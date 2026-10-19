Seu Ascendente é o seu cartão de visitas: como ele conversa com seu estilo

Já pensou por que algumas pessoas te veem como uma power woman cheia de atitude, enquanto outras acham que você é a rainha do charme e da delicadeza? Ou por que, de repente, você se vê atraída por tendências bem diferentes do que costumava usar? A resposta sobre seu estilo pode estar no seu signo Ascendente!

Se você ainda não sabe o seu Ascendente, veja o passo a passo da calculadora de Ascendente.

No mundo da Astrologia, o Ascendente é como o seu cartão de visitas: ele define a primeira impressão que você passa, a máscara que você usa para enfrentar o mundo e, claro, o seu estilo pessoal.

Com as dicas da consultora de imagem e estilo Danielle Olivieri, vamos entender como o seu Ascendente mexe com seu estilo e como você pode usar essa energia a seu favor!

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O que é o Ascendente?

O Ascendente é o signo que estava no horizonte no momento exato do seu nascimento. Ele representa a forma como você encara a vida, como as outras pessoas te veem e, sim, até como você se veste.

Enquanto o seu signo solar (aquele que todo mundo conhece) fala sobre a sua essência, o Ascendente é a sua “capa” – aquela energia que você projeta para o mundo. E essa capa pode ser totalmente fashionista!

Como descobrir seu Ascendente

Para saber ou confirmar seu signo Ascendente, basta usar a Calculadora de Ascendente do Personare – é fácil e gratuita. Siga o passo a passo:

Acesse a Calculadora de Ascendente do Personare aqui. Então, faça seu login ou insira seus dados de nascimento – é importante colocar a hora exata do seu nascimento! Pronto! A calculadora fará todo o trabalho, mostrando uma descrição do seu signo Ascendente e como ele interage com seu signo solar.

Como seu Ascendente conversa com seu estilo?

Cada signo no Ascendente traz uma energia única, que se reflete na forma como você se apresenta, se move e se comunica. Em seguida, vai um overview de como cada Ascendente pode influenciar seu estilo:

Ascendente em Áries

Ascendente em Áries, você é a power woman que chega arrasando! Seu estilo é ousado, cheio de atitude e com um toque esportivo chique.

Dicas de estilo

Pense em looks que transmitam mais impacto visual: peças mais estruturadas, com tecidos mais rígidos, como o couro, com linhas mais retas e cores com mais profundidade.

Mas cuidado! O excesso de força pode ocasionar um ruído de afastamento, então o segredo é equilibrar : combine a peça mais estruturada com uma peça mais fluída, ou um calçado mais confortável.

de afastamento, então : combine a peça mais estruturada com uma peça mais fluída, ou um calçado mais confortável. Trabalhe a paleta de cores mais outonal (cores quentes, suaves e com mais profundidade, ou seja, cores com adição de preto), como: marrom, tonalidades de bege, caramelo, camelo, verde militar, terracota, vinho e marsala.

Ascendente em Touro

Elegância é o sobrenome do Ascendente em Touro! Você ama looks atemporais, clássicos, com peças de alta qualidade, bom caimento e acabamento.

Dicas de estilo

As taurinas valorizam os clássicos da moda, assim como prezam pelos detalhes. Elas sabem identificar uma peça de qualidade superior, pelo tecido, pelos acabamentos, pelo caimento e aviamentos.

Quanto às cores, aposte nas clássicas: preto, branco, cartela dos beges e dos cinzas, marrom e a cor Pantone 2025 , Mocha Mousse (está super em alta!).

, Mocha Mousse (está super em alta!). Para os tecidos, escolha os mais nobres, como: seda, linho, cashmere, jersey e tweed.

Pense em roupas com linhas mais retas, modelagem alfaiataria, estampas clássicas (listras, risca de giz, xadrez e poá) e o caimento próximo ao corpo.

Ascendente em Gêmeos

Versatilidade é a marca registrada do Ascendente em Gêmeos! Você adora misturar peças e criar looks descontraídos, mas cheios de personalidade.

Dicas de estilo

A palavra que define as geminianas é a versatilidade. Portanto, aposte em peças que possam ser usadas de diferentes formas, por exemplo: um vestido mais curto que pode ser usado por cima de uma calça, fazendo as vezes de uma túnica.

