhada sem destino, um café demorado. Na segunda, corrigir todo mundo pode virar estopim, então vale escolher as batalhas.

Libra: descanso com beleza e boa companhia

O feriado cai em plena temporada de Libra, e a Lua Nova no signo, no sábado, pode trazer vontade de recomeçar com leveza. Exposições, jantares tranquilos e lugares bonitos tendem a recarregar.

O ponto de atenção é a necessidade de agradar. Dizer sim a todos os convites para evitar conflito costuma cansar mais do que um não bem colocado.

Escorpião: descanso em silêncio

Escorpião tende a recarregar no recolhimento. Com a Lua no signo a partir de domingo, a vontade de ficar quieto pode aumentar.

Desligar o celular, ler um livro denso ou ver um bom suspense costuma devolver a energia. Na segunda, as emoções podem vir intensas, e esperar um pouco antes de responder tende a evitar arrependimentos.

Sagitário: descanso com horizonte

Para Sagitário, poucas coisas parecem tão restauradoras quanto ver algo novo. Uma viagem curta ou um passeio na natureza tendem a funcionar bem.

Se não der para viajar, explorar um bairro diferente já traz a sensação de aventura. Na segunda, debates acalorados, inclusive sobre política, podem render mais desgaste do que ganho.

Capricórnio: descanso com permissão

Capricórnio costuma ter dificuldade de descansar sem sentir que está atrasando algo. Essa culpa de parar é comum, e o descanso que tende a funcionar para o signo é o decidido com antecedência, sem e-mail de trabalho no celular.

Na segunda, a vontade de impor o próprio jeito pode crescer. Dialogar e usar estratégia, em vez de querer ter razão, costuma poupar energia.

Aquário: descanso fora do roteiro

Aquário tende a se renovar quando foge do previsível. Um hobby diferente, um projeto pessoal ou um documentário inusitado costumam render mais do que os programas tradicionais.

Também pode bater vontade de ficar sozinho, e tudo bem respeitar isso, principalmente se o clima da segunda pesar nos encontros em grupo.

Peixes: descanso criativo e sensorial

Para Peixes, recarregar costuma envolver água, música e imaginação: um banho demorado, um dia de praia, desenhar ou escrever sem compromisso.

O ponto de atenção é absorver o estresse dos outros, que tende a estar alto na segunda. Reservar alguns momentos só seus ajuda a voltar mais leve.

Uma dica para a segunda-feira com crianças

Se o feriado for com crianças por perto, a sugestão das Previsões da Semana é canalizar a tensão em brincadeiras de movimento, pintura ou desenho. E vale lembrar de não projetar nos pequenos as próprias expectativas.

O que o céu do feriado mostra no seu Mapa Astral

O signo solar mostra uma tendência geral, mas cada pessoa vive esse céu de um jeito, conforme o próprio Mapa Astral. A tensão com Marte, por exemplo, acontece numa área diferente da vida de cada um.

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