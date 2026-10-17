Cartas do Tarot que indicam mudança: as 3 que anunciam uma virada

As cartas do Tarot que indicam mudança com mais clareza são A Roda da Fortuna, A Estrela e O Mundo. Cada uma marca um momento diferente da virada: a primeira mostra a vida girando, a segunda traz a luz depois da crise e a terceira fecha um ciclo para abrir o próximo.

Pergunte ao Tarot Direto se a virada que você espera está chegando

Quando uma delas aparece numa tiragem, a pergunta mais comum é se a mudança vai chegar e quando. Mais útil do que tentar adivinhar a data é entender o que cada carta pede de você enquanto a roda gira.

Quais cartas do Tarot indicam mudança?

Três Arcanos Maiores costumam anunciar uma virada na vida: A Roda da Fortuna, A Estrela e O Mundo. Elas ocupam pontos diferentes da sequência dos Arcanos Maiores e, por isso, falam de mudanças de naturezas distintas.

Para identificar qual virada está em jogo, vale olhar o momento que cada carta representa:

Quando a vida gira: A Roda da Fortuna , carta X, fala do movimento em si.

, carta X, fala do movimento em si. Quando a vida clareia: A Estrela , carta XVII, fala do alívio depois da turbulência.

, carta XVII, fala do alívio depois da turbulência. Quando a vida fecha um ciclo: O Mundo, carta XXI, fala da conclusão que prepara o recomeço.

A numeração segue o Tarot de Marselha, base dos conteúdos e jogos de Tarot do Personare. Ler as três em conjunto ajuda a perceber em que ponto da mudança você está.

O que significa A Roda da Fortuna no Tarot?

A Roda da Fortuna indica que a vida está em movimento e que parte do que vai acontecer foge do seu controle. É a carta mais direta quando o assunto é mudança, porque sua imagem mostra uma roda que gira, com figuras que sobem e descem.

Apesar do nome, a carta tem pouco a ver com dinheiro fácil. Na tradição romana, Fortuna era a deusa do acaso, da sorte boa e da má, e sua roda gira sem distinguir mérito ou culpa.

O que A Roda da Fortuna pede de quem a tira?

A principal lição da carta é aceitar os ciclos. Não dá para parar a roda, mas dá para aprender a girar com ela.

Na prática, esse pedido costuma aparecer assim:

flexibilidade para mudar de plano quando o cenário muda;

prudência com dinheiro e recursos, com reserva para os momentos de incerteza;

atenção às oportunidades que surgem de repente e pedem resposta rápida.

O risco da carta está na resistência. Quem se agarra ao que parecia definitivo tende a sentir o giro de forma mais caótica.

Por que A Roda da Fortuna é a carta de 2026?

A Roda da Fortuna rege 2026 porque a soma 2 + 0 + 2 + 6 resulta em 10, o número dessa carta. Nas previsões do Tarot para 2026, descrevi o ano como um tempo em que tudo pode mudar de um dia para o outro, com surpresas, fins repentinos e começos inesperados.

Depois do recolhimento de O Eremita em 2025, 2026 chegou como uma janela aberta com o ventilador na potência máxima. O conselho para atravessar esse giro continua o mesmo: encontrar o próprio eixo para não ser jogado para fora quando a roda acelera.

Se A Roda da Fortuna também é o seu Arcano Pessoal de 2026, as mudanças tendem a ser ainda mais intensas, porque a carta pessoal repete a energia coletiva do ano.

O que significa A Estrela no Tarot?

A Estrela indica a virada que vem depois de uma fase difícil. É a luz no fim do túnel: alívio, esperança, cura emocional e a sensação de estar no caminho certo.

Na imagem da carta A Estrela, uma mulher nua verte água de dois vasos às margens de um rio, sob uma grande estrela de oito pontas e outras sete menores. O cenário fala de purificação e de reconexão com aquilo que orienta.

O que A Estrela pede de quem a tira?

A Estrela pede esperança com os pés no chão. A carta é positiva, mas não autoriza esperar que tudo se resolva sozinho.

Os pedidos mais comuns desse arcano são:

confiar na própria intuição e na orientação interna;

tomar decisões concretas, em vez de apenas aguardar a melhora;

manter o foco nos objetivos sem se deixar levar por ilusões.

A sombra da carta aparece no estrelismo, na intransigência e na insistência em sonhos que não se sustentam. Quando isso acontece, a esperança vira fuga da realidade.

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O que significa O Mundo no Tarot?

O Mundo indica a conclusão de um ciclo e a abertura do próximo. É a última carta dos Arcanos Maiores, aquela que representa a jornada completa, a realização e a sensação de plenitude.

A carta O Mundo mostra uma figura nua dentro de uma mandorla, com um anjo, uma águia, um leão e um touro nos cantos, que simbolizam os quatro elementos. A imagem fala de integração: todas as partes da caminhada se encontram.

O que O Mundo pede de quem o tira?

O Mundo pede que você conclua o que está em aberto. A virada dessa carta acontece quando um capítulo se fecha de verdade, e isso exige terminar projetos, situações e conversas pendentes.

Os conselhos mais frequentes desse arcano são:

celebrar as conquistas e reconhecer o caminho percorrido;

aceitar que o fim de um ciclo é o começo de outro;

seguir buscando crescimento, sem se acomodar no que já foi alcançado.

