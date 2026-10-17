Tirou uma carta ruim no Tarot? Veja como interpretar a leitura

Tirar uma carta ruim no Tarot não condena a leitura: o que define a mensagem é a posição em que ela aparece, a pergunta que você fez e o prazo da consulta. Uma mesma carta pode trazer um alerta numa tiragem e um conselho valioso em outra.

Essa reação apareceu ao vivo no episódio do LIKE OU FLOP com a humorista Lívia Linhares. Quando O Enforcado saiu no Tarot Semestral jogado ao vivo, a primeira reação dela foi achar que a leitura tinha desandado.

Resposta rápida sobre carta ruim no Tarot

Nenhuma carta do Tarot é boa ou ruim por si só, porque todas têm um lado claro e um lado desafiador.

A posição da carta na tiragem muda o sentido: o mesmo arcano pode falar de um alerta, de um conselho ou de algo que precisa terminar.

A forma como a pergunta foi feita pesa na resposta, e perguntas confusas tendem a gerar leituras confusas.

Toda leitura tem um prazo de validade, e repetir o jogo logo em seguida costuma confundir mais do que esclarecer.

Numa tiragem longa, uma carta difícil é uma parte da história, e não o resumo dela.

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Por que algumas cartas do Tarot assustam mais que outras?

Porque a imagem chega antes do significado. Um esqueleto com uma foice, um homem pendurado de cabeça para baixo, uma torre atingida por um raio: o susto vem antes de qualquer reflexão.

Só que todas as cartas do Tarot são ambivalentes. Cada uma tem um lado claro e um lado escuro, e o medo costuma aparecer quando a gente conhece só metade da carta.

Repare que a maioria dos arcanos mais temidos fala de mudança, principalmente daquela que a vida impõe, e não da que a gente escolhe. Talvez seja por isso que assustam tanto: tocam justamente no que foge do nosso controle.

Escrevi sobre isso, arcano por arcano, em O lado positivo dos arcanos mais temidos no Tarot. Aqui, a proposta é outra: entender o que fazer quando uma dessas cartas aparece na sua tiragem.

A posição da carta muda o sentido da leitura?

Muda, e muito. Nas tiragens com várias cartas, cada posição tem um significado específico, como “situação atual”, “desafio” ou “conselho”. A carta responde ao tema daquela posição, e não ao que ela significa isolada.

No caso da Lívia, O Enforcado saiu na posição de evolução pessoal. Nesse lugar, a carta tende a falar de uma pausa para olhar a própria trajetória de outro ângulo, muito mais do que de perda ou de castigo.

Costumo dizer que O Enforcado representa o sacrifício de algo no presente em troca de um bem maior no futuro. Explico o arcano em detalhes em O Enforcado no Tarot.

Antes de reagir a uma carta, leia o nome da posição em que ela caiu. Metade do susto costuma ir embora aí.

A pergunta que você fez pesa na resposta?

Pesa. Perguntas ambíguas, ou com duas possibilidades na mesma frase, costumam gerar respostas igualmente confusas.

Se você pergunta “devo aceitar a proposta ou continuar onde estou?” e tira A Torre, fica difícil saber se a ruptura fala da proposta ou do lugar atual. Já em “devo aceitar a proposta?”, a carta tem um alvo claro.

Outro ponto é a intenção por trás da pergunta. Quem joga já esperando o pior tende a enxergar ameaça em qualquer imagem, e quem pergunta com abertura consegue ouvir o que a carta propõe.

Detalho esse cuidado em Como fazer jogo de Tarot e aproveitar o oráculo de verdade. Uma carta difícil diante de uma pergunta mal formulada muitas vezes é só o reflexo da confusão de quem perguntou.

Quanto tempo vale uma leitura com carta difícil?

Toda leitura de Tarot precisa de um prazo, e esse prazo precisa ser respeitado. Quanto mais claro o período combinado com o oráculo, mais objetivos ficam os símbolos.

Isso muda o peso de uma carta difícil. A Morte numa leitura para os próximos três meses fala de um ciclo que tende a se fechar nesse período, e não de uma sentença para o resto da vida.

Escrevi mais sobre isso em Prazo e validade de um jogo de Tarot. Vale ler antes de concluir que uma carta vai pesar sobre você indefinidamente.

Numa tiragem longa, uma carta sozinha decide tudo?

Não. Numa tiragem com muitas cartas, cada arcano ilumina uma parte da vida, e o sentido do conjunto só aparece quando você lê tudo junto.

