Portal 10/10 em 2026: o que significa o 10/10/10 e o que fazer

Dia 10 de outubro de 2026 temos o Portal 10/10, o portal mais importante do ano. Abrindo o ano tivemos o portal 1/1/1 e agora o 10/10/10, trazendo à tona os aspectos mais importantes desse ano de 2026.

O 10/10/10 traz um chamado espiritual e um poderoso momento de mudança de destino e transição para novos ciclos, com uma energia que vai se estender até o final do ano.

Vamos então entender melhor e nos preparar para o próximo e importantíssimo portal desse ano.

Veja nas Previsões Numerológicas Personare as suas tendências para o resto de 2026

Resposta rápida sobre o Portal 10/10

O Portal 10/10 de 2026 acontece no sábado, 10 de outubro.

Em 2026, ele se torna o portal 10/10/10: dia 10, mês 10 e um ano que soma 10 (2 + 0 + 2 + 6).

Os temas centrais são limpeza, libertação e cura cármica, fim de ciclo e abertura para novos começos.

A energia do portal tende a se estender até o fim de 2026.

O dia pede cuidado com impulsividade, imprudência e agressividade.

No mesmo dia, às 12h50 (horário de Brasília), acontece a Lua Nova em Libra.

O que é um portal numerológico?

Um portal é como uma janela cósmica, que abre uma porta para o acesso de energias específicas.

Um “portal numerológico” é uma data com números repetidos, como em 01/01, 02/02 etc., que amplifica as energias de tal número, criando um momento forte e especial para trabalhar com tais emanações energéticas.

Todo mês temos o portal do mês, quando dia e mês são iguais, como em 10/10, 10 de outubro. Esses dias funcionam como “portais energéticos”, facilitando o alinhamento de intenções com o universo e promovendo resultados e objetivos que estejam dentro da energia manifesta por cada número específico.

Esses dias intensificam as vibrações do número que se repete, amplificando suas qualidades. Quando o número do ano se soma ao dia e mês, esse portal se torna ainda mais potente, pois é a amplificação máxima da energia do ano vigente.

Por que o Portal 10/10 de 2026 é o 10/10/10?

Nesse ano de 2026, o portal 10/10 traz sua potência máxima, pois, por ser um ano 10 (2 + 0 + 2 + 6), traz a trindade do portal 10/10/10.

Assim, o portal do ano é o portal 10/10/10, que traz um chamado espiritual e um poderoso momento de mudança de destino, limpeza e liberação cármica e transição para novos ciclos.

Teremos também mais 2 importantes portais nesse ano, o Portal 11/11 e o Portal 12/12, que irão se alinhar à energia do portal 10/10/10, culminando na expansão máxima da energia de 2026.

Estamos vivendo um momento de transição planetária e esses portais vão ajudar na ancoragem e fundamentação de importantes energias para esse momento.

O que significa o número 10 na Numerologia?

O portal 10/10 é um dia considerado propício para novos inícios e, a cada ano, ativa uma energia diferente de acordo com as configurações do momento.

A combinação do número 1 e 0 traz um poder transformador intenso. O 10 simboliza a completude, fim de ciclo e abertura para o novo.

O número 1 está relacionado à iniciativa, coragem, movimento e liderança.

O número 0 se relaciona com a totalidade, o vazio, o infinito, as potencialidades diversas e a essência do universo.

O número 10 carrega uma energia de mudança, acerto de contas, fim de um ciclo e novo começo, mudanças necessárias e revisão de carmas.

O que o Portal 10/10/10 traz em 2026?

Esse é um momento extremamente importante e transformador, pois esse portal vai abrir uma oportunidade de limpeza, libertação e cura cármica que irá se estender até o final do ano.

Esse portal vai trazer oportunidades de transformação profunda, liberando os carmas e repetições do passado que impedem a evolução, abrindo para os novos começos e ciclos necessários que precisam ser vivenciados.

Será também um bom momento para desapegos profundos, revisão de relações e emoções profundas.

Neste dia, as energias cósmicas criam uma oportunidade para alinhamento com a roda cármica, auxiliando a identificar onde a roda individual ainda está obstruída e abrindo para as possibilidades de liberar os carmas e dar o movimento necessário.

O que significa a Lua Nova em Libra no dia do Portal 10/10?

O Portal 10/10 de 2026 coincide com a Lua Nova em Libra, que acontece em 10 de outubro, às 12h50 (horário de Brasília), no grau 17°21′ de Libra.

Segundo o numerólogo e astrólogo Yub Miranda, especialista do Personare desde 2008, essa lunação volta a energia de plantio da Lua Nova para acordos, parcerias, justiça e diplomacia. É uma lunação comum, sem eclipse e sem Superlua.

No mesmo dia, às 18h31, Vênus Retrógrado em Escorpião faz quadratura exata com Marte em Leão. Na análise completa da Lua Nova em Libra, Yub explica que esse aspecto tende a colocar desejo e orgulho em choque, o que reforça a atenção a disputas de poder no dia do portal.

Descubra em qual área da sua vida a Lua Nova em Libra acontece no Horóscopo Personalizado

Quais são os cuidados no dia do Portal 10/10?

Ao mesmo tempo que o portal vai trazer energias benéficas e construtivas, essa data pode trazer grande impulsividade, imprudência e agressividade. Por isso é preciso estar alinhado com o fluxo positivo e não se deixar contaminar pelas negatividades.

Para se beneficiar da energia desse portal nesse ano, será preciso estar consciente de si mesmo e de seu processo atual, aberto às mudanças que precisam ser integradas em sua realidade e preparado para os ajustes cármicos a serem curados.

