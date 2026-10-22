Os signos mais misteriosos do Zodíaco: você nunca vai saber o que eles estão pensando

A temporada de Escorpião começa nesta sexta-feira, 23 de outubro, e com ela volta a fama de signo mais misterioso do Zodíaco. Mas todo signo tem o seu jeito de guardar (ou escancarar) o que sente. Veja onde o seu aparece no ranking.
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Qual é o signo mais misterioso?
Escorpião é o signo mais misterioso do Zodíaco, seguido de Peixes, Capricórnio e Aquário. Na outra ponta, Sagitário, Leão e Gêmeos são os mais transparentes: quase tudo o que sentem aparece no rosto ou na conversa.
Por que alguns signos são mais misteriosos?
Na Astrologia, o mistério costuma ter a ver com o modo como cada signo lida com as emoções e com a exposição. Signos de Água tendem a sentir muito e mostrar pouco. Os de Terra medem as palavras. Os de Fogo e de Ar costumam pensar alto.
Ninguém é só o signo solar, porém. A Lua e o Ascendente também mostram como a pessoa se revela, ou se esconde.
Qual é o ranking do mais ao menos misterioso?
1. Escorpião
O campeão. Regido por Marte e Plutão, trata do que está por baixo da superfície.
Para a astróloga Tatiana Lima, do Personare, o signo está ligado a transformação, intensidade e poder pessoal. Por isso confiar custa: se abrir é mostrar vulnerabilidade.
Quando se abre, é por inteiro. Saiba mais em tudo sobre o signo de Escorpião.
2. Peixes
O mistério vem da sensibilidade. O pisciano absorve o clima ao redor e nem sempre consegue explicar o que sente. Parece estar sempre em outro lugar, e às vezes está mesmo.
3. Capricórnio
Misterioso por controle. Mostra resultados, não processos, e guarda as emoções até se sentir seguro. Quem vê a pose séria raramente imagina o humor afiado por trás.
4. Aquário
Sociável, mas difícil de alcançar de verdade. Fala de ideias e de causas, pouco de si. Para quem preza tanto a liberdade, se abrir pode parecer perder um pouco dela.
5. Virgem
Guarda muito por autocrítica. Antes de mostrar o que sente, analisa se faz sentido e se não vai incomodar. Todo mundo acha que conhece, mas ele pensa bem mais do que fala.
6. Câncer
Sensível e protetor, costuma se fechar na própria carapaça quando se sente ameaçado. Com quem confia, é transparente. Com o resto do mundo, nem tanto.
7. Touro
Não esconde, mas também não se explica. É reservado e prefere demonstrar com atitudes, no próprio ritmo. O mistério está no que ele não diz.
8. Libra
Simpático com todos, mas nem sempre mostra o que pensa de verdade. Para evitar conflito, pode guardar opiniões, e aí mora o seu mistério.
9. Áries
Direto e impulsivo, fala o que sente na hora. Se tem algo escondido, é a vulnerabilidade por trás da coragem.
10. Gêmeos
Conversa sobre tudo, mas pode mudar de ideia (e de assunto) tão rápido que fica difícil saber o que realmente sente. Pouco misterioso, mas cheio de versões.
11. Leão
Gosta de ser visto e de mostrar quem é. O que sente costuma aparecer no rosto, no tom de voz e nas atitudes.
12. Sagitário
O mais transparente do Zodíaco. Sincero até demais, fala o que pensa e raramente guarda segredo, nem os próprios.
O mistério tem um lado sombrio?
Pode ter. Quando um signo esquece o próprio potencial, as características que o protegem podem virar armadilha.
Segundo a astróloga Ana Andreiolo, do Personare, Escorpião tende a se fechar e se apegar, Capricórnio a endurecer e Câncer a se distanciar como defesa.
Ela explica o outro lado de cada signo em conheça o lado sombrio de cada signo.
Como saber se você é um signo misterioso?
O Sol mostra a essência, a Lua revela as emoções e o Ascendente, a forma como você se apresenta. Alguém de Leão com Lua em Escorpião, por exemplo, pode brilhar em público e guardar quase tudo por dentro.
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