Misture cores, tecidos e texturas.

Invista em peças com cores mais vivas, maxi estampas e acessórios diferenciados, a fim de comunicar um visual mais moderno e jovial.

Os maxi acessórios são excelentes opções para trazer mais interessância para o vestir, além de mais autoralidade.

Ascendente em Câncer

Romantismo e aconchego são a sua vibe, Ascendente em Câncer! Por isso, você ama looks que transmitam uma energia acolhedora e delicada.

Dicas de estilo

A estética mais romântica está conectada ao acolhimento, à delicadeza e ao cuidado das cancerianas.

Principais características: laços, babados, mangas bufantes, detalhes em renda, estampas florais, poá e paisley, tecidos mais leves e fluidos e cores mais suaves ou tons pastel.

laços, babados, mangas bufantes, detalhes em renda, estampas florais, poá e paisley, tecidos mais leves e fluidos e cores mais suaves ou tons pastel. O Estilo Boho está em alta e se conecta muito com esses atributos. Além de trabalhar essa estética mais romântica, ele tem a “cara do outono”.

Ascendente em Leão

Glamour é a segunda pele do Ascendente em Leão! Você adora looks que brilham e chamam a atenção.

Dicas de estilo

As leoninas adoram brilhar e ser o centro das atenções e trazem consigo uma pitada natural de sensualidade. Portanto, aposte em cores mais vivas, como o vermelho, o rosa pink e o azul turquesa.

Use peças que valorizam o corpo, com tecidos que fiquem mais ajustados (não justos!), comprimentos mais curtos e decotes mais profundos.

Não é aconselhável usar tudo junto ao mesmo tempo! O segredo é o equilíbrio! Os tecidos mais indicados são seda, cetim de seda, couro e jersey.

Para as estampas, o animal print não sai de moda, então pode se jogar na onça, no tigre, no leopardo e na cobra.

Ascendente em Virgem

Minimalismo e praticidade são a essência do Ascendente em Virgem! Você ama looks bem cortados, com peças que transmitam organização e eficiência.

Dicas de estilo

Virgem é sinônimo de organização, e isso também se apresenta na sua aparência.

Use um visual mais alinhado, com peças que possuem bom caimento, acabamento, cores neutras e de média profundidade (tudo muito pensado e organizado).

Para a maquiagem, prefira algo mais leve.

Os acessórios podem ser menores e mais discretos.

As virginianas preferem ter um guarda-roupa mais enxuto, investindo mais na qualidade do que na quantidade. Por isso, usam menos estampas ou estampas mais clássicas, como listras, risca de giz, alguns tipos de xadrez (como o príncipe de Gales), pied de poule e poá.

Ascendente em Libra

Harmonia e elegância são o seu lema, Ascendente em Libra! Isso porque você adora looks que equilibram beleza e conforto, com peças que transmitam charme e sofisticação.

Dicas de estilo

As librianas têm um charme próprio (sabe quando parece que a pessoa não fez o menor esforço para compor e, mesmo assim, fica tudo incrível e harmônico?).

Por exemplo, um look com calça jeans, uma camisa branca, tênis e acessórios que fazem toda a diferença: a bolsa, um maxi óculos de sol, brinco e colar (ou um mix deles).

um look com calça jeans, uma camisa branca, tênis e acessórios que fazem toda a diferença: a bolsa, um maxi óculos de sol, brinco e colar (ou um mix deles). As pessoas de Libra chamam a atenção por um visual mais minimalista, mas não sem graça, tem sempre um borogodó.

As cores são mais neutras, e os tecidos, mais leves, como malhas, peças em algodão, linho, viscose, liocel e seda.

Para a maquiagem, algo mais natural, do tipo “acordei assim” – e o cabelo também segue essa estética.

Ascendente em Escorpião

Ascendente em Escorpião, mistério e intensidade são a sua marca! Você ama looks que transmitam poder e sedução, com peças justas e acessórios dramáticos.

Dicas de estilo

Aposte em peças assimétricas, com recortes e cutouts inusitados, que trabalham a sensualidade, mas sem ser óbvia.

Quanto às cores, vale pensar na comunicação das mesmas. As tonalidades que transmitem poder são aquelas com mais profundidade, então vale apostar em vermelhos mais frios (cereja, marsala e vinho), marrom e preto.

