Se você está começando na Astrologia, a primeira coisa que provavelmente aprenderá é o seu signo solar — aquele que as pessoas querem dizer quando perguntam: “Qual é o seu signo?”. A segunda e terceira coisas que você deverá saber são o signo lunar e o signo ascendente. Resumindo, Sol, Lua e Ascendente. Como descobrir todos eles?
Para descobrir o seu Ascendente, você precisa de data, hora exata e cidade de nascimento. Veja como funciona na calculadora de Ascendente.
A astrologia usa sua data, hora e local de nascimento para mapear o céu no momento em que você chegou ao mundo. A partir desses dados, são calculados os três pontos principais desse mapa — seu Sol, Lua e Ascendente —, que formam o chamado Big 3 da Astrologia.
- O signo solar é o mais fácil, pois é determinado pelo mês em que você nasceu. Ainda assim, o dia exato de começo de cada signo poder variar anualmente.
- Já seu signo lunar é determinado pelo dia em que você nasceu.
- Enquanto o ascendente é calculado pelo horário de nascimento.
Dada essa complexidade, você aprende a seguir como descobrir Sol, Lua e Ascendente e qual é o significado de cada um na Astrologia.
O que são Sol, Lua e Ascendente?
Sol, Lua e Ascendente são conhecidos como o Big 3 da Astrologia, porque formam o núcleo da sua personalidade astrológica. Por isso, são essenciais para entender quem você realmente é.
Sol – A Essência de Sua Personalidade
- O Sol simboliza sua essência central, o núcleo de sua força e vitalidade.
- É o signo que a maioria das pessoas conhece como seu “signo”.
- Representa seus traços de personalidade dominantes e seu impulso para a realização pessoal.
- A posição do Sol no zodíaco no seu nascimento determina o signo solar.
Lua – Suas Emoções e Instintos
- A Lua reflete seu lado emocional e suas necessidades íntimas.
- É onde seus desejos mais profundos, medos e alegrias sem filtro residem.
- O signo lunar mostra como você reage instintivamente, sua memória emocional e suas conexões com o passado, especialmente com sua mãe ou figura materna.
- A Lua também mostra como é a sua alimentação.
- A posição da Lua no momento do seu nascimento determina seu signo lunar.
- O signo lunar também mostra a sua compatibilidade astrológica com outra pessoa.
Ascendente – Sua Máscara Social e Primeira Impressão
- Seu Ascendente é o signo que estava surgindo no horizonte oriental no momento do seu nascimento.
- Este signo mostra como você se apresenta ao mundo e a primeira impressão que você deixa nas pessoas.
- Ele molda a sua abordagem para novas situações e, em muitos aspectos, guia a sua jornada pessoal.
Ou seja, seu Sol, Lua e Ascendente oferecem uma visão completa de sua personalidade. Enquanto o signo solar fala do seu núcleo, a Lua revela suas necessidades emocionais e o Ascendente mostra a persona que você projeta para o mundo.
Juntos, eles fornecem um quadro complexo de quem você é e como você navega tanto em seus mundos interno e externo.
Sol, Lua e Ascendente: Como Descobrir
Descobrir seus três principais signos astrológicos é simples com as ferramentas certas:
- Data, hora e local de nascimento: Estas informações são cruciais. A hora exata do nascimento é especialmente importante para determinar seu Ascendente e, como ele é a Casa 1, determina todas as demais casas astrológicas.
- Utilize uma calculadora de Mapa Astral: Os cálculos matemáticos para descobrir Sol, Lua e Ascendente são bem complexos. Por isso, o melhor é usar ferramentas confiáveis onde você pode inserir seus dados e obter uma leitura detalhada de seu mapa astral. O Personare calcula o seu Mapa Astral de graça aqui!
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Mergulhe no seu Big 3
Entender seu Sol, Lua e Ascendente é o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento profundo. Com essa compreensão, você pode começar a explorar como esses elementos interagem para formar sua personalidade única, ajudando-o a alinhar suas ações e escolhas com sua verdadeira natureza.
Vale lembrar Sol, Lua e Ascendente, assim como todo o seu Mapa Astral, não têm data de validade, ou seja, valem por toda a vida. Por isso, é tão importante conhecê-los.
Não porque você deve se manter apegado às suas características básicas. Pelo contrário. Para que você possa potencializar as suas qualidades e trabalhar nas suas dificuldades. E você só consegue fazer isso se se conhecer de verdade.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
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