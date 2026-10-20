Mercúrio Retrógrado na véspera do segundo turno: o que isso indica

As previsões para o segundo turno de 2026 mostram um céu de revisão. Mercúrio fica retrógrado na véspera, Vênus volta a Libra horas antes de as urnas abrirem e cinco planetas estão retrógrados no domingo, 25 de outubro.

O clima sugere decisões repensadas, informação desencontrada e muita convicção dita em voz alta. Para chegar a essa leitura, eu uso a mesma técnica de um Mapa Astral: o céu calculado para a data, a hora e o local exatos de um acontecimento.

Veja no Horóscopo Personalizado como os trânsitos ativam seu Mapa Astral e como você vai se sentir nas eleições

Resumo das previsões para o segundo turno 2026

O mapa do segundo turno é calculado para as 8h de 25 de outubro de 2026, em Brasília, com Ascendente em Sagitário.

Mercúrio Retrógrado em Escorpião começa às 3h59 de 24 de outubro e sugere ruído de informação.

Vênus, retrógrado, volta a Libra às 5h59 do dia 25 e indica revisão de acordos e escolhas

Júpiter no Meio do Céu fala de expectativa alta e opiniões firmes.

A Lua Cheia em Touro, à 0h59 de 26 de outubro, dá o tom emocional do dia seguinte.

A Astrologia não indica resultado eleitoral. O mapa descreve o clima do momento.

Como a Astrologia lê o segundo turno?

A Astrologia lê uma eleição pelo mapa do momento da votação. É o mesmo cálculo do Mapa Astral de uma pessoa, feito para outro tipo de nascimento: o instante em que as urnas abrem no país.

Esse mapa mostra onde estavam o Sol, a Lua e os planetas naquele minuto, em quais signos e em quais casas. A combinação descreve o tom do dia, o que tende a ganhar destaque e onde aparecem as tensões.

Mapa do segundo turno, calculado para as 8h de 25 de outubro de 2026, em Brasília

O que o mapa não faz é apontar nomes ou placar. Ele trabalha com temas, como revisão, conflito, acordo e expectativa, e é por eles que esta leitura caminha.

O que indica o Ascendente em Sagitário?

O Ascendente em Sagitário sugere um dia guiado por crenças, visão de futuro e discurso. Sagitário é o signo das convicções, de quem quer defender uma ideia e convencer o outro dela.

O regente de Sagitário, Júpiter, está em Leão e no Meio do Céu, o ponto mais alto do mapa. Isso indica expectativa grande depositada em quem lidera e vontade de manifestar opinião em público, com orgulho e paixão. O ciclo completo está em Júpiter em Leão.

O cuidado é com o excesso. Júpiter amplia tudo, inclusive a certeza de estar com a razão, e ouvir quem pensa diferente tende a evitar desgaste em família e entre amigos.

No 1º turno, com o Ascendente em Escorpião havia mais medo e desconfiança. Além de um clima bastante intenso (veremos isso em breve por outro posicionamento astrológico do 2º turno).

Aqui neste dia 25, o que vale é a fé (Sagitário) no futuro do Brasil e com relação à vitória de seu candidato.

Por que Mercúrio Retrógrado na véspera pesa no segundo turno?

Mercúrio fica retrógrado em Escorpião às 3h59 de 24 de outubro, pouco mais de 28 horas antes da abertura das urnas. Ele é o planeta da comunicação, e a retrogradação costuma trazer ruído, mal-entendidos e assuntos antigos de volta.

Em Escorpião, signo do que está escondido, a tendência é de revelações e de informação circulando pela metade. No mapa do segundo turno, Mercúrio está na casa 12, a área do que acontece fora de vista, junto do Sol e de Vênus.

Antes de repassar qualquer conteúdo, cheque a fonte. O Mercúrio Retrógrado segue até 13 de novembro, então o cuidado vale também para os dias de apuração e transição.

Esse trânsito também passa por uma área específica do seu Mapa Astral, e é ali que a revisão tende a aparecer na sua rotina.

Veja no Horóscopo Personalizado em que área da sua vida Mercúrio Retrógrado está agindo

Vênus volta a Libra no dia da votação: o que isso sugere?

Vênus, retrógrado desde 3 de outubro, volta ao signo de Libra às 5h59 do dia 25, poucas horas antes da votação. Vênus fala de valores, escolhas e acordos, e Libra é o signo da negociação e do equilíbrio.

Essa volta sugere um movimento de rever posições e buscar algum ponto de acordo depois de semanas de disputa. Como Vênus só retoma o movimento direto em 13 de novembro, o clima é mais de revisão do que de conclusão.

Lembre que Vênus fala de escolhas. E Libra de dúvidas. Então, a dúvida sobre qual candidato escolher será diminuída após bastante reflexão.

Vale entender o ciclo inteiro do Vênus Retrógrado em Escorpião, que começou na véspera do primeiro turno.

O céu do segundo turno repete o do primeiro?

Em parte. Cinco planetas seguem retrógrados no dia 25: Mercúrio, Vênus, Saturno, Urano e Netuno. O número é o mesmo do primeiro turno, com uma troca: Plutão voltou ao movimento direto em 15 de outubro e Mercúrio entrou na lista.

