Dia das Crianças: o que a Numerologia mostra sobre o seu filho

Nesta segunda-feira, 12 de outubro, é Dia das Crianças, e muita família vai aproveitar a data para passar mais tempo junto. É também um bom momento para uma pergunta que quase todo pai e mãe já se fez: por que meu filho reage desse jeito?

A Numerologia infantil pode ajudar a responder, porque mostra tendências e desafios de cada criança e ajuda a família a orientá-la desde cedo.

Com base no nome completo e na data de nascimento, o Mapa Infantil indica o que motiva a criança, como os outros tendem a vê-la e quais desafios ela pode encontrar ao longo da vida. Faça o Mapa Infantil do seu filho e veja o que mais marca a personalidade dele.

A seguir, explico o que cada número do Mapa Infantil pode mostrar e como usar essas informações no dia a dia.

O que é a Numerologia infantil

A Numerologia infantil é a leitura dos números presentes no nome completo e na data de nascimento de uma criança.

Ela mostra o que motiva a criança, como ela tende a ser vista e quais desafios podem aparecer, para ajudar a família a acompanhar o crescimento dela.

No Personare, essa análise é feita pelo Mapa Infantil, indicado para crianças de até 12 anos.

O que os números do Mapa Infantil podem mostrar

A Numerologia infantil reúne várias análises, cada uma com um propósito. Entender essas nuances ajuda pais e responsáveis a oferecer um apoio mais direcionado.

Número de Motivação: representa aquilo que a criança adora e precisa para se sentir bem. É o que a impulsiona e traz contentamento no dia a dia. Conhecer esse número pode ajudar a família a incentivar as paixões e os interesses naturais da criança. Veja o que deixa a sua criança feliz, segundo o Número de Motivação .

representa aquilo que a criança adora e precisa para se sentir bem. É o que a impulsiona e traz contentamento no dia a dia. Conhecer esse número pode ajudar a família a incentivar as paixões e os interesses naturais da criança. . Número de Impressão: reflete a imagem que a criança transmite aos outros, ou seja, como familiares, amigos e colegas tendem a vê-la. É uma ferramenta útil para ajudá-la a construir autoconfiança e a entender como se relaciona com o mundo.

reflete a imagem que a criança transmite aos outros, ou seja, como familiares, amigos e colegas tendem a vê-la. É uma ferramenta útil para ajudá-la a construir autoconfiança e a entender como se relaciona com o mundo. Números Repetidos: números que aparecem mais de duas vezes no mapa simbolizam características muito presentes na vida da criança. Essas repetições costumam deixar certos comportamentos mais visíveis ao longo da infância e indicam traços que merecem atenção.

números que aparecem mais de duas vezes no mapa simbolizam características muito presentes na vida da criança. Essas repetições costumam deixar certos comportamentos mais visíveis ao longo da infância e indicam traços que merecem atenção. Lições Existenciais: indicam o que a criança tende a precisar aprender ao longo da vida. Compreender essas lições ajuda a família a direcionar a educação e a estimular as qualidades que levam a criança a desenvolver seu potencial.

indicam o que a criança tende a precisar aprender ao longo da vida. Compreender essas lições ajuda a família a direcionar a educação e a estimular as qualidades que levam a criança a desenvolver seu potencial. Números de Desafio: indicam dons que a criança tem, mas que pode resistir em expressar. Com apoio e incentivo, esses talentos tendem a se fortalecer com o tempo. Saiba como ajudar a criança a lidar com os desafios dela.

O que cada Número de Motivação mostra

O Número de Motivação já aparece na versão gratuita do Mapa Infantil. Veja um resumo do que cada um indica:

Motivação 1: gosta de ser reconhecida pelas ideias originais. Elogiar a criatividade e estimular a liderança faz diferença.

gosta de ser reconhecida pelas ideias originais. Elogiar a criatividade e estimular a liderança faz diferença. Motivação 2: quer ser vista como carinhosa e companheira. Fica feliz quando valorizam seu papel de unir a família.

quer ser vista como carinhosa e companheira. Fica feliz quando valorizam seu papel de unir a família. Motivação 3: brincalhona e comunicativa, precisa de atenção e aprovação para ganhar confiança ao se expressar.

brincalhona e comunicativa, precisa de atenção e aprovação para ganhar confiança ao se expressar. Motivação 4: séria e responsável, gosta de ser reconhecida pelo senso de justiça. Precisa de apoio para vencer a indecisão.

séria e responsável, gosta de ser reconhecida pelo senso de justiça. Precisa de apoio para vencer a indecisão. Motivação 5: curiosa e versátil, se dá bem com pessoas de todas as idades e precisa de liberdade para explorar.

