Ritual de Lua Nova em Libra: reveja os termos das relações

Sabe quando você percebe que uma relação está funcionando de um jeito desigual? Uma das partes dá mais, cede mais, sustenta, cobre, corre. E aceita, porque sempre aceitou. Este ritual de Lua Nova em Libra é um convite a rever isso.

A Lua Nova de outubro acontece no dia 10, às 12h49 (horário de Brasília), em Libra. Sem eclipse e sem Superlua, mas com Vênus retrógrado, que amplia a oportunidade desta lunação: rever os termos das suas relações.

Vênus, regente de Libra, entra em revisão justamente na Lua Nova que trata de acordos, e esse encontro dá foco total ao tema.

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Resumo sobre o ritual de Lua Nova em Libra

Acontece em 10 de outubro de 2026, às 12h49, em Libra, sem eclipse e sem Superlua.

O foco é rever os termos das relações e fazer novos acordos, começando por você.

Vênus retrógrado em Escorpião reforça o convite à revisão dos vínculos.

O ciclo não pede ruptura, e sim ajuste de termos.

A janela do ritual vai pelas primeiras 48 horas, e o ciclo se estende até a próxima Lua Nova, em 9 de novembro.

Para quem é este ritual de Lua Nova em Libra?

O convite vale para pessoas de todos os signos que queiram melhorar relações, acordos e parcerias.

Vênus retrógrado convida a rever os combinados das relações. E o trânsito acontece em Escorpião, signo que não revisa na superfície. Ele mexe nos laços, nos vínculos e nos cordões vibracionais, inclusive os que firmamos sem perceber.

E isso conversa com o Mercúrio retrógrado que chega no fim do mês: primeiro você planta a intenção nesta Lua Nova, depois revisa antes de manter um acordo ou começar um novo de verdade.

Aproveite as etapas do ritual de Lua Nova em Libra que compartilho a seguir. Especialmente se você:

sente um desequilíbrio nas relações, mas não sabe nomear isso sem soar agressivo ou cobrando;

percebe que algumas relações funcionam no automático, por hábito, e não por escolha renovada;

tem parcerias, pessoais ou profissionais, que pedem novos termos, e adia essa conversa;

continua dizendo sim mesmo quando o corpo já pede “vamos conversar sobre isso”;

quer começar relações importantes sem repetir os padrões do passado.

Para saber em qual área da sua vida essa revisão precisa acontecer primeiro, o Horóscopo Personare aponta: a Casa onde esta Lua Nova cai mostra onde o novo ciclo pede redefinição.

O astrólogo Yub Miranda, especialista do Personare, aprofunda esse recorte em seu artigo sobre a Lua Nova em Libra.

Por que Libra favorece rituais de acordos e relações?

Libra é o signo da balança, a que mede trocas: o que entra, o que sai e o que fica em desequilíbrio, virando dívida silenciosa.

Neste ciclo lunar, o campo relacional fica mais legível. Você enxerga com mais clareza onde está dando demais ou de menos, onde o outro pede mais ou menos, e onde um acordo antigo venceu sem ninguém notar.

Rituais de Lua Nova em Libra funcionam bem porque este ciclo trabalha com ajuste de termos, mais do que com ruptura.

Em vez de cortar relações, você redefine contratos. Em vez de exigir mudança no outro, você muda o que autoriza a situação a se manter a mesma.

Ritual de Lua Nova em Libra

A seguir, você verá uma série de práticas para aproveitar essa energia de semeadura da Lua Nova, especialmente no campo das relações (Libra), mas sem deixar de lado a revisão e a limpeza (Vênus retrógrado).

Você pode fazer todas as práticas, claro, mas sinta o que você precisa e o que consegue fazer.

1. Limpeza do campo relacional

Antes de combinar acordos novos, o campo precisa estar limpo. Relações acumulam resíduos: mágoas não ditas, expectativas não combinadas, favores contados em silêncio. Se quiser aprofundar, veja os passos de um ritual de limpeza energética completo.

