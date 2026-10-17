Criança de cada signo: personalidade, brincadeiras e limites

A criança de cada signo tende a mostrar, desde cedo, as qualidades do seu signo solar no jeito de brincar, de se relacionar e de reagir aos limites. Os 12 signos do zodíaco representam qualidades que podem ser vistas no comportamento das crianças.

Você vai entender como é a personalidade da criança de cada signo, o tipo de brincadeira preferido e até como lidar com ela durante a sua criação.

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Como é a criança de cada signo

As descrições abaixo levam em conta só o signo solar, aquele definido pelo dia de nascimento da criança. Outros pontos do Mapa Astral, como o Ascendente e a Lua, também contam e trazem nuances.

Ainda assim, o retrato do signo solar costuma ficar bem próximo do jeito de ser da criança.

Se quiser se aprofundar e entender de fato quem ela é e quais os desafios pode enfrentar para amadurecer e se desenvolver, veja o Mapa completo. Inclusive, no novo Mapa Personare, você pode fazer perguntas e entender o que quiser sobre a pessoa.

Criança de Áries

Como brinca: as crianças do signo de Áries tendem a buscar brincadeiras de ação e desafio. Por isso, são conhecidas por subir em árvores, correr e competir. Geralmente, têm uma liderança natural sobre outras crianças e ideias claras sobre como brincar. Suas brincadeiras prediletas são as do tipo desafiadoras.

as crianças do tendem a buscar brincadeiras de ação e desafio. Por isso, são conhecidas por subir em árvores, correr e competir. Geralmente, têm uma liderança natural sobre outras crianças e ideias claras sobre como brincar. Suas brincadeiras prediletas são as do tipo desafiadoras. Personalidade: as crianças arianas são decididas e sabem o que querem. Podem ser autoritárias com os amigos devido à sua personalidade forte.

as crianças arianas são decididas e sabem o que querem. Podem ser autoritárias com os amigos devido à sua personalidade forte. Como lidar: é importante mostrar firmeza se elas insistirem em algo, mas também ensinar que o mundo não gira em torno de suas vontades. Respeite as decisões delas quando já tiverem escolhido algo. Embora possa parecer surpreendente que crianças saibam o que querem, faz parte de sua personalidade.

é importante mostrar firmeza se elas insistirem em algo, mas também ensinar que o mundo não gira em torno de suas vontades. Respeite as decisões delas quando já tiverem escolhido algo. Embora possa parecer surpreendente que crianças saibam o que querem, faz parte de sua personalidade. Peculiaridade: tanto meninas quanto meninos arianos tendem a gostar de brincadeiras mais agressivas, como perseguição. Eles também constroem sua identidade em contato com o pai, embora a mãe os ensine sobre moderação.

Criança de Touro

Como brinca: as crianças do signo de Touro preferem brincadeiras em que possam pegar, construir e usar objetos. Além disso, gostam de brincadeiras tradicionais e muitas vezes têm um apego especial aos seus brinquedos.

as crianças do preferem brincadeiras em que possam pegar, construir e usar objetos. Além disso, gostam de brincadeiras tradicionais e muitas vezes têm um apego especial aos seus brinquedos. Personalidade: são crianças táteis que valorizam o contato físico e o carinho. Normalmente são meigas, carismáticas, mas também podem ser teimosas e ciumentas.

são crianças táteis que valorizam o contato físico e o carinho. Normalmente são meigas, carismáticas, mas também podem ser teimosas e ciumentas. Como lidar: ensine-as a compartilhar e não ceder a chantagens. Evite mimá-las em excesso e respeite seu espaço privado. Em situações de ciúmes, explique que é possível amar de diferentes maneiras e que cada amor é único.

ensine-as a compartilhar e não ceder a chantagens. Evite mimá-las em excesso e respeite seu espaço privado. Em situações de ciúmes, explique que é possível amar de diferentes maneiras e que cada amor é único. Peculiaridade: essas crianças tendem a se relacionar bem com adultos e preferem aqueles que são atraentes ou agradáveis de alguma forma.

