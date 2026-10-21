Previsões da semana de 18 a 24/10: Mercúrio fica retrógrado e segredos podem vir à tona

As previsões da semana de 18 a 24/10 indicam relações mais intensas e um clima denso. O alerta central é evitar disputas de poder, já que Mercúrio fica retrógrado no sábado.
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Vênus retrógrado tensiona com Plutão e o Sol entra em Escorpião, iluminando o que estava escondido. Na reta final do segundo turno, emoções à flor da pele pedem cuidado nas conversas.
Lembre-se: esta é uma análise geral, válida para todas as pessoas. Para ver as previsões específicas para a sua vida, acesse aqui seu Horóscopo Personalizado gratuito.
Resumo das previsões da semana de 18 a 24/10:
- Domingo (18/10): Lua Crescente em Capricórnio
- Terça-feira (20/10): Vênus retrógrado em quadratura com Plutão
- Sexta-feira (23/10): Sol entra em Escorpião
- Sábado (24/10): Sol em conjunção com Vênus
- Sábado (24/10): Mercúrio fica retrógrado em Escorpião
Confira a seguir os detalhes das previsões da semana de 18 a 24/10. Se preferir, assista ao vídeo:
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Mudanças da Lua e o humor da semana
A semana começa com a Lua em Capricórnio abrindo a fase Crescente no domingo, que segue ganhando força até a Lua Cheia.
- Domingo (18/10): Lua em Aquário trocas e ideias coletivas
- Quarta (21/10): Lua em Peixes sensibilidade e intuição
- Sexta (23/10): Lua em Áries impulso e coragem
Entre segunda e terça, com a Lua em Aquário, redes sociais e grupos tendem a ficar mais sensíveis, reforçando a tensão entre Vênus e Plutão.
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Lua Crescente em Capricórnio: trabalho e afeto pedem conciliação
A Lua Crescente acontece no domingo (18/10), às 13h13, com a Lua em Capricórnio em quadratura com o Sol em Libra. Quadratura é um aspecto tenso, que pede ajustes.
Os efeitos mais fortes tendem a aparecer entre 11h01 e 15h25 desse dia. Já a fase Crescente segue repercutindo até a Lua Cheia de 26/10.
No coletivo, a fase sinaliza um despertar para metas profissionais, com tarefas, burocracias e responsabilidades exigindo atenção. Cobranças e acordos podem entrar em choque.
A tensão entre Capricórnio e Libra fala do equilíbrio entre ambição e relações. Trabalho e vida a dois, trabalho e vida social: tudo pede conciliação de interesses.
O domingo tende a ter cara de pré-segunda. Organizar a semana pode ser útil, mas vale reservar um tempo para descansar e não ficar só com as pendências na cabeça.
Uma boa ideia é planejar junto com alguém: colega, sócio ou pessoa parceira. Assim, o lado prático de Capricórnio se une à reciprocidade de Libra.
O que pode acontecer:
- Aumento de cobranças e prazos no trabalho
- Negociações que exigem ceder dos dois lados
- Conflitos entre agenda profissional e compromissos afetivos
- Avanço de projetos que estavam travados por burocracia
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Vênus-Plutão: disputas de poder nas relações
Na terça (20/10), às 03h56, Vênus retrógrado em Escorpião faz quadratura com Plutão em Aquário. Os efeitos tendem a ser sentidos de 18 a 21/10.
Esse é o segundo de três encontros tensos entre os dois planetas. O primeiro foi em 15/09 e o último acontece em 09/12, o que indica um tema em revisão.
Vênus fala de amor, dinheiro e valores. Em Escorpião e retrógrado, ele mergulha em ciúmes, dependências e sentimentos guardados. A tensão com Plutão intensifica tudo isso.
Já Plutão em Aquário fala de tecnologia, redes sociais e coletividade. Por isso, as previsões da semana de 18 a 24/10 apontam mais tretas nas redes e no grupo da família.
Com o segundo turno das eleições no domingo (25/10), o clima tende a ficar ainda mais denso. Disputas de opinião com pessoas próximas podem se acirrar.
No dia a dia, o alerta é para jogos de quem controla quem e quem escolhe por quem. Vale respeitar o poder de escolha do outro e conquistar respeito para as suas escolhas.
Uma dica de ouro: numa relação, cabe a você cuidar dos seus 50%. Como o outro recebe e o que ele devolve fazem parte dos 50% dele.
A Lunação em Libra ajuda: dialogar sem cobrar e estar disposto a ceder um pouco tende a deixar as relações mais justas.
Vênus retrógrado também pede cautela com compras grandes. Se não der para adiar, pesquise, compare preços e confira se o vendedor é confiável antes de fechar.
Para entender em qual área da sua vida essa tensão aparece, descubra em qual Casa do seu Mapa Astral ela acontece.
O que pode acontecer:
- Revelação de interesses ocultos em acordos políticos ou econômicos
- Disputas sobre recursos compartilhados, desigualdades e tecnologia
- Ataques e campanhas mais agressivas nas redes sociais
- Términos de relacionamentos marcados por ciúmes ou controle
- Notícias trágicas ou envolvendo a morte de pessoas famosas
- Crises financeiras e escândalos ligados a figuras de poder
Sol em Escorpião: o que estava escondido vem à tona
Na sexta (23/10), às 06h38, o Sol entra em Escorpião, onde fica até 22/11. A atenção coletiva se volta para temas de profundidade, poder e transformação.
