Previsões da semana de 18 a 24/10: Mercúrio fica retrógrado e segredos podem vir à tona

As previsões da semana de 18 a 24/10 indicam relações mais intensas e um clima denso. O alerta central é evitar disputas de poder, já que Mercúrio fica retrógrado no sábado.

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Vênus retrógrado tensiona com Plutão e o Sol entra em Escorpião, iluminando o que estava escondido. Na reta final do segundo turno, emoções à flor da pele pedem cuidado nas conversas.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 18 a 24/10:

Domingo (18/10): Lua Crescente em Capricórnio

Lua Crescente em Capricórnio Terça-feira (20/10): Vênus retrógrado em quadratura com Plutão

Vênus retrógrado em quadratura com Plutão Sexta-feira (23/10): Sol entra em Escorpião

Sol entra em Escorpião Sábado (24/10): Sol em conjunção com Vênus

Sol em conjunção com Vênus Sábado (24/10): Mercúrio fica retrógrado em Escorpião

Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 18 a 24/10. Se preferir, assista ao vídeo:

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Mudanças da Lua e o humor da semana

A semana começa com a Lua em Capricórnio abrindo a fase Crescente no domingo, que segue ganhando força até a Lua Cheia.

Domingo (18/10): Lua em Aquário trocas e ideias coletivas

trocas e ideias coletivas Quarta (21/10): Lua em Peixes sensibilidade e intuição

sensibilidade e intuição Sexta (23/10): Lua em Áries impulso e coragem

Entre segunda e terça, com a Lua em Aquário, redes sociais e grupos tendem a ficar mais sensíveis, reforçando a tensão entre Vênus e Plutão.

Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026

Lua Crescente em Capricórnio: trabalho e afeto pedem conciliação

A Lua Crescente acontece no domingo (18/10), às 13h13, com a Lua em Capricórnio em quadratura com o Sol em Libra. Quadratura é um aspecto tenso, que pede ajustes.

Os efeitos mais fortes tendem a aparecer entre 11h01 e 15h25 desse dia. Já a fase Crescente segue repercutindo até a Lua Cheia de 26/10.

No coletivo, a fase sinaliza um despertar para metas profissionais, com tarefas, burocracias e responsabilidades exigindo atenção. Cobranças e acordos podem entrar em choque.

A tensão entre Capricórnio e Libra fala do equilíbrio entre ambição e relações. Trabalho e vida a dois, trabalho e vida social: tudo pede conciliação de interesses.

O domingo tende a ter cara de pré-segunda. Organizar a semana pode ser útil, mas vale reservar um tempo para descansar e não ficar só com as pendências na cabeça.

Uma boa ideia é planejar junto com alguém: colega, sócio ou pessoa parceira. Assim, o lado prático de Capricórnio se une à reciprocidade de Libra.

O que pode acontecer:

Aumento de cobranças e prazos no trabalho

Negociações que exigem ceder dos dois lados

Conflitos entre agenda profissional e compromissos afetivos

Avanço de projetos que estavam travados por burocracia

Confira o que cada fase da Lua indica para outubro no Calendário Lunar

Vênus-Plutão: disputas de poder nas relações

Na terça (20/10), às 03h56, Vênus retrógrado em Escorpião faz quadratura com Plutão em Aquário. Os efeitos tendem a ser sentidos de 18 a 21/10.

Esse é o segundo de três encontros tensos entre os dois planetas. O primeiro foi em 15/09 e o último acontece em 09/12, o que indica um tema em revisão.

Vênus fala de amor, dinheiro e valores. Em Escorpião e retrógrado, ele mergulha em ciúmes, dependências e sentimentos guardados. A tensão com Plutão intensifica tudo isso.

Já Plutão em Aquário fala de tecnologia, redes sociais e coletividade. Por isso, as previsões da semana de 18 a 24/10 apontam mais tretas nas redes e no grupo da família.

Com o segundo turno das eleições no domingo (25/10), o clima tende a ficar ainda mais denso. Disputas de opinião com pessoas próximas podem se acirrar.

No dia a dia, o alerta é para jogos de quem controla quem e quem escolhe por quem. Vale respeitar o poder de escolha do outro e conquistar respeito para as suas escolhas.

Uma dica de ouro: numa relação, cabe a você cuidar dos seus 50%. Como o outro recebe e o que ele devolve fazem parte dos 50% dele.

A Lunação em Libra ajuda: dialogar sem cobrar e estar disposto a ceder um pouco tende a deixar as relações mais justas.

Vênus retrógrado também pede cautela com compras grandes. Se não der para adiar, pesquise, compare preços e confira se o vendedor é confiável antes de fechar.

Para entender em qual área da sua vida essa tensão aparece, descubra em qual Casa do seu Mapa Astral ela acontece.

O que pode acontecer:

Revelação de interesses ocultos em acordos políticos ou econômicos

Disputas sobre recursos compartilhados, desigualdades e tecnologia

Ataques e campanhas mais agressivas nas redes sociais

Términos de relacionamentos marcados por ciúmes ou controle

Notícias trágicas ou envolvendo a morte de pessoas famosas

Crises financeiras e escândalos ligados a figuras de poder

Sol em Escorpião: o que estava escondido vem à tona

Na sexta (23/10), às 06h38, o Sol entra em Escorpião, onde fica até 22/11. A atenção coletiva se volta para temas de profundidade, poder e transformação.

