Quem quer realmente usar a Astrologia como ferramenta de autoconhecimento precisa compreender outros pontos além do signo solar. Por isso, a gente montou o guia definitivo de Sol, Lua e Ascendente em cada signo
Para descobrir o seu Ascendente, você precisa de data, hora exata e cidade de nascimento. Veja como funciona na calculadora de Ascendente.
Juntos, esses três signos — conhecidos como o Big 3 da Astrologia — oferecem uma boa perspectiva de quem é você, ou seja, da sua personalidade. Saber só um ou outro é raso demais.
Mas ao unir esses três pontos você poderá identificar qual é a sua essência e suas motivações (Sol), como lida com suas emoções (Lua) e como você se apresenta ao mundo (Ascendente).
A seguir, a te explica melhor o significado de cada um desses posicionamentos e o que representam em cada signo. Mas, desde já, faça ou acesse aqui o seu Mapa Astral gratuito para entender o seu Sol, Lua e Ascendente e compreender melhor quem é você.
Sol em cada signo
Qual é o significado: o signo solar representa a nossa essência, aquilo que temos de mais profundo na nossa personalidade e propósito, por isso, vai além da nossa aparência (que é o Ascendente) ou como sentimos as coisas (Lua).
Quando muda de signo: a cada 30 dias em média, com leves variações de datas a cada ano. Veja aqui as datas dos signos em 2024.
- Sol em Áries: personalidade de quem vive o presente, gosta de ação, toma decisões rapidamente e, além disso, tem o dom para a liderança.
- Sol em Touro: personalidade paciente, com bom gosto e sensualidade. A pessoa valoriza o conforto e o prazer, mas também pode ser teimosa.
- Sol em Gêmeos: personalidade curiosa, inteligente e com dom para a comunicação. A pessoa adora ler, aprender coisas novas, conversar e fazer amizades.
- Sol em Câncer: personalidade sensível e carinhosa, com uma forte intuição e vínculo familiar. Além disso, a busca por segurança é uma característica forte desse signo.
- Sol em Leão: personalidade criativa, corajosa e com autoestima elevada. A generosidade e o otimismo também podem ser características desse signo.
- Sol em Virgem: personalidade objetiva e organizada, que busca constantemente a perfeição, além disso, é bastante detalhista.
- Sol em Libra: personalidade cortês, que busca constantemente o equilíbrio em todas as áreas da vida. Adora relacionamentos e pode ter dificuldade em tomar decisões.
- Sol em Escorpião: personalidade intensa, com poder de transformação e paixão. Também pode ter um sexto sentido afiado, além de ser generosa.
- Sol em Sagitário: personalidade otimista, jovial e com desejo de liberdade. Além disso, ama viajar e enxerga o mundo como sua casa.
- Sol em Capricórnio: personalidade persistente, responsável e disciplinada. Também costuma ter uma forte relação com o trabalho e com a realização de metas em busca de estabilidade.
- Sol em Aquário: personalidade forte, bastante voltada para causas sociais e humanitárias. Originais, são pessoas que buscam inovação e independência.
- Sol em Peixes: personalidade sensível, intuitiva e solidária, com forte conexão com a espiritualidade. Por outro lado, podem ser pessoas sonhadoras e facilmente iludidas.
Lua em cada signo
Qual é o significado: os signos da Lua representam uma parte de nós que não podemos expressar literalmente, mas que sentimos em um nível profundo. Nesse sentido, a Lua fala das nossas emoções, das memórias, do instinto materno e da relação com nossa mãe. Saiba tudo sobre a Lua no Mapa Astral aqui.
Quando muda de signo: a Lua se move através de signos a cada dois dias e meio. Por isso, é fundamental conferir no mapa onde está sua Lua.
- Lua em Áries: pessoa emocionalmente impulsiva e gosta de movimento e desafios.
- Lua em Touro: pessoa movida pelos afetos e gosta de estabilidade e segurança emocional.
- Lua em Gêmeos: pessoa emocionalmente inquieta, além disso, ama conversas, trocas e passeios.
- Lua em Câncer: pessoa emocionalmente apegada ao lar e constrói vínculos profundos.
- Lua em Leão: pessoa generosa, que gosta de diversão e nutre-se da admiração de outras pessoas.
- Lua em Virgem: pessoa emocionalmente prática, além disso, preza pela rotina e boa alimentação.
- Lua em Libra: pessoa nutrida por suas relações, assim como gosta de beleza e harmonia.
- Lua em Escorpião: pessoa emocionalmente profunda e gosta de tudo o que é intenso.
- Lua em Sagitário: pessoa emocionalmente aventureira e é naturalmente entusiasmada.
- Lua em Capricórnio: pessoa emocionalmente madura e nutre vínculos estáveis.
- Lua em Aquário: pessoa que racionaliza sentimentos, bem como se nutre do coletivo, dos amigos.
- Lua em Peixes: pessoa emocionalmente sensível, assim como sintoniza com as emoções e necessidades dos outros.
Ascendente em cada signo
Qual é o significado: o signo Ascendente costuma representar ser as primeiras impressões que você causa nas outras pessoas, inclusive na aparência e forma física. Nesse sentido, mostra aquilo que quer que o mundo veja sobre sua personalidade.
Quando muda de signo: o Ascendente muda em média a cada duas horas. Por isso, é fundamental saber a hora exata de nascimento para fazer o seu mapa. Veja o guia completo sobre Ascendente aqui.
- Ascendente em Áries: demonstra sinceridade, coragem e impulsividade.
- Ascendente em Touro: demonstra estabilidade e aprecia as coisas boas da vida.
- Ascendente em Gêmeos: demonstra curiosidade, sociabilidade e versatilidade.
- Ascendente em Câncer: demonstra delicadeza, sensibilidade e cuidado com os outros.
- Ascendente em Leão: demonstra generosidade, personalidade forte e não passa despercebido.
- Ascendente em Virgem: demonstra praticidade, efetividade e perfeccionismo.
- Ascendente em Libra: demonstra diplomacia, sociabilidade e facilidade para fazer amigos.
- Ascendente em Escorpião: demonstra reserva, introversão e autoproteção.
- Ascendente em Sagitário: demonstra otimismo, entusiasmo e inteligência.
- Ascendente em Capricórnio: demonstra seriedade, calma e perseverança.
- Ascendente em Aquário: demonstra desinteresse, sociabilidade e abertura ao novo.
- Ascendente em Peixes: demonstra empatia, adaptabilidade e compaixão.
Personare
Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.
conteudo@personare.com.br
O post O guia definitivo de Sol, Lua e Ascendente em cada signo apareceu primeiro em Personare.