Para trabalhar um visual mais marcante e autoral, as escorpianas podem investir em maxi acessórios: um brinco mais importante, um colar mais aparente ou broches (estão super alta!).

Na maquiagem, a dica é um batom vermelho ou um olho mais marcante, pois trazem a sensualidade com um quê de mistério.

Ascendente em Sagitário

Aventura e liberdade são a sua essência, Ascendente em Sagitário! Você adora looks descontraídos, com peças que transmitam otimismo e alegria.

Dicas de estilo

Invista em peças que tenham como principal característica o conforto.

Vale pensar em algo que seja possível ir do dia para a noite, do trabalho para o happy hour, trabalhando o estilo a partir do conceito hi-lo, que mistura os opostos (o leve com o pesado, o tradicional com o contemporâneo, o elegante com o casual).

Uma boa pedida são as peças produzidas com tecidos naturais, como algodão e linho, ou com fibras artificiais, como viscose, modal e liocel. Eles são mais confortáveis e permitem uma melhor respirabilidade da pele, ajudando a manter a sensação de frescor e evitando o acúmulo de umidade.

Podem ser usadas modelagens mais “soltas” ou mesmo um office look com uma alfaiataria mais descontruída, combinando com uma t-shirt, tênis, papete…

Não tem uma regra, o importante é fazer sentido para você e para a mensagem que você deseja comunicar através do seu vestir.

Ascendente em Capricórnio

Sofisticação e tradição são a vibe do Ascendente em Capricórnio! Você ama looks clássicos, com peças que transmitam autoridade e seriedade.

Dicas de estilo

Capricórnio é conhecido por ser workaholic. Por isso, quando pensamos numa pessoa assim, imaginamos um estereótipo do(a) trabalhador(a), todo “engomadinho”, sempre correndo, com uma pasta na mão e o celular na outra. Porém, o estilo é algo que fala da essência de cada um.

Pensando nos atributos de autoridade e seriedade, podemos investir em peças mais rígidas, com estrutura, linhas mais retas e cores mais profundas.

Os acessórios também seguem com essas características: bolsas mais estruturadas e brincos e colares em metais dourados mais rígidos.

Ascendente em Aquário

Inovação e originalidade são a marca do Ascendente em Aquário! Você adora looks que quebrem as regras, com peças oversized e combinações inusitadas.

Dicas de estilo

As aquarianas são as trendsetters do zodíaco, ou seja, lançam as tendências, são as primeiras a usarem ou usam o que todo mundo está usando, mas de uma maneira diferente. O mais importante é respeitar a sua essência, usar o que faz sentido para você.

Pensando em originalidade e inovação, um conceito da moda que conecta bem com esses atributos é o upcycling, que cria produtos novos a partir do descarte.

São muitas as possibilidades: acessórios produzidos com cápsulas de café, bolsas e bijus feitas com câmeras de pneus, sobras de madeira, azulejos, entre outros.

Além de trabalhar uma moda mais consciente, traz mais identidade para o visual.

Ascendente em Peixes

Romantismo, sensibilidade e sonho são a sua essência, Ascendente em Peixes! Você ama looks que transmitam uma energia mais mística, com peças fluidas e vaporosas.

Dicas de estilo

O universo visual que mais se conecta com essa pegada mística, seria o boho, a estética setentinha e também as características e elementos da cultura cigana.

Vale usar peças fluídas, como saias e vestidos com comprimento midi, em tecidos mais leves, e peças artesanais que privilegiam o feito à mão, o crochê, o tricô e o macramê.

Quanto às estampas, podemos selecionar as florais, o tie dye, o ombré, as psicodélicas e a aquarela.

Com relação à paleta de cores, aposte nos tons mais frios e mais claros, como a gama de azuis, lilases e rosas, assim como nos verdes e amarelos mais claros e suaves.

Agora que você já sabe como o seu Ascendente influencia seu estilo, que tal usar essa energia a seu favor?

Experimente incorporar elementos do seu Ascendente no seu guarda-roupa e veja como isso pode transformar sua postura e sua confiança. Afinal, fashion é ser você, e o seu Ascendente é a sua melhor inspiração!

Como fazer a maquiagem do seu signo

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Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

danielabortolitomasi@gmail.com

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