No coletivo, crises, recursos compartilhados e informações ocultas podem ganhar visibilidade. Questões evitadas tendem a vir à tona, e estruturas sem função, a ser revistas.
Depois da quadratura entre Vênus e Plutão, o Sol reforça revelações que já vinham aparecendo. É hora de olhar além das aparências.
Na vida pessoal, a fase favorece reconhecer comportamentos tóxicos e motivações que nem sempre são fáceis de admitir. Terapia e autoconhecimento ficam em alta.
Em vez de tentar controlar tudo, vale entender o que precisa ser deixado para trás. Para ir mais fundo, descubra o que o seu Mapa Astral revela sobre você.
O que pode acontecer:
- Revelação de segredos e investigações de grande repercussão
- Debates sobre poder, heranças, impostos e dívidas
- Encerramento de ciclos que já não faziam sentido
- Busca maior por terapia e processos de autoconhecimento
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Sol-Vênus: segunda chance no amor e no dinheiro
No sábado (24/10), à 00h44, o Sol faz conjunção com Vênus retrógrado em Escorpião. Os efeitos tendem a ser sentidos de 23 a 24/10.
Conjunção é o encontro de dois planetas no mesmo ponto do céu. No coletivo, ela dá visibilidade a revisões nas relações, nos valores sociais e nas finanças.
Interesses ocultos podem ficar evidentes e acordos afetivos e econômicos, ser reavaliados. Também pode surgir contradição entre o que se defende em público e o que guia as escolhas.
Na reta final do segundo turno, segredos financeiros envolvendo figuras de poder podem vir à tona e mexer com o humor do eleitorado.
Na vida pessoal, o Sol ilumina autoestima, amor e dinheiro. Em Escorpião, situações mal resolvidas podem voltar, inclusive um ex ou alguém com quem é preciso renegociar.
No bolso, a revisão também vale: pode voltar uma fonte de renda, um cliente ou a vontade de investir de novo em algo. Observe como o dinheiro tem entrado e saído.
Escorpião também convida a olhar a relação emocional com o dinheiro. Aversão ou culpa em relação à grana podem atrapalhar, e o fim de semana favorece transformar isso.
Nem tudo precisa ser resolvido agora. Observar o que emerge pode ser mais importante do que tomar decisões definitivas.
O que pode acontecer:
- Retorno de ex-parceiros ou de conversas afetivas pendentes
- Renegociações entre casais separados, incluindo questões financeiras
- Volta de clientes, contratos ou fontes de renda
- Escândalos financeiros envolvendo figuras públicas
- Percepção clara do que ainda tem valor e do que se tornou tóxico
Como esse trânsito se manifesta na SUA vida?
A conjunção entre Sol e Vênus acontece na Casa do seu Mapa Astral ocupada por Escorpião, e é ali que a revisão tende a ser mais intensa.
Na Casa 2, pode envolver renda e orçamento; na Casa 7, a vida a dois; na Casa 4, decisões familiares; na Casa 10, os rumos da carreira.
Descubra em qual Casa o Sol ilumina essa revisão no seu Horóscopo Personalizado
Mercúrio retrógrado em Escorpião: revise antes de concluir
No sábado (24/10), às 04h13, Mercúrio fica retrógrado em Escorpião e segue nesse movimento até 13/11. Esse é o último Mercúrio retrógrado do ano.
Retrógrado é quando o planeta parece andar para trás no céu, visto da Terra. Para Mercúrio, isso sinaliza revisão de conversas, contratos e decisões.
No coletivo, notícias, investigações e negociações com interesses ocultos podem passar por revisões. Segredos podem vir à tona, e informações exigem checagem cuidadosa.
A comunicação tende a ficar mais suscetível a desconfianças e interpretações precipitadas.
Com o segundo turno no dia seguinte, boatos pedem atenção redobrada. Entenda o que Mercúrio retrógrado na véspera da eleição indica.
Na vida pessoal, conversas mal resolvidas podem retornar e ajudar a entender o que estava por trás de certas falas. Como é o último do ano, a revisão prepara a entrada em 2027.
Quer saber o que vem depois? Confira as previsões do seu signo no Horóscopo 2027.
Mercúrio em Escorpião é investigativo e quer descobrir o que está por trás de tudo. O risco é cair na paranoia e enxergar ameaça em cada detalhe.
Vale cuidar do conteúdo que você consome, revisar informações antes de tirar conclusões e retomar conversas pendentes com calma. Pensar antes de falar evita tretas.
Veja em qual Casa do seu Mapa Astral Mercúrio fica retrógrado no seu Horóscopo Personalizado
O que pode acontecer:
- Escândalos e vazamentos de informações sigilosas
- Erros em notícias, pesquisas ou comunicados que precisam ser corrigidos
- Atrasos e revisões em contratos e negociações
- Retorno de assuntos e pessoas do passado
- Clima de desconfiança e circulação de boatos
Veja as previsões de Mercúrio retrógrado para o seu signo em Mercúrio retrógrado 2026
Previsões da semana de 18 a 24/10: hora de olhar para dentro
A semana tende a ser intensa, com relações em revisão e risco de disputas de poder no coletivo e na vida pessoal. Ao mesmo tempo, o céu favorece revelações e escolhas mais conscientes.
As previsões ajudam você a se preparar, planejar e lidar com os desafios. Mas quem decide como viver cada movimento é você, cuidando dos seus 50% com consciência.Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal. + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!
Nai Tomayno
Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.
naiaratomayno@gmail.com
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