Para esta prática, siga o passo a passo:

separe uma pedra âncora (uma pedra rolada, um seixo de rio ou uma dolomita) e um copo de água;

segure a pedra e nomeie em voz alta sentimentos que você carrega nas relações, como ressentimento, rejeição ou remorso, e descreva a situação em que cada um retorna;

enquanto nomeia, mantenha a respiração lenta e profunda, e imagine uma água cristalina descendo do alto, lavando o seu campo e sendo filtrada pela pedra;

repita com mais dois ou três sentimentos;

ao final, agradeça, beba um gole de água fresca e lave a pedra em água corrente. Guarde-a por perto durante o ciclo.

Nomear e descrever a situação tira o conteúdo do campo reativo e o torna percebido e trabalhável. A pedra âncora dá ao sistema um ponto de foco, e a água materializa a ideia de filtragem que Libra traz como símbolo.

Esta prática não substitui uma conversa, caso você precise tê-la com alguém. Ela prepara você para mais clareza e menos carga.

2. Ritual da Mesa dos Acordos

Esta é a prática central do período. Libra é o signo da mesa de negociação, e você vai montar a sua. Monte o espaço e escreva os termos assim:

escolha uma superfície limpa e coloque sobre ela uma vela branca, com dois recipientes iguais à frente: um cheio (de água ou grãos) e um vazio;

liste no máximo três relações que pedem redefinição, pessoais, profissionais ou a relação com você mesma (você vai precisar de 3 folhas novas para cada uma das relações que quiser focar;

acenda a vela e pegue seu primeiro papel para a primeira relação;

escreva em uma folha o que percebe do acordo atual: o que ele proporciona, o que custa, do que você abre mão e o que já não faz sentido;

em um papel novo, reescreva em termos novos, descrevendo como você quer que essa troca funcione daqui para frente, coloque esse por cima do primeiro,

refaça em papel novo e em termos justos para ambos os lados (renegociar), acrescentando as suas razões e detalhes;

deixe a vela queimando durante todo o processo

quando ficar satisfeita(o) com os termos desse ultimo, leia o texto novo em voz alta, como quem assina um contrato consigo mesma.

As folhas dos termos antigos podem ser queimadas com segurança e as cinzas devolvidas à terra. As páginas dos termos novos ficam dobradas e guardadas, para você reler durante 21 dias antes de dormir.

O conteúdo do recipiente cheio, água ou grãos, metade vai ser depositado na terra fora de casa e a outra metade fica dentro da casa ou quarto (nos cantos)

O ritual externa o que estava implícito. Quando os termos de uma relação saem da névoa e viram palavras concretas, o campo energético se reorganiza em torno de uma nova referência.

3. Praticar receber: o outro lado da balança

Para quem sempre dá, receber é o músculo esquecido. Esta prática acontece na vida real e vai à raiz do desequilíbrio.

Durante o ciclo, experimente:

aceitar ofertas sem devolver com um “não”: um elogio, um favor, uma ajuda;

ao receber, apenas agradecer, sem justificar nem diminuir o que chegou;

observar o que surge no corpo: desconforto, pressa em retribuir, vergonha, vontade de encerrar o momento;

registrar em uma frase, no fim do dia, o que sentiu em cada vez;

ao fim do ciclo, reler os registros e notar o que eles mostram sobre os seus termos de dar e receber.

Quem só treina dar treina metade da balança. Receber sem retribuir na hora interrompe o automatismo do “pode contar comigo” e cria a experiência concreta de estar do lado que recebe. O desconforto que aparece é um sinalizador: ele aponta onde o acordo interno está atuando.

Receber é permitir que a troca se complete, sem cobrar nem virar devedor, e sem acelerar o fechamento do ciclo.

4. Respiração do coração em equilíbrio

Libra conversa com o campo do coração, o centro que equilibra dar e receber. Faça assim:

sente-se com a coluna ereta e uma mão sobre o peito;

inspire contando até quatro, sentindo o peito abrir;

segure por dois tempos;

expire contando até seis, sentindo o peito assentar;

mantenha a respiração, feche os olhos e imagine uma flor no centro do peito, abrindo e fechando delicadamente;

repita por cinco minutos, com a atenção no centro do peito;

ao final, pergunte-se: onde eu estou dando mais do que sustento?

Respirações com expiração alongada ativam a resposta de calma do sistema nervoso. Decisões sobre relações tomadas nesse estado tendem a ser mais coerentes, porque nascem do equilíbrio, em vez da defesa.

