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Como saber o Ascendente do meu signo?

Como saber o Ascendente do meu signo?
Como saber o Ascendente do meu signo? -

Muita gente quer aprender como saber o Ascendente do meu signo e acaba acreditando no mito de que ele é simplesmente o signo que vem antes ou depois do signo solar.

Se você ainda não sabe o seu Ascendente, veja o passo a passo da calculadora de Ascendente.

Na verdade, o Ascendente é definido pelo signo que estava surgindo no horizonte leste no momento exato do seu nascimento — algo que depende da data, local e hora precisos.

Ou seja, não é tão simples quanto calcular o signo solar, mas é tão ou mais importante, porque revela como você se apresenta ao mundo, seu jeito de agir e a primeira impressão que transmite.

E o melhor: é possível descobrir o seu Ascendente em poucos segundos usando uma Calculadora de Ascendente online confiável.

O que é o signo Ascendente?

O Ascendente é o primeiro signo do seu Mapa Astral, localizado na Casa 1, e representa:

  • Aparência física e postura
  • Primeiras impressões que você transmite
  • Estilo de agir e se posicionar no mundo

Por ser calculado a partir da hora e local de nascimento, ele é único para cada pessoa e pode mudar a cada aproximadamente duas horas.

Por que o Ascendente é importante?

  • Mostra a “porta de entrada” da sua personalidade
  • Ajuda a entender como o mundo enxerga você
  • Indica o que você deseja mostrar ao mundo 
  • Como você inicia as coisas

Exemplo: alguém com Sol em Virgem, mas Ascendente em Peixes, pode se perceber mais sonhadora e intuitiva do que crítica e perfeccionista.

Além disso, o seu signo Ascendente, por ocupar a Casa1, define a ordem dos signos nas 12 Casas do Mapa Astral.

Então, se você tem Ascendente em Leão (Casa 1), você sabe que, pela ordem dos signos, o próximo é Libra, então este signo estará na Casa 2, assim como Escorpião na 3, Sagitário ma 4… e assim sucessivamente.

Cada casa representa diferentes áreas da vida, identificando desde a sua identidade (Casa 1) e como são seus relacionamentos (Casa 7), até os segredos mais profundos (Casa 12), e todos os aspectos intermediários.

Então, sabendo o seu Ascendente, tendo uma ideia das características de cada signo e do significado de cada casa, você pode entender sua personalidade em todas as áreas da vidaa.

Como saber o Ascendente do meu signo

O signo Ascendente muda aproximadamente a cada duas horas, tornando-o uma posição muito mais pessoal do que o signo solar, que muda a cada 28 dias.

Porém, essa mudança mais rápida torna mais difícil de saber o Ascendente do que o signo solar. Embora algumas pessoas possam se enganar sobre o seu signo solar, por que as datas de início mudam anualmente, ainda assim é muito mais regular.

Já para o Ascendente, sem saber cálculos matemáticos mais complexos, o ideal é usar uma calculadora de Ascendente como a do Personare, que é gratuita e rápida, para descobrir qual é o meu Ascendente.

É fundamental saber a hora exata do seu nascimento — vale consultar os pais ou a certidão de nascimento, pois somente assim saberá com certeza qual é seu Ascendente e consequentemente outros posicionamentos planetários, como o signo lunar, fundamentais para uma compreensão completa de quem você é.

Passo a passo:

  • Acesse a Calculadora de Ascendente do Personare aqui
  • Faça seu login ou então insira seus dados de nascimento — é importante colocar a hora exata!
  • Clique em “Descobrir Ascendente” e então a calculadora fará o restante do trabalho.
  • O resultado aparecerá como abaixo:

E tem mais!

Você recebe gratuitamente a análise combinada do seu Sol + Ascendente feita pelo astrólogo Alexey Dodsworth.

Características de cada signo Ascendente

Embora o Mapa Astral completo traga mais detalhes, o Ascendente já revela bastante sobre o seu jeito de ser. Veja um resumo e clique nos links para entender melhor:

Perguntas frequentes sobre o Ascendente

O Ascendente é sempre o signo que vem antes ou depois do signo solar?
Não! O Ascendente depende exclusivamente do horário e local de nascimento. Inclusive, você pode ter o mesmo signo solar e Ascendente.

Ascendente muda rápido?
Sim, a cada cerca de duas horas.

Posso saber meu Ascendente sem a hora exata?
Não com precisão. Minutos de diferença podem alterar o resultado. Mas você pode fazer testes com diferentes horários e estudar a sua personalidade para descobrir o Ascendente.

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