O Tarot Semestral, jogado ao vivo no episódio, usa 13 cartas ligadas a áreas como carreira, amor, família e evolução pessoal, e fecha com uma síntese. Uma carta difícil numa dessas áreas indica onde vale ter atenção, sem apagar o que as outras doze mostram.

Isso não quer dizer que toda carta difícil seja leve. A Torre, por exemplo, é associada a eventos repentinos e disruptivos, e no amor ela não costuma trazer um recado otimista, como explico em A Torre no Tarot.

Uma carta difícil funciona como aviso de onde estão os pontos de atenção. Ela pede preparo, e não pânico.

O que a sua leitura mostra sobre isso?

O mesmo arcano pode trazer recados bem diferentes dependendo de onde cai na sua tiragem. Alguns exemplos:

A Morte numa posição de trabalho pode indicar o fim de uma função ou de um projeto que já cumpriu o papel.

O Enforcado numa posição de amor pode sugerir uma fase de espera, em que vale observar antes de decidir.

A Torre numa posição de evolução pessoal pode apontar a queda de uma ilusão que já não sustentava você.

O Diabo numa posição de desafio pode mostrar um apego que pede para ser encarado com mais honestidade.

Para ver como as cartas difíceis conversam com as outras áreas da sua vida, faça seu Tarot Semestral Personare, com 13 cartas e tendências para os próximos seis meses.

Conclusão

Uma carta difícil não estraga uma leitura. Ela ganha sentido pela posição, pela pergunta e pelo prazo, e quase sempre aponta um ponto de atenção, e não um destino traçado.

O oráculo pode ser exigente, mas não é inimigo de ninguém. Ele mostra tendências e caminhos possíveis, e a escolha do que fazer com eles continua sendo do consulente.

FAQ

Dá para jogar o Tarot de novo quando não gosto da carta?

Não é uma boa ideia. Repetir a consulta logo em seguida não costuma trazer clareza adicional e pode gerar confusão na interpretação, porque as duas leituras passam a disputar o mesmo espaço.

O melhor caminho é respeitar o prazo combinado na primeira leitura e voltar à mesma pergunta só depois dele. Enquanto isso, vale reler a carta com calma e observar o que ela mostra sobre o momento.

Se a pergunta estava confusa, aí sim faz sentido reformular e jogar sobre uma questão diferente, mais clara e objetiva.

Carta invertida no Tarot é sempre negativa?

Não. O tarólogo Alexsander Lepletier explica que o significado de uma carta invertida “não tem, necessariamente, uma conotação negativa” e que tudo depende do contexto da leitura.

Segundo ele, a inversão acrescenta uma camada a mais de complexidade, e não um sinal automático de problema. Por isso, ela precisa ser lida junto com a posição, a pergunta e as outras cartas.

A explicação completa está no artigo O que significa quando saem cartas invertidas no Tarot?.

A carta A Morte significa morte?

Não. Longe de prenunciar morte física, o arcano XIII sinaliza que certas mudanças são importantes. Ele fala do fim de uma fase ou de um ciclo para abrir espaço ao novo.

Parte do medo vem da própria imagem do esqueleto com a foice, que a cultura ocidental associa ao fim da vida. Numa leitura, porém, a carta costuma apontar o que já não serve e precisa sair.

O significado completo está em A Morte no Tarot: significados da carta XIII.

Existe naipe ruim no Tarot?

Não. Não há naipes intrinsecamente bons ou ruins: cada um oferece uma perspectiva diferente sobre a situação.

Os naipes fazem parte dos Arcanos Menores e complementam os 22 Arcanos Maiores na leitura. Nenhum deles condena a tiragem, porque cada um mostra o tema por um ângulo próprio.

O que define se a mensagem é tranquila ou desafiadora é a combinação entre a carta, a posição em que ela aparece e a pergunta feita.

O Tarot pode prever coisas ruins?

O Tarot pode apontar desafios, mas não funciona como uma previsão fixa e inevitável. As cartas refletem possibilidades e potenciais, e ajudam a entender tendências e a explorar caminhos e escolhas.

O livre-arbítrio do consulente é sempre soberano. Uma carta difícil mostra uma tendência, e não algo que vai acontecer de qualquer jeito.

É justamente essa leitura de tendência que permite usar o Tarot para se preparar, ajustar decisões e agir com mais consciência, como explico em Desvendando os principais equívocos sobre o Tarot.

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Leo Chioda

Leo Chioda é professor, escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot e Amor e Tarot Direto. Também criador do Curso Básico de Tarot, Curso de Tarot para o Amor e faz atendimentos online pelo Personare.

l.chioda@personare.com.br

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