Criança de Gêmeos

Como brinca: as crianças do signo de Gêmeos adoram jogos que envolvam inteligência e palavras. Gostam de brincadeiras versáteis em que todos possam participar e falar. Muitas vezes, encaram a escola como uma forma de diversão.

as crianças do adoram jogos que envolvam inteligência e palavras. Gostam de brincadeiras versáteis em que todos possam participar e falar. Muitas vezes, encaram a escola como uma forma de diversão. Personalidade: são curiosas e fazem muitas perguntas. Inquietas e observadoras e estão sempre interagindo com o mundo ao seu redor. Às vezes, sua flexibilidade pode levá-las a contar mentiras com naturalidade.

são curiosas e fazem muitas perguntas. Inquietas e observadoras e estão sempre interagindo com o mundo ao seu redor. Às vezes, sua flexibilidade pode levá-las a contar mentiras com naturalidade. Como lidar: é importante ensiná-las sobre a importância da verdade e mostrar que há momentos para brincar e momentos para falar a verdade. Como têm necessidade de variedade, permita que se relacionem com outras crianças. Ensine-lhes sobre limites e o uso adequado das palavras.

é importante ensiná-las sobre a importância da verdade e mostrar que há momentos para brincar e momentos para falar a verdade. Como têm necessidade de variedade, permita que se relacionem com outras crianças. Ensine-lhes sobre limites e o uso adequado das palavras. Peculiaridade: essas crianças são focadas no aprendizado e se destacam quando estão aprendendo algo novo.

Criança de Câncer

Como brinca: as crianças do signo de Câncer buscam conexões emocionais nas brincadeiras. Gostam de jogos tradicionais, como pular corda, bater as palmas das mãos, Passa Anel. Além disso, curtem brincadeiras de família e têm um apego emocional a seus brinquedos. No geral, não gostam de competições, preferindo brincadeiras que misturem habilidade com sorte ou em que todos se divirtam.

as crianças do buscam conexões emocionais nas brincadeiras. Gostam de jogos tradicionais, como pular corda, bater as palmas das mãos, Passa Anel. Além disso, curtem brincadeiras de família e têm um apego emocional a seus brinquedos. No geral, não gostam de competições, preferindo brincadeiras que misturem habilidade com sorte ou em que todos se divirtam. Personalidade: são caseiras e demoram um pouco para se enturmar com vizinhos, mas quando o fazem, estabelecem conexões sólidas. São carinhosas, mas também podem ser birrentas e facilmente magoadas. A presença feminina em sua vida (tias, primas e mãe) tende a ser muito forte.

são caseiras e demoram um pouco para se enturmar com vizinhos, mas quando o fazem, estabelecem conexões sólidas. São carinhosas, mas também podem ser birrentas e facilmente magoadas. A presença feminina em sua vida (tias, primas e mãe) tende a ser muito forte. Como lidar: encoraje-as a experimentar coisas novas e ajude-as a superar medos. Se ela ficar muito chorona ou birrenta, coloque um limite. A criança canceriana pode ser bastante boa em chorar ou gritar para conseguir o que quer. Por outro lado, quando sentir que não é manha, respeite seus sentimentos, acolha e converse sobre eles.

encoraje-as a experimentar coisas novas e ajude-as a superar medos. Se ela ficar muito chorona ou birrenta, coloque um limite. A criança canceriana pode ser bastante boa em chorar ou gritar para conseguir o que quer. Por outro lado, quando sentir que não é manha, respeite seus sentimentos, acolha e converse sobre eles. Peculiaridade: as crianças cancerianas são puro sentimento. Têm uma grande necessidade de amor e interação emocional.