No coletivo, crises, recursos compartilhados e informações ocultas podem ganhar visibilidade. Questões evitadas tendem a vir à tona, e estruturas sem função, a ser revistas.

Depois da quadratura entre Vênus e Plutão, o Sol reforça revelações que já vinham aparecendo. É hora de olhar além das aparências.

Na vida pessoal, a fase favorece reconhecer comportamentos tóxicos e motivações que nem sempre são fáceis de admitir. Terapia e autoconhecimento ficam em alta.

Em vez de tentar controlar tudo, vale entender o que precisa ser deixado para trás. Para ir mais fundo, descubra o que o seu Mapa Astral revela sobre você.

O que pode acontecer:

Revelação de segredos e investigações de grande repercussão

Debates sobre poder, heranças, impostos e dívidas

Encerramento de ciclos que já não faziam sentido

Busca maior por terapia e processos de autoconhecimento

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Sol-Vênus: segunda chance no amor e no dinheiro

No sábado (24/10), à 00h44, o Sol faz conjunção com Vênus retrógrado em Escorpião. Os efeitos tendem a ser sentidos de 23 a 24/10.

Conjunção é o encontro de dois planetas no mesmo ponto do céu. No coletivo, ela dá visibilidade a revisões nas relações, nos valores sociais e nas finanças.

Interesses ocultos podem ficar evidentes e acordos afetivos e econômicos, ser reavaliados. Também pode surgir contradição entre o que se defende em público e o que guia as escolhas.

Na reta final do segundo turno, segredos financeiros envolvendo figuras de poder podem vir à tona e mexer com o humor do eleitorado.

Na vida pessoal, o Sol ilumina autoestima, amor e dinheiro. Em Escorpião, situações mal resolvidas podem voltar, inclusive um ex ou alguém com quem é preciso renegociar.

No bolso, a revisão também vale: pode voltar uma fonte de renda, um cliente ou a vontade de investir de novo em algo. Observe como o dinheiro tem entrado e saído.

Escorpião também convida a olhar a relação emocional com o dinheiro. Aversão ou culpa em relação à grana podem atrapalhar, e o fim de semana favorece transformar isso.

Nem tudo precisa ser resolvido agora. Observar o que emerge pode ser mais importante do que tomar decisões definitivas.

O que pode acontecer:

Retorno de ex-parceiros ou de conversas afetivas pendentes

Renegociações entre casais separados, incluindo questões financeiras

Volta de clientes, contratos ou fontes de renda

Escândalos financeiros envolvendo figuras públicas

Percepção clara do que ainda tem valor e do que se tornou tóxico

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

A conjunção entre Sol e Vênus acontece na Casa do seu Mapa Astral ocupada por Escorpião, e é ali que a revisão tende a ser mais intensa.

Na Casa 2, pode envolver renda e orçamento; na Casa 7, a vida a dois; na Casa 4, decisões familiares; na Casa 10, os rumos da carreira.

Descubra em qual Casa o Sol ilumina essa revisão no seu Horóscopo Personalizado

Mercúrio retrógrado em Escorpião: revise antes de concluir

No sábado (24/10), às 04h13, Mercúrio fica retrógrado em Escorpião e segue nesse movimento até 13/11. Esse é o último Mercúrio retrógrado do ano.

Retrógrado é quando o planeta parece andar para trás no céu, visto da Terra. Para Mercúrio, isso sinaliza revisão de conversas, contratos e decisões.

No coletivo, notícias, investigações e negociações com interesses ocultos podem passar por revisões. Segredos podem vir à tona, e informações exigem checagem cuidadosa.

A comunicação tende a ficar mais suscetível a desconfianças e interpretações precipitadas.

Com o segundo turno no dia seguinte, boatos pedem atenção redobrada. Entenda o que Mercúrio retrógrado na véspera da eleição indica.

Na vida pessoal, conversas mal resolvidas podem retornar e ajudar a entender o que estava por trás de certas falas. Como é o último do ano, a revisão prepara a entrada em 2027.

Quer saber o que vem depois? Confira as previsões do seu signo no Horóscopo 2027.

Mercúrio em Escorpião é investigativo e quer descobrir o que está por trás de tudo. O risco é cair na paranoia e enxergar ameaça em cada detalhe.

Vale cuidar do conteúdo que você consome, revisar informações antes de tirar conclusões e retomar conversas pendentes com calma. Pensar antes de falar evita tretas.

Veja em qual Casa do seu Mapa Astral Mercúrio fica retrógrado no seu Horóscopo Personalizado

O que pode acontecer:

Escândalos e vazamentos de informações sigilosas

Erros em notícias, pesquisas ou comunicados que precisam ser corrigidos

Atrasos e revisões em contratos e negociações

Retorno de assuntos e pessoas do passado

Clima de desconfiança e circulação de boatos

Veja as previsões de Mercúrio retrógrado para o seu signo em Mercúrio retrógrado 2026

Previsões da semana de 18 a 24/10: hora de olhar para dentro

A semana tende a ser intensa, com relações em revisão e risco de disputas de poder no coletivo e na vida pessoal. Ao mesmo tempo, o céu favorece revelações e escolhas mais conscientes.

As previsões ajudam você a se preparar, planejar e lidar com os desafios. Mas quem decide como viver cada movimento é você, cuidando dos seus 50% com consciência.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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