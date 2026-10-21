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Previsões da semana de 18 a 24/10: Mercúrio fica retrógrado e segredos podem vir à tona

Previsões da semana de 18 a 24/10: Mercúrio fica retrógrado e segredos podem vir à tona
Previsões da semana de 18 a 24/10: Mercúrio fica retrógrado e segredos podem vir à tona -

As previsões da semana de 18 a 24/10 indicam relações mais intensas e um clima denso. O alerta central é evitar disputas de poder, já que Mercúrio fica retrógrado no sábado.

Vênus retrógrado tensiona com Plutão e o Sol entra em Escorpião, iluminando o que estava escondido. Na reta final do segundo turno, emoções à flor da pele pedem cuidado nas conversas.

Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.

Resumo das previsões da semana de 18 a 24/10:

  • Domingo (18/10): Lua Crescente em Capricórnio
  • Terça-feira (20/10): Vênus retrógrado em quadratura com Plutão
  • Sexta-feira (23/10): Sol entra em Escorpião
  • Sábado (24/10): Sol em conjunção com Vênus
  • Sábado (24/10): Mercúrio fica retrógrado em Escorpião

Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 18 a 24/10. Se preferir, assista ao vídeo:

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Mudanças da Lua e o humor da semana

A semana começa com a Lua em Capricórnio abrindo a fase Crescente no domingo, que segue ganhando força até a Lua Cheia.

  • Domingo (18/10): Lua em Aquário trocas e ideias coletivas
  • Quarta (21/10): Lua em Peixes sensibilidade e intuição
  • Sexta (23/10): Lua em Áries impulso e coragem

Entre segunda e terça, com a Lua em Aquário, redes sociais e grupos tendem a ficar mais sensíveis, reforçando a tensão entre Vênus e Plutão.

Acompanhe todas as fases da Lua no Calendário Lunar 2026

Lua Crescente em Capricórnio: trabalho e afeto pedem conciliação

A Lua Crescente acontece no domingo (18/10), às 13h13, com a Lua em Capricórnio em quadratura com o Sol em Libra. Quadratura é um aspecto tenso, que pede ajustes.

Os efeitos mais fortes tendem a aparecer entre 11h01 e 15h25 desse dia. Já a fase Crescente segue repercutindo até a Lua Cheia de 26/10.

No coletivo, a fase sinaliza um despertar para metas profissionais, com tarefas, burocracias e responsabilidades exigindo atenção. Cobranças e acordos podem entrar em choque.

A tensão entre Capricórnio e Libra fala do equilíbrio entre ambição e relações. Trabalho e vida a dois, trabalho e vida social: tudo pede conciliação de interesses.

O domingo tende a ter cara de pré-segunda. Organizar a semana pode ser útil, mas vale reservar um tempo para descansar e não ficar só com as pendências na cabeça.

Uma boa ideia é planejar junto com alguém: colega, sócio ou pessoa parceira. Assim, o lado prático de Capricórnio se une à reciprocidade de Libra.

O que pode acontecer:

  • Aumento de cobranças e prazos no trabalho
  • Negociações que exigem ceder dos dois lados
  • Conflitos entre agenda profissional e compromissos afetivos
  • Avanço de projetos que estavam travados por burocracia

Confira o que cada fase da Lua indica para outubro no Calendário Lunar

Vênus-Plutão: disputas de poder nas relações

Na terça (20/10), às 03h56, Vênus retrógrado em Escorpião faz quadratura com Plutão em Aquário. Os efeitos tendem a ser sentidos de 18 a 21/10.

Esse é o segundo de três encontros tensos entre os dois planetas. O primeiro foi em 15/09 e o último acontece em 09/12, o que indica um tema em revisão.

Vênus fala de amor, dinheiro e valores. Em Escorpião e retrógrado, ele mergulha em ciúmes, dependências e sentimentos guardados. A tensão com Plutão intensifica tudo isso.

Plutão em Aquário fala de tecnologia, redes sociais e coletividade. Por isso, as previsões da semana de 18 a 24/10 apontam mais tretas nas redes e no grupo da família.

Com o segundo turno das eleições no domingo (25/10), o clima tende a ficar ainda mais denso. Disputas de opinião com pessoas próximas podem se acirrar.

No dia a dia, o alerta é para jogos de quem controla quem e quem escolhe por quem. Vale respeitar o poder de escolha do outro e conquistar respeito para as suas escolhas.

Uma dica de ouro: numa relação, cabe a você cuidar dos seus 50%. Como o outro recebe e o que ele devolve fazem parte dos 50% dele.

A Lunação em Libra ajuda: dialogar sem cobrar e estar disposto a ceder um pouco tende a deixar as relações mais justas.

Vênus retrógrado também pede cautela com compras grandes. Se não der para adiar, pesquise, compare preços e confira se o vendedor é confiável antes de fechar.

Para entender em qual área da sua vida essa tensão aparece, descubra em qual Casa do seu Mapa Astral ela acontece.

O que pode acontecer:

  • Revelação de interesses ocultos em acordos políticos ou econômicos
  • Disputas sobre recursos compartilhados, desigualdades e tecnologia
  • Ataques e campanhas mais agressivas nas redes sociais
  • Términos de relacionamentos marcados por ciúmes ou controle
  • Notícias trágicas ou envolvendo a morte de pessoas famosas
  • Crises financeiras e escândalos ligados a figuras de poder

Sol em Escorpião: o que estava escondido vem à tona

Na sexta (23/10), às 06h38, o Sol entra em Escorpião, onde fica até 22/11. A atenção coletiva se volta para temas de profundidade, poder e transformação.