A tensão sobre o mapa do Brasil também continua ativa. Plutão segue em quadratura com o Marte do país, e o Sol passa sobre esse mesmo ponto.

Há um contrapeso: Saturno, em Áries, faz trígono com o Ascendente do mapa, com orbe de 33 minutos. Isso sugere estrutura para que o processo siga seu curso, mesmo em um dia carregado. A leitura da primeira etapa está nas previsões para as eleições 2026 no primeiro turno.

E no caso de Mercúrio se juntar ao movimento retrógrado de Vênus (planetas pessoais), torna o movimento de repensar e de tomar um outro rumo mais significativo. Isso quer dizer que pessoas que não votaram no 1º turno podem voltar a exercer seu voto neste 2º turno.

E quem ficou indeciso no 1º turno pode repensar em quem confiará seu voto neste dia 25. Alguns que não são de nenhum lado podem mudar de opinião. São reais tendências quando se tem Mercúrio e Vênus Retrógrados.

O que a Lua Cheia em Touro diz sobre o pós-eleição?

A Lua Cheia acontece à 0h59 de 26 de outubro, com a Lua em Touro e o Sol em Escorpião. E ambos em quadratura com Plutão em Aquário.

Eis o ponto de semelhança com o Ascendente em Escorpião do 1º turno. Aqui ainda mais intenso e passional, porque é uma Lua Cheia em quadratura com Plutão.

A Lua Cheia amplia tudo. Por mais que seja no dia seguinte, a Lua Cheia já está ativa desde a Lua Nova. E vai crescendo e se manifestando cada vez de forma mais notória à medida que se aproxima do dia da fase lunar cheia.

Portanto, emoções à flor da pele (Escorpião e Plutão ativados). E pede uma necessidade coletiva de calma e de retomar a rotina, com pés no chão (Lua Cheia em Touro).

No próprio dia 25, a Lua ainda está em Áries, em trígono com Júpiter, o que sugere disposição para participar e ir às urnas. Um clima emocional (Lua) altamente competitivo e até mesmo agressivo (Áries). Fases e horários estão no Calendário Lunar 2026.

Conclusão

O mapa do segundo turno de 2026 mostra um dia de convicções fortes, informação pedindo checagem e escolhas sendo revistas. A Lua Cheia em Touro, logo depois, indica a necessidade de baixar a temperatura e recuperar a estabilidade.

A Astrologia descreve o clima simbólico de um momento e não substitui informação. O voto passa por propostas, histórico e fontes confiáveis, e isso nenhum mapa decide por você.

Entre no grupo e receba conteúdos de Astrologia direto no seu WhatsApp

FAQ

Quando é o segundo turno das eleições 2026?

O segundo turno acontece no domingo, 25 de outubro de 2026, com votação das 8h às 17h no horário de Brasília, nos estados e no cargo em que houver disputa. O mapa astrológico do segundo turno é calculado para a abertura das urnas, às 8h, em Brasília.

Ele tem Ascendente a 9°07′ de Sagitário e Meio do Céu a 28°48′ de Leão. O dia fica dentro da lunação aberta pela Lua Nova em Libra de 10 de outubro, que vai até a Lua Nova em Escorpião de 9 de novembro.

A Astrologia pode prever quem vence o segundo turno?

Não. A Astrologia descreve o clima simbólico de um momento, os temas em jogo e o tipo de tensão do período. Ela não aponta nomes, partidos nem resultado.

Nas previsões para o segundo turno 2026, o mapa indica temas como revisão de posições, ruído de informação e expectativa alta. Qualquer leitura que prometa o nome de quem vence está indo além do que a técnica permite.

O que é o Mapa Astral de uma eleição?

É o mapa do céu calculado para o instante de um acontecimento, em vez do nascimento de uma pessoa. A técnica é a mesma do Mapa Astral pessoal: data, hora e local definem a posição do Sol, da Lua e dos planetas nos signos e nas casas.

Numa eleição, o momento usado costuma ser a abertura das urnas. A leitura mostra o tom do dia e os temas que tendem a ganhar força, sem indicar resultado.

O que significa Mercúrio Retrógrado na véspera do segundo turno?

Mercúrio fica retrógrado em Escorpião às 3h59 de 24 de outubro de 2026 e retoma o movimento direto em 13 de novembro. Mercúrio rege comunicação e informação, e a retrogradação costuma coincidir com mal-entendidos, ruído e assuntos antigos que voltam.

Em Escorpião, signo do que está oculto, a tendência é de revelações e informação incompleta. Na prática, o cuidado é checar a fonte antes de compartilhar qualquer conteúdo.

Quais cuidados o céu sugere para o dia da votação?

O mapa de 25 de outubro de 2026 sugere três cuidados. O primeiro é checar a fonte do que você lê e repassa, por causa do Mercúrio Retrógrado. O segundo é evitar transformar conversa em briga, já que Júpiter no Meio do Céu amplia convicções.

O terceiro é reservar um tempo de descanso depois da apuração, porque a Lua Cheia em Touro, à 0h59 de 26 de outubro, pede calma e estabilidade.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano. Realiza consultas virtuais de Numerologia e Astrologia no Personare.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Mercúrio Retrógrado na véspera do segundo turno: o que isso indica apareceu primeiro em Personare.