Criança de Leão

Como brinca: as crianças do signo de Leão adoram brincadeiras expressivas, teatrais e criativas. Gostam de se destacar e liderar outras crianças em brincadeiras, devido à sua personalidade forte e alegre. Na escola, podem gostar da aula de artes e de teatro. Além disso, podem curtir brincar que são personagens, como Peter Pan ou Alice no País das Maravilhas.

as crianças do adoram brincadeiras expressivas, teatrais e criativas. Gostam de se destacar e liderar outras crianças em brincadeiras, devido à sua personalidade forte e alegre. Na escola, podem gostar da aula de artes e de teatro. Além disso, podem curtir brincar que são personagens, como Peter Pan ou Alice no País das Maravilhas. Personalidade: personalidade é o que não falta para as pequenas leoninas. São crianças orgulhosas, sensíveis e têm uma necessidade de se destacar. Podem ser autoritárias e mal-humoradas quando não obtêm a atenção que desejam.

personalidade é o que não falta para as pequenas leoninas. São crianças orgulhosas, sensíveis e têm uma necessidade de se destacar. Podem ser autoritárias e mal-humoradas quando não obtêm a atenção que desejam. Como lidar: ensine-lhes a humildade e a importância de pedir desculpas. Mostre que cada um é único e que devemos respeitar as diferenças. Nunca humilhe um leonino na frente de outras crianças, pois eles valorizam o respeito desde cedo.

ensine-lhes a humildade e a importância de pedir desculpas. Mostre que cada um é único e que devemos respeitar as diferenças. Nunca humilhe um leonino na frente de outras crianças, pois eles valorizam o respeito desde cedo. Peculiaridade: as crianças leoninas compreendem muito bem princípios e códigos de ética. Tente aproximá-las disso para poder educá-las. Mas não esqueça de estar à altura dos princípios que está transmitindo.

Criança de Virgem

Como brinca: as crianças do signo de Virgem gostam de desafios mentais e jogos que envolvam ordem, organização e aprendizado. Em geral, só se soltam quando conhecem bem as regras da brincadeira. Algumas crianças deste signo têm saúde mais frágil, não gostando das brincadeiras bruscas. Há boas chances de que gostem de brincar também com animais domésticos.

as crianças do gostam de desafios mentais e jogos que envolvam ordem, organização e aprendizado. Em geral, só se soltam quando conhecem bem as regras da brincadeira. Algumas crianças deste signo têm saúde mais frágil, não gostando das brincadeiras bruscas. Há boas chances de que gostem de brincar também com animais domésticos. Personalidade: são curiosas e querem entender como o mundo funciona. Podem ser críticas e perfeccionistas. Se sentem bem quando há uma rotina estabelecida. Também podem ter dificuldade em relaxar e, igualmente, criticar as outras crianças.

são curiosas e querem entender como o mundo funciona. Podem ser críticas e perfeccionistas. Se sentem bem quando há uma rotina estabelecida. Também podem ter dificuldade em relaxar e, igualmente, criticar as outras crianças. Como lidar: ajude-as a lidar com seu perfeccionismo e nervosismo, envolvendo-as em atividades úteis. Ensine que nem tudo precisa de regras rígidas e que é normal cometer erros. Elogie seus esforços e habilidades.

ajude-as a lidar com seu perfeccionismo e nervosismo, envolvendo-as em atividades úteis. Ensine que nem tudo precisa de regras rígidas e que é normal cometer erros. Elogie seus esforços e habilidades. Peculiaridade: as crianças de Virgem querem se envolver e aprender sobre o mundo ao seu redor desde cedo.

Criança de Libra

Como brinca: as crianças do signo de Libra adoram brincadeiras em grupo e valorizam a harmonia. Gostam de danças, jogos que promovam a união e brincadeiras criativas. Além disso, têm atração natural para as artes. Enquanto pinta ou desenha, ela também cuida do seu caderno, o deixa bonito.

as crianças do adoram brincadeiras em grupo e valorizam a harmonia. Gostam de danças, jogos que promovam a união e brincadeiras criativas. Além disso, têm atração natural para as artes. Enquanto pinta ou desenha, ela também cuida do seu caderno, o deixa bonito. Personalidade: são sociáveis por natureza, tendem a evitar conflitos e podem quebrar lealdades para evitar desagradar alguém, correndo o risco de ficarem sozinhas. Por esse motivo, muitas vezes, acabam sendo muito indecisas.