Se surgir uma emoção intensa durante a prática, reduza o tempo e volte à respiração natural. O objetivo é clareza, sem dor nem esvaziamento.

5. Afirmações para o período

As afirmações funcionam como atualizações de permissão interna. Repetidas no campo favorável do ciclo, elas reorganizam o que você autoriza nas suas trocas. Escolha uma e repita por alguns dias. Quando ela soar como verdade interna, passe para a próxima:

“Eu vejo e reescrevo os termos das minhas relações com clareza e respeito”;

“Eu dou e recebo em equilíbrio”;

“Eu converso sobre o que preciso”;

“Todo acordo que equilibro primeiro comigo sustenta quem eu sou”.

Apoio vibracional para atravessar este ciclo

Para este momento, o melhor atendimento é aquele que sustenta o que você decidiu trabalhar nesta Lua Nova. Conforme o seu caso:

Harmonização : Foca em harmonizar, equilibrar, alinhar e limpar Chakras, proporcionando maior uniformidade de fluxo. É indicada para quem percebe que dá mais do que recebe e precisa limpar o campo antes de renegociar termos;

Foca em harmonizar, equilibrar, alinhar e limpar Chakras, proporcionando maior uniformidade de fluxo. É indicada para quem percebe que dá mais do que recebe e precisa limpar o campo antes de renegociar termos; a Mesa Frequencial Quântical é indicada para quem já sabe que existem acordos para mudar, mas sente que algo mais profundo sustenta o padrão antigo;

as Ativações com Câmara de Luz são indicadas para quem quer apoio para sustentar o termo novo no dia a dia, ou para trabalhar mais de um acordo ao mesmo tempo.

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Conclusão

Acordos não terminam quando são feitos. Eles são vividos, revisados e, quando necessário, reescritos. Muitas vezes, o que vence é o termo que deixou de se atualizar com quem você se tornou, mais do que a relação em si.

Esta Lua Nova em Libra oferece algo raro: a chance de renegociar sem romper. De olhar para a balança das suas trocas e ajustar os pesos com honestidade, começando pelo acordo que você tem internamente.

Que esta Lua Nova encontre as suas relações com termos novos, trocas justas e a serenidade de quem sabe o que está sendo combinado a cada escolha.

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Perguntas frequentes sobre a Lua Nova em Libra

Qual o melhor dia para fazer o ritual da Lua Nova em Libra?

O dia 10 de outubro de 2026, às 12h49 (horário de Brasília), marca o momento exato da Lua Nova. A janela de maior força vai até 12 de outubro, mas as práticas podem ser feitas durante toda a fase crescente, até a Lua Cheia em Touro, em 26 de outubro.

Preciso de objetos específicos para o ritual funcionar?

Não. Pedras, velas e água são âncoras que ajudam o corpo a materializar a intenção, mas o essencial é a clareza do que você está redefinindo. Se não tiver os objetos, faça com o que tiver em casa.

Preciso ser do signo de Libra para aproveitar esta Lua Nova?

Não. A Lua Nova é um convite coletivo. Cada pessoa sente o tema na Casa onde Libra atua no seu mapa. Mesmo quem não conhece o próprio mapa tem o tema das relações e dos acordos ativo neste período.

Posso fazer todas as práticas?

Pode, especialmente na janela de 10 a 12 de outubro. Mas distribuir as práticas ao longo do ciclo integra melhor: a limpeza no início, a Mesa dos Acordos na Lua Nova, a respiração nos dias seguintes e as afirmações diárias por todo o ciclo.

O Mercúrio retrógrado começa em 24 de outubro. Isso atrapalha os meus acordos?

Mais do que atrapalhar, ele refina. O Mercúrio retrógrado em Escorpião convida a revisar os detalhes antes de fechar. Use a primeira metade do ciclo para plantar a intenção e reescrever termos, e a segunda para reler, ajustar e confirmar o que realmente faz sentido.

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Simone Kobayashi

Simone Kobayashi é terapeuta vibracional, mentora e autora de cinco livros. Com 20 anos de atuação, criou a Cuidadoria 5D e o Sistema Arcturus. No Personare, integra consciência e prática em consultas individuais e jornadas de transformação no Clube Personare, guiando as pessoas em direção a uma vida mais coerente e equilibrada.

contato@simonekobayashi.com

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