Como aproveitar a energia do Portal 10/10?

Para aproveitar essa energia, vale buscar:

perceber as mudanças e transformações que são necessárias em sua vida e se entregar verdadeiramente a elas;

trabalhar os carmas que vieram à tona em sua realidade nesse momento;

realizar trabalhos cármicos, como corte de laços, quebras cármicas e renegociação cármica;

revisar padrões, projetos e relações;

liberar os bloqueios e situações que estão impedindo as mudanças necessárias.

Vejam que o portal traz algumas questões bem fortes e uma grande oportunidade de realizar as mudanças e limpezas para que estejamos ainda mais no fluxo de nosso propósito e missão de luz.

O que fazer no dia do Portal 10/10?

Algumas sugestões para o dia de portal:

banho de ervas : arruda, lavanda, verbena e alecrim;

: arruda, lavanda, verbena e alecrim; realizar meditações de libertação, banimento e desapego;

trabalho com os carmas: corte de laços cármicos , renegociação cármica, ressignificação cármica;

, renegociação cármica, ressignificação cármica; usar técnicas de limpeza energética , como chama violeta, luz de Kuan Yin e decretos de Saint Germain;

, como chama violeta, luz de Kuan Yin e decretos de Saint Germain; direcionar e canalizar a energia para libertação do passado.

Como em todos os dias de portal, esse é muito propício e benéfico para meditação, reflexão, percepção e conexão.

Sessão Ascensional do Portal 10/10/10

A Hierarquia de Luz vai viabilizar uma sessão para aqueles que desejarem se alinhar a esse tema e utilizar da melhor e mais ampla forma essa energia.

Sessão Ascensional do Portal 10/10/10 de 2026: sintonizando perfeitamente nessa energia e canalizando-a para o melhor do seu momento. De 10 a 13 de outubro.

Mais informações: Sessão Ascensional do Portal 10/10/10

Contato: adonai@adonaigaya.com.br

Conclusão

Esse portal vai trazer à tona algumas questões cármicas do passado que precisam ser resolvidas e ressignificadas para poder girar a roda e receber a renovação e libertação necessária para que os novos começos possam ser fundamentados em paz e equilíbrio.

Esse fluxo irá trazer mais coragem para realizar as mudanças e transformações e se entregar aos desafios. Vai ensinar também sobre a mudança de ciclos que estamos vivendo na Terra.

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Perguntas frequentes sobre o Portal 10/10

O que é o Portal 10/10?

O Portal 10/10 é a data de 10 de outubro, quando dia e mês repetem o número 10. Na visão espiritual e numerológica, datas com números repetidos funcionam como portais energéticos: amplificam as qualidades do número que se repete e facilitam o alinhamento de intenções. O 10 combina a iniciativa e a coragem do 1 com a totalidade e o potencial do 0. Por isso, o Portal 10/10 costuma ser associado a fim de ciclo, acerto de contas, revisão de carmas e abertura para novos começos. A cada ano, a energia do portal ganha um tom diferente, conforme as configurações do momento.

Por que o portal de 2026 é chamado de 10/10/10?

Porque, além do dia 10 e do mês 10, o próprio ano de 2026 soma 10 (2 + 0 + 2 + 6). Quando o número do ano se repete no dia e no mês, o portal se torna a amplificação máxima da energia do ano vigente. Por isso, o portal do ano traz um chamado espiritual e um poderoso momento de mudança de destino e transição para novos ciclos. A trindade 10/10/10 reforça os temas de limpeza, libertação e cura cármica, que tendem a se estender até o fim de 2026.

O que fazer no dia do Portal 10/10?

O dia é propício para meditação, reflexão e práticas de limpeza. Entre as sugestões estão o banho de ervas com arruda, lavanda, verbena e alecrim; meditações de libertação, banimento e desapego; trabalhos cármicos, como corte de laços, renegociação e ressignificação cármica; e técnicas de limpeza energética, como chama violeta, luz de Kuan Yin e decretos de Saint Germain. Também vale revisar padrões, projetos e relações e identificar os bloqueios que impedem as mudanças necessárias. A ideia central é direcionar a energia do portal para a libertação do passado.

O Portal 10/10 de 2026 coincide com a Lua Nova?

Sim. Em 10 de outubro de 2026, às 12h50 (horário de Brasília), acontece a Lua Nova em Libra, no grau 17°21′. É uma lunação comum, sem eclipse, voltada a acordos, parcerias e justiça. No mesmo dia, às 18h31, Vênus Retrógrado em Escorpião faz quadratura exata com Marte em Leão, aspecto que tende a acirrar disputas de poder. Para saber em qual área da sua vida a lunação acontece, abra seu Horóscopo Personalizado, que mostra a Casa ativada no seu Mapa Astral.

Quais são os próximos portais de 2026 depois do 10/10?

Depois do 10/10/10, o calendário de 2026 traz mais dois portais: o 11/11, em 11 de novembro, e o 12/12, em 12 de dezembro. Eles se alinham à energia do portal 10/10/10 e conduzem à expansão máxima da energia de 2026, fechando o ciclo de portais do ano. Cada um amplifica as qualidades do próprio número, mas todos dão continuidade ao processo de limpeza, libertação e transição para novos ciclos aberto em outubro.

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Joanita Molina

Mestra ascensa, líder espiritual e sacerdotisa de magia ascensional. Realiza os 8 rituais de luz do ano e 9 festivais de luz de gaya.

adonai@adonaigaya.com.br

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