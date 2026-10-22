Por que ver horóscopo pelo Ascendente?

Você já percebeu que, ao acompanhar seu horóscopo, as previsões nem sempre parecem se encaixar na sua realidade? Isso pode acontecer porque muitas pessoas leem as previsões apenas com base no seu signo solar. No entanto, o horóscopo costuma ser mais preciso pelo Ascendente.

Se você ainda não sabe o seu Ascendente, veja o passo a passo da calculadora de Ascendente.

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Neste artigo, você vai entender a importância de ler o horóscopo pelo seu Ascendente e como isso pode trazer previsões muito mais precisas e relevantes para a sua vida.

O que é o Ascendente?

O Ascendente é um dos elementos mais importantes do seu Mapa Astral. Ele representa a sua identidade externa, como você se expressa e como as outras pessoas o percebem.

Mas o que muita gente não sabe é que ele tem um papel essencial nas previsões astrológicas. Isso porque é o signo da Casa 1 do Mapa Astral.

Por que ler o horóscopo pelo Ascendente?

Quando você lê um horóscopo baseado apenas no seu signo solar, está considerando apenas um aspecto das previsões astrológicas — que é a posição do Sol no seu Mapa.

Isso pode resultar em previsões que parecem vagas ou não se aplicam diretamente à sua situação atual.

Por outro lado, ao ler o horóscopo para o seu Ascendente, você está acessando uma análise astrológica mais completa, incluindo a movimentação de todos os planetas.

Isso porque enquanto o Sol pode estar em qualquer Casa astrológica do seu Mapa, o Ascendente está sempre na Casa 1. Então, a partir dele, sabemos quais são todas as outras Casas astrológicas do seu Mapa.

Existe uma técnica de previsões na qual o Sol é colocado na Casa 1 para elaborar um Horóscopo, mas quando fazemos a previsão como descrito acima, de acordo com o Ascendente de cada indivíduo, é muito mais precisa.

Ou seja, a pessoa astróloga que fez as previsões consegue dar muito mais detalhe sobre os efeitos das movimentações dos planetas nas diferentes áreas da sua vida a partir do Ascendente, tornando as previsões muito mais diretas, reais e aplicáveis.

Exemplo prático

Maria tem Ascendente em Câncer e Sol em Sagitário.

Então, digamos que esteja ocorrendo um trânsito importante no signo de Leão .

. Esse movimento vai ativar a Casa 2 dela, que é onde ela tem Leão no Mapa. Portanto, esse trânsito está afetando a área das finanças (Casa 2) dela.

Sabendo disso, ela pode se preparar para desafios ou até mesmo aproveite oportunidades para aumentar sua renda.

Agora, considerando apenas o signo de Sagitário, Maria vai ler previsões um pouco mais vagas, baseadas apenas no significado daquele trânsito em Leão, e não aplicadas a uma área da vida dela.

Entenda melhor no vídeo:

Como ler o horóscopo pelo Ascendente?

Para ler as previsões do seu ascendente, você precisa calcular qual é o seu Ascendente. O site Personare oferece uma Calculadora de Ascendente gratuita.

Para utilizá-la, você precisará da sua data, horário e cidade de nascimento e acessar aqui a Calculadora de Ascendente.

Então, sabendo o seu Ascendente, clique aqui para acessar o vai até o Horóscopo do dia do Personare. Então, na lista de signos, selecione o seu signo Ascendente.

Após clicar nele, você terá acesso ao Horóscopo de hoje geral e também às previsões do dia para o amor do dia. Além disso, verá as previsões da semana, do mês e do ano para o seu signo.

Conclusão

Se essas previsões foram elaboradas de forma séria e respeitando essa técnica mais precisa do Ascendente, seu Horóscopo será mais assertivo.

Fica aqui o meu convite: seja no Horóscopo do Dia ou em qualquer horóscopo de jornal, site ou rede social que você encontrar por aí, leia as previsões para o seu Ascendente ao invés do signo solar.

Ao fazer isso, tenho certeza que você vai se identificar mais e conseguir realmente tornar o horóscopo uma ferramenta útil para tomar decisões na sua vida.

No entanto, para ter realmente as previsões completas para a sua vida, considerando não apenas os signos, mas a posição dos planetas no seu Mapa Astral, o ideal é consultar o Horóscopo Personalizado do Personare.

Isso porque ele compara o ângulo em que determinado astro se encontrava no dia e horário do seu nascimento com a posição atual de outros astros no céu do dia.

A análise desses ângulos mostra se você está passando por um momento harmônico ou não, e daí oferecemos interpretações sobre esses trânsitos.

FAQ

O que é o ascendente? O ascendente é o signo que estava no horizonte no momento do seu nascimento e representa sua identidade externa.

O ascendente é o signo que estava no horizonte no momento do seu nascimento e representa sua identidade externa. Como posso calcular meu ascendente? Você pode calcular seu ascendente usando uma calculadora online, como a do Personare , que requer sua data, horário e cidade de nascimento.

Você pode calcular seu ascendente usando uma , que requer sua data, horário e cidade de nascimento. Por que as previsões do ascendente são mais precisas? As previsões do ascendente consideram as casas astrológicas e as influências planetárias específicas, tornando-as mais aplicáveis à sua vida.

As previsões do ascendente consideram as casas astrológicas e as influências planetárias específicas, tornando-as mais aplicáveis à sua vida. Posso ler previsões apenas do meu signo solar? Sim, mas elas podem ser menos precisas e mais vagas em comparação com as previsões do seu ascendente.

Sim, mas elas podem ser menos precisas e mais vagas em comparação com as previsões do seu ascendente. O horóscopo por signo é o mais completo? Não. O horóscopo por signo oferece uma visão geral, mas não considera a posição exata dos planetas no seu Mapa Astral. Por isso, ler as previsões do Horóscopo Personalizado é muito mais preciso.

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Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o Mapa Astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais e Magnified Healing, é especialista em unir esses saberes e terapias às necessidades do mapa. Oferece consultas astrológicas no Personare.

naiaratomayno@gmail.com

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