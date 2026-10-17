Os signos que mais tendem a voltar com o ex ainda em 2026

Os signos que mais tendem a voltar com o ex em 2026 são Escorpião, Touro, Libra, Câncer, Áries e Gêmeos. A razão é que Vênus está retrógrado desde 3 de outubro e segue assim até 13 de novembro.

Nessas seis semanas, o planeta do amor parece andar para trás no céu, e a Astrologia lê esse movimento como um período de revisão afetiva.

Na prática, o passado costuma bater à porta: uma mensagem do nada, um reencontro na festa de um amigo, a vontade de olhar o perfil de quem já foi embora.

Para esses seis signos, a chance de voltar com o ex durante Vênus retrógrado tende a aparecer com mais insistência, sem que isso signifique reconciliação garantida.

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Por que Vênus retrógrado traz o ex de volta?

Vênus rege amor, prazer, autoestima e valores. Quando retrograda, o convite é rever o que ficou mal resolvido nesses temas, e começar algo novo fica em segundo plano. Daí a fama de trazer gente do passado: a revisão afetiva costuma ter rosto e nome.

Em 2026, o trânsito tem duas fases:

3 a 24 de outubro, em Escorpião: fase de intimidade, desejo, ciúme e vínculos que terminaram sem ponto final.

fase de intimidade, desejo, ciúme e vínculos que terminaram sem ponto final. 25 de outubro a 13 de novembro, em Libra: o foco vai para acordos e parcerias, com a pergunta “a gente ainda combina?”.

A partir de 24 de outubro, Mercúrio retrógrado em Escorpião entra no cenário e vai até 13 de novembro. Conversas antigas tendem a voltar, junto com uma chance maior de mal-entendidos.

Quais signos mais tendem a voltar com o ex?

A lista considera três pontos: os signos por onde Vênus passa (Escorpião e Libra), os signos regidos por Vênus (Touro e Libra) e os signos para quem Escorpião e Libra ocupam as casas solares do romance e dos relacionamentos sérios.

Vale ler o seu Ascendente também. Se ele estiver em um desses seis signos, o tema do ex pode aparecer para você mesmo que seu signo solar não esteja na lista.

Escorpião

Vênus retrograda no seu signo até 24 de outubro, e é você quem sente a revisão mais de perto. Escorpião costuma encerrar ciclos de forma radical, e justamente uma porta fechada com força pode voltar a ranger agora. Antes de responder, vale se perguntar se a saudade é da pessoa ou da intensidade que vocês viviam.

Touro

Touro é regido por Vênus, e Escorpião é o seu signo oposto, ligado à casa 7 solar, a dos relacionamentos sérios. Na primeira fase, um ex com quem havia planos de longo prazo pode reaparecer. Touro tende a se apegar ao conhecido, então o ponto de atenção é voltar só por conforto.

Libra

Libra também é regido por Vênus e recebe o planeta de volta no seu signo em 25 de outubro. Da segunda metade do trânsito em diante, os relacionamentos ficam no centro da sua vida. Libra pode sentir vontade de reparar um fim que aconteceu sem conversa. Vale checar se a volta nasce do desejo ou do medo de ficar sozinho.

Câncer

Escorpião ocupa a casa 5 solar de Câncer, a área dos romances e das paixões. Até 24 de outubro, um amor antigo ou um caso que ficou na memória pode voltar a aparecer. Câncer tem uma relação afetiva forte com o passado, e a nostalgia tende a deixar a história mais bonita do que ela foi.

Áries

Libra é o signo oposto a Áries e ocupa a sua casa 7 solar. A partir de 25 de outubro, uma ex-parceria pode reaparecer pedindo conversa. Áries costuma decidir rápido, e esse é um trânsito que pede o contrário: ouvir com calma antes de dizer sim ou não.

Gêmeos

Libra ocupa a casa 5 solar de Gêmeos. A partir de 25 de outubro, um flerte antigo ou aquele contatinho que sumiu pode mandar mensagem. Como Mercúrio, regente de Gêmeos, também fica retrógrado a partir de 24 de outubro, conversas antigas tendem a voltar com ainda mais facilidade.

Vale a pena voltar com o ex durante Vênus retrógrado?

Depende do motivo do término. A retrogradação favorece a revisão, e reatar é só uma das saídas possíveis.

Se o fim veio de falta de conversa, de momento de vida ou de distância, pode haver espaço para um ajuste real. Se veio de desrespeito ou de padrões que se repetiam, a volta tende a repetir a mesma história.

Três perguntas ajudam antes de responder àquela mensagem:

O que mudou de verdade, em você e na outra pessoa?

A falta é da pessoa ou da sensação de estar com alguém?

O motivo do término foi resolvido ou só esquecido?

Se a decisão for reatar, a tendência é que compromissos maiores, como morar junto ou noivar, rendam mais depois de 13 de novembro. Até lá, vale ir devagar.

Uma Sinastria Amorosa pode mostrar onde a relação flui e onde ela costuma travar, e o Tarot e o Amor ajuda a olhar o momento atual do vínculo.

Quando termina Vênus retrógrado?

Vênus retoma o movimento direto em 13 de novembro de 2026, no mesmo dia que Mercúrio. A partir daí, reconciliações e novos começos tendem a ter caminho mais livre.

Saiba o que retomar depois do fim de Vênus retrógrado e confira o guia completo de Vênus retrógrado 2026, com datas e o que evitar no período.

A área da vida que mais sente o trânsito muda de pessoa para pessoa, porque depende do seu Mapa Astral.

Descubra no Horóscopo Personalizado o que Vênus retrógrado está revisando na sua vida

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