Plutão fica direto nesta quinta: 4 signos tendem a sentir uma virada forte

Nesta quinta-feira, 15/10/2026, às 23h40 (horário de Brasília), Plutão fica direto a 3°04′ de Aquário. O planeta estava retrógrado desde 06/05, e a retomada encerra um longo período de revisão nos temas de Plutão em Aquário: poder, tecnologia, grupos e pertencimento.

A virada vale para todo mundo, mas alguns signos tendem a sentir mais: os fixos, ou seja, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Isso vale principalmente para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em um deles.

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Antes de ir signo por signo, vale entender o que muda quando Plutão volta ao movimento direto.

O que muda quando Plutão fica direto?

A estação direta de Plutão tende a funcionar como um ponto de virada, com efeitos que costumam se estender pelos dias seguintes, como mostram as previsões da semana de 11 a 17/10 do Personare.

Questões revisadas desde maio podem voltar à pauta. E mudanças que vinham sendo gestadas em silêncio tendem a ganhar visibilidade. Na vida pessoal, as transformações internas dos últimos meses costumam pedir ações concretas.

Plutão age em camadas lentas. Por isso, os efeitos tendem a aparecer mais em padrões internos e decisões adiadas do que em acontecimentos repentinos.

Por que os signos fixos tendem a sentir mais?

Aquário faz parte do grupo dos signos fixos, ao lado de Touro, Leão e Escorpião. Como Plutão está no começo de Aquário, ele forma aspectos com os primeiros graus desses quatro signos.

Na prática, quanto mais perto de 3° estiver o seu Sol, a sua Lua ou o seu Ascendente em um signo fixo, maior a tendência de perceber a virada. Veja o que pode aparecer em cada caso.

Aquário: Plutão no próprio signo

Para aquarianos, Plutão está passando pelo próprio signo e pode fazer uma conjunção com o Sol, a Lua ou o Ascendente. Os temas tendem a girar em torno de identidade e da forma de se apresentar ao mundo.

Com o planeta direto, é possível que as mudanças internas dos últimos meses fiquem visíveis: um novo jeito de se posicionar, de ocupar espaço em grupos ou de defender o que acredita.

Com Plutão, mudanças feitas pela metade não costumam durar. Para aquarianos, a dica é ir até o fim no que já começou a mudar.

Leão: Plutão em oposição

Leão é o signo oposto a Aquário, então Plutão faz uma oposição a quem tem planetas ou o Ascendente ali. A oposição costuma aparecer pelos outros: parcerias, relações de trabalho e situações em que alguém tenta controlar ou disputar espaço.

O eixo já estava em evidência. Desde 30/06, Júpiter também está em Leão, e a oposição com Plutão ficou exata em julho. Com Plutão direto, é possível que leoninos sintam vontade de renegociar acordos e rever quem tem voz nas suas relações.

Touro: Plutão em quadratura

Para Touro, Plutão faz uma quadratura, aspecto de tensão que costuma pedir movimento. Os temas taurinos tendem a ser segurança, dinheiro e estabilidade.

Mudanças estruturais no mercado de trabalho e na tecnologia, citadas nas previsões do Personare como possíveis manifestações deste trânsito, podem soar mais pessoais para taurinos. A tendência é sentir que aquilo que dava segurança pede ajustes.

Escorpião: Plutão em quadratura

Escorpião também recebe uma quadratura de Plutão, planeta que rege o signo. Por isso, escorpianos tendem a reconhecer bem a intensidade do momento, principalmente em temas de controle, confiança e vínculos profundos.

Há um reforço: Vênus está retrógrado em Escorpião desde 03/10 (no dia 25/10 ele volta a Libra e segue retrógrado até 13/11), pedindo revisão na vida amorosa e nas finanças. Com Plutão direto ao mesmo tempo, é possível que conversas adiadas finalmente aconteçam.

E os outros signos, sentem a virada?

Sentem, mas de forma mais localizada. Áries, Gêmeos, Câncer, Virgem, Libra, Sagitário, Capricórnio e Peixes também têm Aquário em alguma casa do Mapa Astral, e é ali que Plutão trabalha desde que entrou de vez no signo, em novembro de 2024.

Se Aquário estiver na casa 2, por exemplo, os temas tendem a envolver dinheiro e valores. Na casa 7, parcerias e acordos. Na casa 10, carreira e visibilidade. Na casa 11, amizades e projetos coletivos.

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Como aproveitar Plutão direto?

Algumas atitudes que ajudaram durante Plutão retrógrado em 2026 seguem úteis agora.

Revisar a relação com a tecnologia é uma delas: quanto da sua atenção está sendo entregue de forma automática? Outra é avaliar quais grupos e vínculos ainda fazem bem e quais continuam só por inércia.

Também vale evitar decisões impulsivas sobre poder e controle, e observar reações de ciúme ou a vontade de controlar pessoas e situações. Com calma, a energia de Plutão tende a favorecer mudanças que duram. Para ver como essa virada conversa com o ano que vem, veja suas previsões completas para 2027.

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Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

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