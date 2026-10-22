Os signos mais misteriosos do Zodíaco: você nunca vai saber o que eles estão pensando

A temporada de Escorpião começa nesta sexta-feira, 23 de outubro, e com ela volta a fama de signo mais misterioso do Zodíaco. Mas todo signo tem o seu jeito de guardar (ou escancarar) o que sente. Veja onde o seu aparece no ranking.

Faça seu Mapa Astral grátis e confira também a posição da sua Lua e do seu Ascendente

Qual é o signo mais misterioso?

Escorpião é o signo mais misterioso do Zodíaco, seguido de Peixes, Capricórnio e Aquário. Na outra ponta, Sagitário, Leão e Gêmeos são os mais transparentes: quase tudo o que sentem aparece no rosto ou na conversa.

Por que alguns signos são mais misteriosos?

Na Astrologia, o mistério costuma ter a ver com o modo como cada signo lida com as emoções e com a exposição. Signos de Água tendem a sentir muito e mostrar pouco. Os de Terra medem as palavras. Os de Fogo e de Ar costumam pensar alto.

Ninguém é só o signo solar, porém. A Lua e o Ascendente também mostram como a pessoa se revela, ou se esconde.

Qual é o ranking do mais ao menos misterioso?

O campeão. Regido por Marte e Plutão, trata do que está por baixo da superfície.

Para a astróloga Tatiana Lima, do Personare, o signo está ligado a transformação, intensidade e poder pessoal. Por isso confiar custa: se abrir é mostrar vulnerabilidade.

Quando se abre, é por inteiro. Saiba mais em tudo sobre o signo de Escorpião.

O mistério vem da sensibilidade. O pisciano absorve o clima ao redor e nem sempre consegue explicar o que sente. Parece estar sempre em outro lugar, e às vezes está mesmo.

Misterioso por controle. Mostra resultados, não processos, e guarda as emoções até se sentir seguro. Quem vê a pose séria raramente imagina o humor afiado por trás.

Sociável, mas difícil de alcançar de verdade. Fala de ideias e de causas, pouco de si. Para quem preza tanto a liberdade, se abrir pode parecer perder um pouco dela.

Guarda muito por autocrítica. Antes de mostrar o que sente, analisa se faz sentido e se não vai incomodar. Todo mundo acha que conhece, mas ele pensa bem mais do que fala.

Sensível e protetor, costuma se fechar na própria carapaça quando se sente ameaçado. Com quem confia, é transparente. Com o resto do mundo, nem tanto.

Não esconde, mas também não se explica. É reservado e prefere demonstrar com atitudes, no próprio ritmo. O mistério está no que ele não diz.

Simpático com todos, mas nem sempre mostra o que pensa de verdade. Para evitar conflito, pode guardar opiniões, e aí mora o seu mistério.

Direto e impulsivo, fala o que sente na hora. Se tem algo escondido, é a vulnerabilidade por trás da coragem.

Conversa sobre tudo, mas pode mudar de ideia (e de assunto) tão rápido que fica difícil saber o que realmente sente. Pouco misterioso, mas cheio de versões.

Gosta de ser visto e de mostrar quem é. O que sente costuma aparecer no rosto, no tom de voz e nas atitudes.

O mais transparente do Zodíaco. Sincero até demais, fala o que pensa e raramente guarda segredo, nem os próprios.

O mistério tem um lado sombrio?

Pode ter. Quando um signo esquece o próprio potencial, as características que o protegem podem virar armadilha.

Segundo a astróloga Ana Andreiolo, do Personare, Escorpião tende a se fechar e se apegar, Capricórnio a endurecer e Câncer a se distanciar como defesa.

Ela explica o outro lado de cada signo em conheça o lado sombrio de cada signo.

Como saber se você é um signo misterioso?

O Sol mostra a essência, a Lua revela as emoções e o Ascendente, a forma como você se apresenta. Alguém de Leão com Lua em Escorpião, por exemplo, pode brilhar em público e guardar quase tudo por dentro.

Descubra seu Sol, Lua e Ascendente no Mapa Astral grátis do Personare

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Os signos mais misteriosos do Zodíaco: você nunca vai saber o que eles estão pensando apareceu primeiro em Personare.