são sociáveis por natureza, tendem a evitar conflitos e podem quebrar lealdades para evitar desagradar alguém, correndo o risco de ficarem sozinhas. Por esse motivo, muitas vezes, acabam sendo muito indecisas. Como lidar: trate-as com gentileza e paciência. Ensine que é normal fazer escolhas e que nem sempre podemos agradar a todos. Ajude-as a tomar decisões sem se preocuparem com a opinião dos outros.

trate-as com gentileza e paciência. Ensine que é normal fazer escolhas e que nem sempre podemos agradar a todos. Ajude-as a tomar decisões sem se preocuparem com a opinião dos outros. Peculiaridade: as crianças de Libra são geralmente bem equilibradas e têm um forte senso de justiça.

Criança de Escorpião

Como brinca: as crianças do signo de Escorpião gostam de brincadeiras de mistério, investigação e desafio. Têm paixão por jogos que exigem observação e estratégia. Além disso, podem gostar de brincadeiras que testem a resistência física. A princípio, não têm facilidade em se enturmar, mas escolhem amigos criteriosamente.

as crianças do gostam de brincadeiras de mistério, investigação e desafio. Têm paixão por jogos que exigem observação e estratégia. Além disso, podem gostar de brincadeiras que testem a resistência física. A princípio, não têm facilidade em se enturmar, mas escolhem amigos criteriosamente. Personalidade: são emocionais e intensas, embora possam esconder seus sentimentos. Podem ter aversões fortes e se apegar profundamente a quem gostam. Reagem a tudo com paixão ou repulsa, mesmo que se mostrem aparentemente indiferentes.

são emocionais e intensas, embora possam esconder seus sentimentos. Podem ter aversões fortes e se apegar profundamente a quem gostam. Reagem a tudo com paixão ou repulsa, mesmo que se mostrem aparentemente indiferentes. Como lidar: ensine-as a tolerar pessoas com as quais não se identificam e ajude-as a controlar sua intensidade emocional. Incentive-as a expressar seus sentimentos de maneira saudável.

ensine-as a tolerar pessoas com as quais não se identificam e ajude-as a controlar sua intensidade emocional. Incentive-as a expressar seus sentimentos de maneira saudável. Peculiaridade: essas crianças têm uma forte necessidade de amor e lealdade e são altamente perspicazes desde cedo.

Criança de Sagitário

Como brinca: as crianças do signo de Sagitário adoram esportes, aventuras e brincadeiras desafiadoras ao ar livre. São inquietas e gostam de explorar novos lugares. Gostam de brincadeiras grandes, como ser um pirata imaginário em um navio. As crianças sagitarianas adoram filmes ou narrativas que permitam viajar ou viver aventuras mentais.

as crianças do adoram esportes, aventuras e brincadeiras desafiadoras ao ar livre. São inquietas e gostam de explorar novos lugares. Gostam de brincadeiras grandes, como ser um pirata imaginário em um navio. As crianças sagitarianas adoram filmes ou narrativas que permitam viajar ou viver aventuras mentais. Personalidade: são francas, espontâneas e têm dificuldade com limites. Podem ser rebeldes e despreocupadas em relação a tarefas escolares ou domésticas. Fazem aquilo que gostam, e não o que precisam.

são francas, espontâneas e têm dificuldade com limites. Podem ser rebeldes e despreocupadas em relação a tarefas escolares ou domésticas. Fazem aquilo que gostam, e não o que precisam. Como lidar: ensine-as sobre limites e responsabilidades . Mostre que é necessário cooperar e cumprir deveres. Ajude-as a entender a importância das regras.

ensine-as sobre . Mostre que é necessário cooperar e cumprir deveres. Ajude-as a entender a importância das regras. Peculiaridade: as crianças de Sagitário são ávidas por conhecimento e gostam de compreender o funcionamento do mundo.

