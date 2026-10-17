Previsões da semana de 11 a 17/10: brigas políticas esquentam o feriado

As previsões da semana de 11 a 17/10 pedem atenção ao ego. Com Vênus retrógrada em tensão com Marte, discussões políticas e disputas sobre quem tem razão tendem a esquentar, sobretudo no feriado.

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Depois de um começo emocionalmente carregado, a reta final da semana muda de tom. Sol, Júpiter, Plutão e Marte favorecem acordos, retomadas e projetos com fôlego para durar.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 11 a 17/10:

Segunda-feira (12/10): Lua em conjunção com Vênus retrógrada

Lua em conjunção com Vênus retrógrada Segunda-feira (12/10): Lua em conjunção com Mercúrio

Lua em conjunção com Mercúrio Segunda-feira (12/10): Lua em quadratura com Marte

Lua em quadratura com Marte Quinta-feira (15/10): Sol em sextil com Júpiter

Sol em sextil com Júpiter Quinta-feira (15/10): Plutão estacionário direto

Plutão estacionário direto Sexta-feira (16/10): Marte em trígono com Saturno

Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 11 a 17/10. Se preferir, assista ao vídeo:

Mudanças da Lua e o humor da semana

A semana começa no rastro da Lua Nova em Libra, de 10/10, e segue toda sob essa fase. É o início de um ciclo de recomeços que vai até a Lua Nova em Escorpião, em 09/11.

Domingo (11/10): Lua em Escorpião , emoções mais profundas

, emoções mais profundas Terça-feira (13/10): Lua em Sagitário , busca por sentido

, busca por sentido Sexta-feira (16/10): Lua em Capricórnio, foco no concreto

O dia mais sensível tende a ser a segunda-feira (12/10), quando a Lua em Escorpião encontra Vênus e Mercúrio e forma um aspecto tenso com Marte.

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Lua-Vênus-Mercúrio-Marte: feriado de emoções à flor da pele

Na segunda-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a Lua em Escorpião concentra os aspectos do dia. Como a Lua é rápida, o efeito tende a se limitar à data.

Ela faz conjunção, ou seja, se encontra no mesmo ponto do céu, com Vênus retrógrada e com Mercúrio. O clima sugere conversas profundas, intimidade e percepção aguçada dos sentimentos.

Vênus está retrógrada (quando o planeta parece andar para trás no céu) desde 03/10 e segue assim até 13/11.

Em Escorpião, ela pede revisão de afetos e finanças. Por isso, mágoas guardadas há anos, inclusive de eleições passadas, tendem a voltar à tona.

A Lua também forma quadratura, um aspecto tenso, com Marte em Leão. Isso pode aumentar a irritação e tornar as reações mais intensas e impulsivas.

Esse dia ecoa o pano de fundo da semana: Vênus retrógrada em quadratura com Marte. A combinação sinaliza questões de ego atrapalhando relações e entendimentos.

No coletivo, o clima eleitoral pode intensificar a sensação de que cada um quer impor a própria razão. Discussões em família, no trabalho e em grupos de pais e amigos tendem a esquentar.

Veja o que o céu indica para o segundo turno das eleições 2026

O que pode acontecer:

Discussões acaloradas sobre política em casa e nas redes sociais

Desentendimentos envolvendo dinheiro, presentes ou divisão de gastos

Revelação de segredos ou ressentimentos antigos

Maior possibilidade de acidentes e de notícias sobre episódios de violência

Reações desproporcionais a pequenas provocações

Uma dica para quem tem crianças em casa é canalizar essa energia em atividades lúdicas e seguras. Brincadeiras de movimento, pintura e desenho com cores intensas ajudam a liberar a tensão.

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Sol-Júpiter: acordos e parcerias ganham força

Na quinta-feira (15/10), o Sol em Libra forma um sextil com Júpiter em Leão. O sextil é um aspecto harmônico, de colaboração, e seus efeitos tendem a ser sentidos de 14 a 16/10.

Entre as previsões da semana de 11 a 17/10, este é um dos aspectos mais favoráveis à diplomacia. Libra busca equilíbrio, e Júpiter em Leão amplia a confiança e a visibilidade.

No coletivo, o aspecto favorece acordos, negociações e iniciativas culturais. Como Júpiter rege as leis, temas ligados à Justiça, ao TSE e ao Senado tendem a ganhar destaque.

A Lua Nova de 10/10 ocupou a Casa 9 no mapa do Brasil, área ligada ao estrangeiro. Assim, relações internacionais e acordos com outros países também podem entrar em pauta.

Na vida pessoal, conversas e decisões tendem a avançar com mais facilidade quando há disposição para conciliar interesses. O momento é bom para crescer junto de parcerias.

O ponto de atenção é o excesso de preocupação com a imagem e a necessidade de agradar. Reconhecer o próprio talento e o do outro rende mais do que buscar aprovação.