A sombra de O Mundo é o medo de concluir. Às vezes a pessoa já chegou lá, mas segura o ciclo por receio do que vem depois, e a sensação passa a ser de estagnação.

A Torre e A Morte também indicam mudança?

Sim, A Torre e A Morte também estão entre as cartas do Tarot que indicam mudança, mas falam de transformações mais bruscas do que as três anteriores.

Cada uma marca um tipo de virada:

A Torre (XVI) sugere ruptura: algo que estava instável desaba de repente, muitas vezes junto com uma revelação. Veja o significado de A Torre no Tarot .

sugere ruptura: algo que estava instável desaba de repente, muitas vezes junto com uma revelação. Veja o . A Morte (XIII) sugere encerramento e transformação profunda, o fim do que já não funciona para abrir espaço ao novo. Ela raramente fala de morte literal, como mostra o significado de A Morte no Tarot.

Enquanto A Roda da Fortuna, A Estrela e O Mundo descrevem o movimento, o alívio e o fechamento, A Torre e A Morte costumam marcar o momento em que a mudança deixa de ser uma escolha.

As cartas do Tarot podem prever quando a mudança vai acontecer?

As cartas indicam tendências e o clima de um período, mas não fixam datas nem determinam o futuro. O que uma leitura mostra é a energia em jogo e a postura que tende a funcionar melhor diante dela.

Por isso, a forma da pergunta faz diferença. Em vez de “quando minha vida vai mudar?”, costuma render mais perguntar “o que preciso fazer para atravessar esta mudança?”.

Uma mesma carta pode ter leituras diferentes conforme a posição em que sai e a pergunta feita. Olhe sempre para o contexto antes de tirar conclusões.

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Conclusão: como atravessar uma virada indicada pelo Tarot

A Roda da Fortuna, A Estrela e O Mundo mostram que a mudança tem fases. Há o momento em que tudo gira, o momento em que a luz volta e o momento em que um capítulo se encerra.

Cada fase pede uma atitude: flexibilidade diante do giro, ação concreta junto com a esperança e coragem para concluir. Seja qual for a carta que apareceu para você, a lição de fundo se repete: não dá para parar a roda, mas dá para aprender a girar com ela.

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Perguntas frequentes sobre cartas do Tarot que indicam mudança

Qual carta do Tarot significa mudança de vida?

A Roda da Fortuna é a carta do Tarot mais associada à mudança de vida. Ela representa os ciclos, o movimento constante e os acontecimentos que fogem do controle pessoal. A Estrela e O Mundo também indicam viradas, mas em fases específicas.

A primeira fala do alívio depois de um período difícil, e a segunda, da conclusão de um ciclo que abre o próximo. Já A Torre e A Morte indicam mudanças mais bruscas, com ruptura e encerramento. Em uma leitura, a posição da carta e a pergunta feita definem que tipo de mudança está em jogo.

A Roda da Fortuna é uma carta boa ou ruim?

A Roda da Fortuna é uma carta neutra, que pode trazer fases boas e difíceis. Ela indica movimento: quem está embaixo pode subir, e quem está no topo pode descer. Por isso, a carta não promete sorte nem anuncia desgraça.

O que ela pede é flexibilidade para acompanhar as mudanças e prudência para não contar com uma estabilidade permanente. Em temas de dinheiro, a orientação mais comum é planejar e manter reserva. Quem resiste ao giro tende a sentir a carta de forma mais caótica do que quem se adapta.

A Estrela no Tarot indica que algo bom vai acontecer?

A Estrela costuma ser lida como uma das cartas mais positivas do Tarot. Ela indica esperança, cura emocional e a sensação de estar no caminho certo, especialmente depois de uma fase de turbulência. Em perguntas de sim ou não, tende a sugerir “sim”.

Mas a carta tem uma condição: ela pede atitude. A Estrela não autoriza esperar que tudo melhore sozinho, e sua sombra aparece na insistência em sonhos que não se sustentam. A virada positiva tende a vir quando a esperança se combina com decisões concretas e realistas.

O Mundo no Tarot significa fim?

O Mundo significa fim de ciclo, e esse fim tem sentido de realização. A carta é a última dos Arcanos Maiores e representa a jornada completa, as conquistas e a plenitude. Ao mesmo tempo, indica que o encerramento abre espaço para um novo começo.

O pedido da carta é concluir o que está pendente, celebrar o caminho percorrido e seguir crescendo sem se acomodar. A sombra de O Mundo aparece quando a pessoa tem medo de terminar algo e segura um ciclo que já se esgotou, o que tende a gerar sensação de estagnação.

Qual é a carta do Tarot de 2026?

A carta do Tarot de 2026 é A Roda da Fortuna, o Arcano X. O cálculo vem da soma dos algarismos do ano: 2 + 0 + 2 + 6 resulta em 10, o número dessa carta nos Arcanos Maiores. Por isso, 2026 tende a ser um ano de mudanças rápidas, surpresas, fins repentinos e começos inesperados. Depois de 2025, regido por O Eremita e marcado pelo recolhimento, a Roda trouxe aceleração. O conselho da carta é encontrar o próprio eixo e manter flexibilidade para acompanhar o giro.

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Leo Chioda

Leo Chioda é professor, escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot e Amor e Tarot Direto. Também criador do Curso Básico de Tarot, Curso de Tarot para o Amor e faz atendimentos online pelo Personare.

l.chioda@personare.com.br

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