Criança de Capricórnio

Como brinca: as crianças do signo de Capricórnio brincam com concentração e preferem brincadeiras com regras claras. Por isso, se sentem à vontade com brincadeiras conduzidas por adultos, por exemplo. Gostam de jogos estratégicos e de aprender enquanto brincam.

as crianças do brincam com concentração e preferem brincadeiras com regras claras. Por isso, se sentem à vontade com brincadeiras conduzidas por adultos, por exemplo. Gostam de jogos estratégicos e de aprender enquanto brincam. Personalidade: são crianças que parecem entender como o mundo funciona desde cedo. Respeitam os adultos e a autoridade, a não ser quando sentem que eles não têm autoridade para fazê-lo. Também podem ser obstinadas, resistentes e sem se deixar intimidar facilmente.

são crianças que parecem entender como o mundo funciona desde cedo. Respeitam os adultos e a autoridade, a não ser quando sentem que eles não têm autoridade para fazê-lo. Também podem ser obstinadas, resistentes e sem se deixar intimidar facilmente. Como lidar: as crianças capricornianas não gostam de pais fracos, então seja consistente em suas regras. Ajude-as a serem menos rígidas consigo mesmas e com os outros.

as crianças capricornianas não gostam de pais fracos, então seja consistente em suas regras. Ajude-as a serem menos rígidas consigo mesmas e com os outros. Peculiaridade: elas têm maturidade acima da média, mas não devemos exigir mais delas do que estão prontas para assumir.

Criança de Aquário

Como brinca: as crianças do signo de Aquário preferem brincadeiras agitadas e interação em grupo. São inventivas e criativas, gostando de desafios, coisas excitantes e brincadeiras diferentes. Elas sentem atração por brinquedos tecnológicos, como videogames ou outros.

as crianças do preferem brincadeiras agitadas e interação em grupo. São inventivas e criativas, gostando de desafios, coisas excitantes e brincadeiras diferentes. Elas sentem atração por brinquedos tecnológicos, como videogames ou outros. Personalidade: são inquietas e fazem perguntas intrigantes. Podem ser imprevisíveis e questionadoras. São do tipo que está sempre procurando algo para fazer. Podem ter uma fase do contra, em que só dizem não. Quando estão muito agitadas, podem deixar o ambiente turbulento.

são inquietas e fazem perguntas intrigantes. Podem ser imprevisíveis e questionadoras. São do tipo que está sempre procurando algo para fazer. Podem ter uma fase do contra, em que só dizem não. Quando estão muito agitadas, podem deixar o ambiente turbulento. Como lidar: aceite-as como são e seja coerente em suas ações. Ajude-as a entender a importância dos limites e a cooperar. Quando estiverem muito agitadas, converse com elas para entender o que está acontecendo.

aceite-as como são e seja coerente em suas ações. Ajude-as a entender a importância dos limites e a cooperar. Quando estiverem muito agitadas, converse com elas para entender o que está acontecendo. Peculiaridade: essas crianças têm uma individualidade distinta e contribuirão para o mundo de maneira única.

Criança de Peixes

Como brinca: as crianças do signo de Peixes são extremamente imaginativas e gostam de brincar sozinhas. Preferem brincadeiras lúdicas e podem gostar de desenhar, pintar e fazer música. Têm prazer especial em brincar na água e dificuldade com brincadeiras agressivas.

as crianças do são extremamente imaginativas e gostam de brincar sozinhas. Preferem brincadeiras lúdicas e podem gostar de desenhar, pintar e fazer música. Têm prazer especial em brincar na água e dificuldade com brincadeiras agressivas. Personalidade: são sonhadoras, sensíveis e introspectivas (mesmo que sejam falantes). Podem sentir muito um ambiente doméstico desarmônico e ter medo da vida.

são sonhadoras, sensíveis e introspectivas (mesmo que sejam falantes). Podem sentir muito um desarmônico e ter medo da vida. Como lidar: respeite sua sensibilidade e imaginação. Nunca desfaça suas criações imaginárias, pois são importantes para elas. Incentive-as a se abrir para o mundo e ofereça proteção quando necessário.

respeite sua sensibilidade e imaginação. Nunca desfaça suas criações imaginárias, pois são importantes para elas. Incentive-as a se abrir para o mundo e ofereça proteção quando necessário. Peculiaridade: as crianças de Peixes têm características que se desenvolvem ao longo do tempo e absorvem influências do meio com facilidade.