No coletivo, crises, recursos compartilhados e informações ocultas podem ganhar visibilidade. Questões evitadas tendem a vir à tona, e estruturas sem função, a ser revistas.

Depois da quadratura entre Vênus e Plutão, o Sol reforça revelações que já vinham aparecendo. É hora de olhar além das aparências.

Na vida pessoal, a fase favorece reconhecer comportamentos tóxicos e motivações que nem sempre são fáceis de admitir. Terapia e autoconhecimento ficam em alta.

Em vez de tentar controlar tudo, vale entender o que precisa ser deixado para trás. Para ir mais fundo, descubra o que o seu Mapa Astral revela sobre você.

O que pode acontecer:

  • Revelação de segredos e investigações de grande repercussão
  • Debates sobre poder, heranças, impostos e dívidas
  • Encerramento de ciclos que já não faziam sentido
  • Busca maior por terapia e processos de autoconhecimento

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Sol-Vênus: segunda chance no amor e no dinheiro

No sábado (24/10), à 00h44, o Sol faz conjunção com Vênus retrógrado em Escorpião. Os efeitos tendem a ser sentidos de 23 a 24/10.

Conjunção é o encontro de dois planetas no mesmo ponto do céu. No coletivo, ela dá visibilidade a revisões nas relações, nos valores sociais e nas finanças.

Interesses ocultos podem ficar evidentes e acordos afetivos e econômicos, ser reavaliados. Também pode surgir contradição entre o que se defende em público e o que guia as escolhas.

Na reta final do segundo turno, segredos financeiros envolvendo figuras de poder podem vir à tona e mexer com o humor do eleitorado.

Na vida pessoal, o Sol ilumina autoestima, amor e dinheiro. Em Escorpião, situações mal resolvidas podem voltar, inclusive um ex ou alguém com quem é preciso renegociar.

No bolso, a revisão também vale: pode voltar uma fonte de renda, um cliente ou a vontade de investir de novo em algo. Observe como o dinheiro tem entrado e saído.

Escorpião também convida a olhar a relação emocional com o dinheiro. Aversão ou culpa em relação à grana podem atrapalhar, e o fim de semana favorece transformar isso.

Nem tudo precisa ser resolvido agora. Observar o que emerge pode ser mais importante do que tomar decisões definitivas.

O que pode acontecer:

  • Retorno de ex-parceiros ou de conversas afetivas pendentes
  • Renegociações entre casais separados, incluindo questões financeiras
  • Volta de clientes, contratos ou fontes de renda
  • Escândalos financeiros envolvendo figuras públicas
  • Percepção clara do que ainda tem valor e do que se tornou tóxico

Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?

A conjunção entre Sol e Vênus acontece na Casa do seu Mapa Astral ocupada por Escorpião, e é ali que a revisão tende a ser mais intensa.

Na Casa 2, pode envolver renda e orçamento; na Casa 7, a vida a dois; na Casa 4, decisões familiares; na Casa 10, os rumos da carreira.

Descubra em qual Casa o Sol ilumina essa revisão no seu Horóscopo Personalizado

Mercúrio retrógrado em Escorpião: revise antes de concluir

No sábado (24/10), às 04h13, Mercúrio fica retrógrado em Escorpião e segue nesse movimento até 13/11. Esse é o último Mercúrio retrógrado do ano.

Retrógrado é quando o planeta parece andar para trás no céu, visto da Terra. Para Mercúrio, isso sinaliza revisão de conversas, contratos e decisões.

No coletivo, notícias, investigações e negociações com interesses ocultos podem passar por revisões. Segredos podem vir à tona, e informações exigem checagem cuidadosa.

A comunicação tende a ficar mais suscetível a desconfianças e interpretações precipitadas.

Com o segundo turno no dia seguinte, boatos pedem atenção redobrada. Entenda o que Mercúrio retrógrado na véspera da eleição indica.

Na vida pessoal, conversas mal resolvidas podem retornar e ajudar a entender o que estava por trás de certas falas. Como é o último do ano, a revisão prepara a entrada em 2027.

Quer saber o que vem depois? Confira as previsões do seu signo no Horóscopo 2027.

Mercúrio em Escorpião é investigativo e quer descobrir o que está por trás de tudo. O risco é cair na paranoia e enxergar ameaça em cada detalhe.

Vale cuidar do conteúdo que você consome, revisar informações antes de tirar conclusões e retomar conversas pendentes com calma. Pensar antes de falar evita tretas.

Veja em qual Casa do seu Mapa Astral Mercúrio fica retrógrado no seu Horóscopo Personalizado

O que pode acontecer:

  • Escândalos e vazamentos de informações sigilosas
  • Erros em notícias, pesquisas ou comunicados que precisam ser corrigidos
  • Atrasos e revisões em contratos e negociações
  • Retorno de assuntos e pessoas do passado
  • Clima de desconfiança e circulação de boatos

Veja as previsões de Mercúrio retrógrado para o seu signo em Mercúrio retrógrado 2026

Previsões da semana de 18 a 24/10: hora de olhar para dentro

A semana tende a ser intensa, com relações em revisão e risco de disputas de poder no coletivo e na vida pessoal. Ao mesmo tempo, o céu favorece revelações e escolhas mais conscientes.

As previsões ajudam você a se preparar, planejar e lidar com os desafios. Mas quem decide como viver cada movimento é você, cuidando dos seus 50% com consciência.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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