O que este trânsito indica:

Acordos e negociações com desfecho mais favorável

Parcerias para cursos, palestras, workshops ou lives em dupla

Bom momento para planejar viagens e estudos, de olho no orçamento

Notícias sobre decisões judiciais e acordos internacionais

Mais autoconfiança para tocar um projeto em parceria

Plutão direto: transformações gestadas desde maio voltam a avançar

Também na quinta-feira (15/10), às 23h40, Plutão fica estacionário direto. Ele estava retrógrado desde 06/05 e agora retoma o movimento para a frente no céu.

Estacionário direto é o momento em que o planeta parece parar antes de voltar ao movimento normal. É um ponto de virada, e seus efeitos tendem a se estender pelos dias seguintes.

Com Plutão em Aquário, temas ligados a poder, tecnologia e inteligência artificial ganham força. Disputas de poder que estavam ocultas podem vir à tona.

No coletivo, questões revisadas desde maio tendem a voltar à pauta. Mudanças sociais e estruturais que vinham sendo gestadas nos últimos meses podem ganhar visibilidade.

No mapa do Brasil, Plutão está em quadratura com o Marte do país. Essa tensão segue ativa até o segundo turno, em 25/10, e reforça o clima de disputa.

Na vida pessoal, transformações internas dos últimos meses pedem passos concretos. É hora de agir sobre o que você já entendeu que precisa mudar.

O que pode acontecer:

Anúncios e debates sobre regulação de tecnologia e inteligência artificial

Revelação de bastidores e disputas de poder em empresas e governos

Retomada de projetos de transformação que estavam parados

Mudanças estruturais em instituições ou no mercado de trabalho

Marte-Saturno: coragem e disciplina para começar algo duradouro

Na sexta-feira (16/10), Marte em Leão forma um trígono com Saturno em Áries. O trígono é um aspecto harmônico e fluido, e seus efeitos tendem a ser sentidos de 14 a 17/10.

Marte é o guerreiro, que traz iniciativa e coragem. Saturno é o general, que organiza e dá estrutura, e o encontro dos dois favorece ações planejadas e com capacidade de durar.

No coletivo, o papel das autoridades fica em alta. Lideranças e decisões estruturadas tendem a ganhar força, assim como movimentos que agem de forma mais estratégica.

Com Saturno em Áries, o tema da responsabilidade sobre as próprias escolhas se fortalece. O risco está no autoritarismo, especialmente quando o ego entra em cena.

Na vida pessoal, energia e responsabilidade trabalham a favor de objetivos concretos. É um bom momento para transformar vontade em ação, sem depender só da motivação do momento.

O que este trânsito indica:

Começar a praticar um esporte ou uma rotina de cuidados com o corpo

Propor no trabalho um projeto que traga destaque e reconhecimento

Assumir responsabilidades que você vinha adiando

Iniciar um estudo ou uma leitura sobre autoestima e liderança

Decisões de autoridades com efeitos de longo prazo

Posturas autoritárias em lideranças e em relações pessoais

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

Marte em Leão percorre a mesma Casa do seu Mapa Astral que Júpiter, o que reforça as oportunidades nessa área. Com o trígono com Saturno, o convite é começar ali algo que dure.

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Casas 1, 5 e 9: hora de fazer algo por você. Corpo, saúde, esportes, espiritualidade e planos futuros ganham força. Na Casa 5, cuidado para não projetar o ego nos filhos.

hora de fazer algo por você. Corpo, saúde, esportes, espiritualidade e planos futuros ganham força. Na Casa 5, cuidado para não projetar o ego nos filhos. Casas 2, 6 e 10: coragem para agir na carreira e nas finanças. É um bom momento para investir em marketing, divulgar serviços, buscar novos clientes e aumentar a renda.

coragem para agir na carreira e nas finanças. É um bom momento para investir em marketing, divulgar serviços, buscar novos clientes e aumentar a renda. Casas 3, 7 e 11: as relações ficam em destaque. Confiar na própria comunicação ajuda a conquistar pessoas, mas, na Casa 3, vale ouvir antes de rebater, sobretudo na internet.

as relações ficam em destaque. Confiar na própria comunicação ajuda a conquistar pessoas, mas, na Casa 3, vale ouvir antes de rebater, sobretudo na internet. Casas 4, 8 e 12: coragem para mergulhar dentro de si. O momento favorece terapia, autoconhecimento e uma convivência melhor com quem mora com você.

Previsões da semana de 11 a 17/10: escolha onde colocar sua energia

A semana começa com emoções intensas e conflitos de ego e termina com espaço para acordos e decisões firmes. O céu indica que diálogo e estratégia rendem mais do que impor a razão.

As previsões existem para você se preparar, planejar e aproveitar oportunidades. Quem decide onde colocar a energia e como agir diante dos desafios é você.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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