curiosa e versátil, se dá bem com pessoas de todas as idades e precisa de liberdade para explorar. Motivação 6: gosta de cuidar de irmãos, parentes e amigos e valoriza a união da família.

gosta de cuidar de irmãos, parentes e amigos e valoriza a união da família. Motivação 7: mais reservada, guarda os sentimentos para si e se abre quando sente confiança.

mais reservada, guarda os sentimentos para si e se abre quando sente confiança. Motivação 8: madura para a idade, gosta de assumir responsabilidades e de ter as opiniões levadas a sério.

madura para a idade, gosta de assumir responsabilidades e de ter as opiniões levadas a sério. Motivação 9: prestativa, gosta de ajudar e se sente feliz quando os adultos ouvem o que ela tem a dizer.

Como fazer o Mapa Infantil

O passo a passo é simples:

Acesse a página do Mapa Infantil. Informe o nome completo da criança, exatamente como está na certidão de nascimento. Insira a data de nascimento (dia, mês e ano). Gere o mapa e veja os números mais significativos da personalidade e os desafios que a criança pode enfrentar.

Se a criança ainda não nasceu, veja como usar a Numerologia para escolher o nome do bebê.

Veja abaixo o exemplo do Mapa Infantil do Francisco:

Um exemplo prático

Alguns trechos do Mapa Infantil do Francisco mostram como aplicar essas informações:

Motivação 9: Francisco tende a querer ser útil e servir. Ele pode se sentir mais realizado ao ajudar os outros e ao enfrentar preconceitos. Os pais podem estimulá-lo a participar de atividades que envolvam cuidado e empatia com pessoas de diferentes contextos.

Francisco tende a querer ser útil e servir. Ele pode se sentir mais realizado ao ajudar os outros e ao enfrentar preconceitos. Os pais podem estimulá-lo a participar de atividades que envolvam cuidado e empatia com pessoas de diferentes contextos. Impressão 8: ele costuma ser visto como maduro e responsável, o que pode virar um peso diante das expectativas. Ensinar Francisco a lidar com figuras de autoridade de forma justa e sem autoritarismo tende a ser essencial para o equilíbrio dele.

ele costuma ser visto como maduro e responsável, o que pode virar um peso diante das expectativas. Ensinar Francisco a lidar com figuras de autoridade de forma justa e sem autoritarismo tende a ser essencial para o equilíbrio dele. Lição 9: ao longo da vida, Francisco pode aprender a liderar com carisma e a inspirar as pessoas ao redor. Os pais podem incentivá-lo a assumir responsabilidades e a participar de atividades em grupo, nas quais ele se sinta útil e capaz de ensinar.

ao longo da vida, Francisco pode aprender a liderar com carisma e a inspirar as pessoas ao redor. Os pais podem incentivá-lo a assumir responsabilidades e a participar de atividades em grupo, nas quais ele se sinta útil e capaz de ensinar. Desafio 4: Francisco pode ter dificuldade em cumprir metas e agir de forma prática. Os pais podem ajudá-lo incentivando organização e persistência nas atividades.

Como a Numerologia infantil pode ajudar no dia a dia

Ao entender as motivações do seu filho, como ele é visto, seus desafios e suas lições, fica mais fácil criar um ambiente que fortaleça as qualidades dele e o ajude a atravessar as dificuldades.

Os números não definem quem a criança vai ser: eles apontam tendências que a convivência, a educação e as experiências vão moldar.

Neste Dia das Crianças, vale usar o mapa como ponto de partida para uma conversa, um programa do dia ou até a escolha do presente.

Para mais ideias, veja o presente de Dia das Crianças que combina com o nome do seu filho.

Perguntas frequentes sobre Numerologia infantil

Qual nome usar no Mapa Infantil?

O nome completo da criança, exatamente como está na certidão de nascimento. Apelidos e diminutivos não entram no cálculo.

Dá para fazer o mapa antes de o bebê nascer?

Sim, desde que o nome completo já esteja escolhido e a data do parto esteja marcada, como no caso de uma cesárea agendada.

O que vem na versão grátis e na versão completa?

A versão gratuita mostra os números de Motivação e de Impressão e as características mais marcantes da criança. A completa traz também potenciais e desafios, as influências do ambiente familiar e orientações para lidar com a criança no dia a dia.

E depois dos 12 anos?

Para quem já passou dessa idade, o Personare tem o Mapa Numerológico, que também parte do nome completo e da data de nascimento.

Faça agora o Mapa Infantil e descubra o que move o seu filho

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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