O signo solar basta para entender a criança?

O signo solar mostra a essência da criança, mas é só uma parte do retrato. No Mapa Astral, a Lua indica as necessidades emocionais e o que traz segurança, e o Ascendente sugere o jeito como ela se apresenta e reage ao que é novo.

Por isso, duas crianças do mesmo signo podem se comportar de maneiras bem diferentes. Uma criança de Leão com Lua em Câncer, por exemplo, tende a buscar destaque, mas também a precisar de muito colo.

Para descobrir esses posicionamentos, são necessários a data, o horário e o local de nascimento. Com esses dados, você também consegue calcular o Ascendente da criança.

Como usar o signo da criança no dia a dia?

Conhecer o signo da criança ajuda a entender o que está por trás de comportamentos que, à primeira vista, parecem só teimosia, birra ou agitação. A leitura funciona como ponto de partida para o diálogo, nunca como rótulo.

Na prática, isso indica escolher brincadeiras que combinem com o temperamento dela e ajustar o jeito de colocar limites. Se a ideia é ajudar a criança a desacelerar, vale conferir estas brincadeiras de criança para relaxar.

Cada criança é única, e o signo descreve tendências, não destinos. O olhar atento de quem convive com ela continua sendo a melhor referência.

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Perguntas frequentes sobre a criança de cada signo

Como saber o signo da criança?

O signo solar da criança é definido pela data de nascimento: basta ver em que período do ano ela nasceu para saber em qual dos 12 signos o Sol estava.

Para uma leitura mais completa, porém, vale ir além. A Lua e o Ascendente dependem também do horário e do local de nascimento, e mudam bastante a descrição da criança. O jeito mais simples de ter todos esses dados é fazer o Mapa Astral gratuito dela, que mostra a posição de todos os planetas no momento do nascimento.

Qual signo de criança é mais difícil de educar?

Nenhum signo é mais difícil que outro. Cada um traz desafios próprios na criação. Crianças dos signos de Fogo, como Áries e Sagitário, tendem a testar limites e pedir firmeza.

As de Água, como Câncer e Peixes, costumam precisar de mais acolhimento emocional. Já as de Terra, como Virgem e Capricórnio, podem cobrar demais de si mesmas. A dificuldade costuma aparecer quando o temperamento da criança é muito diferente do jeito dos adultos que cuidam dela.

Signo solar ou Ascendente: o que pesa mais na criança?

Os dois mostram coisas diferentes. O signo solar indica a essência, aquilo que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida. O Ascendente sugere o jeito espontâneo de reagir ao mundo, ao que é novo e às pessoas, por isso costuma aparecer bastante na infância.

A Lua completa a leitura mostrando as necessidades emocionais e o que dá segurança. Olhar os três juntos explica por que crianças do mesmo signo podem ser tão diferentes entre si.

O signo aparece desde bebê?

Algumas características do signo podem ser percebidas desde cedo, no jeito de brincar, de pedir atenção ou de reagir a mudanças.

Ainda assim, a personalidade da criança se forma com o tempo e também depende da idade, do ambiente familiar e das experiências que ela vive. Por isso, a descrição do signo funciona como uma tendência a ser observada, e não como uma lista de comportamentos que a criança obrigatoriamente vai apresentar.

A Astrologia substitui a orientação de pediatras ou psicólogos?

Não. A Astrologia ajuda a compreender o temperamento e as tendências da criança, o que pode tornar a convivência mais leve e o diálogo mais fácil.

Mas ela não diagnostica nem trata nenhuma questão de saúde, comportamento ou desenvolvimento. Se a criança apresentar dificuldades persistentes de sono, alimentação, aprendizagem ou socialização, o caminho é procurar pediatras, psicólogos e outros profissionais habilitados.

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Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

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