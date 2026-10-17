ASSINE JÁ!
Horóscopo

O guia definitivo de Sol, Lua e Ascendente em cada signo

O guia definitivo de Sol, Lua e Ascendente em cada signo
O guia definitivo de Sol, Lua e Ascendente em cada signo -

Quem quer realmente usar a Astrologia como ferramenta de autoconhecimento precisa compreender outros pontos além do signo solar. Por isso, a gente montou o guia definitivo de Sol, Lua e Ascendente em cada signo

Para descobrir o seu Ascendente, você precisa de data, hora exata e cidade de nascimento. Veja como funciona na calculadora de Ascendente.

Juntos, esses três signos — conhecidos como o Big 3 da Astrologia — oferecem uma boa perspectiva de quem é você, ou seja, da sua personalidade. Saber só um ou outro é raso demais. 

Mas ao unir esses três pontos você poderá identificar qual é a sua essência e suas motivações (Sol), como lida com suas emoções (Lua) e como você se apresenta ao mundo (Ascendente).

A seguir, a te explica melhor o significado de cada um desses posicionamentos e o que representam em cada signo. Mas, desde já, faça ou acesse aqui o seu Mapa Astral gratuito para entender o seu Sol, Lua e Ascendente e compreender melhor quem é você.

Sol em cada signo

Qual é o significado: o signo solar representa a nossa essência, aquilo que temos de mais profundo na nossa personalidade e propósito, por isso, vai além da nossa aparência (que é o Ascendente) ou como sentimos as coisas (Lua).

Quando muda de signo: a cada 30 dias em média, com leves variações de datas a cada ano. Veja aqui as datas dos signos em 2024.

  • Sol em Áries: personalidade de quem vive o presente, gosta de ação, toma decisões rapidamente e, além disso, tem o dom para a liderança.
  • Sol em Touro: personalidade paciente, com bom gosto e sensualidade. A pessoa valoriza o conforto e o prazer, mas também pode ser teimosa. 
  • Sol em Gêmeos: personalidade curiosa, inteligente e com dom para a comunicação. A pessoa adora ler, aprender coisas novas, conversar e fazer amizades. 
  • Sol em Câncer: personalidade sensível e carinhosa, com uma forte intuição e vínculo familiar. Além disso, a busca por segurança é uma característica forte desse signo.
  • Sol em Leão: personalidade criativa, corajosa e com autoestima elevada. A generosidade e o otimismo também podem ser características desse signo.
  • Sol em Virgem: personalidade objetiva e organizada, que busca constantemente a perfeição, além disso, é bastante detalhista. 
  • Sol em Libra: personalidade cortês, que busca constantemente o equilíbrio em todas as áreas da vida. Adora relacionamentos e pode ter dificuldade em tomar decisões.
  • Sol em Escorpião: personalidade intensa, com poder de transformação e paixão. Também pode ter um sexto sentido afiado, além de ser generosa. 
  • Sol em Sagitário: personalidade otimista, jovial e com desejo de liberdade. Além disso, ama viajar e enxerga o mundo como sua casa. 
  • Sol em Capricórnio: personalidade persistente, responsável e disciplinada. Também costuma ter uma forte relação com o trabalho e com a realização de metas em busca de estabilidade.
  • Sol em Aquário: personalidade forte, bastante voltada para causas sociais e humanitárias. Originais, são pessoas que buscam inovação e independência.
  • Sol em Peixes: personalidade sensível, intuitiva e solidária, com forte conexão com a espiritualidade. Por outro lado, podem ser pessoas sonhadoras e facilmente iludidas.

Lua em cada signo

Qual é o significado: os signos da Lua representam uma parte de nós que não podemos expressar literalmente, mas que sentimos em um nível profundo. Nesse sentido, a Lua fala das nossas emoções, das memórias, do instinto materno e da relação com nossa mãe. Saiba tudo sobre a Lua no Mapa Astral aqui.

Quando muda de signo: a Lua se move através de signos a cada dois dias e meio. Por isso, é fundamental conferir no mapa onde está sua Lua. 

  • Lua em Áries: pessoa emocionalmente impulsiva e gosta de movimento e desafios.
  • Lua em Touro: pessoa movida pelos afetos e gosta de estabilidade e segurança emocional.
  • Lua em Gêmeos: pessoa emocionalmente inquieta, além disso, ama conversas, trocas e passeios.
  • Lua em Câncer: pessoa emocionalmente apegada ao lar e constrói vínculos profundos.
  • Lua em Leão: pessoa generosa, que gosta de diversão e nutre-se da admiração de outras pessoas.
  • Lua em Virgem: pessoa emocionalmente prática, além disso, preza pela rotina e boa alimentação.
  • Lua em Libra: pessoa nutrida por suas relações, assim como gosta de beleza e harmonia.
  • Lua em Escorpião: pessoa emocionalmente profunda e gosta de tudo o que é intenso.
  • Lua em Sagitário: pessoa emocionalmente aventureira e é naturalmente entusiasmada.
  • Lua em Capricórnio: pessoa emocionalmente madura e nutre vínculos estáveis.
  • Lua em Aquário: pessoa que racionaliza sentimentos, bem como se nutre do coletivo, dos amigos.
  • Lua em Peixes: pessoa emocionalmente sensível, assim como sintoniza com as emoções e necessidades dos outros.

Ascendente em cada signo

Qual é o significado: o signo Ascendente costuma representar ser as primeiras impressões que você causa nas outras pessoas, inclusive na aparência e forma física. Nesse sentido, mostra aquilo que quer que o mundo veja sobre sua personalidade.

Quando muda de signo: o Ascendente muda em média a cada duas horas. Por isso, é fundamental saber a hora exata de nascimento para fazer o seu mapa. Veja o guia completo sobre Ascendente aqui.

  • Ascendente em Áries: demonstra sinceridade, coragem e impulsividade.
  • Ascendente em Touro: demonstra estabilidade e aprecia as coisas boas da vida.
  • Ascendente em Gêmeos: demonstra curiosidade, sociabilidade e versatilidade.
  • Ascendente em Câncer: demonstra delicadeza, sensibilidade e cuidado com os outros.
  • Ascendente em Leão: demonstra generosidade, personalidade forte e não passa despercebido.
  • Ascendente em Virgem: demonstra praticidade, efetividade e perfeccionismo.
  • Ascendente em Libra: demonstra diplomacia, sociabilidade e facilidade para fazer amigos.
  • Ascendente em Escorpião: demonstra reserva, introversão e autoproteção.
  • Ascendente em Sagitário: demonstra otimismo, entusiasmo e inteligência.
  • Ascendente em Capricórnio: demonstra seriedade, calma e perseverança.
  • Ascendente em Aquário: demonstra desinteresse, sociabilidade e abertura ao novo.
  • Ascendente em Peixes: demonstra empatia, adaptabilidade e compaixão.
Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O guia definitivo de Sol, Lua e Ascendente em cada signo apareceu primeiro em Personare.

As mais lidas
    Recomendadas