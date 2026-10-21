Lua Crescente em Capricórnio: o que ajustar até a Lua Cheia de 26 de outubro

No domingo, 18 de outubro, a Lua entra na fase crescente em Capricórnio.

É o primeiro ajuste do ciclo que começou na Lua Nova em Libra, em 10 de outubro, e que só se fecha na Lua Cheia em Touro, na madrugada de 26.

Para ver em qual área da sua vida essa fase acontece, vale olhar o seu Mapa Astral.

Por que a Lua Crescente costuma incomodar

A fase crescente é o momento em que a Lua forma uma tensão exata com o Sol. Ela não é uma fase de colheita nem de plantio: é a fase do teste.

Na prática, ela costuma cobrar correção de rota. O que foi combinado na Lua Nova encontra a realidade e mostra onde o plano não fecha.

Por isso, em muitos ciclos, essa é a fase em que bate aquele desânimo de quem percebe que vai dar mais trabalho do que parecia.

Capricórnio e Libra disputando o mesmo domingo

O Sol está em Libra até 23 de outubro, e a Lua passa este domingo em Capricórnio. São duas agendas diferentes no mesmo dia.

Libra pede relação, acordo, vida a dois, convivência. Capricórnio pede tarefa, responsabilidade, estrutura e resultado.

Quando os dois se tensionam, a cena mais comum é essa: a vontade de resolver a lista pendente competindo com a vontade, ou a cobrança, de estar com alguém.

6 situações que tendem a aparecer neste domingo

A lista de tarefas que você jurou não abrir no fim de semana e abriu.

O convite que chega justamente quando você já tinha decidido ficar em casa.

A cobrança, sua ou de alguém, sobre o que não andou na semana passada.

A conversa sobre divisão de responsabilidade, em casa ou no trabalho.

O planejamento feito sozinho que vai precisar ser renegociado depois.

O cansaço que aparece na hora exata em que você senta para descansar.

O domingo com cara de segunda-feira

É possível que este domingo chegue com clima de pré-segunda, de quem já está planejando a semana antes de ela começar. Para quem gosta de organizar marmita, agenda e lista no domingo, o dia favorece.

O cuidado é não entregar o dia inteiro para a burocracia. Capricórnio tem fama de não saber parar, e essa fase ajuda justamente quem consegue reservar um tempo de descanso no meio do planejamento.

Se a sua Lua natal é em Capricórnio, a tendência de medir o valor do dia pelo que foi produzido fica ainda mais forte.

O ajuste que a fase pede até 26 de outubro

O jeito mais construtivo de unir Capricórnio e Libra aqui é planejar junto com alguém. Combinar a semana com a pessoa parceira, com o sócio ou com o colega resolve as duas pontas: a tarefa anda e a relação entra na conta.

Se a sua semana costuma ser decidida sozinha e negociada às pressas depois, esta é a semana para inverter a ordem.

A pergunta que a Lua em Capricórnio costuma fazer

A pergunta é simples e incômoda: o que aqui é responsabilidade sua de verdade?

Capricórnio tende a carregar o que é dos outros e a chamar isso de compromisso. A fase crescente serve para separar as duas coisas antes que a conta chegue na Lua Cheia.

O que vem depois do domingo

A fase repercute até 26 de outubro, e a semana entre as duas datas tem movimentos fortes. Na terça, Vênus retrógrada entra em tensão com Plutão, o que tende a acirrar disputas de controle.

Na sexta, o Sol entra em Escorpião e costuma trazer à superfície o que estava guardado. No sábado, Mercúrio fica retrógrado pela última vez no ano.

Ou seja, o planejamento feito neste domingo vai ser testado. Quanto mais combinado ele estiver, menos ele desmorona no meio da semana.

As datas de cada fase até o fim do ano, e já as de 2027, estão no Calendário Lunar, que é gratuito.

A fase crescente não obriga ninguém a produzir. Ela pede escolha consciente entre o que é tarefa e o que é vínculo, e o melhor resultado costuma vir de quem não trata os dois como adversários.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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